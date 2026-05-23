Опасен инцидент след пороя край Кнежа! Диана Русинова: Хората умират по пътищата заради бездушие ВИДЕО

Диана Русинова отправи остри и гневни думи във фейсбук профила си след опасен инцидент на пътя край Кнежа, където след проливен дъжд част от платното пропаднало, а пътят е бил затрупан с кал и наноси, пише "Блиц".
По думите ѝ ситуацията се е разиграла само на три километра от града, а причината е години наред непочистени канавки, водостоци и избуяла крайпътна растителност.
"АПИ не са възложили почистване на канавките и водостоците. Не един сезон, а поне от 20 години", пише Русинова. И разказва, че екипът на Европейския център за транспортни политики е подал пет сигнала до телефон 112 и още два до ОДМВР – Плевен, но реакцията била шокираща.
"Оттам едва ли не ми се накараха, че трябва ние нещо да направим, защото те нямали хора", твърди тя.
Според Русинова от АПИ – Плевен обяснили, че след 17 часа няма кой да реагира, защото служителите били с работно време.
В крайна сметка, след близо два часа организация на временно обезопасяване на движението от страна на нейния екип, на място пристигнали пътноподдържаща фирма и полицейски патрул.
Иван Демерджиев и Иван Шишков също са били потърсени за съдействие, като Русинова им благодари публично за намесата.
"В България и Господ да слезе да ни управлява, нищо няма да се промени.
Проблемът не е в това кой е отгоре, а кой е отдолу", пише още пътният експерт.
По думите ѝ подобно бездействие е причината хората "буквално да умират по пътищата", а институциите да реагират едва след намеса и обществен натиск.
13 ДрайвингПлежър
Първо тоя път е третокласен второ тая локва е 5 санта.
Вярно, не трябва да я има, ама това е България - пътищата ни са такива. Такива места мога да и покажа във всеки град на метри от Кметския стол. Що се прави на интересна?
16 оня с коня
затова ли пътищата са ни във окаяно състояние? от много пътни експерти
и тая ли е на голяма заплата ?
що ги не съкратите тия екепрти? файда от тях няма
16:49 23.05.2026
19 2554
До коментар #1 от "Дон балон":Не е нпо, а е едно объркано момченце - Мехмед Али се казва. Той дори няма книжка, но се пише някакъв експерт и гледа да се навре по медиите.
16:56 23.05.2026
28 Боруна Лом
До коментар #22 от "Бай Желю шумкаря":Да ама след ганьоатлантиците-тях няма кой да ги бие.Пребоядисани довчерашни лакеи на комунизма.
17:07 23.05.2026
29 Боруна Лом
До коментар #26 от "Факт":И на свиньоатлантетата.....
Коментиран от #32
17:08 23.05.2026
37 Демократ
Цялото Уасг сте некадърни ид иоти. Там е проблема не разбирате от нищо не можете нищо просто не ставате за нищо.
17:15 23.05.2026
40 Троянец
До коментар #31 от "Лелееее":А шефа им Богдан Милчев в "завършил" Минно-Геоложкия- изгонен от МВР поради некадърност и злоупотреби докато беше шеф на КАТ/не знам как се размина с Прокуратурата само/....Смятайте за какви "експерти" по Пътна безопастност или Транспортни политики става въпрос!Тези трябва да ги закрит със Закон!
41 Разлогата
До коментар #40 от "Троянец":Размина се защото беше подлога на Борисюф.Малко ли се хвалеше в КАТ как е станал Шеф.Богдан е един доказан некадърник.За това и беше изгонен от МВР.
17:37 23.05.2026
53 Последния Софиянец
До коментар #50 от "Анонимен":О-о-о Промяна появи ли се под новото ти име?!
19:34 23.05.2026
54 ДрайвингПлежър
До коментар #49 от "Анонимен":Назначена е от ГЕРБ.
19:36 23.05.2026
55 Макето
До коментар #47 от "оня с коня":Коня не ти ли уйде у ряката бе.
19:37 23.05.2026