Михаил Кръстев: Колкото и да струва "Евровизия", няма да е по-скъпо от едни избори

Условията един град да е подходящ за домакин на "Евровизия" е да има летище, което може да понесе капацитета на полетите, да има начин за придвижване от летище до града, да има 4000 единични стаи и отделно 20 000 легла от 3 звезди надолу, градски транспорт. Градовете, които изпълняват тези стандарти, са София, Варна, Бургас, като столицата има най-добър капацитет. Това заяви пред bTV директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов, цитиран от novini.bg

"Част от инвестираните средства за "Евровизия" са трайни - за среда и инфраструктура. Генерираните средства варират. Швейцария е получила над 250 млн. евро през 2025 г. Но те успяват да генерират и последващ туризъм след провеждането на конкурса. България е една такава държава - на туризма", каза икономистът Михаил Кръстев.

"Сега ще се търсят цените на колите под наем, цените в хотелите, ресторантите и менютата им, ще се търсят разписания и цени на автобуси от летището до града", допълни Драганов.

Според него по-скъпите и висок клас стаи и хотели са останали празни в Австрия тази година, а у нас ще има висока конкуренция за цените и търговците трябва да внимават, за да не останат стаите им празни.

"Колкото и да струва "Евровизия" - няма да е по-скъпо от провеждането на едни избори, а ние имахме осем. Конкурсът няма да "счупи" българската икономика", съобщи Кръстев.

А печалбите според анализ на икономиста - 40% в туризъм, 20% в заведения, 10% в транспорт, останалите - в търговията на дребно.