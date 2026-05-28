Бойко Найденов: ВСС не взима самостоятелно решения

В нашето общество се разделят хората от това от коя страна гледат. Болката на близките на загиналото момиче е ужасна, моите съболезнования, но ако съдът е преценил да пусне момчето - трябва да се съобразим с решението му. Това заяви пред БНТ Бойко Найденов, бивш шеф на НСлС, по повод трагедията в Благоевград.

"Сарафов много отдавна трябваше да си отиде, както и Гешев, защото те уронваха престижа. Той е заел тази длъжност с ясното съзнание, че я заема незаконно и в един момент правосъдието в България бе блокирано", каза той.

По думите му ВСС доказа, че не е чист. "Те не взимат самостоятелни решения, най-вероятно са политици. Промяната се усети щом се смениха силните. Не се случи някаква реформа в прокуратурата.", обясни още Найденов.

"Не само към Сарафов, но и към много други хора от ръководството на прокуратурата да се види години назад какво са прави. Не може всички да знаят, че се изкарва злато с количка и нищо да не се случи в прокуратурата", обясни още той и добави, че би призовал Сарафов да си тръгне изобщо.