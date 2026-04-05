Крум Зарков: БСП ще работи за отмяна на плоския данък

Ескалацията на конфликта в Близкия изток вече оказва сериозно влияние върху глобалните пазари. Значителна част от нефтодобивната инфраструктура е повредена, което ще задържи цените на горивата високи в дългосрочен план, дори при евентуално бързо прекратяване на военните действия.
Това обяви Крум Зарков, лидер на БСП, в специалното предизборно издание на предаването „120 минути“.
И според него поскъпването на горивата създава икономическа „спирала“, която се отразява върху всички сектори и води до обедняване на населението. По думите му стотици хиляди българи могат да изпаднат в още по-тежко финансово положение.
От БСП настояват за незабавни мерки, включително намаляване на акцизите върху горивата и въвеждане на ценови ограничения, по примера на други държави в Европейския съюз. Зарков критикува подхода да се увеличават бюджетните приходи, които впоследствие да се връщат под формата на компенсации, като го определи като неефективен.
В интервюто Зарков акцентира и върху необходимостта от реформа на данъчната система. По думите му настоящият модел, въведен с плоския данък, е довел до това по-богатите на практика да плащат по-малък относителен дял. Лидерът на левицата заяви, че БСП ще работи за отмяна на плоския данък и въвеждане на по-справедлива, прогресивна система с необлагаем минимум за хората с по-ниски доходи.
Той призна, че именно БСП е въвела плоския данък в миналото, но подчерта, че очакваните ползи – като привличане на инвестиции, са се изчерпали още преди повече от десетилетие.
Зарков засегна и темата за съдебната система, като определи за „нетърпима“ липсата на прозрачност по казуси, свързани с висши магистрати. Той призова за активна роля на политическите партии в изясняването на подобни случаи и настоя за незабавно стартиране на процедури във Висшия съдебен съвет (ВСС).
Като приоритетни действия при влизане в парламента, той посочи именно реформа във ВСС и разследване на ключови скандали, свързани с предполагаеми зависимости между политици и магистрати.
По отношение на международните конфликти Зарков заяви, че няма „добра война“ и подкрепи позицията за незабавно прекратяване на военните действия, като подчерта, че усилията трябва да бъдат насочени първо към спиране на разрушенията и жертвите, а след това към търсене на отговорност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
11 оня с питон.я
До коментар #6 от "Иван":На всичко отгоре нито дума за сивата икономика, защото тя пълни партийните каси. Даже помощи ще им дават.
Коментиран от #31
18:22 05.04.2026
12 БОЛШЕВИК
До коментар #10 от "Не вярвам на ушите си":Кой е богат ще плаща и над 50% няма да се чудат къде да си дяват парите и работника да им работи без пари!
Коментиран от #13
18:23 05.04.2026
13 Да бе
До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":Беден ,богат носи....
Коментиран от #48
18:25 05.04.2026
15 койдазнай
амакойдазнай!
Коментиран от #38
18:27 05.04.2026
25 Някой
Не вярвам на БСП, всичко, което правиха от 1944 г до сега е било във вреда България, на мен и на семейството ми. Тези, които въведоха плоския данък си имат имена: Георги Първанов, Сергей Станишев, Илияна Йотова, Румен Овчаров, Таско Ерменков ... Не виждам БСП да им е потърсила отговорност, даже обратното дава им индулгенции и ги включи в новия им съвет.
18:46 05.04.2026
28 Звездоброец
До коментар #18 от "РОСЕН МИЛЕНОВ":Гледам го в момента . Само , че народа не е дорасъл още за Росен - може би след 2- 3 избора ...
18:51 05.04.2026
29 Казанлъшкия
До коментар #5 от "В София сменят водомерите":Сменят ги с дистанционно . И за съжаление 2 водомера са 300 евро . Софийска вода взима не по 72 евро ,а по 150 евро за брой.
18:54 05.04.2026
31 Знайко
До коментар #11 от "оня с питон.я":При 5% данък дивидент няма "сива икономища", по-евтино е да плащаш 5% отколкото да се мъчиш да укриваш данъци.
Сивата икотомика са престъпниците. Бизнесмените на светло не укринат данъци, законно плащат само 5% данък дивидевт. Укриват се осигуровки, парите, които робовладелците раздават в пликове са легални с платен 5% данък дивидент. Дават се в плик за да не се плащат 30% осигуровки+10% данък доход. Така и роба е доволен и робовладелеца също. Защото 80% няма да доживеят до пенсия, а които доживеят ще видят фалита на частните пенсионни фондове и ще пият една студена вода.
18:57 05.04.2026
37 Моряка
Вместо да го прогони с камъни,Зарков пак вмъкна Станишко в ръководството на БСП.Познайте кого ще защитава човека,който навремето наложи Шиши за шеф на ДАНС.Ех,да му имам флашката на Шиши,дето я записа,когато беше един ден шеф на ДАНС.
19:18 05.04.2026
38 ежко
До коментар #15 от "койдазнай":Ако държвата не може да си създаде механизъм да си събира данъците-направо я закривай!
19:18 05.04.2026
42 4567
До коментар #40 от "Файърфлай":+++ Интелигентно казано!+++
19:49 05.04.2026
46 мамин зарко
До коментар #2 от "Ха , не":умен съм затва
19:59 05.04.2026
49 зарко
До коментар #17 от "Данък":добра идея социална комунистическа браво!
20:03 05.04.2026
50 Гом ! @@ нА ! ? P !
На Министерския Съвет !
Първо !
И След Това с Каквото Искаш !
36 Години !
Невиждан !
Произвол !
20:04 05.04.2026
51 Този и БСПто защо постоянно са
Те вече не съществуват за народа.
20:05 05.04.2026
57 Сатана Z
Получаваш повече—плащаш повече данъци.
20:12 05.04.2026
62 анонимен
Ако беше нещо добро щеше отдавна да го има в напредналите и богати държави.
Там, където управляват престъпници с поставени лица има плосък данък, за да си узаконят грабежите.
Коментиран от #64
20:29 05.04.2026
64 Стършели
До коментар #62 от "анонимен":Десятъка е велико нещо!
Защо няма в Швеция плосък данък! Защото държавата там е най големия крадец! Работиш за държавата а не за себе си!
Нека БСП по сталински да въведе 40% данък наследствво както е във Франция!
Тъпи комуняги.
20:42 05.04.2026
65 ?????
Нали Станишев го въведе тоя плосък данък.
Що не го споменава Зарков?
А иначе поздрави на всички лидери на БСП-то, които успяха да доведат втората, а някога и първата партия в България до положението да треперят дали ще вземат 4%. Надявам се за тяхно добро да не ги вземат.
Червеният елит много добре се вписа в евроатлантизма.
Да им е сладко.
20:49 05.04.2026
70 Знайко
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Зло са и капитализма, и комунизма=червения феодализъм.
Зарков е 3-то поколение червен феодал.
23:06 05.04.2026
