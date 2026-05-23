Празнуването на 24 май в Севлиево се отменя заради бедственото положение

Във връзка с наводнението в Севлиево и заради обявеното бедствено положение в област Габрово, Община Севлиево отлага обявените за 24 май тържества, съобщи sevlievo-online.com.
Тъй като това е ден, в който се отдава заслуженото на изявени млади хора от Общината, учители и дейци на културата, допълнително ще бъде обявено кога и как ще бъдат връчени техните отличия, информират от Община Севлиево във "Фейсбук".
Тази нощ областният управител Кристина Сидорова обяви бедствено положение за всички общини в област Габрово заради придошлата навсякъде вода и излезлите от коритата води след обилните и интензивни валежи, повишените нива на реките и деретата, довели до наводнения в четирите общини.
В Севлиево доброволци започнаха издигането на дига в крайречната зона, а за живеещите в района започна евакуация.
Пътят Габрово - Севлиево е затворен заради наводнение в местността Чакала и остава затворен към два следобед на 23 май. Пътуващите да ползват обходните пътища през Сенник и Вран, съветват от областната управа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Путинофилите как са допуснали това?
Коментиран от #7
18:40 23.05.2026
2 Дзак
18:45 23.05.2026
3 абе
Коментиран от #4
18:50 23.05.2026
4 Фактура
До коментар #3 от "абе":Питай пилота нашите го търсят да го ...
18:57 23.05.2026
5 Гост
19:34 23.05.2026
6 Какво Ще Празнуваш !
Кат Не си Се Научил !
Да Четеш !
20:09 23.05.2026
7 Кой им е Крив !
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Кат Не са !
Завъртяли !
Кранчето !
20:10 23.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Лодки !
Понтони !
Няма Ли ?
20:14 23.05.2026
10 Много кофти
20:15 23.05.2026