БСП за бедствието във Велико Търново: Кой позволи презастрояването и обезлесяването? Време е за реални действия!

23 Май, 2026 18:45 1 096 33

БСП благодари на всички институции, които денонощно се бориха с водната стихия и не позволиха приливните вълни да вземат човешки живот

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Българската социалистическа партия изразява съпричастност към хората, които претърпяха сериозни материални щети във връзка с наводненията във Велико Търново и съседните на старата българска столица общини. За щастие водната стихия нанесе единствено имуществени вреди и след своеобразния потоп няма сериозно пострадали хора.

БЪРЗА ОЦЕНКА НА ЩЕТИТЕ

Днес хората обаче задават логични въпроси, които трябва да бъдат чути както от местната, така и от националната власт. След отдръпването на водата остават катастрофални поражения върху недвижими имоти, основни жилища, автомобили и посеви.

Местните жители са категорични и в правото си да настояват за своевременно сформиране на оценителни комисии, които да определят размерите на щетите във всяко едно домакинство. Припомняме, че през 2024г. близки до Велико Търново села пострадаха сериозно от градушка, а някои от семействата чакаха повече от година, за да получат обезщетенията си.

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ

Сериозен проблем при подобни бедствия и формиране на оценителна комисия е фактът, че средства за възстановяване на щети се изплащат на базата на данъчните оценки на имота, които често са занижени. В много от случаите парите не достигат за извършване на реални ремонти. Затова от БСП призоваваме за законодателни промени в спешен порядък, чрез които пострадалите семейства да получават реални оценки на щетите си.

ЛОГИЧНИТЕ ВЪПРОСИ

За жалост Велико Търново и регионът имат печален опит с бедствия от подобен характер. Преди 12 години водната стихия заля близките до старата столица градове Килифарево и Дебелец. И тогава, за щастие, нямаше жертви. Тогава бяха поставени сериозни въпроси от местното население за масовото изсичане на горите в Балкана, за недобросъвестното изхвърляне на клони в реките и деретата, липсата на адекватна политика за почистване на коритата.

Днес великотърновци задават сериозни въпроси, които БСП няма как да подмине и неглижира. Кой и защо позволи презастрояването на великотърновските квартали, особено кв. „Картала“ и „Акация“? Носи ли заводът „Кроношпан“ отговорност за изсичането и обезлесяването на стотици декари гори? Докога жителите в кварталите „Асенов“ и „Света гора“ ще се молят жилищата им да не бъдат заливани периодично от придошлите води на Янтра? Защо, дори при много по-незначителни валежи, основните кръстовища във Велико Търново като Южен пътен възел и „Качица“ винаги потъват във вода?

ВРЕМЕ ЗА РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ

Водната стихия във Велико Търново доказа, че нищо старо не е забравено, но и нищо ново не е направено! В старата столица отмерват наводненията още от далечната 1897г., когато на 2 и 3 юни водата успява да откъсне дори строения 4 века по-рано Феруз бей мост. И така до днес, през няколко години. Не е ли време за реални действия, за по-сериозни предпазни стени, за почистване на коритата, за прекъсване на безразборната сеч? Отговорът е един: време е!

Не на последно място БСП благодари на всички институции, които денонощно се бориха с водната стихия и не позволиха приливните вълни да вземат човешки живот. Местната централа на Българската социалистическа партия във Велико Търново е отворена за съдействие на пострадали от наводнението граждани.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бе си пе ново начало

    17 4 Отговор
    е нещо умрело в скута на два шопара

    18:46 23.05.2026

  • 2 тази с

    10 2 Отговор
    повечкото килограми с очилата хахахаха

    18:49 23.05.2026

  • 3 Цвете

    25 3 Отговор
    ВИЕ КАТО БЯХТЕ ТОЛКОВА ГОДИНИ, ЗАЩО НЕ ГО НАПРАВИХТЕ ? КОГАТО НЕ СИ В ПАРЛАМЕНТА, ВСИЧКИ " СА С ЧИСТИ РЪЦЕ " ,ТАКА ЛИ? ЕТО ТАКА ЖИВЕЕМ БЪЛГАРИТЕ, КОИТО ВИЖДАМЕ НЕДЪЗИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО 37 ГОДИНИ И ЕТО ГО РЕЗУЛТАТА.ДОВОЛНИ ЛИ СТЕ ? НИЕ, НЕ. 🐖👎🎃👎🐑🤦‍♂️🤔🤔🎭🫡🌬🪆🇧🇬

    18:51 23.05.2026

  • 4 Цвете

    19 3 Отговор
    ВИЕ КАТО БЯХТЕ ТОЛКОВА ГОДИНИ, ЗАЩО НЕ ГО НАПРАВИХТЕ ? КОГАТО НЕ СИ В ПАРЛАМЕНТА, ВСИЧКИ " СА С ЧИСТИ РЪЦЕ " ,ТАКА ЛИ? ЕТО ТАКА ЖИВЕЕМ БЪЛГАРИТЕ, КОИТО ВИЖДАМЕ НЕДЪЗИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО 37 ГОДИНИ И ЕТО ГО РЕЗУЛТАТА.ДОВОЛНИ ЛИ СТЕ ? НИЕ, НЕ. 🐖👎🎃👎🐑🤦‍♂️🤔🤔🎭🫡🌬🪆🇧🇬

    18:51 23.05.2026

  • 5 Дориана

    28 3 Отговор
    Каква наглост и падение за БСП . Когато бяха във властта с Борисов и Пеевски защитаваха с всички сили корупционния мафиотски модел на управление та чак Наталия Киселова погази Конституцията за тях. Тогава не мислиха за презастрояването и за обезлесяването, не мислеха за народа , а как да получат максимално финансови облаги от властта. Сега са на дъното без субсидии и това ги озлобява още повече към Румен Радев и неговата партия Прогресивна България , а това ги прави още по- жалки.Да приемат реалността, че завинаги са Вън от Парламента и властта. Кранчето на техните кражби вече е затворено.

    18:53 23.05.2026

  • 6 Сглобкаджиите с ГЕРБ

    14 1 Отговор
    Как кой?

    18:53 23.05.2026

  • 7 Боздуган

    16 1 Отговор
    Тези питат к8й ми ср0, в гащите. Би полярници.

    18:55 23.05.2026

  • 8 Дориана

    14 1 Отговор
    БСП и реални действия са две противоположни и взаимно изключващи се. Реалните действия за тях бяха извличане на максимални финансови облаги чрез защитата на корупционния модел на Борисов и Пеевски.

    18:57 23.05.2026

  • 9 30 години потопи

    17 1 Отговор
    От 30години едно и също, всяка година потоп. Прегледайте статии от предни години, едно и също по едно и също време. И тази статия може да е препечатка.

    18:59 23.05.2026

  • 10 Уволнения горски

    23 1 Отговор
    Ами защо не се сетихте, докато бяхте в парламента и във властта? Вашите хора извършваха безхаберна сеч. Вашите "специалисти" твърдяха, че има мнооого, ама много гори за изсичане. Че колкото и да сечем, горите се множат и разрастват... Мен 2 пъти ме уволняваха вашите директори, защото съм хванал камиони на ваши хора с незаконно добити дървени трупи. И не съм само аз уволнен. Предполагам, че във всички сфери е така. Тъй че стойте си извън парламента, смалявайте се и ИЗЧЕЗНЕТЕ, СКЪПИ ДРУГАРИ!

    Коментиран от #16

    19:00 23.05.2026

  • 11 Горски

    13 3 Отговор
    Хайде сега събирайте водичка, че лятото суша ще ви дъни. Сечете горите да си напълните гушките, а после ревете. По-добре язовира да се държи пълен отколкото някакви ПП Петроханци и други еко талибани превентивно източват, както миналите години, сумати селища наводниха. То си трябва една хубава тояга и по 20 на голо за такива паникьори. Иначе на на някой язовири има увредени диги, но тази безстопанственост е от 1990 година. В крайна сметка вместо пари за украйна може да се възстанови държавното дружество за поддържка на язовири, напоителни системи.

    19:00 23.05.2026

  • 12 Русодебил

    5 5 Отговор
    Много дръти русодебили изпукаха!
    Вече имаме БСП 3 % !

    19:01 23.05.2026

  • 13 Давам безплатно акъл

    5 3 Отговор
    Два варианта - връщайте МОЧАта и да ги почва с шмайзера.
    Или Альошата - събодете го и той с шмайзара

    19:01 23.05.2026

  • 14 Нали и вие бяхте в сглобка

    14 1 Отговор
    Как кой
    Който проспа дадената му власт на държавно и местно ниво
    Все едно не сте били тук

    19:10 23.05.2026

  • 15 Гражданин

    12 2 Отговор
    БСП - кой ми cpa в гащите? Ми вие бе, кой друг!? Какво направихте вие?!

    19:11 23.05.2026

  • 16 Дориана

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Уволнения горски":

    Да, точно така пълен тотален провал за корумпираната партия БСП , която от години беше патерица на Борисов и Пеевски и върл защитник на мафията и корупцията , крадяха като за Световно заедно с тях за това и искаха хартиени бюлетини за да могат пак заедно да откраднат и фалшифицират вота на Народа. Последица за техните действия и престъпления срещу народа е вече завинаги да бъдат Вън от Парламента и властта.

    19:16 23.05.2026

  • 17 Гост

    3 1 Отговор
    Ем ко да кажи БСПто? От политическа група се превърнаха във селска мома! Фийсбук поуър, разбираш ли!

    19:19 23.05.2026

  • 18 Търновец

    6 1 Отговор
    "Другарят" Кръстю Малаков беше пришелец е Търново от село Миндя, нямаше значителна производствена биография в машиностроителен завод гара Дебелец - може би около две години - след което премина на организаторска работа е ОК на БКП и стана член на бюрото на ОК. Като директор на машиностроителен институт нямаше особени заслуги и го издигнаха за шеф на пенсионната служба а тя след 1990 стана много важна. За по малкия му син се твърди че бил издигнат за главен архитект на Търново а тъкмо този офис заверява разрешителни за строеж. Аз бях свидетел как няколко ореха бяха изсечени за да се вдигне жилищна сграда а поне част от строителните фирми да основани от функционери на БКП. А презастрояването почна още около 1980.

    19:23 23.05.2026

  • 19 разбор

    3 2 Отговор
    Благоевски-Димитровската партия приключи.Днес БСП-то и да се напъват нищо няма да променят.Населението е съвсем друго.Биологичния процес си каза думата.Що за партия е щом не участва в политическия живот на държавата?Днес БСП е една пощенска кутия която стои празна.Няма кой да кореспондира с нея.Банковите преводи от Москва спряха.Субсидия няма.Та какво предлагате на младите?Да бъдат равни в беднотията,докато Вие сте милионери.Няма как да стане.

    19:24 23.05.2026

  • 20 Р.Н

    6 0 Отговор
    Имахте повече от 100 години време, защо не направихте необходимото?

    19:25 23.05.2026

  • 21 Призив

    1 0 Отговор
    Круме, още си млад. Не пиши излияния, ами отивай като доброволец да помагаш на пострадалите хора!

    19:30 23.05.2026

  • 22 Зомбайо

    4 2 Отговор
    Кой позволи плоския данък? Кой позволи закриването на два блока от АЕЦ Козлодуй? Кой пусна американските окупационни бази у нас? Отговорът - БСП!!!

    19:35 23.05.2026

  • 23 оня с коня

    2 2 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    19:38 23.05.2026

  • 24 коко

    4 0 Отговор
    Най- много дървета бяха отсечени при управлението на същите вайкащи се сега по времето на тяхното управление на Станишев. ГЕРБ продължи в същия дух.С каква дървесина работи завода за дървесни плоскоти във Велико Търново?

    19:53 23.05.2026

  • 25 ха ха

    3 1 Отговор
    кой , кой , кой ли създаде държавата бандит , кой ли мисли денонощно как да ограби народа си и да си напише удобен закон , фалшивата загриженост от преялите си е направо цинизъм

    20:04 23.05.2026

  • 26 Беззаконито !

    1 1 Отговор
    Доведе !

    И До Това !

    Беззаконие !

    Ха Сега !

    36 Годишните !

    Да Покрият !

    Тези Щети !

    Коментиран от #28

    20:07 23.05.2026

  • 27 Жеже

    0 2 Отговор
    Кои неща това . Оня с шкембето ги ликвидира

    20:10 23.05.2026

  • 28 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Беззаконито !":

    Защо не ги покрият 60 годишните дюмбели?

    20:17 23.05.2026

  • 29 Факт

    1 0 Отговор
    Колко хора напразно ядоха безплатна планина кебапчета.

    20:18 23.05.2026

  • 30 Имат наглостта да питат Кой ?

    3 0 Отговор
    Ма те не знаят. Питат ,кой ми се и---ка в гащите. Все едно ,че не са били заедно на власт с модела на двамата началници ?! Те не знаят. Нищичко, не знаят и не са от тука ,нищо,че са на двеста години партия ,70 от които престъпна .Последното сами си го гласуваха в НС без нито един техен глас против и така си приеха и закона.Ей тия дето задават въпроса Кой ?

    20:27 23.05.2026

  • 31 100години

    1 0 Отговор
    След 100 години във властта БСП задава този въпрос? Сериозноооо??!! Най-големите престъпления с горите са по време на техни управления, заменките също. Невроятна наглост....

    20:37 23.05.2026

  • 32 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Ами позволиха го престъпната коалиция от ОПГ ГРОБ,БСП,ИТН и ДПС !!!!!!!!!!!!!!!

    20:41 23.05.2026

  • 33 бсп

    0 0 Отговор
    крадеца вика дръжте крадеца

    20:46 23.05.2026

