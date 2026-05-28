"Тренд": Ръст на оптимизма след парламентарните избори

28 Май, 2026 07:38 931 12

52-рото Народно събрание започва своята работа със значително по-високо обществено доверие спрямо предходния парламент

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ръст на оптимизма след парламентарните избори. 52-рото Народно събрание започва работа със значително по-високо доверие спрямо предходния парламент. Кабинетът на Румен Радев стартира с 45% положително отношение. Президентската институция запазва най-висок рейтинг.

Това са основните изводи от проучването на "Тренд".

Промяната на политическата ситуация в страната, вследствие на изборите от 19 април, води до ръст в положителните нагласи за бъдещето на България – делът на оптимистите нараства с 5% спрямо предходния месец и достига 52%, докато 36% изразяват песимизъм.

52-рото Народно събрание започва своята работа със значително по-високо обществено доверие спрямо предходния парламент. Положителното отношение към работата му нараства значително - от 10% през април до 31% през настоящия месец.

Новосформираното правителство започва мандата си с 45% положително отношение, докато 36% изразяват негативно мнение. Кабинетът се ползва с подкрепата на близо девет от десет избиратели на „Прогресивна България“, както и на около една четвърт от гласуващите за ДПС, ДБ и ПП.

Близо половината (48%) оценяват работата на президентската институция положително, а 33% отрицателно, като президентът също добавя 8 процентни пункта позитивни оценки спрямо предишния месец, отново свързано с новата политическа ситуация в страната. Одобрението не е концентрирано сред определени избиратели, а в различна степен обхваща електората на всички парламентарно представени сили. Най-висока оценка за президента се регистрира сред избирателите на „Прогресивна България“ – близо девет от десет. Положителна оценка дават още четири от десет гласуващи за ДПС и ПП, около една трета от избирателите на ДБ, както и една четвърт от симпатизантите на ГЕРБ и „Възраждане“.

Проведените на 19 април парламентарни избори се оценяват като честни от мнозинството българи (51%), докато 21% смятат, че са били нечестни. Съпоставката с предходните парламентарни избори през октомври 2024 г. показва по-позитивна оценка за организацията и провеждането на вота – 54% смятат, че изборите през април са били проведени по-честно, 22% не виждат разлика, а едва 6% са на мнение, че са били по-нечестни от предходните.

Подобряват се очакванията за икономическото положение в страната. Докато през април 18% очакват подобрение в следващата една година, през май делът на оптимистите нараства до 27%. Респективно, песимистичните нагласи намаляват – от 40% през април до 28% през настоящия месец.

Сходна динамика се наблюдава и по отношение на личното благосъстояние. Една четвърт от българите (25%) очакват подобрение на жизнения си стандарт през следващата година – с 6% повече спрямо април. Делът на очакващите влошаване намалява до 27% при 34% месец по-рано.

Фиш на изследването

Проучването на „Тренд“ е по поръчка на „24 часа". То е посветено на обществените нагласи спрямо основните институции и очакванията за икономическото положение в страната.

Изследването е реализирано в периода между 16 и 22 май 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1000 души на възраст 18+.


  • 1 кой мy дpeмe

    5 3 Отговор
    викайте бангаранга и
    си яжте бананите, за
    които скачахте 96та

    07:45 28.05.2026

  • 2 1488

    7 3 Отговор
    кмета на варна обяви откъсване от бг дьржава и сливане с нововъзниквалата украинска дьржава в местността около исторически парк

    до месец се очаква от брюксел официално да признаят автономията на Нова Украйна със столица Нова Одеса (бившата варна)

    Коментиран от #10

    07:45 28.05.2026

  • 3 боко

    2 2 Отговор
    трябва да го поеме отвред

    07:50 28.05.2026

  • 4 Голем смех

    6 3 Отговор
    Е, сега вече Чорапа ще ни оправи. Колкото Мончо Мадридски...

    07:54 28.05.2026

  • 5 Даа

    7 0 Отговор
    Трендовците трябва да заработват и при новата власт. Още утре Галъпите ще дадат още по-оптимистични данни. Ще има яко надцакване...

    07:56 28.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Гербелунга гласоподавател и той доволен

    08:02 28.05.2026

  • 8 Тошко

    3 4 Отговор
    Въобще не им вярвам.

    08:22 28.05.2026

  • 9 хе хе

    1 3 Отговор
    Ръста в доверието е само защото тези които мътеха водата на предишните управления сега са на власт.

    08:29 28.05.2026

  • 10 Асен Василев

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Ас вервам на мутрата Благо Коцев. Той е наше момче. Проверено.

    08:31 28.05.2026

  • 11 Артилерист

    3 1 Отговор
    Според мен симпатизантите на правителството в скоро време ще достигнат 80%, а неодобрението ще спадне на 20%, каквито са реалните нагласи в обществото на преобладаващото мнозинство и атлантико-демократическото лакейско малцинство...

    08:39 28.05.2026

  • 12 Наглецо

    1 0 Отговор
    Какви са тези глупости!? То, тия тюфлеци определяха на Радев проекта като нулев, щял да гризне дръвцето като "Гоце". Територия с паразити...

    08:46 28.05.2026

