На втора инстанция: Продължава делото срещу бившата полицайка Симона Радева

20 Май, 2026 07:34 1 590 20

  симона радева
  съд
  георги семерджиев

Тя е подсъдима за укриването на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес в Софийския градски съд продължава делото срещу бившата полицайка Симона Радева. Тя е подсъдима за укриването на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви, която той причини на 5 юли 2022 година на булевард „Черни връх” в София, пише "Нова телевизия".

Според обвинението във фаталната нощ Радева е занесла стълба на Семерджиев, с която той се е покатерил и е влязъл през прозореца в жилището си, след като не е успял да намери ключовете от апартамента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А БЕ?!

    47 2 Отговор
    Тази още ли не е в панделата?!

    Коментиран от #7

    07:36 20.05.2026

  • 2 ма ДУРО

    46 0 Отговор
    И урвата ще осъди България за бавно правосъдие, както оня сутеньор с макетния нож от Стара Загора

    07:38 20.05.2026

  • 3 И до

    45 0 Отговор
    кога ще се размотава съда ?

    07:38 20.05.2026

  • 4 Бай Ставри

    31 1 Отговор
    Тая бръмчалка не е виновна. Майка и пушилката дето се плющи с началника на районното, я е уредила на работа, а тъпкача на майката и е поръчал какво да прави. Все пак незнам защо в устата и след катастрофата е намерена семенната течност на Семерджиев.

    07:40 20.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 име

    44 0 Отговор
    На всички държавни хрантутници, хванати в крачка, трябва да им се отнемат пенсиите. Осигуровките не си ги плащат те, плащаме им ги работещите в частния сектор, не вижда зажо да и се признава стаж, че после от парите на работещите да получава пенсия.

    07:40 20.05.2026

  • 7 за тия пари

    23 0 Отговор

    До коментар #1 от "А БЕ?!":

    Толкова бързо правосъдие! Много работа имат корумпетата в съдебната система, а и с качеството на работата си отварят още работа. Явно тряцва още бонуси да си гласуват, ама няма пари, трябва още заеми да изтеглим, пък мaйнaта му на дефицита.

    07:45 20.05.2026

  • 8 ООрана държава

    27 0 Отговор
    Не е виновна, ходила е през ноща с тая стълба да слага гипскартон на частно

    07:47 20.05.2026

  • 9 не бързайте

    3 2 Отговор
    време колко щеш

    08:03 20.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Само да добавя

    15 0 Отговор
    Надявам се, когато детето й стане абитуриент, тя да получи вече решението на съда за престъплението си.

    Коментиран от #17

    08:03 20.05.2026

  • 12 Стара чанта

    16 0 Отговор
    Отре.ка! Както и кривосъдната ни система, и всичко в ск а п Ана та ни
    Държавица !

    08:04 20.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Механик

    22 0 Отговор
    Това грозно кифле, още ли го бавите? Май ще се пенсионира преди да я осъдите?

    08:16 20.05.2026

  • 15 Луд

    8 0 Отговор
    Да направят закон ,,ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ САДИИ И ПРОКУРОРИ ДА ВРЪЩАТ ОБРАТНО ВЪВ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗАПЛАТИТЕ СИ ПРИ ПОДОБНИ КАЗУСИ,,Неможе 4год да продължава нещо което се решава за дни.Разтакаването е равно на корупция нали точно със нея е борбата.

    08:34 20.05.2026

  • 16 Артилерист

    3 0 Отговор
    МВР се е напълнило с уредени жени с уредени жени на заплати. Завчера, във връзка с осигуряване маршрута на Джирото, от Горубляне до Панчарево бяха разставени поне 1000 души полиция, половината от които бяха жени (девойки и каки). Тези служители (включая и от провинцията) са изтипосани там вероятно от сутринта, а велосипедната колона се зададе край панчаревското езеро след 17 часа. Пътем дочух полицай да вика, че вече имал повече от 80 допълнителни часа дежурства и си помислих, че и от този ден ще добави поне още десетина. После, без да ща, заключих защо няма полицаи "на терен"-ами те ползват компенсации заради такива "отработени" часове. Цял ден висене при положение, че трасето може да се обезопаси с максимална презастраховка от 2-3 часа, включително и с опъване на предпазните ленти. Не говорим, че този ден градския и друг транспорт беше спрян там, а хора с куфари и деца се придвижваха пеша притеснено...

    Коментиран от #19

    08:39 20.05.2026

  • 17 По-вероятно

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Само да добавя":

    Семерджиев ще излежи присъдата си,съдиите ще излязат в пенсия с 20-те БРЗ и с по няколко недвижими имота у нас и в чужбина...

    08:42 20.05.2026

  • 18 Кочо

    4 1 Отговор
    Пуснете я на Евродивизия! Има данни, не забелязвате ли...!?

    08:44 20.05.2026

  • 19 Каймаканина

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Артилерист":

    Така става като има неправилна организация за обезопасяване на мероприятия. Толкова си могат.

    09:09 20.05.2026

  • 20 Как може

    1 0 Отговор
    такава утайка да работи в полицията?
    Извинете ме но тя има вид на проститутка!
    Жалко за всички свестни полицаи…

    09:16 20.05.2026

