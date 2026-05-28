МВР свиква национално съвещание във Велико Търново

Във Велико Търново се провежда мащабно национално съвещание на Министерството на вътрешните работи с участието на ръководния състав на областните дирекции от Северна България, съобщават от пресцентъра на МВР. На работния форум се извеждат стратегическите реформи и се набелязват мерки по основните приоритети на ведомството. Срещата е продължение на предприетите политики, очертани от тогавашния вътрешен министър Иван Демерджиев за преструктуриране на районните управления.

По време на заседанието политическото и професионалното ръководство на сигурността координират действия по ключови за обществото теми. Водещите акценти в разговорите са насочени към ефективното „противодействие на корупцията, на пътния травматизъм и на наркоразпространението“, посочват от пресцентъра на МВР.

Първата част на националното съвещание е открита за медиите, след което полицейските началници продължават работа в закрит порядък за детайлизиране на оперативните планове.

Във форума участват ръководителите на криминалните и охранителните сектори от редица ключови региони у нас. Сред присъстващите са директорите на ОДМВР - Русе, ОДМВР - Разград, ОДМВР - Шумен и ОДМВР - Велико Търново.

В координацията се включват още началниците на областните подразделения в ОДМВР - Варна, ОДМВР - Видин, ОДМВР - Враца, ОДМВР - Габрово, ОДМВР - Добрич, ОДМВР - Ловеч, ОДМВР - Монтана, ОДМВР - Плевен, ОДМВР - Силистра и ОДМВР - Търговище. Синхронът между отделните дирекции има за цел да ограничи битовата престъпност и натиска по пътната мрежа в Северна България.

Настоящата работна среща надгражда предприетите стъпки за оптимизация на полицейските сили по места. Преди броени дни подобен форум се проведе и в Пловдив. Там бяха представени основните приоритети на ведомството и бяха разгледани специфичните нужди на регионалните полицейски управления в Южна България с цел подобряване на бързината на реакция при инциденти.