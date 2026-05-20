Строги мерки и затворени улици в София заради финала за Купата на България

20 Май, 2026 08:01 922 2

Движението около стадион „Васил Левски“ ще бъде затруднено през целия ден 20 май

Венцислав Михайлов

От Българската професионална футболна лига (БПФЛ) обявиха мерките за сигурност и организацията за финала за SESAME Купа на България между ПФК Локомотив Пловдив и ПФК ЦСКА София.

Вратите на Национален стадион „Васил Левски“ ще бъдат отворени за привърженици в 17:00 часа на 20 май (сряда), срещата започва в 19:00 часа, припомня dariknews.bg.

Билети няма да бъдат продавани на каси на стадион „Васил Левски“ в деня на двубоя. Билетна каса ще работи на стадион „Локомотив“ в Пловдив в деня на мача до 14:30 часа. Билети ще могат да бъдат закупувани онлайн и в деня на мача.

Влизането на стадиона ще се осъществява през входовете, обозначени на билетите. От ПФЛ предупреждават, че няма да бъдат допускани привърженици с билет за определен сектор да влизат в друг сектор, независимо от стойността на билета.

Около стадиона ще бъдат изградени КПП пунктове, като подходът трябва да бъде:

⚽За привърженици на ПФК Локомотив Пловдив откъм Сектор Б и през вход 1 и 2 на Сектор А;

⚽ За привърженици на ПФК ЦСКА София откъм Езерото Ариана за Сектор Г и вход 25 на Сектор А и откъм стадион „Българска армия“ за Сектор В.

Около стадиона ще бъдат разположени обозначителни табели за насочване към съответните сектори.

За малолетни лица ще бъде необходимо попълването на декларация от пълнолетен придружител. Образец на декларацията може да намерите ТУК. Призовават се всички придружители да пристигнат на стадиона с попълнени декларации. Такива ще има и на първите КПП пунктове за проверка, но попълването на място ще забави процеса за влизане на стадиона.

Поради големия интерес към футболната среща от ПФЛ призовават зрителите да заемат своето място по-рано, за да се избегне струпване по входовете непосредствено преди началото на двубоя.

Проверката на валидността на билетите ще бъде осъществявана от електронни четци осигурени от компанията разпространител на обособените КПП-та.

Преди, по време и след провеждане на мача полицейските служители ще следят за опазването на обществения реди за недопускането на инциденти на територията на града.

БПФЛ уведомява, че на стадион „Васил Левски“ няма да бъдат допускани фенове с артикули на други отбори в секторите определени за привържениците на финалистите – ПФК Локомотив Пловдив и ПФК ЦСКА София. Смесването на привърженици на двата отбора няма да бъде допуснато, независимо дали запалянковците разполагат с валидни билети за съответния сектор, различен от този определен за феновете на дадения клуб.

На изградени контролно-пропускателни пунктове в района на спортното съоръжение ще извършват щателна проверка на всички посетители на футболния мач. Стриктно ще се спазват указанията за недопускане на посетители, които имат наложена забрана за посещение на спортни мероприятия.

На стадиона няма да бъдат допускани фенове във видимо нетрезво състояние или под влияние на наркотични вещества.

Оръжия, опасни предмети, пиротехнически средства, запалки, бутилки, шишета с парфюм, чадъри и други (по преценка на органите на реда) ще бъдат изземвани.

Расистките скандирания, както и използването на лазери по трибуните по време на мача е абсолютно забранено.

Няма да се допуска влизането в рамките на спортното съоръжение с бутилки с минерална вода и други течности. В рамките на стадиона ще бъде осигурена възможност за закупуване на вода в пластмасови чаши.

За охраната на срещата са ангажирани частни охранителни фирми, като при необходимост те ще бъдат подпомагани от служители на МВР.

Организация на движението около стадион „Васил Левски“ в деня на финала:

От 10:00 часа до 20:00 часа на 20 май се забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобили на участниците в мероприятието, както следва:

  • На паркинга на моста пред Национален стадион „Васил Левски“;
  • На ул. „Ген. Гурко“ между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул. „Васил Левски“.

Българската професионална футболна лига призовава привържениците на Локомотив Пловдив да използват буферният паркинги на Интер Експо Център в началото на Цариградско шосе

Движението около стадион „Васил Левски“ ще бъде затруднено през целия ден 20 май, като поетапно ще бъдат затваряни булеварди и улици в непосредствена близост до спортното съоръжение по усмотрение на органите на реда. БПФЛ се извинява на столичани за причиненото неудобство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 влък

    2 0 Отговор
    Затворени улици в София,затворени магазини,затворени книжарници,затворени сгради,затворени мазета,затворени затвори,затворени мозъци,затворени сметки,затворени банкови карти и други затворки.

    08:06 20.05.2026

  • 2 Трол

    0 0 Отговор
    Трябва на полицаите овчарски геги за насочване на феновете в правилната посока.

    08:34 20.05.2026

