Мостът на Колю Фичето в Дряново е повреден

23 Май, 2026 19:32 1 248 9

От Областна администрация - Габрово призовават водачите да шофират с повишено внимание в проблемните участъци

Снимка: Община Дряново
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Паднало дърво повреди парапета на историческия мост на Колю Фичето в Дряново след проливни валежи в региона, съобщиха от местната общинска администрация.

Построеното през 1861 година каменно съоръжение над река Дряновска, с дължина 38,5 метра, е единственият мост на възрожденския майстор, запазен в автентичния си вид до днес. Огромно количество вода от излязлата от коритото си река е заляло цялата площ на стадион "Локомотив" в града. Властите ограничиха достъпа към спортния обект, а мостът, водещ към железопътната линия и улица "Поп Харитон", е силно компрометиран от стихията.

Въпреки усложнената метеорологична обстановка, движението в съседните региони не е напълно парализирано.

"На територията на област Габрово няма затворени пътни участъци от републиканската пътна мрежа, но преминаването остава затруднено", докладва директорът на Областно пътно управление - Габрово инженер Деян Георгиев пред областния управител Кристина Сидорова.

От Областна администрация - Габрово призовават водачите да шофират с повишено внимание в проблемните участъци.

Обстановката в старата столица постепенно се нормализира. От пресцентъра на общинската администрация информират, че огромното количество вода, събрало се от балканските притоци, вече се оттича. Денонощното наблюдение на критичните точки продължава под ръководството на кмета Даниел Панов.

"Нивото на река Янтра на територията на Велико Търново е под шест метра. В село Пушево спадът е с над два метра спрямо обедните часове", обявиха местните власти.

Нивото на река Белица край Килифарево остава на два метра под критичната стойност. Общински комисии започват спешни обходи на пострадалите домакинства в Дебелец, Присово, Килифарево, Церова кория и Пчелище, за да оценят щетите, които подлежат на възстановяване от държавата по механизмите за бедствия и аварии.


  • 1 Последния Софиянец

    18 2 Отговор
    Моста на Кольо си стои а на Тиквата водата ги отнесе.

    19:36 23.05.2026

  • 2 Тол такси за моста

    16 2 Отговор
    На мостовете от средновековието им се поврежда парапета, а тиквените грандиозни строежи или ги отнася или изобщо липсват, щото кинтите са изкрадени.

    Коментиран от #7

    19:37 23.05.2026

  • 3 Ааа

    14 1 Отговор
    Какво прави това високо дърво близо до моста?

    19:41 23.05.2026

  • 4 Дориана

    6 3 Отговор
    Това е само началото . Свиквайте с климатичните промени или започнете да мислите повече за опазването на Земята вместо за финансовите си капитали с цената на унищожението на Земята., защото точно това правите всички. Сега Земята ви отговаря по свой начин.

    Коментиран от #6

    19:46 23.05.2026

  • 5 А в гр. Бяла

    12 0 Отговор
    мостът на майстор Колю Фичето беше унищожен без никакъв потоп. Унищожиха го кражбите и "реставрацията" на 0ПГ ГEРБ.

    19:47 23.05.2026

  • 6 Буревестников

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Няма климатични промени!Когато през януари тръгнете по къси ръкави,тогава може и да се замисля. Има туземски упадък !Брутална човешка деградация !А мостът е повреден,ама е на 200 години и още се държи! За "магистралите" да отварям ли дума ?

    19:55 23.05.2026

  • 7 Ха ха

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тол такси за моста":

    Повреден е ,но от паднало дърво.Да питам ли кога за последно някой е кастрил или почиствал дърветата и храсталаците около моста? Но парите за тази дейност са усвоени,нали .

    19:59 23.05.2026

  • 8 Колко важно

    1 4 Отговор
    Кой му пука за тези мързеливи селянджъри?

    20:15 23.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

