Депутатите гледат три законопроекта за промени в НПК

20 Май, 2026 07:13 992 16

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Три законопроекта за промени в Наказателно процесуалния кодекс ще разгледа на първо четене парламента. Два от тях са внесени от Министерския съвет и са свързани с парите по Плана за възстановяване и устойчивост, припомни БНТ.

Внесените промени трябва да се осигури съдебен контрол при прекратяване на корупционни престъпления и така да се осигури и контрол над ad hoc прокурора, който разследва главния прокурор. Третото предложение за промени е на "Демократична България".

Следобед временната комисия за изработване на нов Правилник на Народното Събрание ще обсъди предложенията за промени.

Вчера се стигна до размяна на реплики след предложенията на "Прогресивна България". Част от новите идеи включват в деня на опозицията да не могат да бъдат изслушвани министри. Намалява се времето за изказване при дебати. Според опозицията така се ограничават правата им и се заглушава гласът им.

 


  • 1 Наивник на средна възраст

    11 3 Отговор
    Ако ще правят реформа,то би трябвало да сменят цялата съдебна система,да махнат функционалният имунитет на магистратите,да извадят прокуратурата от съдебната система,да сменят този вехт шофенски съд със съд с жури и т.н.Какво си играят на мижи да те лажем???Това е реформа - мне смяна на състав на ВСС,или главен прокурор!!!!Пряко избиране от гражданте на висшите магистратски постове с мандат не по-голям от 4 години! Само лафчета,бърборене и нищоправене!!!

    07:23 20.05.2026

  • 2 Първото нещо,

    11 5 Отговор
    което направиха депутатите беше да си вдигнат заплатите, въпреки многото обещания за икономии на ПБ. И с търговските вериги-само празни приказки. Без тояга няма да се получи явно.

    07:27 20.05.2026

  • 3 Пак

    9 4 Отговор
    комисии и въздух ! Комисия ще "изработвала" нов правилник на Народното събрание " ? А идеите на "Регресивна България" от СССР ли са взети ?

    07:30 20.05.2026

  • 4 мъкаааа

    5 0 Отговор
    Депутатите ще се гледат с три законопроекта за промени в НПК и ще се чудят,кой какъв е. Мъ хъъъ!

    07:30 20.05.2026

  • 5 Днес отивам

    7 1 Отговор
    да си купя домати по 2 лв. килото, както в Германия, вместо 10 лв. в България. Така обеща Р. Р.

    07:31 20.05.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    4 2 Отговор
    Направо да гласуват за връщането на ЧЛЕН ПЪРВИ и да заработят спокойно и спящо !

    07:32 20.05.2026

  • 7 дядото

    5 0 Отговор
    нпк плаче за "основен" ремонт,не за козметика

    Коментиран от #10

    07:32 20.05.2026

  • 8 Само

    6 4 Отговор
    братвежи и кърпежи ! Нищо конструктивно и продуктивно не може да се очаква от "Регресивна България" , показаха го и доказаха от самото начало ! Очаквано !

    07:37 20.05.2026

  • 9 Гунци

    5 0 Отговор
    Депутатите вдигнаха ли си заплатите? Нещо по този въпрос не се говори. Ако са си ги вдигнали значи имаме кабинет и народно събрание с нищо по различно от предишните и всичко пак е ала бала.

    Коментиран от #12

    07:55 20.05.2026

  • 10 Моарейн

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "дядото":

    Плаче за изцяло нов НПК, най-вече заради безкрайните регламенти, които брюкселските зелки бълват с комсомолски плам, както и заради безбройните решения на ЕСПЧ и СЕС, голяма част от които са лишени от всякакъв здрав смисъл. Само че писането на нов НПК е непосилна задача за Народното страдание, та по-добре да не пипат с мръсните си мазни ръчички, че ще направят колосални бели.

    08:24 20.05.2026

  • 11 Така наречената

    2 1 Отговор
    Опозиция до вчера бяха управляващи.
    30г. са в НС каквото имаха да кажат са го казали,каквото имаха да правят го откраднаха така че да кажат нещо ново и смислено или да млъкват и да си вземат заплатите.
    Да се рудуцира броят на народните представители, да се вдигне прага за партии и коалиций, и НС да работи при необходимост .Харчат се много пари някой хора да са с имунитет и да се крият цял живот в НС

    08:31 20.05.2026

  • 12 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гунци":

    Да вече получават по 10 хиляди евро а осигуровките на работещите са увеличени на 5 % същото за каквото протестираха при Желязков

    08:34 20.05.2026

  • 13 Анонимен

    2 2 Отговор
    Ще ще ще ще ще това са червените другари които невежите ги настаниха в парламента за 10 хиляди вече на месец и увеличение на осигуровките за работещите 5% същото за което протестираха срещу Желязков А и завладяха цялата власт Ето ви истинска завладяна държава сега

    Коментиран от #16

    08:37 20.05.2026

  • 14 Ми тя опозицията само говореше

    3 1 Отговор
    Последните години като управляваше. В предишното народно събрание Дебатите по Вотовете на недоверие на правителството на Желязков не бяха излъчвани нито по радиото нито по телевизията за да не чуят хората за какво става на въпрос но същите тия хубавци сега се сърдят.

    09:04 20.05.2026

  • 15 След лятната ваканция НС на сесии

    1 0 Отговор
    а от нова година го затварят парламента на повикване и само тогава ще им се плаща на опозицията.

    09:12 20.05.2026

  • 16 Вдига само максималните осигуровки

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    Има съществена разлика от предложението от времето на Желязков.

    09:15 20.05.2026

