Михаил Кръстев: Колкото и да струва "Евровизия", няма да е по-скъпо от едни избори

18 Май, 2026 09:50 1 749 69

Михаил Кръстев: Колкото и да струва "Евровизия", няма да е по-скъпо от едни избори - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Условията един град да е подходящ за домакин на "Евровизия" е да има летище, което може да понесе капацитета на полетите, да има начин за придвижване от летище до града, да има 4000 единични стаи и отделно 20 000 легла от 3 звезди надолу, градски транспорт. Градовете, които изпълняват тези стандарти, са София, Варна, Бургас, като столицата има най-добър капацитет. Това заяви пред bTV директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов, цитиран от novini.bg

"Част от инвестираните средства за "Евровизия" са трайни - за среда и инфраструктура. Генерираните средства варират. Швейцария е получила над 250 млн. евро през 2025 г. Но те успяват да генерират и последващ туризъм след провеждането на конкурса. България е една такава държава - на туризма", каза икономистът Михаил Кръстев.

"Сега ще се търсят цените на колите под наем, цените в хотелите, ресторантите и менютата им, ще се търсят разписания и цени на автобуси от летището до града", допълни Драганов.
Според него по-скъпите и висок клас стаи и хотели са останали празни в Австрия тази година, а у нас ще има висока конкуренция за цените и търговците трябва да внимават, за да не останат стаите им празни.

"Колкото и да струва "Евровизия" - няма да е по-скъпо от провеждането на едни избори, а ние имахме осем. Конкурсът няма да "счупи" българската икономика", съобщи Кръстев.

А печалбите според анализ на икономиста - 40% в туризъм, 20% в заведения, 10% в транспорт, останалите - в търговията на дребно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    13 34 Отговор
    И по евтина от Боташ със сигурност !!!

    Коментиран от #7, #38

    09:52 18.05.2026

  • 2 А то най-късно на пролет

    15 14 Отговор
    и избори ще има. Пък на есен ще сменяме и служебната cоросоидкa.

    09:53 18.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 12 Отговор
    Може да струва и повече, но не там е проблемът❗
    Проблемът е, че на избори си се излагаме само у нас, а ако се изложим на Евровизия-
    ще е пред целия Свят❗

    Коментиран от #49

    09:54 18.05.2026

  • 5 от сега е нужно да се търси друг

    4 9 Отговор
    изпълнител . като се сетя в Капките имаше доста добри през годините . не давам предложения . а и не съм чул победител в капките да е със супер кариера кат изпълнител . и да не се провежда във варна или пловдив . това са градове с други предназначения . не стават за конкурси . затова и капките не е сниман там . и славчо и азис не са пяли там също .

    09:56 18.05.2026

  • 6 честен ционист

    9 20 Отговор
    Ще е най-скъпата в историята с тия айдуци организатори. Лошото е, че ще е на кредит с палава лихва. Израел мина Ганчо и даже не разбра, какво стана, като ще трябва да плати сметката за домакинството.

    Коментиран от #32, #39

    09:56 18.05.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Научиха те да сменяш ника, но не те научиха кога ходиш ПО ГОЛЯМА НУЖДА и кога
    НУЖДАТА е ПО- ГОЛЯМА❗
    Само НЕграмотници ли останаха ПО ПЕЙКИТЕ❗

    09:57 18.05.2026

  • 8 Пич

    17 14 Отговор
    Аман от смотани мрънкачи с мислене на бедняци!!! Имайте малко вяра, че не сте такива смотаняци, за каквито се мислите!!! А който селяндур е отговорен за стотинките които ще са за нашият престиж, да иде да протестира срещу милиардите за Украйна!!!

    Коментиран от #10, #11, #12, #16

    09:59 18.05.2026

  • 9 Подобни Балкантурист

    7 2 Отговор
    анализатори са меко речено смешни! Значи Пловдив, някак си, може да поема всяко лято по 40 хиляди човека публика+ съпътстващи любопитковци за Хилс-а! Тогава комунистическият артелчик Драганов не се интересува кой, как? откъде, с какво прави тттт и т.н. Ся, за една четвърт от горната бройка седмоцветници - голям разбор?! На всички заангажирани браншове. Мале-леле!!! И въобще не е въпросът кой град става и кой не: Пловдив наистина не е града за това нещо цветно-паунесто. Става въпрос, че га има мерак идея и фенове- нема значение де е! И да, определено Софето няма как да бъде преборено за тази цел. Много-много е по-готово "за веднага", т.е., требват само довършителни масажни операции.

    Коментиран от #21

    10:01 18.05.2026

  • 10 Директора👨‍✈️

    5 10 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Не може, няма как. Това сиромашко мислене си е заложено в повечето селтаци. Те няма как да мислят на широко. Те са хейтъри. Злобни и завистливи човечета, които само могат да пишат злобни коментари. Като изпълзят от дупките са най-мизерните и дребни, ниски и слаби човечета. Това са повечето.

    Коментиран от #14

    10:03 18.05.2026

  • 11 хахаха

    11 7 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Прайд конкурса Евровизия и престиж:))) Колкото ти се се сещаш кой спечели миналата Евровизия, толкова и някой ще се сети коя е Дарина след месец:)

    10:04 18.05.2026

  • 12 честен ционист

    6 6 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    „Богатият се разплаща с пари, бедният — с кожата си.“

    10:05 18.05.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    16 3 Отговор
    Чакай ти да ти върнат парите! Щом ще има 40% ръст на туризма - съберете парите от туристическите фирми и хотелите, що аз да плащам като не получавам нищо?
    Всички простотии строени за даден международен "форум" после са ненужни и се рушат

    10:05 18.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Да уточним

    16 7 Отговор
    3 милиона данъкоплатци ще платим гейвизията за да може шепа хотелиери и ресторантьори да спечелят по 40%???

    10:11 18.05.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    16 8 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Къв престиж бе пич и къв капацитет - песента "ТИ" дето спечели е писана от норвежка. Музиката "ТИ" дето спечели е писана от грък и румънец. Танците "ТИ" дето спечелиха са шведски! А ролята на Дара в тая простотия може да я изпъни всяка чалгаджийка, че ще вземе и по-евтино даже.

    Къв капацитет имаш да организираш подобно събитие, като не може даже песента си да напишеш! Да не говорим, че за конкурса за смешната песен се гепиха 2 милиона от Армутлиевата, а тука ще има много по два за крадене!

    Да плаща който има интерес от тая работа! Моите данъци да не се пипат! Най-накрая ще спра да ги плащам щото ми писна

    Коментиран от #19

    10:11 18.05.2026

  • 17 Последния Софиянец

    9 8 Отговор
    110 млн за Джиро Италия,60 млн за гориво за американските самолети на летище София,150 млн за Гейвизия

    Коментиран от #20

    10:13 18.05.2026

  • 18 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА

    5 1 Отговор
    Хотели, заведения, море, плаж, пясък, ядене, пиене, сгодни женици.

    Най известния български курорт за ЗАПАДНЯЦИТЕ.

    На СТАДИОНА.

    10:15 18.05.2026

  • 19 Пич

    8 9 Отговор

    До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":

    Най големият страх на селяндура, и целият му застой и неуспехи идват от низшият му ужас, как всеки мисли как да го мине, и как той сам да не се мине!!! Тарикат - с кренвирши, но в Гърция!!!

    10:16 18.05.2026

  • 20 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    8 4 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    ЕВРОВИЗИЯ:

    За държавата победител:
    Тя не печели пари, а получава правото (и тежкото финансово задължение) да организира и финансира следващото издание на конкурса.

    Цената на домакинството:
    Домакинството е изключително скъпо и варира от 20-30 милиона евро (като в Ливърпул) до рекордните над 100 милиона евро в Баку през годините. Парите се осигуряват от националния телевизионен оператор (в нашия случай Българската национална телевизия (БНТ)), държавния бюджет и таксите от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

    Приходи:
    От телевизионни права и последващи излъчвания около 100 милиона.евро

    От реклами 30-50 милиона евро

    От Договори със скриминг платформи 20- 30 милиона евро

    Отделно приходи от билети, хотелски услуги, туристически забележителности.

    Рекламата за България няма цена.

    Коментиран от #68, #69

    10:17 18.05.2026

  • 21 Лост

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Подобни Балкантурист":

    В Пловдив имат ли зала за 15000 души при концерт?

    Коментиран от #24, #29

    10:19 18.05.2026

  • 22 не съм съгласен

    5 8 Отговор
    Не стига, че използват данъците ми за финансиране на антибългарската бнт, ами сега да отиват и за една никаквица, която се срамува да си пише името на български език, която не иска да е българска певица, а международна, която показа българката в най-лошия и вариант, като онези, които работят в западна европа до едни червени фенери. Дара и другите смешници всъщност ще бръкнат в джоба ми и като джебчии със съгласието на държавата ще ме ограбят.

    Коментиран от #28, #44

    10:20 18.05.2026

  • 23 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    7 4 Отговор
    Всяка държава иска да организира Евровизия.
    Печалбите са значими. Поне 30-40% отгоре.
    МИНИМУМ.

    Коментиран от #33

    10:21 18.05.2026

  • 24 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "Лост":

    Има стадиони.

    Коментиран от #31, #37

    10:23 18.05.2026

  • 25 Драган Румбата

    0 1 Отговор
    Аз да ви кажа, най-готово за тва нещо е Мидалидарето. Поляната хваща 18 хиляди на мах. Отделно има леко естествено нанадолнище към сцената. Хората там за кетъринга и настаняването са на 6 профита. При тва всичко ще е в едно!!! Настаняват и на лукс и по-на не лукс, с кемпери, палатки и т.н. Метат само един навес над поляната и каквато им рекат сцена могат да разпнат. Имате готово място all in, при тва горе-доле в центъра на територията, а се морите да се биете в гърдите кой е по-подготвен, а по-подготвен от Него -нема!

    10:23 18.05.2026

  • 26 Перо

    8 2 Отговор
    В БГ парите за организацията нямат значение, защото се източват от кражби или некадърност! Тук проблема е материалната база: зала, оборудване, обслужване, транспорт /таксита и коли под наем/, паркинги и инфраструктура, ресторанти, хотели, маркетинг, комуникации и мн. други! Това е една огромна организация, която в неконтролируема среда, разхода може да надвиши приходите /специално за БГ!/

    Коментиран от #30

    10:24 18.05.2026

  • 27 Уникално

    6 1 Отговор
    Евровизия д рекламата,която ще направи на България си е направо без пари

    10:24 18.05.2026

  • 28 Я пъ тоа

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "не съм съгласен":

    Евровизия винаги е на ПЕЧАЛБА
    Виж коментар 20.

    10:25 18.05.2026

  • 29 Чети бре

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Лост":

    Човекът дава пример просто, като сам казва, че Пловдив не е за тая работа!

    Коментиран от #40

    10:25 18.05.2026

  • 30 Я пъ тоа

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Перо":

    Евровизия може да са организира от ЧАСТНИ ФИРМИ. От името на БНТ.
    Спонсорите ша са доста, Вервай ми.

    10:26 18.05.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "ДАРА ГИ ЗАКОВА":

    Има и дъжд 🤔🤔😔😔

    Коментиран от #53

    10:26 18.05.2026

  • 32 Ганчо

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Възхищавам се на таланта ти във всяка загуба да виждаш победа, и във всяка твоя глупост, да виждаш възвишена мисъл на Айнщайн

    10:27 18.05.2026

  • 33 ДрайвингПлежър

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "ДАРА ГИ ЗАКОВА":

    Добре, предложете нашето "право" на търг - който иска да я организира да плати едни 50 милиона и да отнася "правото" и да организира

    10:27 18.05.2026

  • 34 Радио Ереван

    2 5 Отговор
    И двата формата са тъпи и скучни до смърт. Но ние може да се о.ерем винаги и да ги направим с една идея по-интересни.

    10:29 18.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Сега комбайнерите ще си направят жътвата

    5 2 Отговор
    "Сега ще се търсят цените на колите под наем, цените в хотелите, ресторантите и менютата им, ще се търсят разписания и цени на автобуси от летището до града", допълни Румен Драганов
    -;-
    такива цени ще измислят, че даже и гостите ще се объркат къде са дошли.

    10:30 18.05.2026

  • 37 Лост

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "ДАРА ГИ ЗАКОВА":

    Изискването е закрита зала.

    Коментиран от #48

    10:31 18.05.2026

  • 38 Първанов

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Прав си! Боташ ще ни 1 000 Евровизии и половина

    10:32 18.05.2026

  • 39 бай Ставри

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Чудя се как не си предложил все още българо-израелско домакинство в София. В Телавив не може, защото ще е Ирано-израелско и зарята ще пречи на изпълнителите.

    10:33 18.05.2026

  • 40 Лост

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Чети бре":

    Никъде не казва ,че Пловдив не е за тези работа.Тя и Варна не е , защото няма закрита зала с нужния капацитет.

    10:33 18.05.2026

  • 41 665

    5 1 Отговор
    Аз за Бургас! Имат нова зала , ново летище , а легловата база дето уж я нямало според псевдоспецовете по Тв - май са забравили за най -голямата база с легла на Балканите- Слънчев бряг. Е, варналии ще посъскат малко, но ще се успокоят :)

    Коментиран от #66

    10:35 18.05.2026

  • 42 Русофилите

    6 4 Отговор
    Ама ква Евровизия ,много евроатлантическо,трябва да се търкаляме в калта,така иска руския господат

    Коментиран от #57

    10:36 18.05.2026

  • 43 Факт

    5 3 Отговор
    В бг е по скъпо от Швейцария,като видят цените и ще избягат с писъци

    Коментиран от #52

    10:39 18.05.2026

  • 44 Тя мафията

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "не съм съгласен":

    на Борисов и Пеевски отдавна те ограби яко, а и от Боташ си затънал.

    Коментиран от #47

    10:40 18.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 А бе ние

    1 1 Отговор
    да спасяваме някой от военен конфликт ли се готвим или какво...

    10:42 18.05.2026

  • 47 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Тя мафията":

    Ние приватизирахме цяла държава.
    Ти за Борисов и Пеевски ми говориш.

    10:44 18.05.2026

  • 48 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Лост":

    Залата в Бургас.
    Останалото на Слънчака.

    Коментиран от #50

    10:46 18.05.2026

  • 49 За резил

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    "справедлива цена" няма !

    10:50 18.05.2026

  • 50 Да бе

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "ДАРА ГИ ЗАКОВА":

    вече всичко е резервирано и изкупено.Милиони се очакват да потекат...разбираш ли..

    Коментиран от #51

    10:50 18.05.2026

  • 51 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Да бе":

    ЕВРОВИЗИЯ:

    За държавата победител:
    Тя не печели пари, а получава правото (и тежкото финансово задължение) да организира и финансира следващото издание на конкурса.

    Цената на домакинството:
    Домакинството е изключително скъпо и варира от 20-30 милиона евро (като в Ливърпул) до рекордните над 100 милиона евро в Баку през годините. Парите се осигуряват от националния телевизионен оператор (в нашия случай Българската национална телевизия (БНТ)), държавния бюджет и таксите от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

    Приходи:
    От телевизионни права и последващи излъчвания около 100 милиона.евро

    От реклами 30-50 милиона евро

    От Договори със скриминг платформи 20- 30 милиона евро

    Отделно приходи от билети, хотелски услуги, туристически забележителности.

    Рекламата за България няма цена.
    Никой не се е отказал от организиране на Евровизия.
    Печалбите са значими.

    10:54 18.05.2026

  • 52 факт 2..

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Факт":

    Да бе,до тогава сенчестио флот на масква ще почне директно да снабдява нефтохимо и цените ще паднат,а най добре,,интервизята,,да бъде на новио стадион на краснию клуб..50 хиляди най малко ще има

    Коментиран от #58

    10:54 18.05.2026

  • 53 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Изкуствени тенти над стадиона.
    Модерно и рационално

    Коментиран от #60

    10:56 18.05.2026

  • 54 Анонимен

    0 1 Отговор
    Да си го финансират частния сектор, хотелите да си съберат пари да си го проведат! Защо трябва аз да им го плащам? За джирото като ремонтираха специално за тях пътя, да не би да издържи 20 години след това?
    Като са толкова евтини изборите, защо да не са ежегодни? Есента се избират, правят си сами бюджета за тяхното управление догодина и да не се оправдават с предишните.

    10:57 18.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 1 Отговор
    Абе не ви щем тъ..пата еврейска визия бе ненормалници

    11:03 18.05.2026

  • 57 Мухахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Русофилите":

    Майка ти се търкаля у калта

    11:03 18.05.2026

  • 58 а бе..

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "факт 2..":

    То добре е да се казва супервизия..ще поканиме нова зеландия,персискио залив и южните латини с хавана,а стадионо на чорбата е хубава идея ще вземеме под наем кръглата сцена на металика..и ще избием рибата а вътре у ямата вип гости на отрупани маси

    11:04 18.05.2026

  • 59 Ква Евровизия

    0 2 Отговор
    Зелю нов нужник ще си прай

    11:04 18.05.2026

  • 60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "ДАРА ГИ ЗАКОВА":

    Изкуствен ти е интелекта❗
    Нормален човек, ще разчете правилно
    ИЗИСКВАНЕТО за ЗАКРИТА ЗАЛА❗

    Коментиран от #65

    11:08 18.05.2026

  • 61 Смисълът

    1 1 Отговор
    е различен, "умнико"

    11:11 18.05.2026

  • 62 Факти

    1 0 Отговор
    То пък оставаше събитие с 10 000 души публика да счупи икономиката. Всяка година в България се провеждат много по-големи фестивали и концерти, които приличат хора от цяла Европа. Арена Армеец се пълни с 15 000 души 10 пъти на година. Румен Радев я напълни преди месец, после и Ерос Рамацоти. Имаше и още няколко събития с поне 10 000 души публика. Всичко това само за последните 30 дни. Евровизия изобщо няма да я усетим, особено пък в София.

    11:22 18.05.2026

  • 63 Защо Да няма И !

    2 0 Отговор
    Защо Да няма И !

    Още Едни Избори !

    Нашите Канчета !

    И Без Това са Празни !

    Заради хищническата политика !

    На Бизнеса !

    И Нашите Управници !

    Само Най-Бедните Да плащат !

    За Тези Ресурси !

    Кога Ще коригирате ?

    Пенсиите !

    Не стига че не са Справедливи !

    Ами Искате и Още !

    Проклет !

    Феодализъм !

    11:26 18.05.2026

  • 64 Първанов

    1 1 Отговор
    Приходите от Евровизия 2027 ще са значителни, само за бнт минимум 150 000 000 €, но загубите от Боташ 6 милиарда €. Абсурдното е , че българите избират тези които ги крадат и вкарват в загуби. На Радев му трябваше този пост за де не влезе в затвора

    11:34 18.05.2026

  • 65 Баба Гицка

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тъй,тъй,баби,тъй

    11:37 18.05.2026

  • 66 Ицо Морския

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "665":

    И в статията пише, че Бургас има капацитета. Аз съм от Варна и ако организирате Евровизия ще дойда със семейството ми. И да не организирате, пак ще дойдем, защото обичаме Бургас!
    Много злоба и комплексарщина, не знам защо. Това е страхотна реклама за България и има потенциал за увеличаване на приходите от туризъм с години напред. Е, разбира се, ако посрещнем гостите за Евровизия с кисели и злобни физиономии, те няма да се върнат, така че от нас българите зависи. Усмихвайте се повече, не боли.

    11:37 18.05.2026

  • 67 Гостът

    0 0 Отговор
    С такива ,,експерти" такава ни е и икономиката. Разказвачи на вицове за балами

    12:07 18.05.2026

  • 68 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "ДАРА ГИ ЗАКОВА":

    КАКВО РЕКЛАМИРАШ БЕ СМОТЛ???МИЗЕРИЯТА НА ЕДНА ЗАВЛАДЯНА ДЪРЖАВА ...СЛУГА НА ВСИЧКИ БЕЗ НАЦИНАЛНИ ИНТЕРЕСИ БЕЗ НАСЕЛЕНИЕ БЕЗ ПРОИЗВОДСТВО

    13:22 18.05.2026

  • 69 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "ДАРА ГИ ЗАКОВА":

    ТО И ЗА ЕВРОТО ЛЪГАХТЕ ...ПРОСПЕРИТЕТ БИЛО А КОГАТО ПИШЕХМЕ ЧЕ ЦЕНИТЕ ЩЕ СТАНАТ ДВОЙНИ МЪЛЧАХТЕ ..АЙДЕ СЕГА НА НАРОДА ДА ВИ БЕСИ ЗА ЛЪЖИТЕ

    13:25 18.05.2026

