Доживотни присъди за руски агенти, координирали атаки срещу Одеса

Трима руски агенти, подпомагали координацията на въздушни атаки срещу Одеса, са получили присъди от доживотен затвор и по 15 години лишаване от свобода, съобщава Укринформ, позовавайки се на Службата за сигурност на Украйна (ССУ), предава БТА.
Според официалното съобщение, тримата са били част от организирана мрежа, свързана с руската Федерална служба за сигурност, която е събирала и предавала информация за украинската противовъздушна отбрана и военни обекти в пристанищния град.
Разследване и методи на действие
Разследването установява, че двама от осъдените са мобилизирани военнослужещи, вербувани от руските специални служби, а третият участник е местна жителка на Одеса. По данни на ССУ групата е проследявала позиции на системи за противовъздушна отбрана, като е обикаляла града с таксита, заснемала е военни обекти и е отбелязвала координати в карти.
Освен това те са наблюдавали дейността на пристанището в Одеса и са планирали инсталиране на камери за дистанционно наблюдение в полза на руското разузнаване.
Арести и присъди
Украинските власти съобщават, че членовете на групата са използвали отделни мобилни телефони за комуникация и са спазвали мерки за оперативна секретност, включително прикритие при провеждане на разузнавателни мисии.
Един от ръководителите на групата е осъден на доживотен затвор и конфискация на имущество, а двама негови съучастници получават по 15 години лишаване от свобода. Арестите са извършени след проследяване на техни действия по заснемане на военни обекти.
Случаят е пореден пример за засилените мерки на украинските служби срещу шпионски мрежи, действащи в страната по време на продължаващия конфликт.
1 Ошашавена копейка
Коментиран от #18
08:00 26.05.2026
2 хванали едно момченце
Коментиран от #25
08:02 26.05.2026
3 Майор Деянов, на всеки километър
Още 2014г трябваше да екстрадира всякви руски, проруски и русофилски елементи в родната им Матушка калпава. България също трябва да се заеме овреме, току виж завтра сме осъмнали без интернет, без ток и без обувки ☝️😄
Коментиран от #16, #24
08:05 26.05.2026
4 Прокурор
08:06 26.05.2026
9 смешници
Няма страшно - скоро всички тези присъди ще бъдат отменени от законната власт
08:11 26.05.2026
11 Миндич
Коментиран от #14
08:13 26.05.2026
12 хихи
Коментиран от #21
08:14 26.05.2026
13 Хапчетата! Веднага!
До коментар #10 от "Руснак без крак...":Китай е най-големия износител на дронове, бе козяк! Вкл. за бандерите. На наркомана му се искаше да писка и скача срещу китайския износ, ама му обясниха, че ако наложат санкции, Украйна ще пострада повече от Русия, щото Русия ще си ги внася пак през общата граница с Китай.
08:16 26.05.2026
14 э абаротное
До коментар #11 от "Миндич":Когато конфискуват чекмеджетата на една Тиква ?
08:17 26.05.2026
16 Сретен,
До коментар #3 от "Майор Деянов, на всеки километър":а колко бяха българите в Одеса?!И тях ли трябваше да екстрадират,или по добре да асимилират/ако въобще знаеш какво значи/,което и направиха бандерите!
08:19 26.05.2026
18 ала-бала
До коментар #1 от "Ошашавена копейка":Те разстреляха децата, а тук доживотни присъди..нали никой няма да проверява .. трябва да, съберем още пари да им дадем на тези демократи..
08:22 26.05.2026
19 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯТ
08:27 26.05.2026
20 Справедлив
Коментиран от #26
08:29 26.05.2026
21 3дни ?
До коментар #12 от "хихи":Викаш ще полежат 3 дни, докато руската армия дойде? :)))))
08:31 26.05.2026
22 Степан Ищенко
08:32 26.05.2026
23 Хунтенко
08:34 26.05.2026
24 От чужбина
До коментар #3 от "Майор Деянов, на всеки километър":Не! Украйна и нейното пишман ръководство ако толкова държаха за Украйна трябваше да защитават независимостта си, без да се предават в лапите и интересите на запада. Една от големите им грешки беше потискането на руското самосъзнание, а то е в голяма част от населението. Още преди 25-30 години съм говорил с човек от Киев, който казва, че е руснак и той и родителите му. Цялата фамилия там са родени. Потискането на руското население и развитието на национализма доведе до кризата. Естествено целия процес е подхранван от запада с обещания. Ако нямаше повод Путин нямаше да вкара армията. Ако няма заплаха тогава няма нужда Украйна да влиза в НАТО. Т.е Украйна можеше да си съществува. Да си върти търговийката с Русия и Европа. Евентуално да влезе в ЕС, без НАТО. В момента Зеленски и шайката му прибират пари от Европа за да поддържат войната и себе си. Свърши ли войната, Зеленски и компания или трябва да са избягали или ще бъдат избесени. Много е вероятно свърши ли войната Украйна, ако остане да съществува, да изпадне в гражданска война, защото има много безотчетни оръжия и криминални елементи.
Коментиран от #27
08:36 26.05.2026
25 И теб ще хванат.🤣
До коментар #2 от "хванали едно момченце":Скрий се под маттака!
08:39 26.05.2026
26 име
До коментар #20 от "Справедлив":Азовците свършиха в руините руините на завода Азовстал. Оттогава за азовци не се е чуло.
Коментиран от #28
08:43 26.05.2026
27 50% от всички новини
До коментар #24 от "От чужбина":в Украйна са на руски език ... Най-известния им журналист Гордон също е рускоговорящ...
Абсолютни лъжи си написала.
08:43 26.05.2026
28 ХАХ
До коментар #26 от "име":Свършил ти моЗака!
08:50 26.05.2026
29 ВВП
08:52 26.05.2026
30 жоро
Така си набавят хора за размяна.
утре ше ги разменят за някой Азовски садист, който интензивно губи тегло някъде в сибир.
08:54 26.05.2026