Новини
България »
Велислав Величков: Борислав Сарафов усети посоката на вятъра

Велислав Величков: Борислав Сарафов усети посоката на вятъра

28 Май, 2026 08:53 634 15

  • велислав величков-
  • борислав сарафов-
  • главен прокурор-
  • следовател-
  • съдебна реформа-
  • всс-
  • адвокат

Велислав Величков се надява Сарафов никога да не стане негов адвокат и да работи в областта на адвокатурата

Велислав Величков: Борислав Сарафов усети посоката на вятъра - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Борислав Сарафов усети посоката на вятъра. От главен прокурор, който ръководи всички прокурори и следователи, сега вече е само редови следовател. Един човек, който си мислеше, че може да ръководи всичко, сега може да бъде разследван от всеки един прокурор.

Това заяви пред "Денят започва" по БНТ народният представител от "Продължаваме промяната" и председател на Инициатива "Правосъдие за всеки" адвокат Велислав Величков.

Адвокат Велислав Величков се надява Сарафов никога да не стане негов адвокат и да работи в областта на адвокатурата.

"Ще видим как и по какви критерии ще се избере новият главен прокурор от новия ВСС", коментира Величков.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А петроханци,

    4 0 Отговор
    Усетихте ли посоката на вятъра?

    Коментиран от #3, #9

    08:59 28.05.2026

  • 2 Слуги на боко и Шиши

    5 0 Отговор
    Всички слуги на Боко и Шиши в затвора!

    08:59 28.05.2026

  • 3 ИТН педофили

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "А петроханци,":

    Слави е върл петроханец!

    09:00 28.05.2026

  • 4 честен ционист

    1 2 Отговор
    Бенисио дел Торо и той ли е станал жълтопаветник?

    09:00 28.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Исторически факти

    3 0 Отговор
    Тия от Герб са изпечени крадци, мошеници и лъжци с голям опит и практика... Били издали "Свидетелство за Търпимост"... Боже какъв термин... А тези от ППДБ са също крадци, мошеници и лъжци, но са слабоумни, тъпи и нахални. Не забелязали строителството на 104 къщи и блокове.... И тези и онези гепили яко рушветите... И разберете, няма никаква разлика между ГЕРБ и ППДБ. Те са просто две срамни устни на една и съща дамска.....

    09:05 28.05.2026

  • 8 не . съдиите имат думата тук . така е

    0 0 Отговор
    а той е умен прокурор . повече от гешев . но е твърде замесен с него . това е . това са 15 години . смс . чат . като роднини са . и знае нещо за божанеца и други лобисти . на 100 проценти . да . скрива се . но не е гонен . просто някакви мнения как не трябвало да заема поста . има закон . има и някакви сенчести дейности . поскалъпени са . неясни . татарчев като го хванеха с карамански и други дроги и убийци се поболяваше . а сараф не . изчистили са го . но замесените си знаят .

    09:05 28.05.2026

  • 9 Исторически факти

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "А петроханци,":

    Банго васил...

    09:06 28.05.2026

  • 10 Абе

    0 0 Отговор
    Ако бяхте на власт още щеше да е главен прокурор, ко се правиш?

    09:06 28.05.2026

  • 11 Цък

    1 0 Отговор
    Този надувко още не е разбрал, че е с отпаднала необходимост. Само могат да си преписват постигнатото от Радев- Сарафов аут, украинските беззакония във Варна спрени, пари за 404 няма, българския народ поставен на първо място, последно изследване цари всеобщ оптимизъм. Номерата на петроханци не минават при Радев , не ги брои за живи.

    09:14 28.05.2026

  • 12 Зеления

    0 0 Отговор
    Част от представянето на НПО "Правосъдие за всеки" :
    "Инициатива „Правосъдие за всеки” е НЕЗАВИСИМА гражданска общност, с мисията за установяване на справедливост в българското общество чрез независим съд.Тя НЕ Е ПАРТИЙНО АНГАЖИРАНА и представлява вижданията на широк кръг общественици."

    ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ – председател и членове: Биляна Гяурова-Вегертседер, Гергана Върбанова, Искрен Кръстев, Деян Василев, Любомир Авджийски, Михаил Екимджиев.

    Колко пък да не е ПАРТИЙНО ангажиран Велислав Величков и колко да е НЕЗАВИСИМ след като стана депутат от Продължаваме Промяната. Това да лъжеш и манипулираш си е норма на поведение в ППДБ

    09:14 28.05.2026

  • 13 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    Със сигурност е усетил посоката на вятъра, но това не означава ,
    че Полиция и Прокуратура , трябва да бягат след вятъра!!!
    "Дела" се искат, ... но не от "Франтишек и Ченето" а от някой , съвестен прокурор, такъв
    който " разпъна " Банкера от Банкя!
    Старъта в прокуратурата днес е че ,
    Няма невинен Главен Прокурор , има само" покрити и скътани"!!!

    09:18 28.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хмм

    0 0 Отговор
    напомня Манол Пейков

    09:33 28.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове