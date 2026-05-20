Депутатите гледат три законопроекта за промени в НПК

Три законопроекта за промени в Наказателно процесуалния кодекс ще разгледа на първо четене парламента. Два от тях са внесени от Министерския съвет и са свързани с парите по Плана за възстановяване и устойчивост, припомни БНТ.



Внесените промени трябва да се осигури съдебен контрол при прекратяване на корупционни престъпления и така да се осигури и контрол над ad hoc прокурора, който разследва главния прокурор. Третото предложение за промени е на "Демократична България".

Следобед временната комисия за изработване на нов Правилник на Народното Събрание ще обсъди предложенията за промени.

Вчера се стигна до размяна на реплики след предложенията на "Прогресивна България". Част от новите идеи включват в деня на опозицията да не могат да бъдат изслушвани министри. Намалява се времето за изказване при дебати. Според опозицията така се ограничават правата им и се заглушава гласът им.