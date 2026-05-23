Новини
България »
София »
Министерският съвет остава ангажиран със засегнатите от проливните дъждове области

Министерският съвет остава ангажиран със засегнатите от проливните дъждове области

23 Май, 2026 19:23 557 15

  • министерски съвет-
  • наводнения-
  • порои-
  • бедствия

Екипажът на дежурния хеликоптер в авиобаза „Крумово“ е в повишена готовност

Министерският съвет остава ангажиран със засегнатите от проливните дъждове области - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министерският съвет остава ангажиран със справянето с кризисната ситуация в засегнатите от проливните дъждове области Велико Търново, Габрово и Ловеч. Създадени са кризисни щабове към областните управители, като не са допуснати жертви при наводненията, а екипите на МВР и на „Пожарна безопасност и защита на населението“ оказват подкрепа на място на нуждаещите се.

Това съобщиха от Правителствената пресслужба.

Органите на РЗИ следят за качеството на питейната вода и предотвратяване на зарази. Министерският съвет отпуска минерална вода от Държавния резерв на засегнатите области.

Вземат се мерки за ремонт на отнесения от водите захранващ водопровод за град Севлиево и околните села. Следят се нивата на реките и на язовирите в цялата страна.

Модулните формирования на Българската армия са в готовност да окажат подкрепа при необходимост.

Екипажът на дежурния хеликоптер в авиобаза „Крумово“ е в повишена готовност.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Радев

    3 1 Отговор
    Спасението на давещите се е дело на самите давещи се.

    Коментиран от #6

    19:28 23.05.2026

  • 2 Гост

    2 1 Отговор
    Ееее, и вие ли, бе! Ай стига бе, ми то не остана свободен неангажиран апаратчик на почива в Гърция! Натегачи...

    19:28 23.05.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор
    А в това време в България военни полицаи от 12 страни тренираха ....
    "Контрол на тълпата" 🤔🤔
    на полигон "Ново село" ❗❗
    Който може да мисли сам- да мисли❗

    19:30 23.05.2026

  • 4 Горски

    2 2 Отговор
    Хайде сега събирайте водичка, че лятото суша ще ви дъни. Сечете горите да си напълните гушките, а после ревете. По-добре язовира да се държи пълен отколкото някакви ПП Петроханци и други еко талибани превентивно източват, както миналите години, сумати селища наводниха. То си трябва една хубава тояга и по 20 на голо за такива паникьори. Иначе на на някой язовири има увредени диги, но тази безстопанственост е от 1990 година. В крайна сметка вместо пари за украйна може да се възстанови държавното дружество за поддържка на язовири, напоителни системи.

    19:30 23.05.2026

  • 5 Факт

    5 0 Отговор
    Коритата на реките трябва да се чистят всяка пролет от паднали дънери. Иначе, проливните дъждове ги помитат, насъбират и те затлачват коритото, в следствие - реката прелива и събаря мостове.

    19:33 23.05.2026

  • 6 Работи се за постигане

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Румен Радев":

    на "справедливо ниво" на водата .

    19:35 23.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Теорията за привършване на

    5 0 Отговор
    водните ресурси временно среща технически проблем-))

    Коментиран от #12

    19:38 23.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Де Да искаше ! Да се Ангажира И С !

    2 1 Отговор
    Де Да искаше ! Да се Ангажира И С !

    Противозаконните Разпоредби !

    От Българското Законодателство !

    19:42 23.05.2026

  • 11 Министерство на

    2 0 Отговор
    бедствията и авариите. Едно време гейерал пожарникарски лично щеше да е изпил водата от Янтра и да е прекарал тръба до Плевен и Враца.

    Коментиран от #13

    19:44 23.05.2026

  • 12 Ако Интелектуалния !

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Теорията за привършване на":

    Може Да Се Счита !

    За Технически !

    Значи Е !

    Технически !

    19:45 23.05.2026

  • 13 Ако Беше Ракия !

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Министерство на":

    Може и Да Можеше !

    Да стане !

    19:47 23.05.2026

  • 14 Честита "промяна" (поредната)

    3 3 Отговор
    на малоумните путинофили, които фърлиха на измамата Моше Боташ Крадев!

    Коментиран от #15

    19:52 23.05.2026

  • 15 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Честита "промяна" (поредната)":

    Не съм радевист, но какво очакваш да направи Радев в първият месец от встъпването си в длъжност? Да разтвори сако и да подпре прииждащите води ли?
    Коритата не са чистени с години от всички предишни правителства. Нещата няма да се оправят като с вълшебна пръчица.
    Виж, ако същото бедствие се повтори догодина, вече няма как новото правителство да се оправдае.

    20:04 23.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове