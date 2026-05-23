БСП за бедствието във Велико Търново: Кой позволи презастрояването и обезлесяването? Време е за реални действия!

Българската социалистическа партия изразява съпричастност към хората, които претърпяха сериозни материални щети във връзка с наводненията във Велико Търново и съседните на старата българска столица общини. За щастие водната стихия нанесе единствено имуществени вреди и след своеобразния потоп няма сериозно пострадали хора.
БЪРЗА ОЦЕНКА НА ЩЕТИТЕ
Днес хората обаче задават логични въпроси, които трябва да бъдат чути както от местната, така и от националната власт. След отдръпването на водата остават катастрофални поражения върху недвижими имоти, основни жилища, автомобили и посеви.
Местните жители са категорични и в правото си да настояват за своевременно сформиране на оценителни комисии, които да определят размерите на щетите във всяко едно домакинство. Припомняме, че през 2024г. близки до Велико Търново села пострадаха сериозно от градушка, а някои от семействата чакаха повече от година, за да получат обезщетенията си.
ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ
Сериозен проблем при подобни бедствия и формиране на оценителна комисия е фактът, че средства за възстановяване на щети се изплащат на базата на данъчните оценки на имота, които често са занижени. В много от случаите парите не достигат за извършване на реални ремонти. Затова от БСП призоваваме за законодателни промени в спешен порядък, чрез които пострадалите семейства да получават реални оценки на щетите си.
ЛОГИЧНИТЕ ВЪПРОСИ
За жалост Велико Търново и регионът имат печален опит с бедствия от подобен характер. Преди 12 години водната стихия заля близките до старата столица градове Килифарево и Дебелец. И тогава, за щастие, нямаше жертви. Тогава бяха поставени сериозни въпроси от местното население за масовото изсичане на горите в Балкана, за недобросъвестното изхвърляне на клони в реките и деретата, липсата на адекватна политика за почистване на коритата.
Днес великотърновци задават сериозни въпроси, които БСП няма как да подмине и неглижира. Кой и защо позволи презастрояването на великотърновските квартали, особено кв. „Картала“ и „Акация“? Носи ли заводът „Кроношпан“ отговорност за изсичането и обезлесяването на стотици декари гори? Докога жителите в кварталите „Асенов“ и „Света гора“ ще се молят жилищата им да не бъдат заливани периодично от придошлите води на Янтра? Защо, дори при много по-незначителни валежи, основните кръстовища във Велико Търново като Южен пътен възел и „Качица“ винаги потъват във вода?
ВРЕМЕ ЗА РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ
Водната стихия във Велико Търново доказа, че нищо старо не е забравено, но и нищо ново не е направено! В старата столица отмерват наводненията още от далечната 1897г., когато на 2 и 3 юни водата успява да откъсне дори строения 4 века по-рано Феруз бей мост. И така до днес, през няколко години. Не е ли време за реални действия, за по-сериозни предпазни стени, за почистване на коритата, за прекъсване на безразборната сеч? Отговорът е един: време е!
Не на последно място БСП благодари на всички институции, които денонощно се бориха с водната стихия и не позволиха приливните вълни да вземат човешки живот. Местната централа на Българската социалистическа партия във Велико Търново е отворена за съдействие на пострадали от наводнението граждани.
16 Дориана
До коментар #10 от "Уволнения горски":Да, точно така пълен тотален провал за корумпираната партия БСП , която от години беше патерица на Борисов и Пеевски и върл защитник на мафията и корупцията , крадяха като за Световно заедно с тях за това и искаха хартиени бюлетини за да могат пак заедно да откраднат и фалшифицират вота на Народа. Последица за техните действия и престъпления срещу народа е вече завинаги да бъдат Вън от Парламента и властта.
19:16 23.05.2026
