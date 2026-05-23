Мъж подкара лодка по улиците на Севлиево (ВИДЕО)

23 Май, 2026 18:16 1 755 15

Заради опасността за хората Община Севлиево, съвместно с екипи на МВР и пожарната, започна евакуация на живеещите в засегнатите райони

Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов

Мъж подкара лодка по улиците на град Севлиево. Това става ясно от видео, публикувано във "Фейсбук".

Припомняме, че евакуират жители от крайречни улици в Севлиево заради наводнениена жилищни райони в северната част на града. Най-тежко е положението по улица „Крайбрежна“ и съседните улици, където водата на места достига до 1,20 метра.

Заради опасността за хората Община Севлиево, съвместно с екипи на МВР и пожарната, започна евакуация на живеещите в засегнатите райони.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    14 13 Отговор
    Малка Нидерландия се е оградила с бент от морето, да се пази, а Ганя плува от най малкият дъждец в центъра на територията!

    Коментиран от #13

    18:18 23.05.2026

  • 2 оня с коня

    8 10 Отговор
    можело е да поакра и кораб

    що не му даодохте някоя яхта?

    18:18 23.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дара- Големата Дупара

    15 5 Отговор
    Не ни занимавайте с глупости!
    Бангарангааааа!

    18:23 23.05.2026

  • 5 Щом

    6 3 Отговор
    са му разрешили ?

    18:25 23.05.2026

  • 6 хмммм

    8 3 Отговор
    Нали в Габрово било наводнението? Защо гребе по Севлиево?

    Коментиран от #11

    18:30 23.05.2026

  • 7 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    13 13 Отговор
    Това е положението от на БАЙ ВИ ТОШО ПРАВЕШКИЯ ЦИ.ГА.НИН ЛИПСВАЩАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КАНАЛИЗАЦИЯ....70% ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ГРАДОВЕ И СЕЛА СА БЕЗ КАНАЛИЗАЦИЯ...ИНАЧЕ ЩЕ ЧУЕТЕ ОТ ТЕРОРИСТИЧНИТЕ ЧЕРВЕНИ БОЛШЕВИШКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИЗ.РОДИ ЧЕ КОМУНИЗМА БИЛ СТРОИЛ БИЛ НАПРАВИЛ ВСИЧКО...ей ви всичко..с лодки по улиците при малко дъждец

    18:30 23.05.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 3 Отговор
    Да,и тоя е от племето на бангарангите. 🦍🥳🤣👍

    18:30 23.05.2026

  • 9 Оркистан🤮🤮

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "ас като ви казвам че...вие ми не вярвате":

    А пък раша няма да се оправи даж и когато и гръмнат всичките ядрени ракетки и бомбички

    18:33 23.05.2026

  • 10 Гледайте обективно.

    12 2 Отговор
    Стига ревахте. Навсякъде в Европа има такива неща. Миналата година в Испания загинаха много хора заради наводнение. Естествено и властите са виновни, но не си мислете, че е само в БГ.

    18:34 23.05.2026

  • 11 Габрово, Севлиево, Троян, Ловеч

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "хмммм":

    Всичко е под вода!

    18:35 23.05.2026

  • 12 Гост

    5 0 Отговор
    Гражданска има ли? Преглед, гуми, пардон гребла на минимум 4 мм.? КАТ снимаха ли го за средна скорост? Ако не, защо? Нямат ли КАТЕРИ да патрулират? Тцтцтц...

    19:12 23.05.2026

  • 13 Водата е достигнала

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    "справедливо ниво" .

    19:31 23.05.2026

  • 14 Малката Венеция

    1 0 Отговор
    Бе човиек, ужъс ти казвам с водътъ.

    19:40 23.05.2026

  • 15 Роза

    1 0 Отговор
    Браво на този мъж!Не му липсва смелост и оригинално мислене!Той показва безсилието на властите да се справят с бедствието!Ами когато улиците са се превърнали в езеро,в езерото се кара лодка,естествено,как иначе ще се придвижиш ,без да потънеш?!

    19:54 23.05.2026

