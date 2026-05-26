Доживотни присъди за руски агенти, координирали атаки срещу Одеса

26 Май, 2026 07:58 1 219 30

Трима души са осъдени за шпионаж и предаване на военна информация на руските служби

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Трима руски агенти, подпомагали координацията на въздушни атаки срещу Одеса, са получили присъди от доживотен затвор и по 15 години лишаване от свобода, съобщава Укринформ, позовавайки се на Службата за сигурност на Украйна (ССУ), предава БТА.

Според официалното съобщение, тримата са били част от организирана мрежа, свързана с руската Федерална служба за сигурност, която е събирала и предавала информация за украинската противовъздушна отбрана и военни обекти в пристанищния град.

Разследване и методи на действие

Разследването установява, че двама от осъдените са мобилизирани военнослужещи, вербувани от руските специални служби, а третият участник е местна жителка на Одеса. По данни на ССУ групата е проследявала позиции на системи за противовъздушна отбрана, като е обикаляла града с таксита, заснемала е военни обекти и е отбелязвала координати в карти.

Освен това те са наблюдавали дейността на пристанището в Одеса и са планирали инсталиране на камери за дистанционно наблюдение в полза на руското разузнаване.

Арести и присъди

Украинските власти съобщават, че членовете на групата са използвали отделни мобилни телефони за комуникация и са спазвали мерки за оперативна секретност, включително прикритие при провеждане на разузнавателни мисии.

Един от ръководителите на групата е осъден на доживотен затвор и конфискация на имущество, а двама негови съучастници получават по 15 години лишаване от свобода. Арестите са извършени след проследяване на техни действия по заснемане на военни обекти.

Случаят е пореден пример за засилените мерки на украинските служби срещу шпионски мрежи, действащи в страната по време на продължаващия конфликт.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ошашавена копейка

    20 15 Отговор
    А що не ги обесят направо?

    Коментиран от #18

    08:00 26.05.2026

  • 2 хванали едно момченце

    24 38 Отговор
    на 18 и отчитат дейност пред наркомана

    Коментиран от #25

    08:02 26.05.2026

  • 3 Майор Деянов, на всеки километър

    35 27 Отговор
    Украйна много закъсня !!!
    Още 2014г трябваше да екстрадира всякви руски, проруски и русофилски елементи в родната им Матушка калпава. България също трябва да се заеме овреме, току виж завтра сме осъмнали без интернет, без ток и без обувки ☝️😄

    Коментиран от #16, #24

    08:05 26.05.2026

  • 4 Прокурор

    13 8 Отговор
    Така трябва! 👍

    08:06 26.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 смешници

    25 30 Отговор
    Както е тръгнало, хората в Одеска област с присъди за "руски агенти" ще бъдат болшинството от гражданите.

    Няма страшно - скоро всички тези присъди ще бъдат отменени от законната власт

    08:11 26.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Миндич

    12 18 Отговор
    А златните тоалетни кога ще ги конфискуват!

    Коментиран от #14

    08:13 26.05.2026

  • 12 хихи

    13 4 Отговор
    доживотни, доживотни колко да са доживотни, докато руската армия влезне в Киев!?

    Коментиран от #21

    08:14 26.05.2026

  • 13 Хапчетата! Веднага!

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "Руснак без крак...":

    Китай е най-големия износител на дронове, бе козяк! Вкл. за бандерите. На наркомана му се искаше да писка и скача срещу китайския износ, ама му обясниха, че ако наложат санкции, Украйна ще пострада повече от Русия, щото Русия ще си ги внася пак през общата граница с Китай.

    08:16 26.05.2026

  • 14 э абаротное

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Миндич":

    Когато конфискуват чекмеджетата на една Тиква ?

    08:17 26.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сретен,

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    а колко бяха българите в Одеса?!И тях ли трябваше да екстрадират,или по добре да асимилират/ако въобще знаеш какво значи/,което и направиха бандерите!

    08:19 26.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ала-бала

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ошашавена копейка":

    Те разстреляха децата, а тук доживотни присъди..нали никой няма да проверява .. трябва да, съберем още пари да им дадем на тези демократи..

    08:22 26.05.2026

  • 19 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯТ

    4 2 Отговор
    БЕЗ НОВИНИ ОТ МАЛАЯ ТОКМАЧКА!

    08:27 26.05.2026

  • 20 Справедлив

    3 5 Отговор
    Да ги предадат на азовците за събеседване!

    Коментиран от #26

    08:29 26.05.2026

  • 21 3дни ?

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "хихи":

    Викаш ще полежат 3 дни, докато руската армия дойде? :)))))

    08:31 26.05.2026

  • 22 Степан Ищенко

    4 3 Отговор
    Лвов, Ивано-Франковск и Киев са много добри цели за масиранядрен удар!

    08:32 26.05.2026

  • 23 Хунтенко

    2 2 Отговор
    Украинците вкрайнасметка несахора, а кръвожадниживотни и терористи.

    08:34 26.05.2026

  • 24 От чужбина

    2 11 Отговор

    До коментар #3 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Не! Украйна и нейното пишман ръководство ако толкова държаха за Украйна трябваше да защитават независимостта си, без да се предават в лапите и интересите на запада. Една от големите им грешки беше потискането на руското самосъзнание, а то е в голяма част от населението. Още преди 25-30 години съм говорил с човек от Киев, който казва, че е руснак и той и родителите му. Цялата фамилия там са родени. Потискането на руското население и развитието на национализма доведе до кризата. Естествено целия процес е подхранван от запада с обещания. Ако нямаше повод Путин нямаше да вкара армията. Ако няма заплаха тогава няма нужда Украйна да влиза в НАТО. Т.е Украйна можеше да си съществува. Да си върти търговийката с Русия и Европа. Евентуално да влезе в ЕС, без НАТО. В момента Зеленски и шайката му прибират пари от Европа за да поддържат войната и себе си. Свърши ли войната, Зеленски и компания или трябва да са избягали или ще бъдат избесени. Много е вероятно свърши ли войната Украйна, ако остане да съществува, да изпадне в гражданска война, защото има много безотчетни оръжия и криминални елементи.

    Коментиран от #27

    08:36 26.05.2026

  • 25 И теб ще хванат.🤣

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "хванали едно момченце":

    Скрий се под маттака!

    08:39 26.05.2026

  • 26 име

    0 9 Отговор

    До коментар #20 от "Справедлив":

    Азовците свършиха в руините руините на завода Азовстал. Оттогава за азовци не се е чуло.

    Коментиран от #28

    08:43 26.05.2026

  • 27 50% от всички новини

    7 3 Отговор

    До коментар #24 от "От чужбина":

    в Украйна са на руски език ... Най-известния им журналист Гордон също е рускоговорящ...
    Абсолютни лъжи си написала.

    08:43 26.05.2026

  • 28 ХАХ

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "име":

    Свършил ти моЗака!

    08:50 26.05.2026

  • 29 ВВП

    0 0 Отговор
    Хубавото е че Киев и режима ще бъдат ликидирани..Като бесни кучета..както трябва ..

    08:52 26.05.2026

  • 30 жоро

    1 1 Отговор
    глупости на търкалета.
    Така си набавят хора за размяна.
    утре ше ги разменят за някой Азовски садист, който интензивно губи тегло някъде в сибир.

    08:54 26.05.2026

