Тръгват първите нови метровлакове на столичното метро

25 Май, 2026 19:19, обновена 25 Май, 2026 18:24

Те ще бъдат представени във вторник сутринта в метродепо „Обеля“

Тръгват първите нови метровлакове на столичното метро - 1
Снимка: Метрополитен-София
Във вторник сутринта в метродепо „Обеля“ ще бъдат представени новите метровлакове, които ще бъдат пуснати в движение по линиите на софийското метро.

В събитието ще участват кметът на София Васил Терзиев, заместник-кметът по транспорт на Столичната община Виктор Чаушев, изпълнителният директор на „Метрополитен“ Николай Найденов, проф. Стоян Братоев и представители на „Шкода България“. Поканени са и заместник министър-председателят Атанас Пеканов, както и Н. Пр. посланик Мирослав Томан.

Новите метровлакове „Шкода“ са част от модернизацията на столичното метро. Първите четири композиции започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извърши поетапно.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    7 4 Отговор
    Къде е това Обеля, в София ли е?

    18:29 25.05.2026

  • 2 Демократ

    4 7 Отговор
    Хората се возят на Бомбардиер и Хитачи а ние на шкодилак срам голем

    18:35 25.05.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    12 1 Отговор
    "Нов внос" или "нови"?

    Коментиран от #4, #5

    18:36 25.05.2026

  • 4 Силви

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":

    "като нови".

    18:41 25.05.2026

  • 5 Сега

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":

    са нови, ама след ден-два.... със сигурност ще са оМундарени вече.

    18:41 25.05.2026

  • 6 Съображение

    2 1 Отговор
    Дп сега по тази линия се използваха вече 20 г руски влакове от Мытищи. Те се оказаха 3 пъти по здрави и три пъто по-евтини

    20:30 25.05.2026

