Михаил Кръстев: Колкото и да струва "Евровизия", няма да е по-скъпо от едни избори

Условията един град да е подходящ за домакин на "Евровизия" е да има летище, което може да понесе капацитета на полетите, да има начин за придвижване от летище до града, да има 4000 единични стаи и отделно 20 000 легла от 3 звезди надолу, градски транспорт. Градовете, които изпълняват тези стандарти, са София, Варна, Бургас, като столицата има най-добър капацитет. Това заяви пред bTV директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов, цитиран от novini.bg
"Част от инвестираните средства за "Евровизия" са трайни - за среда и инфраструктура. Генерираните средства варират. Швейцария е получила над 250 млн. евро през 2025 г. Но те успяват да генерират и последващ туризъм след провеждането на конкурса. България е една такава държава - на туризма", каза икономистът Михаил Кръстев.
"Сега ще се търсят цените на колите под наем, цените в хотелите, ресторантите и менютата им, ще се търсят разписания и цени на автобуси от летището до града", допълни Драганов.
Според него по-скъпите и висок клас стаи и хотели са останали празни в Австрия тази година, а у нас ще има висока конкуренция за цените и търговците трябва да внимават, за да не останат стаите им празни.
"Колкото и да струва "Евровизия" - няма да е по-скъпо от провеждането на едни избори, а ние имахме осем. Конкурсът няма да "счупи" българската икономика", съобщи Кръстев.
А печалбите според анализ на икономиста - 40% в туризъм, 20% в заведения, 10% в транспорт, останалите - в търговията на дребно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #7, #38
09:52 18.05.2026
2 А то най-късно на пролет
09:53 18.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Проблемът е, че на избори си се излагаме само у нас, а ако се изложим на Евровизия-
ще е пред целия Свят❗
Коментиран от #49
09:54 18.05.2026
5 от сега е нужно да се търси друг
09:56 18.05.2026
6 честен ционист
Коментиран от #32, #39
09:56 18.05.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Сила":Научиха те да сменяш ника, но не те научиха кога ходиш ПО ГОЛЯМА НУЖДА и кога
НУЖДАТА е ПО- ГОЛЯМА❗
Само НЕграмотници ли останаха ПО ПЕЙКИТЕ❗
09:57 18.05.2026
8 Пич
Коментиран от #10, #11, #12, #16
09:59 18.05.2026
9 Подобни Балкантурист
Коментиран от #21
10:01 18.05.2026
10 Директора👨✈️
До коментар #8 от "Пич":Не може, няма как. Това сиромашко мислене си е заложено в повечето селтаци. Те няма как да мислят на широко. Те са хейтъри. Злобни и завистливи човечета, които само могат да пишат злобни коментари. Като изпълзят от дупките са най-мизерните и дребни, ниски и слаби човечета. Това са повечето.
Коментиран от #14
10:03 18.05.2026
11 хахаха
До коментар #8 от "Пич":Прайд конкурса Евровизия и престиж:))) Колкото ти се се сещаш кой спечели миналата Евровизия, толкова и някой ще се сети коя е Дарина след месец:)
10:04 18.05.2026
12 честен ционист
До коментар #8 от "Пич":„Богатият се разплаща с пари, бедният — с кожата си.“
10:05 18.05.2026
13 ДрайвингПлежър
Всички простотии строени за даден международен "форум" после са ненужни и се рушат
10:05 18.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Да уточним
10:11 18.05.2026
16 ДрайвингПлежър
До коментар #8 от "Пич":Къв престиж бе пич и къв капацитет - песента "ТИ" дето спечели е писана от норвежка. Музиката "ТИ" дето спечели е писана от грък и румънец. Танците "ТИ" дето спечелиха са шведски! А ролята на Дара в тая простотия може да я изпъни всяка чалгаджийка, че ще вземе и по-евтино даже.
Къв капацитет имаш да организираш подобно събитие, като не може даже песента си да напишеш! Да не говорим, че за конкурса за смешната песен се гепиха 2 милиона от Армутлиевата, а тука ще има много по два за крадене!
Да плаща който има интерес от тая работа! Моите данъци да не се пипат! Най-накрая ще спра да ги плащам щото ми писна
Коментиран от #19
10:11 18.05.2026
17 Последния Софиянец
Коментиран от #20
10:13 18.05.2026
18 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА
Най известния български курорт за ЗАПАДНЯЦИТЕ.
На СТАДИОНА.
10:15 18.05.2026
19 Пич
До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":Най големият страх на селяндура, и целият му застой и неуспехи идват от низшият му ужас, как всеки мисли как да го мине, и как той сам да не се мине!!! Тарикат - с кренвирши, но в Гърция!!!
10:16 18.05.2026
20 ДАРА ГИ ЗАКОВА
До коментар #17 от "Последния Софиянец":ЕВРОВИЗИЯ:
За държавата победител:
Тя не печели пари, а получава правото (и тежкото финансово задължение) да организира и финансира следващото издание на конкурса.
Цената на домакинството:
Домакинството е изключително скъпо и варира от 20-30 милиона евро (като в Ливърпул) до рекордните над 100 милиона евро в Баку през годините. Парите се осигуряват от националния телевизионен оператор (в нашия случай Българската национална телевизия (БНТ)), държавния бюджет и таксите от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).
Приходи:
От телевизионни права и последващи излъчвания около 100 милиона.евро
От реклами 30-50 милиона евро
От Договори със скриминг платформи 20- 30 милиона евро
Отделно приходи от билети, хотелски услуги, туристически забележителности.
Рекламата за България няма цена.
Коментиран от #68, #69
10:17 18.05.2026
21 Лост
До коментар #9 от "Подобни Балкантурист":В Пловдив имат ли зала за 15000 души при концерт?
Коментиран от #24, #29
10:19 18.05.2026
22 не съм съгласен
Коментиран от #28, #44
10:20 18.05.2026
23 ДАРА ГИ ЗАКОВА
Печалбите са значими. Поне 30-40% отгоре.
МИНИМУМ.
Коментиран от #33
10:21 18.05.2026
24 ДАРА ГИ ЗАКОВА
До коментар #21 от "Лост":Има стадиони.
Коментиран от #31, #37
10:23 18.05.2026
25 Драган Румбата
10:23 18.05.2026
26 Перо
Коментиран от #30
10:24 18.05.2026
27 Уникално
10:24 18.05.2026
28 Я пъ тоа
До коментар #22 от "не съм съгласен":Евровизия винаги е на ПЕЧАЛБА
Виж коментар 20.
10:25 18.05.2026
29 Чети бре
До коментар #21 от "Лост":Човекът дава пример просто, като сам казва, че Пловдив не е за тая работа!
Коментиран от #40
10:25 18.05.2026
30 Я пъ тоа
До коментар #26 от "Перо":Евровизия може да са организира от ЧАСТНИ ФИРМИ. От името на БНТ.
Спонсорите ша са доста, Вервай ми.
10:26 18.05.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #24 от "ДАРА ГИ ЗАКОВА":Има и дъжд 🤔🤔😔😔
Коментиран от #53
10:26 18.05.2026
32 Ганчо
До коментар #6 от "честен ционист":Възхищавам се на таланта ти във всяка загуба да виждаш победа, и във всяка твоя глупост, да виждаш възвишена мисъл на Айнщайн
10:27 18.05.2026
33 ДрайвингПлежър
До коментар #23 от "ДАРА ГИ ЗАКОВА":Добре, предложете нашето "право" на търг - който иска да я организира да плати едни 50 милиона и да отнася "правото" и да организира
10:27 18.05.2026
34 Радио Ереван
10:29 18.05.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Сега комбайнерите ще си направят жътвата
-;-
такива цени ще измислят, че даже и гостите ще се объркат къде са дошли.
10:30 18.05.2026
37 Лост
До коментар #24 от "ДАРА ГИ ЗАКОВА":Изискването е закрита зала.
Коментиран от #48
10:31 18.05.2026
38 Първанов
До коментар #1 от "Сила":Прав си! Боташ ще ни 1 000 Евровизии и половина
10:32 18.05.2026
39 бай Ставри
До коментар #6 от "честен ционист":Чудя се как не си предложил все още българо-израелско домакинство в София. В Телавив не може, защото ще е Ирано-израелско и зарята ще пречи на изпълнителите.
10:33 18.05.2026
40 Лост
До коментар #29 от "Чети бре":Никъде не казва ,че Пловдив не е за тези работа.Тя и Варна не е , защото няма закрита зала с нужния капацитет.
10:33 18.05.2026
41 665
Коментиран от #66
10:35 18.05.2026
42 Русофилите
Коментиран от #57
10:36 18.05.2026
43 Факт
Коментиран от #52
10:39 18.05.2026
44 Тя мафията
До коментар #22 от "не съм съгласен":на Борисов и Пеевски отдавна те ограби яко, а и от Боташ си затънал.
Коментиран от #47
10:40 18.05.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 А бе ние
10:42 18.05.2026
47 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #44 от "Тя мафията":Ние приватизирахме цяла държава.
Ти за Борисов и Пеевски ми говориш.
10:44 18.05.2026
48 ДАРА ГИ ЗАКОВА
До коментар #37 от "Лост":Залата в Бургас.
Останалото на Слънчака.
Коментиран от #50
10:46 18.05.2026
49 За резил
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":"справедлива цена" няма !
10:50 18.05.2026
50 Да бе
До коментар #48 от "ДАРА ГИ ЗАКОВА":вече всичко е резервирано и изкупено.Милиони се очакват да потекат...разбираш ли..
Коментиран от #51
10:50 18.05.2026
51 ДАРА ГИ ЗАКОВА
До коментар #50 от "Да бе":ЕВРОВИЗИЯ:
За държавата победител:
Тя не печели пари, а получава правото (и тежкото финансово задължение) да организира и финансира следващото издание на конкурса.
Цената на домакинството:
Домакинството е изключително скъпо и варира от 20-30 милиона евро (като в Ливърпул) до рекордните над 100 милиона евро в Баку през годините. Парите се осигуряват от националния телевизионен оператор (в нашия случай Българската национална телевизия (БНТ)), държавния бюджет и таксите от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).
Приходи:
От телевизионни права и последващи излъчвания около 100 милиона.евро
От реклами 30-50 милиона евро
От Договори със скриминг платформи 20- 30 милиона евро
Отделно приходи от билети, хотелски услуги, туристически забележителности.
Рекламата за България няма цена.
Никой не се е отказал от организиране на Евровизия.
Печалбите са значими.
10:54 18.05.2026
52 факт 2..
До коментар #43 от "Факт":Да бе,до тогава сенчестио флот на масква ще почне директно да снабдява нефтохимо и цените ще паднат,а най добре,,интервизята,,да бъде на новио стадион на краснию клуб..50 хиляди най малко ще има
Коментиран от #58
10:54 18.05.2026
53 ДАРА ГИ ЗАКОВА
До коментар #31 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Изкуствени тенти над стадиона.
Модерно и рационално
Коментиран от #60
10:56 18.05.2026
54 Анонимен
Като са толкова евтини изборите, защо да не са ежегодни? Есента се избират, правят си сами бюджета за тяхното управление догодина и да не се оправдават с предишните.
10:57 18.05.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
11:03 18.05.2026
57 Мухахаха
До коментар #42 от "Русофилите":Майка ти се търкаля у калта
11:03 18.05.2026
58 а бе..
До коментар #52 от "факт 2..":То добре е да се казва супервизия..ще поканиме нова зеландия,персискио залив и южните латини с хавана,а стадионо на чорбата е хубава идея ще вземеме под наем кръглата сцена на металика..и ще избием рибата а вътре у ямата вип гости на отрупани маси
11:04 18.05.2026
59 Ква Евровизия
11:04 18.05.2026
60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #53 от "ДАРА ГИ ЗАКОВА":Изкуствен ти е интелекта❗
Нормален човек, ще разчете правилно
ИЗИСКВАНЕТО за ЗАКРИТА ЗАЛА❗
Коментиран от #65
11:08 18.05.2026
61 Смисълът
11:11 18.05.2026
62 Факти
11:22 18.05.2026
63 Защо Да няма И !
Още Едни Избори !
Нашите Канчета !
И Без Това са Празни !
Заради хищническата политика !
На Бизнеса !
И Нашите Управници !
Само Най-Бедните Да плащат !
За Тези Ресурси !
Кога Ще коригирате ?
Пенсиите !
Не стига че не са Справедливи !
Ами Искате и Още !
Проклет !
Феодализъм !
11:26 18.05.2026
64 Първанов
11:34 18.05.2026
65 Баба Гицка
До коментар #60 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тъй,тъй,баби,тъй
11:37 18.05.2026
66 Ицо Морския
До коментар #41 от "665":И в статията пише, че Бургас има капацитета. Аз съм от Варна и ако организирате Евровизия ще дойда със семейството ми. И да не организирате, пак ще дойдем, защото обичаме Бургас!
Много злоба и комплексарщина, не знам защо. Това е страхотна реклама за България и има потенциал за увеличаване на приходите от туризъм с години напред. Е, разбира се, ако посрещнем гостите за Евровизия с кисели и злобни физиономии, те няма да се върнат, така че от нас българите зависи. Усмихвайте се повече, не боли.
11:37 18.05.2026
67 Гостът
12:07 18.05.2026
68 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #20 от "ДАРА ГИ ЗАКОВА":КАКВО РЕКЛАМИРАШ БЕ СМОТЛ???МИЗЕРИЯТА НА ЕДНА ЗАВЛАДЯНА ДЪРЖАВА ...СЛУГА НА ВСИЧКИ БЕЗ НАЦИНАЛНИ ИНТЕРЕСИ БЕЗ НАСЕЛЕНИЕ БЕЗ ПРОИЗВОДСТВО
13:22 18.05.2026
69 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #20 от "ДАРА ГИ ЗАКОВА":ТО И ЗА ЕВРОТО ЛЪГАХТЕ ...ПРОСПЕРИТЕТ БИЛО А КОГАТО ПИШЕХМЕ ЧЕ ЦЕНИТЕ ЩЕ СТАНАТ ДВОЙНИ МЪЛЧАХТЕ ..АЙДЕ СЕГА НА НАРОДА ДА ВИ БЕСИ ЗА ЛЪЖИТЕ
13:25 18.05.2026