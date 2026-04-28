Съдът върна на прокуратурата делото срещу Кирил Петков и Божанов, отмени и паричните им гаранции

28 Април, 2026 17:39 327 5

Според защитника на Кирил Петков адвокат Даниела Доковска в обвинителния акт са допуснати съществени, но отстраними грешки. Тя допълни, че делото следа да бъде гледано при закрити врата, тъй като се отнася към класифицирана информация.

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

На заседание Софийският градски съд прекрати съдебното производство и върна на прокуратурата за отстраняване на грешки обвинителния акт по делото срещу съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов и бившия председател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Определението подлежи на жалба и протест. Това предават от БТА.

Петков е обвинен в принуда срещу бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, а Божанов – в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка.

В определението си съдът посочва, че конструкцията в обвинителния акт е толкова сложна и хипотетична, че води до извода, че прокуратура има неяснота за какво се повдигат обвинения на Божанов.

Според съда от обвинителния акт не може да се установени в полза на кое дружество Божанов е извършил деянията, за които е обвинен. В една част от акта се говори, че се е опитвал да създаде благоприятни условия за спечелване на обществена поръчка на едно дружество, но впоследствие се посочва, че условията, които е създал са спомогнали на друго дружество. Освен това не се посочва сумата по обществената поръчка. Също така не се разбира с кои свои действия Божанов е застрашил киберсигурността на държавата.

Председателят на съдебния състав се мотивира още, че от обвинителния кат също не става ясно какво е казал Петков на Йоловски, за да предизвика страх. Не се разбира какво е поискал Петков от Йоловски да извърши и защо това е противозаконно.

Също така в определението си съдът посочи, че няма основания за разделяне на делото.

Съдебният председател прецени да отмени наложените на обвиняемите мерки за неотклонение - парични гаранции от по 10 000 лв.

Според защитника на Петков адвокат Даниела Доковска в обвинителния акт са допуснати съществени, но отстраними грешки. Тя допълни, че делото следа да бъде гледано при закрити врата, тъй като се отнася към класифицирана информация.

Също така, според нея, няма общо между обвиненията на Петков и Божанов и няма причина те да са обединени в едно дело. Доковска обясни, че в частта с обвинението на Божанов следва да се разпитат над 20 свидетели, които нямат общо с обвинението на Петков. Освен това класифицираната информация също се отнася до обвинението на Божанов. По този начин се нарушава правото на Петков на процес в разумен срок при открити заседания.

В отговор на становището на адвокат Доковска прокурор Георги Мойсев каза, че към момента няма основание двете дела да се разделят и няма причина да се смята, че делото не може да се поведе в разумен срок.

Доковска и Ина Лулчева поискаха да бъдат отменени мерките за неотклонение на подзащитните им, тъй като не са необходими.

Александър Йоловски беше конституиран като частен обвинител по делото. Той не се яви на днешното заседание заради служебни ангажименти.

Екипът прокурори, който е по делото, ще прецени, след като се запознае подробно с мотивите на съда, дали ще протестира, каза пред медиите след заседанието прокурор Марина Ненкова.

Прокурор Мойсев коментира определението на съда като „едно мнение“.

Съдът каза, че обвинението е толкова неясно, че има неотстраними нарушения. Не направихме възражение в началото на делото, защото имаме интерес максимално бързо да се разгледа, за да се докаже моята невинност. Прокуратурата ще се опита да си го коригира, ако това е възможно, но според мен не е, каза пред медиите след заседанието Божидар Божанов.

Според него формално прокуратурата ги обвинява, но ако се направи справка кои медии тиражират това дело може да се направи обосновано предположение кой ги „атакува“.

По делото със софийските кметове (бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов бел ред.) стана същото, явно напоследък прокуратурата има проблем с писането на обвинителните актове, каза след заседанието адвокат Христо Ботев, защитник на Александър Йоловски.

На въпрос дали според него въобще трябва да има такова дело, адвокат Ботев отговори, че позицията на Йоловски не е политическа.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 гражданин

    2 0 Отговор
    Оковсска е адвокат на върхушката на мафията , и двамцата доста са се оръсили !!

    17:42 28.04.2026

  • 2 Напълно

    1 0 Отговор
    очаквано !

    17:42 28.04.2026

  • 3 Краварска медия

    3 0 Отговор
    До сега трябваше да са в затвора петроханските иди@ти

    17:43 28.04.2026

  • 4 Голема работа е Кирчо

    2 0 Отговор
    Канадците ни го докараха за да тушира всички претенции към златното находище. За да си ни грабят, както си са-кат.

    17:44 28.04.2026

  • 5 Горски

    1 0 Отговор
    За един приятел да питам: Сега Прокуратурата лоша ли е, щом отървава тези явни корупционери? Топченгето на ППДБ Емил Дечев днес обяви, че Петрохан и Околчица са вътрешна работа на ППДБ без външна намеса. Вижте го само Кирчо как се е издокарал. Подготвя се за там където му е мястото. Само няколко татуса да си добави. По-важното в случая е КОЙ е поел защитата на Просто Киро и Божо Пърхота – Даниела Доковска, адвокатът на мафията. Защо Пеевският съд върна делото срещу Петков и Божанов? По логиката на самите ППДБ, това означава, че двамата са хора на Пеевски. Нали така? Ама и двамата смотаняци са си наели най скъпите адвокати на Мафията та да отърват кожата. А иначе поемащият отговорност Кирца се е сдобил с една купчина имоти , включително складове по околовръстното и ся си лапа наеми и се смее на тъпаните,които го направиха почти звезда в политическото Театро

    17:46 28.04.2026

