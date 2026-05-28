МВР свиква национално съвещание във Велико Търново

Във Велико Търново се провежда мащабно национално съвещание на Министерството на вътрешните работи с участието на ръководния състав на областните дирекции от Северна България, съобщават от пресцентъра на МВР. На работния форум се извеждат стратегическите реформи и се набелязват мерки по основните приоритети на ведомството. Срещата е продължение на предприетите политики, очертани от тогавашния вътрешен министър Иван Демерджиев за преструктуриране на районните управления.
По време на заседанието политическото и професионалното ръководство на сигурността координират действия по ключови за обществото теми. Водещите акценти в разговорите са насочени към ефективното „противодействие на корупцията, на пътния травматизъм и на наркоразпространението“, посочват от пресцентъра на МВР.
Първата част на националното съвещание е открита за медиите, след което полицейските началници продължават работа в закрит порядък за детайлизиране на оперативните планове.
Във форума участват ръководителите на криминалните и охранителните сектори от редица ключови региони у нас. Сред присъстващите са директорите на ОДМВР - Русе, ОДМВР - Разград, ОДМВР - Шумен и ОДМВР - Велико Търново.
В координацията се включват още началниците на областните подразделения в ОДМВР - Варна, ОДМВР - Видин, ОДМВР - Враца, ОДМВР - Габрово, ОДМВР - Добрич, ОДМВР - Ловеч, ОДМВР - Монтана, ОДМВР - Плевен, ОДМВР - Силистра и ОДМВР - Търговище. Синхронът между отделните дирекции има за цел да ограничи битовата престъпност и натиска по пътната мрежа в Северна България.
Настоящата работна среща надгражда предприетите стъпки за оптимизация на полицейските сили по места. Преди броени дни подобен форум се проведе и в Пловдив. Там бяха представени основните приоритети на ведомството и бяха разгледани специфичните нужди на регионалните полицейски управления в Южна България с цел подобряване на бързината на реакция при инциденти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пъдар от село Шума
07:59 28.05.2026
2 Въпрос към тоз
Коментиран от #3
08:00 28.05.2026
3 Петроханските МВР-та и ВКР-та
До коментар #2 от "Въпрос към тоз":Вече приключиха със замитането.
08:02 28.05.2026
4 Нека се видят, нека хапнат
08:08 28.05.2026
5 всеки втори палицай
Коментиран от #7
08:16 28.05.2026
6 Къдър Юкселов
С любезната подкрепа на бат Веско, Парка, Ивилин и Дитилинка.
08:29 28.05.2026
7 Компира
До коментар #5 от "всеки втори палицай":Верно е, в нашия град по едно време продаваха дрога директно от багажника на патрулката. Спира те уж за проверка и ти вика "имам стока в багажника да се поотпуснеш". Говорим за Плевен.
08:30 28.05.2026
8 Намерили
08:37 28.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 За вълка говорим
08:39 28.05.2026
11 Тошко
Тия не спират с пи-ар акциите си.
08:42 28.05.2026
12 Избора на града е показателен
08:42 28.05.2026
13 Мвр са крадлива мафия
09:18 28.05.2026