МВР свиква национално съвещание във Велико Търново

28 Май, 2026 07:50 1 037 13

Настоящата работна среща надгражда предприетите стъпки за оптимизация на полицейските сили по места

Венцислав Михайлов

Във Велико Търново се провежда мащабно национално съвещание на Министерството на вътрешните работи с участието на ръководния състав на областните дирекции от Северна България, съобщават от пресцентъра на МВР. На работния форум се извеждат стратегическите реформи и се набелязват мерки по основните приоритети на ведомството. Срещата е продължение на предприетите политики, очертани от тогавашния вътрешен министър Иван Демерджиев за преструктуриране на районните управления.

По време на заседанието политическото и професионалното ръководство на сигурността координират действия по ключови за обществото теми. Водещите акценти в разговорите са насочени към ефективното „противодействие на корупцията, на пътния травматизъм и на наркоразпространението“, посочват от пресцентъра на МВР.

Първата част на националното съвещание е открита за медиите, след което полицейските началници продължават работа в закрит порядък за детайлизиране на оперативните планове.

Във форума участват ръководителите на криминалните и охранителните сектори от редица ключови региони у нас. Сред присъстващите са директорите на ОДМВР - Русе, ОДМВР - Разград, ОДМВР - Шумен и ОДМВР - Велико Търново.

В координацията се включват още началниците на областните подразделения в ОДМВР - Варна, ОДМВР - Видин, ОДМВР - Враца, ОДМВР - Габрово, ОДМВР - Добрич, ОДМВР - Ловеч, ОДМВР - Монтана, ОДМВР - Плевен, ОДМВР - Силистра и ОДМВР - Търговище. Синхронът между отделните дирекции има за цел да ограничи битовата престъпност и натиска по пътната мрежа в Северна България.

Настоящата работна среща надгражда предприетите стъпки за оптимизация на полицейските сили по места. Преди броени дни подобен форум се проведе и в Пловдив. Там бяха представени основните приоритети на ведомството и бяха разгледани специфичните нужди на регионалните полицейски управления в Южна България с цел подобряване на бързината на реакция при инциденти.


  • 1 Пъдар от село Шума

    6 0 Отговор
    Пращайте ги в провинцията. Стига за вардили жълтите павета.

    07:59 28.05.2026

  • 2 Въпрос към тоз

    3 1 Отговор
    Е що не на Петрохан, там е по-хладно и тоз е запознат по-добре с обстановката?

    Коментиран от #3

    08:00 28.05.2026

  • 3 Петроханските МВР-та и ВКР-та

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Въпрос към тоз":

    Вече приключиха със замитането.

    08:02 28.05.2026

  • 4 Нека се видят, нека хапнат

    5 1 Отговор
    да се повеселят, пък някоя и друга сгодна колежка ще им вее, при 4000€ заплата живота на милисионера е рай

    08:08 28.05.2026

  • 5 всеки втори палицай

    4 0 Отговор
    е бандит

    Коментиран от #7

    08:16 28.05.2026

  • 6 Къдър Юкселов

    0 1 Отговор
    Патрон на съвещанието - Киро Брейка !
    С любезната подкрепа на бат Веско, Парка, Ивилин и Дитилинка.

    08:29 28.05.2026

  • 7 Компира

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "всеки втори палицай":

    Верно е, в нашия град по едно време продаваха дрога директно от багажника на патрулката. Спира те уж за проверка и ти вика "имам стока в багажника да се поотпуснеш". Говорим за Плевен.

    08:30 28.05.2026

  • 8 Намерили

    0 1 Отговор
    Къде да го правят. В сърцето на врага. Ела въчо изяж ме. Това е посланието.

    08:37 28.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 За вълка говорим

    1 1 Отговор
    Той в кошарата. Ела вълчо изяж ме. ....

    08:39 28.05.2026

  • 11 Тошко

    1 1 Отговор
    Кажи си направо че банкет.
    Тия не спират с пи-ар акциите си.

    08:42 28.05.2026

  • 12 Избора на града е показателен

    0 1 Отговор
    За намеренията. Ела вълчо изяж ме.

    08:42 28.05.2026

  • 13 Мвр са крадлива мафия

    1 1 Отговор
    Мвр са некадърници

    09:18 28.05.2026

