"Маркет линкс": Летящ старт за кабинета на Румен Радев

28 Май, 2026 08:05 1 791 30

Ако изборите са днес за "Прогресивна България" биха гласували 36,9%, втори са ГЕРБ с 12,6%, трети са ПП-ДБ - 11,1%, а ДПС събира 5,5%. "Възраждане" получава 3,6%

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Летящ старт за правителството "Радев". То започва с рекордните 50%, сравнително с 20-25% на кабинетите от последните години. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ Добромир Живков от "Маркет Линкс" по повод новото проучване на агенцията.

Основно фигурата на Румен Радев води това доверие, дори се втърдява.

Високо е и доверието към Народното събрание към май месец, сравнено с последните години.

Ако изборите са днес за "Прогресивна България" биха гласували 36,9%, втори са ГЕРБ с 12,6%, трети са ПП-ДБ - 11,1%, а ДПС събира 5,5%. "Възраждане" получава 3,6%.

Според данните на "Маркет линкс" 51% от анкетираните са съгласни, че министрите в правителството имат необходимата компетентност. На обратното мнение са 24%, а 25% заемат неутрална позиция.

По отношение на действията на новото управление 56% от участниците в проучването смятат, че те затвърждават позициите на България в Европейския съюз. 21% не са съгласни с това твърдение, а 23% остават неутрални.

Най-висока подкрепа се отчита при очакването новото управление да извърши реформа в правораздаването, така че да има еднакви правила за всички. 75% от анкетираните са съгласни с това твърдение, 17% не са съгласни, а 9% са неутрални.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    22 24 Отговор
    Големи приказки. Времето върви и какво се е свършило. Утре ще дойде зимата и ще се излиза на улицата

    Коментиран от #14

    08:08 28.05.2026

  • 2 Видях един подобен... без цел и посока..

    14 11 Отговор
    видях а беше пралет и бе красив деня. Само си митка той насам нататък, а положението не е мръднало и милиметър. Бюджет гласува ли, цените овладя ли, производството стимулера ли? Не само младите лекари, но и младите хора в цялост не искат да работят за 500 евра и не са никак глупави, като нас да дават шансове и хранят такива като него. Не ся.

    08:13 28.05.2026

  • 3 Исторически факти

    23 11 Отговор
    Лъгаха и си вярваха, че Радев ще има 70 депутати и ще моли Борисов за сглобка, а сега са като ошашавени, големият провал е на социологическите агенции, не смееха да кажат истината да не разсърдят чорбаджиите, заблуждаваха и вас. Всички герберски социолози давахте на Радев 29%, а той спечели с 45%--- Защо не познахте, бе Цоциолози? Шушляци… И да знаете, Крим принадлежи на Русия. Точка.

    08:15 28.05.2026

  • 4 Любопитен

    18 7 Отговор
    Доверието към едно правителство се мери след като мандатът му е приключил, а не когато е започнал. Към Жан Виденов доверието беше по-голямо отколкото към Радев сега, но мандатът приключи предсрочно и депутатите на Виденов бяха замеряни с павета и стъклени бутилки и историческата сграда на парламента беше подпалена.

    Коментиран от #15

    08:15 28.05.2026

  • 5 Дедовия

    15 5 Отговор
    Румене, не се обяснявай, ИЗПЪЛНЯВАЙ ! Хората имат очаквания, търпение вече нямат !

    08:16 28.05.2026

  • 6 оня с коня

    14 3 Отговор
    През Пролетта и лятото Животът е Лесен- няма високи сметки за Отопление,Зеленчуци и Плодове са да съвсем достъпни цени.През късната Есен и Зимата обаче подобна Анкета за популярността на правителството гарантирано ще е съвсем различна.Впечатляващото в Анкетата обаче е че Възраждане остава извън парламента при едни следващи избори,следвайки съдбата на останалите про-руски Меч и Величие

    08:17 28.05.2026

  • 7 Къдър Юкселов

    12 6 Отговор
    Летящ старт.. с гълъб.. Гълъб Донев.
    Както са литнали, така и ще бъдат приземени.

    08:18 28.05.2026

  • 8 1488

    9 8 Отговор
    викайте бангаранга и
    си яжте бананите, за
    които скачахте 96та

    08:18 28.05.2026

  • 9 Факт

    8 10 Отговор
    Поздравления за Радев ,защото започна от първият ден да работи правителството а предните месец избираха само шеф на НС.

    08:18 28.05.2026

  • 10 Факти

    13 6 Отговор
    Цените и те литнаха. Последните две седмици промоциите започнаха да изчезват и инфлацията се ускори. Не знам какво правят хората на Радев, но очевидно ефектът е обратен. Аз не съм изненадан изобщо. Винаги когато Кремъл вземе властта у нас става така.

    08:19 28.05.2026

  • 11 Нексус

    12 7 Отговор
    Мунчовци, на кое викате летящ старт?
    Вашият Мунчо спечели с 44.6 процента, а сега са 37!
    Очаквам след още месец-два процентите за него да са 27.
    Тй го каза на прошляците, гласували за него - няма да има референдум за лева, няма излизане от НАТО, няма да има и сваляне на цените.

    Коментиран от #17

    08:19 28.05.2026

  • 12 Даа

    6 8 Отговор
    Безспорен факт е, че хората са обнадеждени! Появата на новата супер силна партия дава огромни надежди! Колкото и да плюят от ГЕРБ- ДПС и ПП, ДБ- те са много слаби и провалени! Дано тръгнат нещата, макар че навсякъде е пълна каша от предишните управляващи!

    Коментиран от #23

    08:20 28.05.2026

  • 13 Анджо

    12 3 Отговор
    Много бързате с оценките, изчакайте малко. Така беше и с преходните правителства. КЕШ БОТАШОВ е десет години на власт и би трябвало да знае проблемите много добре и сега да очакваме да се справи с тях, на което аз лично не вярвам. Долара ни Боташ и не знаем какво сега какво ще ни докара.

    08:20 28.05.2026

  • 14 честен ционист

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    По-скоро утре ще дойде зимата и ще ви товарят по влаковете.

    08:20 28.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Окооо

    7 5 Отговор
    Ти плюеш по Жан Виденов, ама не отчита факта, че това беше организиран Майдан...! Защото Виденов не се подчини на Сорос и е единственият политик излязъл беден от властта и не откраднал и стотинка !!!

    Коментиран от #29

    08:22 28.05.2026

  • 17 Евроатлантик

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Нексус":

    Глупостите говориш човече! Агенциите даваха на Радев само няколко процента преднина! А се оказа реално над 30 процента преднина пред втория! Сега дават 25 процента преднина, реално е дори много, много повече!!! Това са купени от Шиши и Боко агенции, затова дават " само" 25 процента преднина на Прогресивна България преднина втория !!!

    Коментиран от #24

    08:27 28.05.2026

  • 18 Гласувалите

    6 5 Отговор
    в полза на правителството са самите ПБ, тяхната рода и всички нови калинки.

    И ние научихме как се превят тези социологически проучвания.

    08:29 28.05.2026

  • 19 Изпързалян

    2 1 Отговор
    Само за това хвалене от евроатлантическите социологически агенции на набедения за русофил Радев на хората трябва да им светне че има нещо съмнително.

    08:31 28.05.2026

  • 20 Голем смех

    5 3 Отговор
    Не чакат и месец и почват да се надпреварват с хвалбите. Същите, които обслужваха Бочко, сега се мятат на врата на Чорапа. Слугинаж.

    08:37 28.05.2026

  • 21 Комон Сенс

    7 0 Отговор
    Както казах още в изборния ден ПБ започва със 100% доверие. От тях зависи дали ще го запазят и до кога.

    Мутропитеците се свиват до пряко оядените фамилии през последните 23 години, Ново Прасе се свива до етническия си вот, Възбуждане ще се бори с кански мъки за 4%....

    А къде са БеЦеПето? Защо сте им спестили резултата?
    Все пак нека видим реакцията на ония 3% окаяници които са гласували за канибалската им формация. Едва ли е малък шок - куп мултимилионери в 9 партии в коалиция да съберат едва 3%. Силно се съмнявам да са ги запазили. Официалната социология мълчи по въпроса.

    08:40 28.05.2026

  • 22 Анонимен

    3 0 Отговор
    Защо продължавате да лъжете Явно така ще държите невежите под контрол с лъжи

    08:43 28.05.2026

  • 23 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Даа":

    Нищо не плюя просто виждам и разчитам на себе си и семейството си не на червени олигарси бкп съветски другари Истината е навън

    08:45 28.05.2026

  • 24 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Евроатлантик":

    В България сме около 7 милиона Тук е демокрация Не на лъжите и завладяването на цялата държава от червените олигарси ЗА свободата

    08:47 28.05.2026

  • 25 Софиянец

    3 1 Отговор
    А онези с отпадналата необходимост от сглобката - ппдб-лите, гербавите и дпс-рите могат само да гледат тъпо и да завиждат 😂😂😂 даже слабоумните жълтопаветни вече не скачат в екстаз при вида на ппдб-лите хахахах

    08:59 28.05.2026

  • 26 стоян георгиев

    2 3 Отговор
    Това е нормален резултат! Особено, ако Радев още втвърди тона срещу зеля и киефските фашаги!

    09:00 28.05.2026

  • 27 Дотук Шарлатаните на Радев

    3 1 Отговор
    Големи приказки все в бъдеще време, изтеглиха нов външен и вътрешен дълг, увеличиха си заплатите, а уж щяха да ги замразяват, назначиха се по всевъзможни позиции в ценралната и местна власт, инфлацията скача всеки ден, цените се вихрят без контрол, още нямат бюджет, карат на бюджета на коалицията Желязков, нищо не са пипнали, нищо не са построили или ремонтирали, Радев се върти и към Тръмп, и към Путин и не знае къде е- в Европа ли е или в Аляска.

    09:02 28.05.2026

  • 28 Небесната Годзила Евато

    2 0 Отговор
    И за къв подскачахме по жълтите павета?!

    09:04 28.05.2026

  • 29 ТТТ

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Окооо":

    И какво сега пък взехте да хвалите виденоФ дето направи заплатите по 6 / словом ШЕСТ / долара, а пенсиите по 3 / словом ТРИ / долара. Тва човешката памет май много къса се оказа. Те и сега дойдоха наследниците на БКП и виденоФ. Внимавайте какво си пожелавате . Историята винаги може да се повтори. Ама ще страдаме всички.

    09:13 28.05.2026

  • 30 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃

    1 0 Отговор
    "При Бай Тошо живеехме по-добре!". Дали?
    "Основание за безпокойство. Архивите за Българския Чернобил", или как комунистическата власт съвсем съзнатвлно облъчи с радиация цялото население на България!
    Сега новия Тато румен кРадев ще вЪ оправи !

    09:13 28.05.2026

