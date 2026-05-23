Бившият шеф на БАБХ: Очаквах смяната си заради разкритите сериозни пропуски в контрола на границите

23 Май, 2026 20:09 740 10

Основните разногласия са свързани с контрола по границите

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Действително очаквах да има някакво развитие в тази посока, поради определени различия между мен и настоящото ръководство на министерството“. Това заяви в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS бившият директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски, коментирайки освобождаването си от поста начело на агенцията.

По думите му основните разногласия са свързани с контрола по границите. „Най-големите ни различия са относно състоянието на границите в страната и това, че смятам, че контролът трябва да бъде на много по-високо ниво, включително и с външни експерти“, посочи той.

По отношение на случая с разкритите нередности на ГКПП „Капитан Андреево“ Мавровски заяви, че още в началото на работата си екипът му е попаднал на сериозни проблеми. "Отне около три месеца да бъдат разкрити нарушенията при изследванията на границата. Става въпрос за изследванията за пестициди на храните, които влизат от Турция“, каза той.

Той твърди, че има сериозни пропуски и в системите за контрол. „Открихме отдалечен достъп до компютрите и че всеки един протокол, който излиза оттам, може да бъде манипулиран“, заяви Мавровски. На въпрос дали това означава дистанционен достъп до системите, той отговори: „Да, включително“.

Според него липсват достатъчни защити. „Оказва се, че проблем с киберсигурността няма, защото няма такава“, изтъкна той. И допълни, че от ГДБОП след проверка са потвърдили, че манипулацията е възможна и "това е нещо, което не е трудно да се случи".

По негови думи са откривани и значителни количества нерегламентирани продукти. „Това, което разкрихме - бяха кашони с лой и опашки“, обясни той, като допълни, че става дума за агнешки и овчи продукти. „Не мога да кажа защо влиза в такива количества в Европейския съюз именно такава стока“, посочи Мавровски, но при един от случаите "става дума за 38 тона, които разкрихме в Свиленград“.

По думите му става дума за организирани канали за нелегален внос. „Оказва се, че имаме фалшиви печати, фалшиви документи, с които пътуват за Европа. Изобщо си е цял канал“, заяви той.

„Десетки милиони месечно“, така Мавровски оцени потенциалните щети от нерегламентирания внос, като допусна, че реалните стойности могат да са и по-високи. Според него става дума за добре организирана схема. „Това не става самостоятелно. Има си цял канал“, каза той.

Мавровски твърди още, че има случаи на "предварително изследвани камиони". „Имаме данни дори за камиони, които са им правени изследвания за пестицидни остатъци преди да влязат на границата“, посочи той. По думите му в системите на границата липсва адекватен контрол. „Няма видеонаблюдение, което е още по-притеснително“, заяви той.

Бившият директор коментира и въпроса защо сигналите се подават едва сега. „Ние не сме спирали да работим по темата „Капитан Андреево“. Това изисква изключително много време и подготовка“, каза той. И допълни, че е подавал сигнали към институциите. „Много сигнали са пращани“, заяви Мавровски, като посочи случаи на нарушения в дезинфекцията в Пловдивско и съмнения за т.нар. „фантомни животни“.

По негови думи част от паричните потоци могат да се свържат "с различни лица“. Мавровски не посочи конкретни имена, но заяви: "Нека прокуратурата да разнищи тези дейности.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  • 1 Жълтопаветно животно

    6 7 Отговор
    Липсва му заплатата и служебният автомобил. Вече не е Гееейй а обикновен ППДБедал

    Коментиран от #9

    20:16 23.05.2026

  • 2 Боташа или ботуша на терора

    8 3 Отговор
    Боже, Божеее...докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуците от НПО сектата Педрохан!

    20:16 23.05.2026

  • 3 големдебил

    8 1 Отговор
    С една дума,България наистина си е разграден двор.Всеки граби колкото,и каквото може.Няма управия.Не вярвам и фатмака да се справи.

    20:18 23.05.2026

  • 4 Далавера

    4 0 Отговор
    Капитан Андреево е ВТОРИЯ В СВЕТА ПУНКТ ОГРОМЕН ПАРИ ПОДКУПИ КОРУПЦИЯ.. МИЛИОНИ ЕВРА...кой мислите БЛАЖИ ОТ ТАЯ РАБОТА А ????

    20:23 23.05.2026

  • 5 Отвратен

    5 2 Отговор
    Иди се обръсни и изчисти!

    20:24 23.05.2026

  • 6 Според мен

    2 2 Отговор
    става дума за източване на средства през външни консултанти, които тоя е искал да наеме, като част от сумата се върне нелегално към него. Ако беше доказал манипулация, разбирам да го запазят, засега си е корумпе, викащо дръжте корумпетата.

    20:28 23.05.2026

  • 7 Буревестников

    2 2 Отговор
    Ти остави уволнението си.Кажи за Назначаването си ? Не кой и защо те назначи,за това се досещаме.А защото един лекар,отдаден на професията си НИКОГА няма да приеме подобен пост-БАБХ,МАБХ и тинтири-минтири

    20:28 23.05.2026

  • 8 Иван

    1 0 Отговор
    Много тенденциозни коментари, подкрепящи да има разграден двор на Капитан Андреево. Най-вероятно платени или неграмотни

    20:46 23.05.2026

  • 9 Безмозъчното същество

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жълтопаветно животно":

    РАЗСЪЖДАВА И СТИГНА ДО ГЕНИАЛЕН ИЗВОД, ЖЪЛТОПАВЕТНИЦИТЕ СА ВИНОВНИ ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ЖИВЕЯТ БЪЛГАРИ.

    20:49 23.05.2026

  • 10 А50

    0 0 Отговор
    Този нищо не е разкрил, чиста калинка пепейска, говоре със затруднение

    20:50 23.05.2026

