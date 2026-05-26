Доживотни присъди за руски агенти, координирали атаки срещу Одеса

Трима руски агенти, подпомагали координацията на въздушни атаки срещу Одеса, са получили присъди от доживотен затвор и по 15 години лишаване от свобода, съобщава Укринформ, позовавайки се на Службата за сигурност на Украйна (ССУ), предава БТА.

Според официалното съобщение, тримата са били част от организирана мрежа, свързана с руската Федерална служба за сигурност, която е събирала и предавала информация за украинската противовъздушна отбрана и военни обекти в пристанищния град.

Разследване и методи на действие

Разследването установява, че двама от осъдените са мобилизирани военнослужещи, вербувани от руските специални служби, а третият участник е местна жителка на Одеса. По данни на ССУ групата е проследявала позиции на системи за противовъздушна отбрана, като е обикаляла града с таксита, заснемала е военни обекти и е отбелязвала координати в карти.

Освен това те са наблюдавали дейността на пристанището в Одеса и са планирали инсталиране на камери за дистанционно наблюдение в полза на руското разузнаване.

Арести и присъди

Украинските власти съобщават, че членовете на групата са използвали отделни мобилни телефони за комуникация и са спазвали мерки за оперативна секретност, включително прикритие при провеждане на разузнавателни мисии.

Един от ръководителите на групата е осъден на доживотен затвор и конфискация на имущество, а двама негови съучастници получават по 15 години лишаване от свобода. Арестите са извършени след проследяване на техни действия по заснемане на военни обекти.

Случаят е пореден пример за засилените мерки на украинските служби срещу шпионски мрежи, действащи в страната по време на продължаващия конфликт.