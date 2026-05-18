Пеевски: Кьовеши разкри истината за Теодора Георгиева

18 Май, 2026 08:52 2 538 36

Аз ще защитя името си от всеки, който набеждава, дискредитира и клевети, заявява депутатът

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши разкри фактите за многократно тиражираните клевети на отстранената от Европейската прокуратура Теодора Георгиева. В интервю пред bTV Кьовеши разкри истината - няма касателство разследване на Чиренско газохранилище, няма заплашена европрокурорка, няма казус! Това са фалшиви внушения и манипулации". Това написа лидерът на ДПС Делян Пеевски в съобщение до медиите.

Лаура Кьовеши даде ексклузивно интервю на Светослав Иванов в офиса си в Люксембург като коментира престъпността, борбата с измамите и българският случай, който разтърси Европейската прокуратура.

Ето и цялото съобщение на Пеевски:

Има компрометирана европрокурорка, която е злоупотребила по безпрецедентен начин с правото и поста си два пъти, за което е предложена за отстраняване единодушно от 24 европейски прокурори.

Това са фактите, изяснени с цялата тежест и авторитет от европейския главен прокурор.

От тук насетне следва властта да преразгледа охраната на Георгиева, назначена ѝ от бившия служебен министър на МВР и основанията за това решение.

Що се отнася до мен - аз ще защитя името си от всеки, който набеждава, дискредитира и клевети. Особено онези, които злоупотребяват със служебното си положение за това като Теодора Георгиева.

Защото вярвам, че истината винаги излиза наяве.

Това напомням и на тези, които са най-шумни в последните години и най-агресивно се опитват да яхнат не само прокуратурата, но и цялата съдебна система - истината винаги излиза наяве.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    7 6 Отговор
    "ЕвропейскАТА главНА прокурорКА- Лаура Кьовеши...

    09:00 18.05.2026

  • 2 Шишилизация

    35 4 Отговор
    И ква стана тя, вождовете се менят, а Шиши все отгоре и все чист и непорочен като момина сълза. Бою го крепеше и си го къташе, Кирташки, Кокора и Ристю го изпраха и подмиха, пиха му кайвенцето в скута. И дойде Румбураг! И пак Шиши на върха и чистичък, неопетнен, даже несправедливо наклеветен! Ми нормално при тази политическа среда, Шиши да търси справедливост

    09:04 18.05.2026

  • 3 Батори

    38 3 Отговор
    Всичките пеефски свинчета са под прицел. Независимо дали са инфилтрирани в ДАНС, прокуратура или на други позиции в държавната администрация. Пак се е разквичал на умряло магнитния.

    09:04 18.05.2026

  • 4 Дзак

    21 1 Отговор
    Много хора работят без "черно на бяло"! Това прави всички спекулации възможни. Кой вярва и кой дава пари за такава работа е друг въпрооос!

    09:05 18.05.2026

  • 5 Наглост на Дебелака

    53 2 Отговор
    Ей, уродливо 190- килограмово туловище! Ей, наглец долен, тлъст, мазен и противен! Не Теодора Георгиево открадна три милиарда от активите на КТБ, а ти, Туловище, ти! Не Теодора Георгиева фалира "Лафка", а ти, Туловище! Не тя си присвои стотици фирми и бизнеси, не тя ги открадна, а ти! Не тя съсипа "Булгартабак, а ти, Туловище! Ти съсипа едно от малкото силно печеливши държавни фирми, но пък, Боко Тиквата, СИКаджийският престъпник от подземния свят ти го хариза, защото го държиш на къса каишка, нали, и няма къде на майка си банкянска да върви! Само че, почнаха те, Туловище, почнаха те! И за частинте ти самолети, и за многобройните ти скъпи имоти у нас и в чужбина, и за всичките ти престъпления и грабежи!

    09:05 18.05.2026

  • 6 Потресен

    28 1 Отговор
    И кой товори за правосъдие???!!!
    Без думи....

    09:07 18.05.2026

  • 7 СМЕХ В ЗАЛАТА

    33 1 Отговор
    ГЛЕДАМ ПО КАНАЛ 3 ТИКВЕНИКА ПРЕД БОСТАНА ОТ ТИКВИ..................Е НЕМА ДРУГ ТАКЪВ ТА ПИР........!!!

    09:10 18.05.2026

  • 8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    36 2 Отговор
    Европейската прокуратура се варди от Теодора Георгиева като от прокажена! Вместо да продължат и да стигнат до Пеевски, те предпочетоха да замажат положението и да накажат само непослушната Теодора.

    09:10 18.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 МВР служител

    26 3 Отговор
    Направете граждански арест на Пеевски. Обадете се и ни го предайте

    Коментиран от #16

    09:23 18.05.2026

  • 13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    22 3 Отговор
    Лаура Кьовеши не отговаряше по същество на въпросите на Светльо, тя ги замазваше. Разправяше някакви дивотии, как работела европрокуратурата по принцип и какво трябвало да правят, но не какво са направили по казуса, че Теодора Георгиева е заплашвана.

    Коментиран от #17

    09:26 18.05.2026

  • 14 Шкиф

    16 4 Отговор
    Един ден и тази румънска жена с ментални проблеми ще и се види мръсното под ноктите, защото мръсно има много. Стари бандити са ми разказвали разни работи още от едно време, когато тая бърдоква не е била толкова нависоко. Понеже по балкански, по комшийски нашите момчета вероятно са разкешили дебело, та затова сега каканиже глупости "няма казус". Тепърва следващите две години ще избухва скандал след скандал, защото американците забоксуваха и в близкия Изток и в Украина, та сега ще се разиграе някакъв европейски цирк, за да може максимално да се остърже дъното на тенджерата и после ще ни харижат за курорт на китайците, които ще ни ползват като туристическа дестинация, щото тя Европа вече за друго не става.....

    09:28 18.05.2026

  • 15 То пък

    9 1 Отговор
    име ли имаш ?! На срама и греха !

    09:30 18.05.2026

  • 16 Преди това

    16 1 Отговор

    До коментар #12 от "МВР служител":

    трябва да бъдат арестувани Ваня Срефанова, заместника й и цялото ВСС.

    09:30 18.05.2026

  • 17 Лост

    18 4 Отговор

    До коментар #13 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Кьовеши поработи малко с цел да отиде в Европа и там да си клати краката.

    Коментиран от #21

    09:31 18.05.2026

  • 18 баце

    8 2 Отговор
    я па тоя

    09:31 18.05.2026

  • 19 Гост

    19 2 Отговор
    Сега чакаме истината и за тебе, пра"сок!

    09:34 18.05.2026

  • 20 Тома

    22 1 Отговор
    Чист като сълза.Да се смееш или да плачеш

    09:36 18.05.2026

  • 21 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Лост":

    Да, така излиза!

    Коментиран от #27

    09:38 18.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 И това го казва "ДЕПУТАТ"...

    18 3 Отговор
    КОЙТО Е ИЗБИРАН ЗАДКУЛИСТНО ,
    и с години наред , не се е появявал в Парламента а е вършил далавери в Българската държава
    с парите на българския и европейския данъкоплатец!!!

    09:42 18.05.2026

  • 24 Е, това е то

    15 1 Отговор
    Наглост! И това е единственият ефект от “демокрацията” - че престъпниците са нагли и арогантни, щото имало права на това и права на онова! Кой честен и нормален човек сте чули, да се позовава на презумпцията за невинност - все са отявлени, нагли престъпници! Ха, помислете си, кога в тоталитарна държава, очевиден престъпник ще се надсмива така над правосъдието!

    09:55 18.05.2026

  • 25 Лальо бабин

    10 1 Отговор
    Този обект зад Пеевски какво го играе?Да не е депутат?Все е около него.Да не е секретна охрана и с тяло да го защитава от евентуални куршуми?

    10:02 18.05.2026

  • 26 Напълно луд

    12 1 Отговор
    Тоя човек живее в паралелна реалност! Той не е за затвор, той е за лудница!

    10:03 18.05.2026

  • 27 Лост

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Ако си спомняш в Румъния ходеше като Б.Борисов,а после в Европа колкото пъти е идвала в България нещо конкретно да е казала? Само един екскурзиант.

    10:13 18.05.2026

  • 28 Кьовеши

    9 3 Отговор
    Накрая се продаде. Разследва кокошкари, а големите схеми не се пипат. За какво ни е тази чиновничка тогава?

    10:13 18.05.2026

  • 29 прасе сълзичка

    8 1 Отговор
    Шиши е чист като сълза!

    10:27 18.05.2026

  • 30 летящо прасе

    13 2 Отговор
    Нещо за аероплана до Дубай да кажеш?

    10:29 18.05.2026

  • 31 Гост

    8 1 Отговор
    Медала от Магнитния е доживот. Виси като Дамоклиев меч. Все ще се откачи в някой момент.

    10:31 18.05.2026

  • 32 Дебеле

    5 2 Отговор
    дебело, нищо не разкри за тебе, защото не й пука. Разбираемо е за Кьовеши. Лошото е, че и на мунчите не им пука, от един дол дренки сте

    11:17 18.05.2026

  • 33 Психодинспансер

    8 1 Отговор
    Ти говори за себе си и милярдите натрупани с кражби,както и Магнитски.Не гледай в паницата на другите!

    11:17 18.05.2026

  • 34 Следва

    3 2 Отговор
    Той е прав за едно няма никакъв факт който да подкрепя охраната на тази жена и който е разпоредил това да размисли, защото Дечев вече не е министър. Тска ще спестят малко ресурс. По скоро антикорупциония фонд да разследва Теди, Дечев яхта, кой платил, кои са присъствали, какви са били тогава и какви са сега. Там има заровено нещо и е прясно, а и лесно доказуемо. Ако не минестър председателя като отговрящ по темата бързо да го установи и като отличен стрелец да използва правилния инструмент ракета бомба

    11:56 18.05.2026

  • 35 Ха,ха

    3 0 Отговор
    Магнитски😂😂😂😂

    12:49 18.05.2026

  • 36 На всяко прасе му идва

    1 0 Отговор
    Коледата, колкото и да квичи.

    17:15 18.05.2026

