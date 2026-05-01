Новини
България »
Враца »
1 май 1966 г. Скъсана стена на хвостохранилище предизвиква наводнение от Згориград до Враца

1 Май, 2026 15:46

  • враца-
  • бедствие-
  • згориград-
  • наводнение-
  • хвостохранилище

Жертвите са над 500, а ранените — повече от 2000

Снимка: Архив
BulNews BulNews Информационна агенция

1 май е черна дата в календара на Враца. Тогава става от едно от най-тежките индустриални бедствия в историята на България - катастрофалното наводнение, причинено от скъсването на дигата на хвостохранилището на мина „Плакалница“ над село Згориград, припомня "Булнюз".

На 1 май 1966 г., около 11:25 часа, по време на празничните прояви за Деня на труда, стената на хвостохранилище „Мир“ (част от мината „Плакалница“) се скъсва. В резултат, около 450 000 кубически метра токсична маса — вода, кал, тежки метали и цианиди — заливат село Згориград, преминават през прохода Вратцата и достигат до центъра на Враца.
Година преди трагедията, на 12 юни 1965 г., съветският специалист по хвостохранилища Павел Евдокимов предупреждава българските власти за пукнатини и свличания в стената на съоръжението, като посочва възможността за катастрофа с човешки жертви през пролетта на 1966 г.

Въпреки това, необходимите мерки не са предприети.
Официално, тогавашната власт съобщава за 107 загинали, но по-късни оценки сочат, че жертвите са над 500, а ранените — повече от 2000. Разрушени са над 150 къщи, а стотици семейства остават без дом. Властите тогава прикриват пълния обем на случилото се, като ограничават информацията за бедствието.

Спомените на оцелелите от трагедията остават живи и до днес. Наско Новков, тогава деветгодишно дете, разказва за ужаса на онзи ден:
„Спомням си, бяхме с приятели на стадиона във Враца... По едно време някой каза, че нямало да има мач и да си отиваме. Тръгнахме си и на мястото, където е сега Младежкия дом, видяхме тиня по улицата, много тиня... Видях майка ми от другата страна, в Кемер махала, чух я да вика... Така ме прегърна, милата, така ме притисна… майка, друг така не може.“

Цеца Кръстева от село Згориград губи цялото си семейство в бедствието:
„По време на наводнението загубих цялото си семейство... Починаха много хора, лошо е, че се случи точно на празник, а управата на мината не искаше да оповести за това, че имаше проблеми с хвостохранилището. Всичко се пазеше в тайна.“

Днес, Враца и Згориград пазят спомена за тази трагедия чрез мемориали и ежегодни възпоменания. На 1 май всяка година се поднасят цветя и се отдава почит на загиналите. Трагедията остава като предупреждение за необходимостта от стриктен контрол и поддръжка на индустриалните съоръжения, за да се предотвратят подобни катастрофи в бъдеще.


Враца / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скъсана стена?

    Отговор
    А , дали е така?

    Коментиран от #7

    15:49 01.05.2026

  • 2 лют пипер

    Отговор
    от Изгорялград до Враца дето гарга не каца.

    Коментиран от #3

    15:57 01.05.2026

  • 3 Факт

    Отговор

    До коментар #2 от "лют пипер":

    Но само, орли

    16:10 01.05.2026

  • 4 комурас

    Отговор
    благодарете на народната влас

    16:18 01.05.2026

  • 5 ИНТЕРЕСНО

    Отговор
    ДЕЖУРНИТЕ ПО КЛАВИШИ КУПЕЙКИ
    НИКВИ ГИ НЯМА ОЩЕ В КОМЕНТАРИТЕ....
    ЯВНО СТРАХА ОТ блт.21 Е ГОЛЯМ🤔

    16:27 01.05.2026

  • 6 Ванк0-1

    Отговор
    Има една приказка,хубава работа ама българска и тогава и сега все сме си така.

    16:34 01.05.2026

  • 7 Кой...кой да ти каже

    Отговор

    До коментар #1 от "Скъсана стена?":

    И аз бях на 9 години тогава ама нищо не чух...надали ,че бях на 350 км от Враца...

    16:44 01.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове