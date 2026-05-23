Празнуването на 24 май в Севлиево се отменя заради бедственото положение

23 Май, 2026 18:38 824 10

  • 24 май-
  • празнуване-
  • севлиево-
  • отмяна-
  • наводнение

В Севлиево доброволци започнаха издигането на дига в крайречната зона, а за живеещите в района започна евакуация

Снимка: Община Севлиево
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Във връзка с наводнението в Севлиево и заради обявеното бедствено положение в област Габрово, Община Севлиево отлага обявените за 24 май тържества, съобщи sevlievo-online.com.

Тъй като това е ден, в който се отдава заслуженото на изявени млади хора от Общината, учители и дейци на културата, допълнително ще бъде обявено кога и как ще бъдат връчени техните отличия, информират от Община Севлиево във "Фейсбук".

Тази нощ областният управител Кристина Сидорова обяви бедствено положение за всички общини в област Габрово заради придошлата навсякъде вода и излезлите от коритата води след обилните и интензивни валежи, повишените нива на реките и деретата, довели до наводнения в четирите общини.

В Севлиево доброволци започнаха издигането на дига в крайречната зона, а за живеещите в района започна евакуация.

Пътят Габрово - Севлиево е затворен заради наводнение в местността Чакала и остава затворен към два следобед на 23 май. Пътуващите да ползват обходните пътища през Сенник и Вран, съветват от областната управа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    0 5 Отговор
    В Севлиево е най големият Американски завод в Европа за чешми!
    Путинофилите как са допуснали това?

    Коментиран от #7

    18:40 23.05.2026

  • 2 Дзак

    3 1 Отговор
    Дано се оттече без много проблеми!

    18:45 23.05.2026

  • 3 абе

    3 2 Отговор
    Къде се скри Борисов? Защо не е при бедстващите хора?

    Коментиран от #4

    18:50 23.05.2026

  • 4 Фактура

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "абе":

    Питай пилота нашите го търсят да го ...

    18:57 23.05.2026

  • 5 Гост

    1 0 Отговор
    За толкова години не помня някога да са отменяли байрам.

    19:34 23.05.2026

  • 6 Какво Ще Празнуваш !

    2 0 Отговор
    Какво Ще Празнуваш !

    Кат Не си Се Научил !

    Да Четеш !

    20:09 23.05.2026

  • 7 Кой им е Крив !

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Кат Не са !

    Завъртяли !

    Кранчето !

    20:10 23.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Лодки !

    1 0 Отговор
    И !

    Понтони !

    Няма Ли ?

    20:14 23.05.2026

  • 10 Много кофти

    0 0 Отговор
    Да не ревете после че нямате вода, ами да вземете да почистите коритата на реките, хайде да вземете да увеличите обемите на язовирите, та да поемат повече вода.

    20:15 23.05.2026

