Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Враца »
Опасен инцидент след пороя край Кнежа! Диана Русинова: Хората умират по пътищата заради бездушие ВИДЕО
  Тема: Войната на пътя

Опасен инцидент след пороя край Кнежа! Диана Русинова: Хората умират по пътищата заради бездушие ВИДЕО

23 Май, 2026 16:06 2 697 55

  • диана русинова-
  • кнежа-
  • път-
  • движение-
  • българия

Пътният експерт разкри как екипът ѝ сам обезопасявал пропаднал участък, докато институциите "нямали хора" и били "в работно време"

Опасен инцидент след пороя край Кнежа! Диана Русинова: Хората умират по пътищата заради бездушие ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Диана Русинова отправи остри и гневни думи във фейсбук профила си след опасен инцидент на пътя край Кнежа, където след проливен дъжд част от платното пропаднало, а пътят е бил затрупан с кал и наноси, пише "Блиц".

По думите ѝ ситуацията се е разиграла само на три километра от града, а причината е години наред непочистени канавки, водостоци и избуяла крайпътна растителност.

"АПИ не са възложили почистване на канавките и водостоците. Не един сезон, а поне от 20 години", пише Русинова. И разказва, че екипът на Европейския център за транспортни политики е подал пет сигнала до телефон 112 и още два до ОДМВР – Плевен, но реакцията била шокираща.

"Оттам едва ли не ми се накараха, че трябва ние нещо да направим, защото те нямали хора", твърди тя.

Според Русинова от АПИ – Плевен обяснили, че след 17 часа няма кой да реагира, защото служителите били с работно време.

В крайна сметка, след близо два часа организация на временно обезопасяване на движението от страна на нейния екип, на място пристигнали пътноподдържаща фирма и полицейски патрул.

Иван Демерджиев и Иван Шишков също са били потърсени за съдействие, като Русинова им благодари публично за намесата.

"В България и Господ да слезе да ни управлява, нищо няма да се промени.

Проблемът не е в това кой е отгоре, а кой е отдолу", пише още пътният експерт.

По думите ѝ подобно бездействие е причината хората "буквално да умират по пътищата", а институциите да реагират едва след намеса и обществен натиск.


Враца / България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дон балон

    23 17 Отговор
    Поредното НПО което се е взело на сериозно и иска цялата държава да и играе по свирката

    Коментиран от #19

    16:11 23.05.2026

  • 2 Кое В България ?

    15 2 Отговор
    Кое В България ?

    Не е Така !

    Държавните Слуги !

    Следват Стриктно Заповедите на Господарите Си !

    Вместо !

    Да Изпълняват !

    Постановеното !

    От Закона !

    И Конституцията !

    На Тази Страна !

    Всичките Са За Затвора !

    След Кто Ни Натикаха !

    В Този !

    Батак !

    16:15 23.05.2026

  • 3 бою мизерника

    22 3 Отговор
    с моите дела съм загробил над милион роба от български произход

    16:16 23.05.2026

  • 4 Цвете

    27 1 Отговор
    ДОШЛО Е ВРЕМЕ ДА СЕ СМЕНИ ЦЯЛОТО РЪКОВОДСТВО НА АПИ. ИМАМЕ ИНЖЕНЕРИ С ОПИТ, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗАЕМАТ МЕСТАТА СИ В АГЕНЦИЯТА.ВСЛЕДСТВИЕ НА ЖЕСТОКИТЕ КРАЖБИ И НЕДАЛНОВИДНОСТТА НА ВСИЧКИ ПРАВИТЕЛСТВА, ЕТО РЕЗУЛТАТА. 🎃👎🐖👎🚔😠🤦‍♂️🎭👨‍🎓

    16:17 23.05.2026

  • 5 Да, да

    20 1 Отговор
    Така е в КнежЪ, иначе ако проверите, пътят е асфалтиран, ремонтиран, инхаус, адхок и парите са "усвоени", а водЪтЪ си стои.

    16:18 23.05.2026

  • 6 💇💆🙎

    28 5 Отговор
    Бойко е изхарчил 4 милиарда за две години, а пътища няма.

    16:19 23.05.2026

  • 7 Реалист

    12 4 Отговор
    Добре, че са НПО-тата, че да разбутват от време на време "отпадналата от необходимост администрация" по един шумкарски син.

    16:23 23.05.2026

  • 8 То да е само

    15 0 Отговор
    този участък от територията!!??

    16:24 23.05.2026

  • 9 иътиу

    10 12 Отговор
    Нещо не виждам опасен инцидент. Просто затруднения в движението за около 1 час. След това водата ще се изтече от самосебе си. А на това "нещо" когато му предложиха да стане министър и да реши проблемите -ЗАЩО ОТКАЗА. Сега няма право изобщо да се обажда и да коментира.

    16:25 23.05.2026

  • 10 Е тя

    9 17 Отговор
    какво иска хората да работят денонощно ли. В трудовия договор пише 8 ч. дневно, 40 ч. седмично. Край.

    16:25 23.05.2026

  • 11 Хасковски каунь

    8 2 Отговор
    Нищо не ви е ясно госпожо! Заради пари, не бездушие. Няма пари за всичко, пък и Ганьо много краде

    16:30 23.05.2026

  • 12 Геад Козлодуй

    5 2 Отговор
    Айде у лево НПО-то ИПБ......ЛЯЛЯЧИ И ЛАПАЧИ!

    16:37 23.05.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    11 3 Отговор
    Дебелата кака и ония със скубаните вежди се надпреварват кой да покаже повече простотия

    Първо тоя път е третокласен второ тая локва е 5 санта.

    Вярно, не трябва да я има, ама това е България - пътищата ни са такива. Такива места мога да и покажа във всеки град на метри от Кметския стол. Що се прави на интересна?

    16:39 23.05.2026

  • 14 Дейвид Джордж Бекер Джуниър

    0 2 Отговор
    Защото е така.

    16:42 23.05.2026

  • 15 Моряка

    10 5 Отговор
    Тази нахалница винаги хока всички и всичко,за да се самоизтъква.Никаква полза от нейното НПО.И защо редакцията я представя винаги като експерт?С какво е доказала експертизата си?Всяко тенденциозно оплюване експертиза ли е?В България има над 2 000 НПО та,колко експерта плювачи има?

    16:48 23.05.2026

  • 16 оня с коня

    7 0 Отговор
    много пътни експерти на тая територия бе

    затова ли пътищата са ни във окаяно състояние? от много пътни експерти

    и тая ли е на голяма заплата ?

    що ги не съкратите тия екепрти? файда от тях няма

    16:49 23.05.2026

  • 17 ядосан експерт

    10 0 Отговор
    четете внимателно: "...проблема не е кой е отгоре,а кой е отдолу" НАПРОТИВ,проблема е кой е отгоре,народа го е казал: рибата се вмирисва откъм главата!!!

    16:49 23.05.2026

  • 18 Селянина с Пежото

    10 0 Отговор
    Русинова освен да коментира и да цитира правила нищо друго не прави. Даже скоро се бяха грабнали с Тодор Батков - син да скитат из Родопите да констатират къде какво е станало и как трябва да се направи. На това му се казва " Перушина чок, юрдек йок".

    16:53 23.05.2026

  • 19 2554

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дон балон":

    Не е нпо, а е едно объркано момченце - Мехмед Али се казва. Той дори няма книжка, но се пише някакъв експерт и гледа да се навре по медиите.

    16:56 23.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бай Желю шумкаря

    2 4 Отговор
    Жалко ,че няма лумпениада,русофилите щяхме винаги да сме първи

    Коментиран от #28

    17:01 23.05.2026

  • 23 След

    7 1 Отговор
    ГЕРБ това е положението - само трупове, глад и мизерия.

    17:03 23.05.2026

  • 24 Троянец

    6 0 Отговор
    Радев ако иска да се оправи тази Държава трябва да забрани НПО-тата като започне от това на Мехмедали и Богдан Тъпото.Тия са доказани некадърници.Само лапат пари.

    17:05 23.05.2026

  • 25 ИВАН

    2 0 Отговор
    Не точно заради бездушие, ами заради тъпота и алчност, тези които секат дърветата и тези които им позволяват, ааа, и тези като тая на снимката, които само взимат заплати, а нищо не правят ... акъл нямат за да го дадат, а и не им се работи.

    17:05 23.05.2026

  • 26 Факт

    1 2 Отговор
    Пътя затрупан с кал...любимото занимание на русофилите да се търкалят в калта,

    Коментиран от #29

    17:05 23.05.2026

  • 27 Путин

    4 1 Отговор
    е виновен, че всичко бъка от корупция. След ГЕРБ е така и всички ще платиме цената и те също. Когато те управлява мутра и тъпунгер това е резултата.

    17:07 23.05.2026

  • 28 Боруна Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Бай Желю шумкаря":

    Да ама след ганьоатлантиците-тях няма кой да ги бие.Пребоядисани довчерашни лакеи на комунизма.

    17:07 23.05.2026

  • 29 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Факт":

    И на свиньоатлантетата.....

    Коментиран от #32

    17:08 23.05.2026

  • 30 Бай Араб

    1 2 Отговор
    Оправя се, оправя се държавата вече е много видимо как се оправя и корупция няма и олигарси също изобщо няма.

    17:09 23.05.2026

  • 31 Лелееее

    6 0 Отговор
    "Пътният експерт" е начална детска учителка - даже не знам и дали това е завършила! Не разбирам защо непрекъснато я канят по разни студиа - на кое отгоре?!

    Коментиран от #40

    17:10 23.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 А какви

    3 0 Отговор
    ДМС прибира олегчо асенов - гербера

    17:12 23.05.2026

  • 34 Троянец

    3 0 Отговор
    "Европейски Институт за Пътна Безопастност"!!!!!!!!! Нямаше ли да забранят НПО-та,които заблуждават с името си,че са "Държавни агенции"или "Европейски институции"?!Какво стана?!Ето жив пример за НПО въвеждащо в заблуда хората!

    17:12 23.05.2026

  • 35 коко

    4 0 Отговор
    Ало,Държавата, тази каква е,каква институция представлява ,защо се появявя тя а не длъжностни лица или хвърчи тук и там да изкара някое евро.Ами направете я главен катаджия че да миряса!

    17:12 23.05.2026

  • 36 Пепи

    4 0 Отговор
    Писна ми от тази изглеждаща на препил мъж хубавица,остава да се появи и "Бащата на Сияна "!

    17:14 23.05.2026

  • 37 Демократ

    3 0 Отговор
    Хората умират защото не можете да изравните един път да дренирате както трябва да направите асфалтова смес по стандард та следите за качеството да го положите по стандарт да укрепите насип и тн.
    Цялото Уасг сте некадърни ид иоти. Там е проблема не разбирате от нищо не можете нищо просто не ставате за нищо.

    17:15 23.05.2026

  • 38 Перо от Перник

    3 0 Отговор
    Тая е като оня дето искаше да става патерица на ГЕРБ-Сяние ли беше посинл ли беше.И та като него се "обажда" на министъра на МВР.Ако съм на Демереджето на мястото тая ли е тоя ли е бих го заврл на десет мечки в задниКа.

    17:16 23.05.2026

  • 39 След

    3 1 Отговор
    20 години кражби от ГЕРБ се радвайте, че поне сте останали живи. Тепърва Радев ще гради държавата.

    17:20 23.05.2026

  • 40 Троянец

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Лелееее":

    А шефа им Богдан Милчев в "завършил" Минно-Геоложкия- изгонен от МВР поради некадърност и злоупотреби докато беше шеф на КАТ/не знам как се размина с Прокуратурата само/....Смятайте за какви "експерти" по Пътна безопастност или Транспортни политики става въпрос!Тези трябва да ги закрит със Закон!

    Коментиран от #41

    17:21 23.05.2026

  • 41 Разлогата

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Троянец":

    Размина се защото беше подлога на Борисюф.Малко ли се хвалеше в КАТ как е станал Шеф.Богдан е един доказан некадърник.За това и беше изгонен от МВР.

    17:37 23.05.2026

  • 42 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор
    Абе къде се скри гербераста Попов дето щеше да прави партия върху паметта на щерка си.Къде се скри,че ми липсва мазната му мутра.

    17:42 23.05.2026

  • 43 Само да попитам

    3 0 Отговор
    Извинете някой може ли да ми каже това на снимката от кой пол е.

    17:48 23.05.2026

  • 44 Джо Лин Търнър

    1 0 Отговор
    Това на снимката е Джо Лин Търнър.

    17:53 23.05.2026

  • 45 Горски

    1 2 Отговор
    И при бедствия работниците им били с работно време. Нали имат кодекс за етични норми на поведение. Вероятно първата точка е спазване на работното време и е първо и най-важно задължение на апейците. Интересно с какво го запълват, когато няма бедствия?

    17:53 23.05.2026

  • 46 Само питам

    1 0 Отговор
    като какво работи този Европейския център за транспортни политики и лично гар.дероб.чето Диана Русинова. Критики като бай Тотьо Чушката и може да раздавам.....

    18:18 23.05.2026

  • 47 оня с коня

    2 0 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    Коментиран от #55

    18:22 23.05.2026

  • 48 Анонимен

    1 0 Отговор
    Започна да си надскача боя и Трябва да си ходи

    18:45 23.05.2026

  • 49 Анонимен

    2 0 Отговор
    Назначена от предишните и сега прави мръсотий

    Коментиран от #54

    18:46 23.05.2026

  • 50 Анонимен

    0 0 Отговор
    Чао до тук си

    Коментиран от #53

    18:48 23.05.2026

  • 51 Отряд 1

    1 0 Отговор
    Тая ми е много противна !!!

    19:13 23.05.2026

  • 52 Ташо

    1 0 Отговор
    Aбе къде е асфалта на Тиквата дето се биеше в гърдите какво и колко е направил?Май водата отми 2 см.пласт в долчината.Тиквата е за затвора.Дано водата му завлече зайчарника от Банкя чак в кв.Република.

    19:32 23.05.2026

  • 53 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Анонимен":

    О-о-о Промяна появи ли се под новото ти име?!

    19:34 23.05.2026

  • 54 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Анонимен":

    Назначена е от ГЕРБ.

    19:36 23.05.2026

  • 55 Макето

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "оня с коня":

    Коня не ти ли уйде у ряката бе.

    19:37 23.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове