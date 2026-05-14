Създателят на "Черна писта": МВР е спряло картата за катастрофите

14 Май, 2026 10:20 1 692 19

  • мартин атанасов-
  • черна писта-
  • катастрофи

Мартин Атанасов призова картата да бъде пусната отново, защото има нужда от нея

Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

МВР тихомълком спря да подържа картата си на катастрофи. Това написа Мартин Атанасов, който направи „Черна писта” - интерактивната карта за пътнотранспортните произшествия в страната – колко като брой, къде са най-невралгичните точки. В ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS той каза, че „Черна писта” е осветила карата за катастрофите не само като статистика, а също така е била достъпна информация за всички.

„След като проектът тръгна, държавата реши, че трябва да поеме сама тази инициатива, което беше добра идея, и създаде собствена карта за по-малко от месец. Картата на МВР се поддържаше ежедневно. Но от седмица насам данни стоят „замръзнали” на дата 5 май, 17,30 ч. Така няма информация къде са проблемите”, обясни Атанасов. Той призова картата да бъде пусната отново, тъй като темата не е престанала да бъде актуална.

Атанасов каза, че му е трудно да повярва, че на цялата пътна карта на страната има само 36 невралгични точки, имайки предвид многото катастрофи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    37 0 Отговор
    🚓🚓🚓
    патрулКАТа дебне на хранилКАТа,
    а не да предупреждава водачите за опасности в участъците на Черната писта❗

    10:23 14.05.2026

  • 2 Даа

    30 0 Отговор
    Някой ще я прекопира и ще вземе милионите ,а ти им я даваш безплатно

    10:29 14.05.2026

  • 3 Сила

    38 3 Отговор
    Абе младеж , ти още ли си тука бе момче младо наивно ?!?
    Не ти ли стана ясно , че такива като тебе освен хейт , псувни , тролене и тормоз нищо няма да получат и постигнат на евразийската територия ....Терминал 2 , забрави българския език ( то и без това вече никой не говори на книжовен български на Територията ) и никога не се връщай !!!
    България е" хубава " само от хеликоптера на Джирото , реалността и хората долу са потресаващи ....

    10:29 14.05.2026

  • 4 Трол

    21 2 Отговор
    Мартин е умен, но не е хитър.

    Коментиран от #6

    10:30 14.05.2026

  • 5 пресолена

    15 12 Отговор
    ефектът радев-демерджиев.

    Коментиран от #13

    10:33 14.05.2026

  • 6 Сила

    18 1 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Тарикат !!! Любимата дума на БГ приматите ...
    ДА СИ ТАРИКАТ....гаранция за успех и просперитет в БГ то !!!

    Коментиран от #7

    10:36 14.05.2026

  • 7 Сила

    19 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    п.п. А най добре СЕЛСКИ ТАРИКАТ !!!
    Тука вече "успеха" е гарантиран ....!!!!

    Коментиран от #18

    10:37 14.05.2026

  • 8 Абе

    20 0 Отговор
    Они замундата спреа, тоа за катастрофите реве.

    10:41 14.05.2026

  • 9 Тооо

    18 1 Отговор
    Българските пътища са една черна карта

    10:42 14.05.2026

  • 10 ООрана държава

    0 7 Отговор
    И кво ни грее

    10:45 14.05.2026

  • 11 Бай Ху (By Who)

    9 9 Отговор
    Ма как може да спрът картата с катастрофите! Ас всеки ден поне по веднъш си я расглеждах. Даже веднъж я показах на една приятелка. Тя много се развълнува и си искарахме чудесно.

    10:45 14.05.2026

  • 12 007 лиценз ту кил

    10 8 Отговор
    Момче, отивай да караш колело в парка на свеж въздух. Я виж какви лупи си сложил.

    10:48 14.05.2026

  • 13 Абе не бе

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "пресолена":

    Това Емо Узото го е направил.

    10:50 14.05.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    11 9 Отговор
    Щом и дечурлигата почнаха да кешират от проблемите по пътя - закривай я тая територия!
    И по къв начин помага картата, освен че плащаме заплата на някое АйТи. Някой да я е ползвал и за кво я е ползвал?

    Коментиран от #17

    10:50 14.05.2026

  • 15 Цвете

    11 3 Отговор
    БРАВО, ЧЕ АЛАРМИРА." ТАЙНО " Е ЗАКРИТА КАРТАТА ,ЗАЩОТО ЗНАЯТ, ЧЕ ПЪТИЩАТА В БЪЛГАРИЯ СА В ОКАЯНО СЪСТОЯНИЕ. НО ХОРАТА НЕ СА ГЛУПАВИ И ВСИЧКО Е ВИДИМО, НАЛИ? 🤦‍♂️🤷‍♀️🚔👨‍🎓🚔

    10:53 14.05.2026

  • 16 Просперитетът настъпи!

    8 1 Отговор
    Няма катастрофи!

    11:01 14.05.2026

  • 17 Емигрант

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":

    Едва ли .ще се намери по-глупав от теб дори и в джунглите на Амазония и Африка !

    11:11 14.05.2026

  • 18 Визираш Каунья от

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    с.Славяново нали? Само че тоя освен селски тарикат е и предател, руски лакей....

    Коментиран от #19

    11:40 14.05.2026

  • 19 Сила

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Визираш Каунья от":

    То ако е само той , с "мед да го мажеш" дето се вика .... неизброими са , отдавна престанах да им обръщам внимание !!!

    12:25 14.05.2026

