Мотористи излязоха на национален протест, блокираха движението в София и в други градове

Мотористи от цялата страна излизат на национален протест, съобщават от Нова телевизия. Причината вече е позната - скокът в цените на задължителната застраховка "Гражданска отговорност", който, според тях, е необоснован.

Преди повече от месец след новината за поскъпването любителите на високите скорости на две колела обявиха протестна готовност, за да се обявят срещу ценовия скок, който определят като „застрахователен произвол и рекет“.

Тази вечер те затвориха 26 точки в цялата страна. В централната част на София протестиращите затвориха движението на Площад "Княз Александър Батенберг". Според мотористите задължителната „Гражданска отговорност” за мотоциклети се е увеличила над 80 процента без аргументи. Часове преди националното недоволство те обявиха, че не е приемливо да сключват застраховка за цяла година, защото моторите са ползват само сезонно.

Извън София протести има на много места в страната - основно по главни пътища. Блокади има в района на Пловдив, Русе, Силистра, Стара Загора и Велико Търново. В Монтана е блокиран Е-79 в посока Дунав мост.

А в Бургас протестът на мотоклубовете блокира изхода на града в посока магистрала „Тракия“. Малко преди 18:00 мотористи от почти всички бургаски клубове блокираха изхода от Бургас. Те обявиха, че ще пропускат единствено автомобили със специален режим.

Недоволството им е срещу е реалното увеличение на застрахователните премии за мотоциклетите, което в много случаи надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за средно увеличение от 10-13%. Настояват и за замразяване на новите цени на „Гражданска отговорност“ за мотоциклетите до извършване на пълна проверка, въвеждане на специален режим „Гражданска отговорност на мотоциклетиста“ и възможност за сезонни и разсрочени застраховки.

Част от мотористите тръгнаха на автошествие, което означава, че останалите участници в движението трябва да използват алтернативни маршрути.

Мащабно мотошествие и във Варна. Стотици мотористи се събраха в района на бившата циркова площадка, до стадион „Локомотив“, за да изразят недоволството си срещу повишените цени на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за мотоциклети. Шествието потегли на три лъча по част от основните булеварди на града, като се стигна до временни пътни блокади, а по време на протеста движението в целия град беше затруднено.

„Не може в рамките на месец - два, гражданската отговорност да поскъпне два пъти. Това е не само несправедливо, а и нечовешко, защото моторите се карат обикновено сезонно. Така е и с караваните - знаете има превозни средства, които са за сезонна употреба. Трябва да се говори за промяна на този режим, който застрахователите поради своята алчност явно искат да променят. Но няма да стане тяхната“, коментира Красимир Симеонов, председател на мото клуб.

„Желаем да има реални и справедливи закони за всички превозни средства. Не е редно да има двойно, драстично увеличаване на "Гражданската отговорност"“, заяви Василена Попова Радичкова, председател на мото клуб.

Стотици мотористи от Хасковска и Кърджалийска област се събраха на протест на пътя за Гърция край Свиленград. Акцията е част от обявения национален протест заради високите цени на застраховките. Мотористите блокираха отсечката от магистрала "Марица" на пътен възел "Ново село" към пункта "Капитан Петко войвода". Въведен беше обходен маршрут.

Хората настояват държавата да се намеси в казуса с високите цени на застраховката "Гражданска отговорност". Те посочват, че карането на мотоциклет е сезонно, а не целогодишно и определиха повишените цени като произвол от страна на застрахователите.