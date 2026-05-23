Потопът в Северна България: В мазето се влиза с шнорхел! Наводнени къщи, коли и пътища (ОБЗОР)

23 Май, 2026 19:44 1 402 13

  • наводнение-
  • севлиево-
  • режим на тока-
  • режим на водата-
  • бедствие-
  • криза

В Севлиево от вчера няма вода, а в отделни квартали и ток

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Язовир „Александър Стамболийски“ край Севлиево преля по обяд. Създаде ли той риск за хората, които и преди това търсеха помощ заради високите води? И успокоява ли се обстановката в Габрово?

Най-критична днес беше обстановката в Севлиево. Заради обилните валежи водата започнала да се покачва рано сутринта.

Това обобщи БНТ.

„В 8:00 часа сутринта започнаха да връщат обратно каналите, които са отводнителните, в двора. В 10:30 ч. беше всичко наводнено вече. В мазето естествено трябва да влезеш с шнорхел. Абсурд е да се влезе там.“

„Водата почна постепенно да се вдига и да приижда отдолу, където е по-ниско, и да идва насам. И в последния момент тръгна и отзад през градините и тука тръгна.“

Екипи на пожарната и полицията евакуираха хората от засегнатите райони. Част от тях са настанени в общежитието на техникума в града, където получават вода и храна.

Димитър Ножаров: „Които могат, излизат, макар и трудно, защото всеки си пази покъщнината… Един човек изкараха на носилка. Двама души сутринта, някъде към 9:30–10:00 бяха блокирани в кола. Пожарната спря, извлякохме ги директно в пожарната машина.“

„Какво сме си приготвили? Лекарствата, телефоните, зарядното, дрешки топли, това е. Обувки. Всичко най-необходимо – картите, документите, нотариалните актове.“

В Севлиево от вчера няма вода, а в отделни квартали и ток.

Иван Иванов – кмет на Севлиево: „Голямата приливна вълна всъщност постави градската пречиствателна станция под вода – и тя в момента не функционира, не може да поема водата. Водоподаването е спряно в 22:00 часа снощи, тъй като захранването на Севлиево с вода е от повърхностно водохващане на реките Росица и Видима и там те са изключително замътени.“

В Севлиево започна поставянето на диги по поречието на река Росица, а екипи работят по отводняване и разчистване.

Усложнена остава и обстановката в град Габрово, където за последните 24 часа са паднали валежи над 52 литра на кв. м.

Таня Христова – кмет на Габрово: „Има ситуации, които възникват в малките населени места и с техника, и с хора, с екипи, реагираме на всяка една ситуация, разбира се, в синхрон с пожарната и другите институции.“

В област Габрово са активирани и много свлачища, които затрудняват пътуването между населените места. Преустановено е и движението на влаковете между гарите Дряново и Плачковци. В целия регион има нанесени щети по пътната инфраструктура.

Кристина Сидорова – областен управител на Габрово: „Навсякъде в област Габрово има големи щети. Освен на пътища, много частни имоти, в община Севлиево има и големи заводи и предприятия, които имат доста щети.“

Всички служби остават мобилизирани и се надяват прогнозите за по-слаби валежи утре да се оправдаят.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Румен Радев

    10 2 Отговор
    Спасението на давещите се е дело на самите давещи се.

    19:45 23.05.2026

  • 3 Муньо ядоса Тръмпоча с тия визи

    11 2 Отговор
    и веднага пуснаха ХААРПа.

    19:48 23.05.2026

  • 4 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 0 Отговор
    Дано се оправят хората.

    Коментиран от #10

    19:49 23.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ТАКА СТАВА

    14 6 Отговор
    След 35 години демокрация.

    20:00 23.05.2026

  • 7 Феникс

    13 4 Отговор
    И какво от това , важното е че сте в клуба на богатите, имате вре, завод за барут , безвизов режим за щатите и военни самолети на гражданските си летища! А да плащаме за дълговете на всички европейци и за оръжие за украйна! Сега ще ви дадат по хиляда лева социални и готово!

    20:08 23.05.2026

  • 8 Сталин

    11 7 Отговор
    Господ наказа цървулите заради Бангаранга

    20:09 23.05.2026

  • 9 Хайде Холъм !

    3 2 Отговор
    Стига !


    Бангаранга !

    И това Е

    ---------------------

    Бангаранга !

    Коментиран от #13

    20:16 23.05.2026

  • 10 А Бе !

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Те ще се Оправят !

    Ама !

    Дупе !

    Да Им ! Е !

    Яко !

    20:18 23.05.2026

  • 11 Още няколко пъти така

    2 1 Отговор
    и ще свикнат.

    20:20 23.05.2026

  • 12 az СВО Победа 81

    4 1 Отговор
    Като славиш Сатаната, те застига Божия гняв!

    "Бангаранга", а?
    На ви бангаранга!

    20:36 23.05.2026

  • 13 На ви , бангаранга!

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хайде Холъм !":

    Божие наказание заради БАНГАРАНГА! ИЗ ОТЗАДЕ КЕ ВИ ИЗЛЕЗЕ ТЯ БАНГАРАНГА. ДАРА ДА ПАЛИ СВЕЩИ И ДА СА МОЛИ ЗА ПРОШКА МИЛОСТ.

    20:42 23.05.2026

