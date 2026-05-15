Мотористи излязоха на национален протест, блокираха движението в София и в други градове

Мотористи от цялата страна излизат на национален протест, съобщават от Нова телевизия. Причината вече е позната - скокът в цените на задължителната застраховка "Гражданска отговорност", който, според тях, е необоснован.
Преди повече от месец след новината за поскъпването любителите на високите скорости на две колела обявиха протестна готовност, за да се обявят срещу ценовия скок, който определят като „застрахователен произвол и рекет“.
Тази вечер те затвориха 26 точки в цялата страна. В централната част на София протестиращите затвориха движението на Площад "Княз Александър Батенберг". Според мотористите задължителната „Гражданска отговорност” за мотоциклети се е увеличила над 80 процента без аргументи. Часове преди националното недоволство те обявиха, че не е приемливо да сключват застраховка за цяла година, защото моторите са ползват само сезонно.
Извън София протести има на много места в страната - основно по главни пътища. Блокади има в района на Пловдив, Русе, Силистра, Стара Загора и Велико Търново. В Монтана е блокиран Е-79 в посока Дунав мост.
А в Бургас протестът на мотоклубовете блокира изхода на града в посока магистрала „Тракия“. Малко преди 18:00 мотористи от почти всички бургаски клубове блокираха изхода от Бургас. Те обявиха, че ще пропускат единствено автомобили със специален режим.
Недоволството им е срещу е реалното увеличение на застрахователните премии за мотоциклетите, което в много случаи надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за средно увеличение от 10-13%. Настояват и за замразяване на новите цени на „Гражданска отговорност“ за мотоциклетите до извършване на пълна проверка, въвеждане на специален режим „Гражданска отговорност на мотоциклетиста“ и възможност за сезонни и разсрочени застраховки.
Част от мотористите тръгнаха на автошествие, което означава, че останалите участници в движението трябва да използват алтернативни маршрути.
Мащабно мотошествие и във Варна. Стотици мотористи се събраха в района на бившата циркова площадка, до стадион „Локомотив“, за да изразят недоволството си срещу повишените цени на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за мотоциклети. Шествието потегли на три лъча по част от основните булеварди на града, като се стигна до временни пътни блокади, а по време на протеста движението в целия град беше затруднено.
„Не може в рамките на месец - два, гражданската отговорност да поскъпне два пъти. Това е не само несправедливо, а и нечовешко, защото моторите се карат обикновено сезонно. Така е и с караваните - знаете има превозни средства, които са за сезонна употреба. Трябва да се говори за промяна на този режим, който застрахователите поради своята алчност явно искат да променят. Но няма да стане тяхната“, коментира Красимир Симеонов, председател на мото клуб.
„Желаем да има реални и справедливи закони за всички превозни средства. Не е редно да има двойно, драстично увеличаване на "Гражданската отговорност"“, заяви Василена Попова Радичкова, председател на мото клуб.
Стотици мотористи от Хасковска и Кърджалийска област се събраха на протест на пътя за Гърция край Свиленград. Акцията е част от обявения национален протест заради високите цени на застраховките. Мотористите блокираха отсечката от магистрала "Марица" на пътен възел "Ново село" към пункта "Капитан Петко войвода". Въведен беше обходен маршрут.
Хората настояват държавата да се намеси в казуса с високите цени на застраховката "Гражданска отговорност". Те посочват, че карането на мотоциклет е сезонно, а не целогодишно и определиха повишените цени като произвол от страна на застрахователите.
1 АМАН ОТ ТЕЗИ!!!
Коментиран от #22
20:13 15.05.2026
2 Всички
20:14 15.05.2026
3 Смърф
20:17 15.05.2026
4 сезонна ГО
20:20 15.05.2026
5 защото моторите са ползват само сезонно
а що и зимата ви чуваме когато не е студено толкова
ама заптиета не им се занимава с вас
че бръмчите и разбуждате хората през нощите
20:21 15.05.2026
6 Дилема
20:24 15.05.2026
7 амче не карайте и бръмчете и не плащате
тези бръмчила не са ви за транспорт а да разбуждате хората
Не може в рамките на месец - два, гражданската отговорност да поскъпне два пъти
20:26 15.05.2026
8 Сатана Z
Годишната застраховка за мотоциклети във Великобритания е била средно около 291 паунда в началото на 2026 г., като е спаднала значително от края на 2025 г. Покритието включва застраховка „Гражданска отговорност“ (минимално законово), застраховка „Пожар и кражба“ срещу трети лица, както и пълно „Каско“.
20:34 15.05.2026
9 Моторист
Коментиран от #11, #12, #13
20:35 15.05.2026
10 Двойна застраховка за най-наглите на
Шум, висока скорост, създаване на опасни ситуации, това е 24/7
20:37 15.05.2026
11 Алоууу
До коментар #9 от "Моторист":Вие кога за последно протестирахте по други казуси различни от вашите?
Коментиран от #16
20:40 15.05.2026
13 Всички
До коментар #9 от "Моторист":Коментари срещу вас са обективни! Вие сте нагли де би ли които непрекъснато и нарочно създавате ситуации за ПТП! Кой не ви е виждал как кривите и засичае като се провиране пред всички, и кой не е бил изпреварван от ка тил на мотор с300? Никой не е длъжен да ви пази от малоумието ви!
Коментиран от #17
20:44 15.05.2026
14 стоян георгиев
Браво на мотористите! Така се прави!
20:44 15.05.2026
16 ценностната система
До коментар #11 от "Алоууу":на повечето български моторджии е гъзарията!
20:45 15.05.2026
17 Софиянец
До коментар #13 от "Всички":Тъп си! Бъркай си в носа и прави топчета по светофарите 😂
Коментиран от #21
20:45 15.05.2026
22 Нали?
До коментар #1 от "АМАН ОТ ТЕЗИ!!!":Защото си по-умен от хората в Италия, Испания и целия свят, където се насърчава придвижването с двуколесни за да се намалят задръстванията и да има повече свободни паркоместа.
Вместо това само в БГ e по-добре всички да се качим в колите по 1 човек и да си висим в задръстването с часове и да си дишаме изгорелите газове.
Брилянта идея, признавам.
Коментиран от #27
20:51 15.05.2026
25 Мнение
Ние бълграрите си гледаме само в собствената чиния, вместо да се обединим заедно срещу несправедливостта, както правят всички други нации.
Цените растат с всеки изминат ден и буквално ни стъпкват.
Днес е протестират хората, които се придвижват с мотори и мотопеди, утре ще протестират други засегнати, но егоизма, омразата и зависистта явно са ни национални черти.
21:16 15.05.2026
27 ПЪТУВАЛ СЪМ ПОВЕЧЕ ОТ ТЕБ
До коментар #22 от "Нали?":Знам как е по света от Япония и Австралия до Барселона и Брюксел! ЗА щатите не коментирам- там мотори почти няма освен някакви престъпни рокери с Харлей… Но така както тези бг лообрейкъри нарушават законите, никъде го няма. Зтова не сравнявай нашите проблеми с мотористите, с тези в чужбина. Аз съм на 70 г пътувал съм, видял съм достатъчно… у нас с мотори се придвижват абсолютно неадекватни тъ па ци , ,които трябва да им се отнеме мъзможността да пречат!!!
Коментиран от #30, #31
21:24 15.05.2026
30 Ти ли си пътувал по света?
До коментар #27 от "ПЪТУВАЛ СЪМ ПОВЕЧЕ ОТ ТЕБ":Виждаме колко си пътувал по света, щом си написал един тон глупости и лъжи! Къде нямало мотори и мотористи? 😂
Коментиран от #33
21:47 15.05.2026
31 Италия
До коментар #27 от "ПЪТУВАЛ СЪМ ПОВЕЧЕ ОТ ТЕБ":Ти не си добре брат
22:14 15.05.2026
35 Софийски селянин,Пенсионер
Карам го само в топло и сухо време средно пет месеца в годината и си плащам като поп.
Който не му изнася да не кара,просто и ясно.
00:54 16.05.2026
