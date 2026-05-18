Пеевски: Кьовеши разкри истината за Теодора Георгиева

"Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши разкри фактите за многократно тиражираните клевети на отстранената от Европейската прокуратура Теодора Георгиева. В интервю пред bTV Кьовеши разкри истината - няма касателство разследване на Чиренско газохранилище, няма заплашена европрокурорка, няма казус! Това са фалшиви внушения и манипулации". Това написа лидерът на ДПС Делян Пеевски в съобщение до медиите.

Лаура Кьовеши даде ексклузивно интервю на Светослав Иванов в офиса си в Люксембург като коментира престъпността, борбата с измамите и българският случай, който разтърси Европейската прокуратура.

Ето и цялото съобщение на Пеевски:

Има компрометирана европрокурорка, която е злоупотребила по безпрецедентен начин с правото и поста си два пъти, за което е предложена за отстраняване единодушно от 24 европейски прокурори.

Това са фактите, изяснени с цялата тежест и авторитет от европейския главен прокурор.

От тук насетне следва властта да преразгледа охраната на Георгиева, назначена ѝ от бившия служебен министър на МВР и основанията за това решение.

Що се отнася до мен - аз ще защитя името си от всеки, който набеждава, дискредитира и клевети. Особено онези, които злоупотребяват със служебното си положение за това като Теодора Георгиева.

Защото вярвам, че истината винаги излиза наяве.

Това напомням и на тези, които са най-шумни в последните години и най-агресивно се опитват да яхнат не само прокуратурата, но и цялата съдебна система - истината винаги излиза наяве.