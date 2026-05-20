Времето днес, прогноза за сряда, 20 май: Облаци и дъжд над страната

Облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната - предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен, в източните райони до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в района на София - около 21°.
Атмосферното налягане е и ще остане малко по-ниско от средното за месеца.
През нощта облачността ще бъде предимно значителна. В южната половина от страната валежите, придружени с гръмотевици, ще отслабват и спират, но ще започнат в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад.
Над Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, около и след обяд - купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия за градушки. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 14°-15°. Температурата на морската вода е между 14° и 17°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.
В планините облачността ще е променлива, по-често - значителна, купеста и купесто-дъждовна. Главно около и след пладне ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.
В четвъртък и петък облачността ще е по-често значителна, на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.
В четвъртък ще са главно в Източна България и планините, а в петък в цялата страна. Вятърът ще е до умерен от северозапад. Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 22° и 27°, в петък ще са с градус-два по-ниски.
