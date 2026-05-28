"Маркет линкс": Летящ старт за кабинета на Румен Радев

Летящ старт за правителството "Радев". То започва с рекордните 50%, сравнително с 20-25% на кабинетите от последните години. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ Добромир Живков от "Маркет Линкс" по повод новото проучване на агенцията.

Основно фигурата на Румен Радев води това доверие, дори се втърдява.

Високо е и доверието към Народното събрание към май месец, сравнено с последните години.

Ако изборите са днес за "Прогресивна България" биха гласували 36,9%, втори са ГЕРБ с 12,6%, трети са ПП-ДБ - 11,1%, а ДПС събира 5,5%. "Възраждане" получава 3,6%.

Според данните на "Маркет линкс" 51% от анкетираните са съгласни, че министрите в правителството имат необходимата компетентност. На обратното мнение са 24%, а 25% заемат неутрална позиция.

По отношение на действията на новото управление 56% от участниците в проучването смятат, че те затвърждават позициите на България в Европейския съюз. 21% не са съгласни с това твърдение, а 23% остават неутрални.

Най-висока подкрепа се отчита при очакването новото управление да извърши реформа в правораздаването, така че да има еднакви правила за всички. 75% от анкетираните са съгласни с това твърдение, 17% не са съгласни, а 9% са неутрални.