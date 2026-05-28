Подмазване на президента! Основната дейност на членовете в кабинета на Доналд Тръмп

Членовете на кабинета на президента на САЩ Доналд Тръмп прекарват забележимо количество време да хвалят, да се възхищават и да подкрепят Тръмп в чувствата му към опонентите му, показва анализ на New York Times, цитиран от Independent.

Анализът е направен въз основа на заседанията на кабинета, като изглежда средно едно на всеки шест изказвания от страната на членовете е вид ласкателство към Тръмп. Това варира от директни комплименти и отдаване на заслуги на Тръмп до очерняне на враговете му.

Според анализа държавният секретар Марко Рубио, който най-често говори по време на заседанията на кабинета, е номер едно ласкател на президента. Той е смятан, заедно с вицепрезидента Джей Ди Ванс, за евентуален наследник на Тръмп.

Рубио отдава заслуга на Тръмп за това, че е помогнал за прекратяването на множество световни конфликти - твърдение, което той самият последователно повтаря.

Междувременно, вицепрезидентът Джей Ди Ванс е първи критик на опонентите на Доналд Тръмп, като едно от всеки шест изречения е обида към тях.

Традиционно заседанията на кабинета се провеждат при закрити врата, за да се обсъждат чувствителни въпроси. Но Тръмп позволи на медиите да присъстват в залата, за да даде възможност на членовете на кабинета да обяснят какво правят и да отговарят на въпроси от репортери.

Кръглата маса, която продължава часове, обаче обикновено е изпълнена с положителни коментари за администрацията и отрицателни коментари за опонентите на американският президент.

Членовете на кабинета сякаш използват срещите, за да демонстрират лоялността си към Тръмп.

По време на заседание на кабинета на 29 януари 2026 г., администраторът на малкия бизнес Кели Лофлър отдаде заслуга на Тръмп за помощта на американците, засегнати от природни бедствия, критикува губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм и бившия президент Джо Байдън, повтори твърдението на Тръмп, че е сложил край на осем войни, и настоява, че американците са се наредили на опашка, за да благодарят на Тръмп.

На заседание на кабинета през декември 2025 г., администраторът на Агенцията за опазване на околната среда (EPA) Лий Зелдин каза на президента, че екипът му "се справя добре" и настоя, че президентът е "готов да поеме куршум за тази страна".

Много членове на кабинета отдават заслуга на лидерството на Тръмп за постиженията в съответните им отдели или агенции, често използвайки фразата "под ваше ръководство" по време на похвалите.

На 30 април миналата година вече бившият главен прокурор Пам Бонди предизвика недоумение, като заяви, че Тръмп е спасил живота на 258 милиона американци - около 75% от населението на Съединените щати - след като служители на реда иззеха около 22 милиона хапчета фентанил.

През декември 2025 година друг бивш член на кабинета - бившият министър на вътрешната сигурност Кристи Ноем, се обърна към Тръмп с думите: "Господине, вие преживяхте сезона на ураганите без ураган. Вие държахте ураганите далеч."

Според анализа Рубио често твърди, че Доналд Тръмп заслужава повече признание за своята външнополитическа програма и че никой друг лидер не би могъл да се намеси в конфликти, за да постигне мир.

След като изглежда Тръмп е сложил край на 8 войни, министърът на финансите Скот Бесент настоя, че решението на Тръмп да бомбардира Иран ще има положителен дългосрочен резултат за американската икономика и критикува демократите за подценяването на президента по време на заседание на кабинета на 26 март 2026 г.

И други: по време на заседание на кабинета на 30 април 2025 г. министърът на отбраната Пийт Хегсет обвини Байдън за катастрофалното изтегляне от Афганистан, министърът на транспорта Шон Дъфи обвини Байдън за добавянето на режийни разходи за инфраструктурата, директорът на жилищното строителство и градското развитие Скот Търнър обвини Байдън, че е дал приоритет на мигрантите пред американците, а директорът на Службата за управление и бюджет Ръсел Воут обвини Байдън за повишаване на цените за семействата и други.