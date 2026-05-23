Мостът на Колю Фичето в Дряново е повреден

Паднало дърво повреди парапета на историческия мост на Колю Фичето в Дряново след проливни валежи в региона, съобщиха от местната общинска администрация.

Построеното през 1861 година каменно съоръжение над река Дряновска, с дължина 38,5 метра, е единственият мост на възрожденския майстор, запазен в автентичния си вид до днес. Огромно количество вода от излязлата от коритото си река е заляло цялата площ на стадион "Локомотив" в града. Властите ограничиха достъпа към спортния обект, а мостът, водещ към железопътната линия и улица "Поп Харитон", е силно компрометиран от стихията.

Въпреки усложнената метеорологична обстановка, движението в съседните региони не е напълно парализирано.

"На територията на област Габрово няма затворени пътни участъци от републиканската пътна мрежа, но преминаването остава затруднено", докладва директорът на Областно пътно управление - Габрово инженер Деян Георгиев пред областния управител Кристина Сидорова.

От Областна администрация - Габрово призовават водачите да шофират с повишено внимание в проблемните участъци.

Обстановката в старата столица постепенно се нормализира. От пресцентъра на общинската администрация информират, че огромното количество вода, събрало се от балканските притоци, вече се оттича. Денонощното наблюдение на критичните точки продължава под ръководството на кмета Даниел Панов.

"Нивото на река Янтра на територията на Велико Търново е под шест метра. В село Пушево спадът е с над два метра спрямо обедните часове", обявиха местните власти.

Нивото на река Белица край Килифарево остава на два метра под критичната стойност. Общински комисии започват спешни обходи на пострадалите домакинства в Дебелец, Присово, Килифарево, Церова кория и Пчелище, за да оценят щетите, които подлежат на възстановяване от държавата по механизмите за бедствия и аварии.