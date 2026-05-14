Създателят на "Черна писта": МВР е спряло картата за катастрофите

МВР тихомълком спря да подържа картата си на катастрофи. Това написа Мартин Атанасов, който направи „Черна писта” - интерактивната карта за пътнотранспортните произшествия в страната – колко като брой, къде са най-невралгичните точки. В ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS той каза, че „Черна писта” е осветила карата за катастрофите не само като статистика, а също така е била достъпна информация за всички.
„След като проектът тръгна, държавата реши, че трябва да поеме сама тази инициатива, което беше добра идея, и създаде собствена карта за по-малко от месец. Картата на МВР се поддържаше ежедневно. Но от седмица насам данни стоят „замръзнали” на дата 5 май, 17,30 ч. Така няма информация къде са проблемите”, обясни Атанасов. Той призова картата да бъде пусната отново, тъй като темата не е престанала да бъде актуална.
Атанасов каза, че му е трудно да повярва, че на цялата пътна карта на страната има само 36 невралгични точки, имайки предвид многото катастрофи.
