Велислав Величков: Борислав Сарафов усети посоката на вятъра

Борислав Сарафов усети посоката на вятъра. От главен прокурор, който ръководи всички прокурори и следователи, сега вече е само редови следовател. Един човек, който си мислеше, че може да ръководи всичко, сега може да бъде разследван от всеки един прокурор.

Това заяви пред "Денят започва" по БНТ народният представител от "Продължаваме промяната" и председател на Инициатива "Правосъдие за всеки" адвокат Велислав Величков.

Адвокат Велислав Величков се надява Сарафов никога да не стане негов адвокат и да работи в областта на адвокатурата.

"Ще видим как и по какви критерии ще се избере новият главен прокурор от новия ВСС", коментира Величков.