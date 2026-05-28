Премиерът Румен Радев е на визита в Брюксел, където се очаква да се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.
Министър-председателят е в белгийската столица от вчера, където се срещна с премиера на кралството Барт де Вевер.
Това е третата европейска визита на Радев в качеството му на премиер. Първата бе в Германия, а вчера той бе в Париж, където бе приет от френския президент Еманюел Макрон.
Преди срещата си с него, премиерът заяви, че Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия и трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт. Той подчерта, че стремежът за "мир чрез сила" и опитът за постигане на "конвенционална победа над най-голямата ядрена сила" крият риск от опасна ескалация на войната в Украйна.
В състава на българската делегация са вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов.
Днес на визита в Брюксел е и унгарският премиер Петер Мадяр, който също ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Визитата на Мадяр при председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен не бе оповестена до снощи, когато се разбра, че тя все пак ще се състои, но в петък.
Премиерът Радев е в Брюксел, среща се с Марк Рюте, Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща
28 Май, 2026 04:36, обновена 28 Май, 2026 04:41 513 8
Министър-председателят е в белгийската столица от вчера, където се срещна с премиера на кралството Барт де Вевер
Премиерът Румен Радев е на визита в Брюксел, където се очаква да се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH
04:57 28.05.2026
2 Аскюу
Коментиран от #4
04:59 28.05.2026
3 Никой
Коментиран от #5
05:02 28.05.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Аскюу":кога и къде се е провялал путин ? не се разбира
Коментиран от #6
05:18 28.05.2026
5 оня с коня
До коментар #3 от "Никой":за разлика от генерал бойко, тоя генерал свободно говори английски език, и не му е нужен преводач
05:19 28.05.2026
6 Навсякъде
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Навсякъде,навсякъде. 😸
05:24 28.05.2026
7 раша гори
Storm Shadow и рояк дронове разкъсаха руската ПВО! Докато Украйна отвръща на удара, „приятелите“ на Путин режат територии без бой!
Новините от тази сутрин, 28 май 2026 г., потвърждават това, което Radio Antena първо ви каза: Времето на безнаказаните руски бомбардировки свърши. Тази нощ доктрината „удар за удар“ се стовари с пълна сила върху окупаторите!
Авторитетното независимо издание „Медуза“ и руските губернатори потвърдиха за масирана, координирана украинска атака, която буквално подпали Южна Русия и анексирания Крим.
Равносметката от нощта (Фактите, които Кремъл не може да скрие):
Севастопол под обстрел: Назначеният от Москва губернатор Развожаев призна, че точно в 1:00 часа през нощта градът е бил атакуван от мощен рояк дронове и франко-британски крилати ракети Storm Shadow. Една от ракетите е поразила директно сградата на Южния клон на Руската централна банка, а покривът е изпепелен. Друга ракета е сринала административна сграда в града.
Погром по летища и рафинерии в Русия: Взривове разтърсиха Воронеж (около военното летище „Балтимор“), Таганрог в Ростовска област (където гори Авиационен ремонтен завод №325) и пристанищния град Туапсе в Краснодарския край, където местната петролна рафинерия отново беше взривена и свети като коледна елха!
Точно както предупреди Серхий „Светкавицата“ Бескрестнов: „Ние ще отговорим – по същия начин, удар след удар – и това ще ги боли много.“ И ги боли!
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЯТ К
05:30 28.05.2026
8 Факти
05:32 28.05.2026