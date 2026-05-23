За празничните дни: Очаква се натоварен трафик в цялата страна

В началото на трите почивни дни, около 24 мая отново се очаква натоварен трафик. В определените часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените направления. Традиционно най-много се пътува към Гърция за кратката почивка, уточнява БНТ.

Интензивен е трафикът в района на пътен възел "Симитли". Затова е въведено и реверсивно движение - две ленти в посока Банско и курортите, както и в посока граничния преход Кулата, Сандански и Гърция. Една лента има в посока обратно към столицата.

Ограничения ще има за тежкотоварните автомобили над 12 тона и влизат в сила от 9:00 до 14:00 часа на изхода на София. Те ще бъдат отклонявани, както и тук в участъка от пътен възел "Симитли" до пътен възел "Кресна". Тежкотоварните автомобили, които се движат в посока София - за тях ограничението не важи. Шофьорите да не предприемат рискови изпреварвания и опасни маневри.