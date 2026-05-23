За празничните дни: Очаква се натоварен трафик в цялата страна

23 Май, 2026 09:27 458 3

Най-много са пътуванията за Гърция

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

В началото на трите почивни дни, около 24 мая отново се очаква натоварен трафик. В определените часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените направления. Традиционно най-много се пътува към Гърция за кратката почивка, уточнява БНТ.

Интензивен е трафикът в района на пътен възел "Симитли". Затова е въведено и реверсивно движение - две ленти в посока Банско и курортите, както и в посока граничния преход Кулата, Сандански и Гърция. Една лента има в посока обратно към столицата.

Ограничения ще има за тежкотоварните автомобили над 12 тона и влизат в сила от 9:00 до 14:00 часа на изхода на София. Те ще бъдат отклонявани, както и тук в участъка от пътен възел "Симитли" до пътен възел "Кресна". Тежкотоварните автомобили, които се движат в посока София - за тях ограничението не важи. Шофьорите да не предприемат рискови изпреварвания и опасни маневри.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 надарена кака

    Дреме ми на коприненитепрашки!

    09:29 23.05.2026

  • 2 питанка

    А какво е причината да се почива три дни?Просто се чудя другарЕ.Най-бедната държава в ЕС празнува.Всички пълнят резервоарите на колите и столицата остава пуста.Нали е празник на културата и буквите?

    09:45 23.05.2026

  • 3 Фейк - магистрат

    Скъпи софийци отново дойде вашето време! Трите почивни дни да ги направите четири! ЮРУШ на магистралите, ляв мигач до края и 1 косъм дистанция, времето е подходящо, пътищата са мокри, което ви дава възможност и да летите! Това отново ще доведе много нещастия и проблеми за вас и други нищо не подозиращи хора. Важното е да сте бързи и яростни защото сте СОФИЙЦИ , а всеки софиец е цар на пътя!
    Сега сериозно: Забравете левия мигач, увеличете дистанцията, карайте по-агале за да имате още много срещи с близки и приятели, а не среща за последно сбогом!

    09:45 23.05.2026

