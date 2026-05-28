"Маркет линкс": Летящ старт за кабинета на Румен Радев

Летящ старт за правителството "Радев". То започва с рекордните 50%, сравнително с 20-25% на кабинетите от последните години. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ Добромир Живков от "Маркет Линкс" по повод новото проучване на агенцията.
Основно фигурата на Румен Радев води това доверие, дори се втърдява.
Високо е и доверието към Народното събрание към май месец, сравнено с последните години.
Ако изборите са днес за "Прогресивна България" биха гласували 36,9%, втори са ГЕРБ с 12,6%, трети са ПП-ДБ - 11,1%, а ДПС събира 5,5%. "Възраждане" получава 3,6%.
Според данните на "Маркет линкс" 51% от анкетираните са съгласни, че министрите в правителството имат необходимата компетентност. На обратното мнение са 24%, а 25% заемат неутрална позиция.
По отношение на действията на новото управление 56% от участниците в проучването смятат, че те затвърждават позициите на България в Европейския съюз. 21% не са съгласни с това твърдение, а 23% остават неутрални.
Най-висока подкрепа се отчита при очакването новото управление да извърши реформа в правораздаването, така че да има еднакви правила за всички. 75% от анкетираните са съгласни с това твърдение, 17% не са съгласни, а 9% са неутрални.
1 Българин
Коментиран от #14
08:08 28.05.2026
2 Видях един подобен... без цел и посока..
08:13 28.05.2026
3 Исторически факти
08:15 28.05.2026
4 Любопитен
Коментиран от #15
08:15 28.05.2026
5 Дедовия
08:16 28.05.2026
6 оня с коня
08:17 28.05.2026
7 Къдър Юкселов
Както са литнали, така и ще бъдат приземени.
08:18 28.05.2026
8 1488
си яжте бананите, за
които скачахте 96та
08:18 28.05.2026
9 Факт
08:18 28.05.2026
10 Факти
08:19 28.05.2026
11 Нексус
Вашият Мунчо спечели с 44.6 процента, а сега са 37!
Очаквам след още месец-два процентите за него да са 27.
Тй го каза на прошляците, гласували за него - няма да има референдум за лева, няма излизане от НАТО, няма да има и сваляне на цените.
Коментиран от #17
08:19 28.05.2026
12 Даа
Коментиран от #23
08:20 28.05.2026
13 Анджо
08:20 28.05.2026
14 честен ционист
До коментар #1 от "Българин":По-скоро утре ще дойде зимата и ще ви товарят по влаковете.
08:20 28.05.2026
16 Окооо
Коментиран от #29
08:22 28.05.2026
17 Евроатлантик
До коментар #11 от "Нексус":Глупостите говориш човече! Агенциите даваха на Радев само няколко процента преднина! А се оказа реално над 30 процента преднина пред втория! Сега дават 25 процента преднина, реално е дори много, много повече!!! Това са купени от Шиши и Боко агенции, затова дават " само" 25 процента преднина на Прогресивна България преднина втория !!!
Коментиран от #24
08:27 28.05.2026
18 Гласувалите
И ние научихме как се превят тези социологически проучвания.
08:29 28.05.2026
19 Изпързалян
08:31 28.05.2026
20 Голем смех
08:37 28.05.2026
21 Комон Сенс
Мутропитеците се свиват до пряко оядените фамилии през последните 23 години, Ново Прасе се свива до етническия си вот, Възбуждане ще се бори с кански мъки за 4%....
А къде са БеЦеПето? Защо сте им спестили резултата?
Все пак нека видим реакцията на ония 3% окаяници които са гласували за канибалската им формация. Едва ли е малък шок - куп мултимилионери в 9 партии в коалиция да съберат едва 3%. Силно се съмнявам да са ги запазили. Официалната социология мълчи по въпроса.
08:40 28.05.2026
22 Анонимен
08:43 28.05.2026
23 Анонимен
До коментар #12 от "Даа":Нищо не плюя просто виждам и разчитам на себе си и семейството си не на червени олигарси бкп съветски другари Истината е навън
08:45 28.05.2026
24 Анонимен
До коментар #17 от "Евроатлантик":В България сме около 7 милиона Тук е демокрация Не на лъжите и завладяването на цялата държава от червените олигарси ЗА свободата
08:47 28.05.2026
25 Софиянец
08:59 28.05.2026
26 стоян георгиев
09:00 28.05.2026
27 Дотук Шарлатаните на Радев
09:02 28.05.2026
28 Небесната Годзила Евато
09:04 28.05.2026
29 ТТТ
До коментар #16 от "Окооо":И какво сега пък взехте да хвалите виденоФ дето направи заплатите по 6 / словом ШЕСТ / долара, а пенсиите по 3 / словом ТРИ / долара. Тва човешката памет май много къса се оказа. Те и сега дойдоха наследниците на БКП и виденоФ. Внимавайте какво си пожелавате . Историята винаги може да се повтори. Ама ще страдаме всички.
09:13 28.05.2026
30 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃
"Основание за безпокойство. Архивите за Българския Чернобил", или как комунистическата власт съвсем съзнатвлно облъчи с радиация цялото население на България!
Сега новия Тато румен кРадев ще вЪ оправи !
09:13 28.05.2026