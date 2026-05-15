Мотористи излязоха на национален протест, блокираха движението в София и в други градове

15 Май, 2026 20:10 1 435 37

Причината за протестите вече е позната - скокът в цените на задължителната застраховка "Гражданска отговорност", който, според мотористите, е необоснован.

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Мотористи от цялата страна излизат на национален протест, съобщават от Нова телевизия. Причината вече е позната - скокът в цените на задължителната застраховка "Гражданска отговорност", който, според тях, е необоснован.
Преди повече от месец след новината за поскъпването любителите на високите скорости на две колела обявиха протестна готовност, за да се обявят срещу ценовия скок, който определят като „застрахователен произвол и рекет“.
Тази вечер те затвориха 26 точки в цялата страна. В централната част на София протестиращите затвориха движението на Площад "Княз Александър Батенберг". Според мотористите задължителната „Гражданска отговорност” за мотоциклети се е увеличила над 80 процента без аргументи. Часове преди националното недоволство те обявиха, че не е приемливо да сключват застраховка за цяла година, защото моторите са ползват само сезонно.
Извън София протести има на много места в страната - основно по главни пътища. Блокади има в района на Пловдив, Русе, Силистра, Стара Загора и Велико Търново. В Монтана е блокиран Е-79 в посока Дунав мост.
А в Бургас протестът на мотоклубовете блокира изхода на града в посока магистрала „Тракия“. Малко преди 18:00 мотористи от почти всички бургаски клубове блокираха изхода от Бургас. Те обявиха, че ще пропускат единствено автомобили със специален режим.

Недоволството им е срещу е реалното увеличение на застрахователните премии за мотоциклетите, което в много случаи надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за средно увеличение от 10-13%. Настояват и за замразяване на новите цени на „Гражданска отговорност“ за мотоциклетите до извършване на пълна проверка, въвеждане на специален режим „Гражданска отговорност на мотоциклетиста“ и възможност за сезонни и разсрочени застраховки.

Част от мотористите тръгнаха на автошествие, което означава, че останалите участници в движението трябва да използват алтернативни маршрути.

Мащабно мотошествие и във Варна. Стотици мотористи се събраха в района на бившата циркова площадка, до стадион „Локомотив“, за да изразят недоволството си срещу повишените цени на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за мотоциклети. Шествието потегли на три лъча по част от основните булеварди на града, като се стигна до временни пътни блокади, а по време на протеста движението в целия град беше затруднено.

„Не може в рамките на месец - два, гражданската отговорност да поскъпне два пъти. Това е не само несправедливо, а и нечовешко, защото моторите се карат обикновено сезонно. Така е и с караваните - знаете има превозни средства, които са за сезонна употреба. Трябва да се говори за промяна на този режим, който застрахователите поради своята алчност явно искат да променят. Но няма да стане тяхната“, коментира Красимир Симеонов, председател на мото клуб.

„Желаем да има реални и справедливи закони за всички превозни средства. Не е редно да има двойно, драстично увеличаване на "Гражданската отговорност"“, заяви Василена Попова Радичкова, председател на мото клуб.
Стотици мотористи от Хасковска и Кърджалийска област се събраха на протест на пътя за Гърция край Свиленград. Акцията е част от обявения национален протест заради високите цени на застраховките. Мотористите блокираха отсечката от магистрала "Марица" на пътен възел "Ново село" към пункта "Капитан Петко войвода". Въведен беше обходен маршрут.
Хората настояват държавата да се намеси в казуса с високите цени на застраховката "Гражданска отговорност". Те посочват, че карането на мотоциклет е сезонно, а не целогодишно и определиха повишените цени като произвол от страна на застрахователите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АМАН ОТ ТЕЗИ!!!

    48 16 Отговор
    наистина трябва да ги освободят от плащането на всякакви застраховки, бензини и т.н. РЕшението е много лесно - от април до октомври се забранява ползването на мотори в градовете и така ги освобождаваме от всякакви такси!!!

    Коментиран от #22

    20:13 15.05.2026

  • 2 Всички

    45 15 Отговор
    Мотористи са устойчиви ка ти ли, които нямат уважение и толерантност към нокой от останали участници в движението, но винаги мислят, че някой е длъжен да ги пази от собствената им тъпотия!!!

    20:14 15.05.2026

  • 3 Смърф

    26 9 Отговор
    Да не плащат въобще нищо ,но да декларират че си даряват органите .

    20:17 15.05.2026

  • 4 сезонна ГО

    22 8 Отговор
    Целогодишните задължителни застраховки са удобни за сметките на застрахователите, а такива само за по месец ще им наруши комфорта, а може и да провали застрахователния картел с поява на конкуренция между тях, затова чрез демагогски аргументи - няма да стане.

    20:20 15.05.2026

  • 5 защото моторите са ползват само сезонно

    27 11 Отговор
    верно ли бе
    а що и зимата ви чуваме когато не е студено толкова
    ама заптиета не им се занимава с вас
    че бръмчите и разбуждате хората през нощите

    20:21 15.05.2026

  • 6 Дилема

    28 6 Отговор
    Някога след 22ч можеха да са с мотор, но ако го бутат незапален. Сега реват като излитащ самолет по пътищата и гонят неговата скорост, без значение на Слънце или на Месечина. Редно е да има някаква компенсация, но за гражданите не за частни разбойници.

    20:24 15.05.2026

  • 7 амче не карайте и бръмчете и не плащате

    25 6 Отговор
    много ясно
    тези бръмчила не са ви за транспорт а да разбуждате хората

    Не може в рамките на месец - два, гражданската отговорност да поскъпне два пъти

    20:26 15.05.2026

  • 8 Сатана Z

    7 3 Отговор
    Едно сравнение
    Годишната застраховка за мотоциклети във Великобритания е била средно около 291 паунда в началото на 2026 г., като е спаднала значително от края на 2025 г. Покритието включва застраховка „Гражданска отговорност“ (минимално законово), застраховка „Пожар и кражба“ срещу трети лица, както и пълно „Каско“.

    20:34 15.05.2026

  • 9 Моторист

    15 23 Отговор
    Алооо, плювачите с каруците, днес щавят нас, утре ще ощавят и вас!

    Коментиран от #11, #12, #13

    20:35 15.05.2026

  • 10 Двойна застраховка за най-наглите на

    25 7 Отговор
    пътя - мотористите
    Шум, висока скорост, създаване на опасни ситуации, това е 24/7

    20:37 15.05.2026

  • 11 Алоууу

    23 3 Отговор

    До коментар #9 от "Моторист":

    Вие кога за последно протестирахте по други казуси различни от вашите?

    Коментиран от #16

    20:40 15.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Всички

    30 6 Отговор

    До коментар #9 от "Моторист":

    Коментари срещу вас са обективни! Вие сте нагли де би ли които непрекъснато и нарочно създавате ситуации за ПТП! Кой не ви е виждал как кривите и засичае като се провиране пред всички, и кой не е бил изпреварван от ка тил на мотор с300? Никой не е длъжен да ви пази от малоумието ви!

    Коментиран от #17

    20:44 15.05.2026

  • 14 стоян георгиев

    12 18 Отговор
    Пак некъв укро трол в оцапал коментарите!
    Браво на мотористите! Така се прави!

    20:44 15.05.2026

  • 15 ООрана държава

    14 5 Отговор
    И за автомобилистите сезонна гражданска тогава. Ще си карам есювито през зимата и купето през останалото време. Сега плащам цлогодишно и за двете. Ако на тия им намалят цената на гражданската това означава че на всички останали ще поскъпне за да избият парите застрахователчетата

    20:44 15.05.2026

  • 16 ценностната система

    21 7 Отговор

    До коментар #11 от "Алоууу":

    на повечето български моторджии е гъзарията!

    20:45 15.05.2026

  • 17 Софиянец

    6 16 Отговор

    До коментар #13 от "Всички":

    Тъп си! Бъркай си в носа и прави топчета по светофарите 😂

    Коментиран от #21

    20:45 15.05.2026

  • 18 Герп боклуци

    21 8 Отговор
    Искат разсрочено плащане.... Карат мотори за над 10к евро и не могат да извадят на куп 50 евро за гражданска....

    Коментиран от #26

    20:47 15.05.2026

  • 19 Урал

    12 11 Отговор
    Само РОКЕРИТЕ могат да организират справедлив и качествен протест , защото не са ТАКСИТА ,дето вдигат таксите веднага щом не им изнася ! Рокерите са СВОБОДНИ ХОРА ! Тук РОКЕРИТЕ се борят за всички , защото утре мечката ще заиграеи при другите 🔥

    Коментиран от #24

    20:49 15.05.2026

  • 20 Как

    3 9 Отговор
    Радев каза че ще им опрости застраховките!

    20:50 15.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Нали?

    14 10 Отговор

    До коментар #1 от "АМАН ОТ ТЕЗИ!!!":

    Защото си по-умен от хората в Италия, Испания и целия свят, където се насърчава придвижването с двуколесни за да се намалят задръстванията и да има повече свободни паркоместа.
    Вместо това само в БГ e по-добре всички да се качим в колите по 1 човек и да си висим в задръстването с часове и да си дишаме изгорелите газове.
    Брилянта идея, признавам.

    Коментиран от #27

    20:51 15.05.2026

  • 23 Голям прас

    15 7 Отговор
    Да ги направят застраховките, както са в Англия, караш рисково, правиш ПТП-та - скача ти застраховката с много. Ти си нормален спазваш ЗДВП тогава имаш изключително ниска застраховка Гражданска Отговорност. Както всички знаем, рокерите са боклуци, които карат като безсмъртни идиоти... и на всичкото отгоре ще ми се жалват, че застраховката им била много голяма, ами сами сте си виновни... нещастници.

    20:55 15.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мнение

    10 5 Отговор
    За пореден път се убеждавам, че Българинът си заслужава напълно всичко, от което се оплаква.
    Ние бълграрите си гледаме само в собствената чиния, вместо да се обединим заедно срещу несправедливостта, както правят всички други нации.
    Цените растат с всеки изминат ден и буквално ни стъпкват.
    Днес е протестират хората, които се придвижват с мотори и мотопеди, утре ще протестират други засегнати, но егоизма, омразата и зависистта явно са ни национални черти.

    21:16 15.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ПЪТУВАЛ СЪМ ПОВЕЧЕ ОТ ТЕБ

    14 8 Отговор

    До коментар #22 от "Нали?":

    Знам как е по света от Япония и Австралия до Барселона и Брюксел! ЗА щатите не коментирам- там мотори почти няма освен някакви престъпни рокери с Харлей… Но така както тези бг лообрейкъри нарушават законите, никъде го няма. Зтова не сравнявай нашите проблеми с мотористите, с тези в чужбина. Аз съм на 70 г пътувал съм, видял съм достатъчно… у нас с мотори се придвижват абсолютно неадекватни тъ па ци , ,които трябва да им се отнеме мъзможността да пречат!!!

    Коментиран от #30, #31

    21:24 15.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 В цяла Европа

    5 8 Отговор
    е пълно с мотористи, които са пазени от онези с колите, които някои от тях пишат съобщение по време на шофиране и много често блъскат или натискат мотористите. Само Бaй Гaньо с таpалясници над 20 години се оплаква от мотористите, а в другите ЕС държави повечето хора освен коли, когато има натоварен трафик, вадят моторите си. Те ония дpогираните с колите, изобщо не са дарители на оpгани, нали? Абе Бaй Гaньовци, цял живот само мpънкате, защото не сте научени да спазвате най-обикновени правила, то били такива и за пътя.

    21:45 15.05.2026

  • 30 Ти ли си пътувал по света?

    5 9 Отговор

    До коментар #27 от "ПЪТУВАЛ СЪМ ПОВЕЧЕ ОТ ТЕБ":

    Виждаме колко си пътувал по света, щом си написал един тон глупости и лъжи! Къде нямало мотори и мотористи? 😂

    Коментиран от #33

    21:47 15.05.2026

  • 31 Италия

    5 5 Отговор

    До коментар #27 от "ПЪТУВАЛ СЪМ ПОВЕЧЕ ОТ ТЕБ":

    Ти не си добре брат

    22:14 15.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мотористчетата

    7 5 Отговор
    трябва да бъдете отстрелвани, като диви прасета.

    23:23 15.05.2026

  • 35 Софийски селянин,Пенсионер

    3 3 Отговор
    Аз имам матор голям скутер купих го за скромните 1400 евро.
    Карам го само в топло и сухо време средно пет месеца в годината и си плащам като поп.
    Който не му изнася да не кара,просто и ясно.

    00:54 16.05.2026

  • 36 Мнението ми

    1 1 Отговор
    С 200% трябва да се увеличи всичко за тези oткачалки.

    05:46 16.05.2026

  • 37 Шофьор

    1 1 Отговор
    Трябва да са много скъсани, че да нямат пари за гражданска отговорност... Годината има 365 дни... На ден се пада по 1 евро най-много.

    05:53 16.05.2026

