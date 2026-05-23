Министерският съвет остава ангажиран със засегнатите от проливните дъждове области

Министерският съвет остава ангажиран със справянето с кризисната ситуация в засегнатите от проливните дъждове области Велико Търново, Габрово и Ловеч. Създадени са кризисни щабове към областните управители, като не са допуснати жертви при наводненията, а екипите на МВР и на „Пожарна безопасност и защита на населението“ оказват подкрепа на място на нуждаещите се.
Това съобщиха от Правителствената пресслужба.
Органите на РЗИ следят за качеството на питейната вода и предотвратяване на зарази. Министерският съвет отпуска минерална вода от Държавния резерв на засегнатите области.
Вземат се мерки за ремонт на отнесения от водите захранващ водопровод за град Севлиево и околните села. Следят се нивата на реките и на язовирите в цялата страна.
Модулните формирования на Българската армия са в готовност да окажат подкрепа при необходимост.
Екипажът на дежурния хеликоптер в авиобаза „Крумово“ е в повишена готовност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Румен Радев
Коментиран от #6
19:28 23.05.2026
2 Гост
19:28 23.05.2026
🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Контрол на тълпата" 🤔🤔
на полигон "Ново село" ❗❗
Който може да мисли сам- да мисли❗
19:30 23.05.2026
4 Горски
19:30 23.05.2026
5 Факт
19:33 23.05.2026
6 Работи се за постигане
До коментар #1 от "Румен Радев":на "справедливо ниво" на водата .
19:35 23.05.2026
8 Теорията за привършване на
Коментиран от #12
19:38 23.05.2026
10 Де Да искаше ! Да се Ангажира И С !
Противозаконните Разпоредби !
От Българското Законодателство !
19:42 23.05.2026
11 Министерство на
Коментиран от #13
19:44 23.05.2026
12 Ако Интелектуалния !
До коментар #8 от "Теорията за привършване на":Може Да Се Счита !
За Технически !
Значи Е !
Технически !
19:45 23.05.2026
13 Ако Беше Ракия !
До коментар #11 от "Министерство на":Може и Да Можеше !
Да стане !
19:47 23.05.2026
14 Честита "промяна" (поредната)
Коментиран от #15
19:52 23.05.2026
15 Факт
До коментар #14 от "Честита "промяна" (поредната)":Не съм радевист, но какво очакваш да направи Радев в първият месец от встъпването си в длъжност? Да разтвори сако и да подпре прииждащите води ли?
Коритата не са чистени с години от всички предишни правителства. Нещата няма да се оправят като с вълшебна пръчица.
Виж, ако същото бедствие се повтори догодина, вече няма как новото правителство да се оправдае.
20:04 23.05.2026