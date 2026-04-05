Крум Зарков: БСП ще работи за отмяна на плоския данък
  Тема: Избори

Крум Зарков: БСП ще работи за отмяна на плоския данък

5 Април, 2026 18:00 1 525 72

Реформа във ВСС и разследване на ключови скандали, свързани с предполагаеми зависимости между политици и магистрати, ще са приоритет на левицата

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ескалацията на конфликта в Близкия изток вече оказва сериозно влияние върху глобалните пазари. Значителна част от нефтодобивната инфраструктура е повредена, което ще задържи цените на горивата високи в дългосрочен план, дори при евентуално бързо прекратяване на военните действия.

Това обяви Крум Зарков, лидер на БСП, в специалното предизборно издание на предаването „120 минути“.

И според него поскъпването на горивата създава икономическа „спирала“, която се отразява върху всички сектори и води до обедняване на населението. По думите му стотици хиляди българи могат да изпаднат в още по-тежко финансово положение.

От БСП настояват за незабавни мерки, включително намаляване на акцизите върху горивата и въвеждане на ценови ограничения, по примера на други държави в Европейския съюз. Зарков критикува подхода да се увеличават бюджетните приходи, които впоследствие да се връщат под формата на компенсации, като го определи като неефективен.

В интервюто Зарков акцентира и върху необходимостта от реформа на данъчната система. По думите му настоящият модел, въведен с плоския данък, е довел до това по-богатите на практика да плащат по-малък относителен дял. Лидерът на левицата заяви, че БСП ще работи за отмяна на плоския данък и въвеждане на по-справедлива, прогресивна система с необлагаем минимум за хората с по-ниски доходи.

Той призна, че именно БСП е въвела плоския данък в миналото, но подчерта, че очакваните ползи – като привличане на инвестиции, са се изчерпали още преди повече от десетилетие.

Зарков засегна и темата за съдебната система, като определи за „нетърпима“ липсата на прозрачност по казуси, свързани с висши магистрати. Той призова за активна роля на политическите партии в изясняването на подобни случаи и настоя за незабавно стартиране на процедури във Висшия съдебен съвет (ВСС).

Като приоритетни действия при влизане в парламента, той посочи именно реформа във ВСС и разследване на ключови скандали, свързани с предполагаеми зависимости между политици и магистрати.

По отношение на международните конфликти Зарков заяви, че няма „добра война“ и подкрепи позицията за незабавно прекратяване на военните действия, като подчерта, че усилията трябва да бъдат насочени първо към спиране на разрушенията и жертвите, а след това към търсене на отговорност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    11 16 Отговор
    Това е добре, но олигархията няма да го допусне. Нещата ще се оправят и в България, когато настъпи големия прелом по света и капиталистите, капитализма и феодализма бъдат заличени.

    Коментиран от #70

    18:03 05.04.2026

  • 2 Ха , не

    38 1 Отговор
    се сили , бе , ще се задавиш от празни приказки ! Големият "работатач" , да бачкат другите и да го носят на гръб , а той акъли ще ръси !

    Коментиран от #46

    18:03 05.04.2026

  • 3 Без майтап

    35 5 Отговор
    Който работи щему вземат, който не работи ще му дават. Според Зарков това е социална справедливост.

    18:07 05.04.2026

  • 4 фцоиавс

    30 2 Отговор
    БСП лъжци освен да лъжат друго не са и правили.Няма да ви гледаме лъжливите муцуни повече.Слава Богу всеки българин ви видя.

    18:07 05.04.2026

  • 5 В София сменят водомерите

    21 3 Отговор
    Задължително. 72 евро за водомер. Смяната се прави от топлинният счетоводител до края на 2026год. Един водомер в железарията струва 20 евро.

    Коментиран от #29

    18:07 05.04.2026

  • 6 Иван

    36 5 Отговор
    Зарков, мислех че си умен мъж, ама с това изказване, кой нормален работещ ще гласува за БСП?

    Коментиран от #11

    18:12 05.04.2026

  • 7 Да де, ама

    18 1 Отговор
    Пеевският Станишев въведе плоския данък. И сега, Пеевския Сергей Станишев, дали ще хареса това, което говори Зарков?

    18:13 05.04.2026

  • 8 Плоския мозък

    14 2 Отговор
    остава!

    18:17 05.04.2026

  • 9 зачуден

    23 2 Отговор
    Браво , браво !!! Ще "работите" (значи) ?! Ми , вие (от БСП) знаете ли как се работи ? Щото досега , от вас работа никой не е видял (ако не е в ущърб на България или за нЕкоя комисионна или далавера/кражба) . Освен това , много ми е чудно - как извънпарламентарна партия предлага данъчни промени и кой (аджеба) ще обърне винимание.

    18:18 05.04.2026

  • 10 Не вярвам на ушите си

    16 1 Отговор
    Зарков иска да плаща 50 вместо 10%???

    Коментиран от #12

    18:20 05.04.2026

  • 11 оня с питон.я

    12 5 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    На всичко отгоре нито дума за сивата икономика, защото тя пълни партийните каси. Даже помощи ще им дават.

    Коментиран от #31

    18:22 05.04.2026

  • 12 БОЛШЕВИК

    14 4 Отговор

    До коментар #10 от "Не вярвам на ушите си":

    Кой е богат ще плаща и над 50% няма да се чудат къде да си дяват парите и работника да им работи без пари!

    Коментиран от #13

    18:23 05.04.2026

  • 13 Да бе

    15 2 Отговор

    До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":

    Беден ,богат носи....

    Коментиран от #48

    18:25 05.04.2026

  • 14 Фори

    13 2 Отговор
    Та нали онзи Херсонски гризач Станишев го въведе! Сега да го маха ли!

    18:25 05.04.2026

  • 15 койдазнай

    9 7 Отговор
    Като се отмени плоският данък, всички със заплати над 4-5000 евро ще минат на всякакви схеми с фактури и вместо да плащат 10% данък, няма да плащат никакъв. Ефекта ще е, че приходите от ДОО ще спаднат, основната тежест ще се прехвърли към тези, със заплати 2-3000 евро, а тия с по-високите зпалати няма да плащат нищо.
    амакойдазнай!

    Коментиран от #38

    18:27 05.04.2026

  • 16 ттттттттттттт

    9 9 Отговор
    Тоест да си закривам фирмата докато е време .Активи си имам , мога да живея и без да правя нещо . но 4 човека ще са на борсата

    18:28 05.04.2026

  • 17 Данък

    12 2 Отговор
    за дишане,ще предложите ли?

    Коментиран от #49

    18:29 05.04.2026

  • 18 РОСЕН МИЛЕНОВ

    11 2 Отговор
    Снима палата на МАФИЯТА НА ДОМУСЧИЕВ БОКО ЛОРЕР ЧЕРЕПА КОВАЧКИ ПРОКОПИЕВ И МНОГО ДРУГИ ОГРОМНИ ПАЛАТИ ГЛЕДАЙТЕ КАНАЛ 3...

    Коментиран от #28

    18:31 05.04.2026

  • 19 Много мазно лъже

    10 2 Отговор
    това малкото либерелно Кацамунче

    18:34 05.04.2026

  • 20 йниоко

    16 1 Отговор
    Някои може ли да каже в партията на милионерите от БСП кое точно им е лявото??? Тези само от разграбването на България са само милионери и няма 1 дето да е работил нещо. Как ще защитават работещите, като нямат 1 ден работа??? Ако може някои да го обясни как става??? Или само лъжат??? Слава на Господ Иисус Христос всички муцуни ги помним. Няма 1 да е работник или да е работил нещо освен да се плюнчи и да пърди в парламента.

    18:34 05.04.2026

  • 21 Горкото

    11 2 Отговор
    Комсомолче, продължава незмислена реанимация нс труп - бкп

    18:39 05.04.2026

  • 22 хмммм

    17 1 Отговор
    БСП няма да работи!

    18:39 05.04.2026

  • 23 Шемет

    13 2 Отговор
    Какво ще работите, като няма да влезете в парламента?

    18:45 05.04.2026

  • 24 Тия,

    12 1 Отговор
    които си сложил в листите начело с теб щели да работят за нещо си. Ако бяхте работяги нямаше да разтягате локуми и да се навирате за дупедати. Негодници

    18:45 05.04.2026

  • 25 Някой

    10 3 Отговор
    "Необходима е реформа на данъчната система. Настоящият модел, въведен с плоския данък, е довел до това по-богатите на практика да плащат по-малък относителен дял."

    Не вярвам на БСП, всичко, което правиха от 1944 г до сега е било във вреда България, на мен и на семейството ми. Тези, които въведоха плоския данък си имат имена: Георги Първанов, Сергей Станишев, Илияна Йотова, Румен Овчаров, Таско Ерменков ... Не виждам БСП да им е потърсила отговорност, даже обратното дава им индулгенции и ги включи в новия им съвет.

    18:46 05.04.2026

  • 26 Казанлъшкия

    12 1 Отговор
    Предизборни лъжи. Вие го въведохте точно. Станишев беше на власт.

    18:49 05.04.2026

  • 27 Абсурдистан

    9 2 Отговор
    БСП въведе плоския данък и в това няма нищо ляво, има левашко! Можеше поне извинение да получат бедните, но уви!

    18:49 05.04.2026

  • 28 Звездоброец

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "РОСЕН МИЛЕНОВ":

    Гледам го в момента . Само , че народа не е дорасъл още за Росен - може би след 2- 3 избора ...

    18:51 05.04.2026

  • 29 Казанлъшкия

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "В София сменят водомерите":

    Сменят ги с дистанционно . И за съжаление 2 водомера са 300 евро . Софийска вода взима не по 72 евро ,а по 150 евро за брой.

    18:54 05.04.2026

  • 30 Ганчо

    10 4 Отговор
    Е те тука ме изгуби хептен ! Значи: тия с големите заплати 10-20-50 000 евра месечно (дето обясняват, че целта е именно те да плащат повече) е ясно , че ще заобиколят схемата. Тия на минималната заплата - демек или най-ниски квалифицираните или тези които се "водят" на минимална ама взимат повече няма да плащат хептен НИЩО, и тежестта познайте при кой отива - реално работещите , квалифицирани кадри, които не взимат пари под масата и работят за по 2-3 000 евра на месец. Аааа забавих - те милиция ,пожарна , ГДИН, гражданска защита, жандармерия - също вече влизат към тая "средната класа" с по 3-4 , че и повече евра на месец, ама те НЕ плащат осигуровки. Поема им ги държавата - сиреч ОТНОВО работещите . Те тогава катастрофата е сигурна! С тия думи тоя човек зачеркна тая партия хептен !

    18:54 05.04.2026

  • 31 Знайко

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "оня с питон.я":

    При 5% данък дивидент няма "сива икономища", по-евтино е да плащаш 5% отколкото да се мъчиш да укриваш данъци.

    Сивата икотомика са престъпниците. Бизнесмените на светло не укринат данъци, законно плащат само 5% данък дивидевт. Укриват се осигуровки, парите, които робовладелците раздават в пликове са легални с платен 5% данък дивидент. Дават се в плик за да не се плащат 30% осигуровки+10% данък доход. Така и роба е доволен и робовладелеца също. Защото 80% няма да доживеят до пенсия, а които доживеят ще видят фалита на частните пенсионни фондове и ще пият една студена вода.

    18:57 05.04.2026

  • 32 Али Реза

    7 0 Отговор
    Върнете и данъка за хабене на зъби!

    18:57 05.04.2026

  • 33 аише

    2 4 Отговор
    дигнете децките

    18:59 05.04.2026

  • 34 Смехории

    11 3 Отговор
    Станишев въведе плоския данък, а тоя ще го отменя. Ама БСП е аут от парламента с тази неадекватна политика и различни фракции в нея.

    19:04 05.04.2026

  • 35 ай круме

    6 2 Отговор
    Много пара в свирката,вместо парата да отива в локомотива Крумееееее..Ще се оплескаш,само гледай.

    19:09 05.04.2026

  • 36 ежко

    8 4 Отговор
    Не мога да повярвам!Нали точно вие го въведохте бе!И направихте България най-голямата перачница на пари!

    19:11 05.04.2026

  • 37 Моряка

    10 1 Отговор
    Санишев,по него време председател на БСП,партия,която трябва да защитава слабите,натресе този най олигархичен данък.
    Вместо да го прогони с камъни,Зарков пак вмъкна Станишко в ръководството на БСП.Познайте кого ще защитава човека,който навремето наложи Шиши за шеф на ДАНС.Ех,да му имам флашката на Шиши,дето я записа,когато беше един ден шеф на ДАНС.

    19:18 05.04.2026

  • 38 ежко

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "койдазнай":

    Ако държвата не може да си създаде механизъм да си събира данъците-направо я закривай!

    19:18 05.04.2026

  • 39 М дааа

    7 2 Отговор
    И за тъпия закон на Калфин за работещи пенсионери, и най вече полицаи и военни офицери заплатаджий и интриганти. Тези които са на терен бягат като ужилени щом се пенсионира.

    19:20 05.04.2026

  • 40 Файърфлай

    6 2 Отговор
    Късно е чадо! Съберете се пак на лозето на Габровски,засадете нови,млади лози и започвайте от нулата.И непременно си изяснете "Що е то социализъм".Почва ще се намери.

    Коментиран от #42

    19:45 05.04.2026

  • 41 айде пътя

    5 2 Отговор
    Kaто бяхте коалиция с гробаджиите какво направихте за народа заедно със славуца !!! E... след изборите ще станете плоска партия и ще направите много за народа!!!

    19:47 05.04.2026

  • 42 4567

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Файърфлай":

    +++ Интелигентно казано!+++

    19:49 05.04.2026

  • 43 в миманса,

    2 2 Отговор
    може да работите по всички обещания. След есента 2026 ще сте трайно в там

    19:54 05.04.2026

  • 44 Лоша новина за чугуните

    5 2 Отговор
    БСП се утвърждава като партията, която години се бори да осъществи някоя своя "мечта", а после подобнен по дължина период се бори да я отмени. На народен език това се казва от "пусто в празно". Ако партийката беше лява, никога нямаше да позволи на Станишев да го въведе, но тя не е нито лява, нито дясна, тя е нагаждаческа.

    19:57 05.04.2026

  • 45 Евала

    2 2 Отговор
    Трябва соц и ална справедливист

    19:58 05.04.2026

  • 46 мамин зарко

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ха , не":

    умен съм затва

    19:59 05.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 зарко

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Данък":

    добра идея социална комунистическа браво!

    20:03 05.04.2026

  • 50 Гом ! @@ нА ! ? P !

    2 1 Отговор
    Заееми сде С Противозаконните Разпоредби !

    На Министерския Съвет !

    Първо !

    И След Това с Каквото Искаш !

    36 Години !

    Невиждан !

    Произвол !

    20:04 05.04.2026

  • 51 Този и БСПто защо постоянно са

    2 1 Отговор
    Актуални при вас.
    Те вече не съществуват за народа.

    20:05 05.04.2026

  • 52 бсп

    3 1 Отговор
    е в кофата за боклука!!!

    20:05 05.04.2026

  • 53 Любопитен

    4 0 Отговор
    Това няма да е лесно извън парламента. Извън-парламентарните партии нямат право да заемат и държавен имот за централа също, така че сбогувайте с Позитано 20...

    20:06 05.04.2026

  • 54 Да бе да

    1 1 Отговор
    БСП или ЕЦБ 😀

    20:06 05.04.2026

  • 55 Крум

    3 0 Отговор
    И рязане на ръце за кражба!

    20:08 05.04.2026

  • 56 Няма да влезете в НС

    2 1 Отговор
    За какво премахване на плоския данък ще работите?

    20:11 05.04.2026

  • 57 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Мамин Крум и БСП трябва да работи за въвеждане на ПРОГРЕСИВНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ и минимален праг на облагане както е в развитите европейски демокрации.
    Получаваш повече—плащаш повече данъци.

    20:12 05.04.2026

  • 58 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 1 Отговор
    СКРИЙ СЕ НЕЩАСТНИК .......................... КАЦАМУНСКИ ......................

    20:12 05.04.2026

  • 59 Марш бе комунде

    5 1 Отговор
    Партията ви винаги е защитавала олигархията срещу българите. Хайде разпускаите се

    20:15 05.04.2026

  • 60 Мутата

    3 2 Отговор
    Много глупаци драскат тука.

    20:16 05.04.2026

  • 61 Ъхъ!!!

    4 1 Отговор
    Ето на това му се казва шизофрения! Тия, които въведоха плоския данък, сега ще го отменят!?

    20:22 05.04.2026

  • 62 анонимен

    3 3 Отговор
    Най после се намери един политик открито да заяви, че няма цивилизована държава с плосък данък!
    Ако беше нещо добро щеше отдавна да го има в напредналите и богати държави.
    Там, където управляват престъпници с поставени лица има плосък данък, за да си узаконят грабежите.

    Коментиран от #64

    20:29 05.04.2026

  • 63 гумата

    1 5 Отговор
    БСП ще махне единственото хубавонещо, в което участва някога...

    20:32 05.04.2026

  • 64 Стършели

    2 3 Отговор

    До коментар #62 от "анонимен":

    Десятъка е велико нещо!
    Защо няма в Швеция плосък данък! Защото държавата там е най големия крадец! Работиш за държавата а не за себе си!
    Нека БСП по сталински да въведе 40% данък наследствво както е във Франция!
    Тъпи комуняги.

    20:42 05.04.2026

  • 65 ?????

    3 1 Отговор
    Уф.
    Нали Станишев го въведе тоя плосък данък.
    Що не го споменава Зарков?
    А иначе поздрави на всички лидери на БСП-то, които успяха да доведат втората, а някога и първата партия в България до положението да треперят дали ще вземат 4%. Надявам се за тяхно добро да не ги вземат.
    Червеният елит много добре се вписа в евроатлантизма.
    Да им е сладко.

    20:49 05.04.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Комунистите родината изграждат

    1 1 Отговор
    Крум Зарков: БСП ще работи за отмяна на плоския данък на шкeмбетaта на упрaвляващите, понеже им израснаха доста големи и им е трудно вече да ходят до паpламaта с леки коли и да си показват в парламента висящите петoлъчки на пъпa, както беше едно време, от пeтилетка на пeтилетка. В момента мислиме да увеличим плoската част на данъка, за шкeмбетo, за смета на тия на които плoската част на шкeмбетo влиза навътре към гpъбнака, а не как при нас упрaвляващите навън към гpъбнака и не знаем вече как и от къде да вземаме пари. Направихме дaнък хранителни продукти. Направихме дaнък тoалетни и всички тoалетни станаха плaтни, но не можеме да се справим с една трудна партийна задача, как да спрем хората с бедни хлътнали навътре шкeмбeта да се oнoждaт по хpастите... Трудна работа, работим, но плoския дaнък, ще го обработим, като си върнем името на пратията от БCП на БКП и това ще стане скоро.

    21:00 05.04.2026

  • 68 Горски

    4 1 Отговор
    В джоба на работещите остават някакви дребни парички и те това е. Да не споменавам,какво остава в джоба на бабетата-пенсионерки,седящи на пейките пред блока ни. Плоската политика и плоските данъци са от плоски картуни между 240-те в синята зала. Въпросът на който трябва да отговарят е - къде са 40 милиарда, които бяха гарант към МВФ...?! Вече сме евро богаташи, та - защо мълчат за тези пари на българската държава ?! Или, народните пари. Също така е редно както аз си плащам осигуровки и данъци от заплатата, така и всички държавни служители да го правят ! Полицаите получават чисто парите си примерно. Лелки по институции, НАП и т.н.,не плащат цент данък. Ако всички такива служители плащат както всеки друг ще има още няколко милиарда в хазната.

    21:12 05.04.2026

  • 69 Софиянец

    2 0 Отговор
    Комунистически ла.на. Добре, че изчезвате.

    22:25 05.04.2026

  • 70 Знайко

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Зло са и капитализма, и комунизма=червения феодализъм.
    Зарков е 3-то поколение червен феодал.

    23:06 05.04.2026

  • 71 Добър ръководител

    0 0 Отговор
    В Не-точното време,демек мал-шанс.....

    23:37 05.04.2026

  • 72 Мнение

    1 0 Отговор
    До като го отмените този плосък данък, народът ще е предал богу дух. Така се случват нещата в България през последните 36 години. Размиване във времето, тупане на топката и накрая и народ, и държава отекли в канала. Това е политиката у нас. Така я разбират нашите политици.

    00:24 06.04.2026

