Празнуването на 24 май в Севлиево се отменя заради бедственото положение

Във връзка с наводнението в Севлиево и заради обявеното бедствено положение в област Габрово, Община Севлиево отлага обявените за 24 май тържества, съобщи sevlievo-online.com.

Тъй като това е ден, в който се отдава заслуженото на изявени млади хора от Общината, учители и дейци на културата, допълнително ще бъде обявено кога и как ще бъдат връчени техните отличия, информират от Община Севлиево във "Фейсбук".

Тази нощ областният управител Кристина Сидорова обяви бедствено положение за всички общини в област Габрово заради придошлата навсякъде вода и излезлите от коритата води след обилните и интензивни валежи, повишените нива на реките и деретата, довели до наводнения в четирите общини.

В Севлиево доброволци започнаха издигането на дига в крайречната зона, а за живеещите в района започна евакуация.

Пътят Габрово - Севлиево е затворен заради наводнение в местността Чакала и остава затворен към два следобед на 23 май. Пътуващите да ползват обходните пътища през Сенник и Вран, съветват от областната управа.