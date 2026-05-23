Опасен инцидент след пороя край Кнежа! Диана Русинова: Хората умират по пътищата заради бездушие ВИДЕО

Диана Русинова отправи остри и гневни думи във фейсбук профила си след опасен инцидент на пътя край Кнежа, където след проливен дъжд част от платното пропаднало, а пътят е бил затрупан с кал и наноси, пише "Блиц".

По думите ѝ ситуацията се е разиграла само на три километра от града, а причината е години наред непочистени канавки, водостоци и избуяла крайпътна растителност.

"АПИ не са възложили почистване на канавките и водостоците. Не един сезон, а поне от 20 години", пише Русинова. И разказва, че екипът на Европейския център за транспортни политики е подал пет сигнала до телефон 112 и още два до ОДМВР – Плевен, но реакцията била шокираща.

"Оттам едва ли не ми се накараха, че трябва ние нещо да направим, защото те нямали хора", твърди тя.

Според Русинова от АПИ – Плевен обяснили, че след 17 часа няма кой да реагира, защото служителите били с работно време.

В крайна сметка, след близо два часа организация на временно обезопасяване на движението от страна на нейния екип, на място пристигнали пътноподдържаща фирма и полицейски патрул.

Иван Демерджиев и Иван Шишков също са били потърсени за съдействие, като Русинова им благодари публично за намесата.

"В България и Господ да слезе да ни управлява, нищо няма да се промени.

Проблемът не е в това кой е отгоре, а кой е отдолу", пише още пътният експерт.

По думите ѝ подобно бездействие е причината хората "буквално да умират по пътищата", а институциите да реагират едва след намеса и обществен натиск.