Крум Зарков: БСП ще работи за отмяна на плоския данък

Ескалацията на конфликта в Близкия изток вече оказва сериозно влияние върху глобалните пазари. Значителна част от нефтодобивната инфраструктура е повредена, което ще задържи цените на горивата високи в дългосрочен план, дори при евентуално бързо прекратяване на военните действия.

Това обяви Крум Зарков, лидер на БСП, в специалното предизборно издание на предаването „120 минути“.

И според него поскъпването на горивата създава икономическа „спирала“, която се отразява върху всички сектори и води до обедняване на населението. По думите му стотици хиляди българи могат да изпаднат в още по-тежко финансово положение.

От БСП настояват за незабавни мерки, включително намаляване на акцизите върху горивата и въвеждане на ценови ограничения, по примера на други държави в Европейския съюз. Зарков критикува подхода да се увеличават бюджетните приходи, които впоследствие да се връщат под формата на компенсации, като го определи като неефективен.

В интервюто Зарков акцентира и върху необходимостта от реформа на данъчната система. По думите му настоящият модел, въведен с плоския данък, е довел до това по-богатите на практика да плащат по-малък относителен дял. Лидерът на левицата заяви, че БСП ще работи за отмяна на плоския данък и въвеждане на по-справедлива, прогресивна система с необлагаем минимум за хората с по-ниски доходи.

Той призна, че именно БСП е въвела плоския данък в миналото, но подчерта, че очакваните ползи – като привличане на инвестиции, са се изчерпали още преди повече от десетилетие.

Зарков засегна и темата за съдебната система, като определи за „нетърпима“ липсата на прозрачност по казуси, свързани с висши магистрати. Той призова за активна роля на политическите партии в изясняването на подобни случаи и настоя за незабавно стартиране на процедури във Висшия съдебен съвет (ВСС).

Като приоритетни действия при влизане в парламента, той посочи именно реформа във ВСС и разследване на ключови скандали, свързани с предполагаеми зависимости между политици и магистрати.

По отношение на международните конфликти Зарков заяви, че няма „добра война“ и подкрепи позицията за незабавно прекратяване на военните действия, като подчерта, че усилията трябва да бъдат насочени първо към спиране на разрушенията и жертвите, а след това към търсене на отговорност.