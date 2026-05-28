MG пусна в продажба първия електрически кросоувър с полутвърда батерия

Китай отново изпревари останалия свят с революционна технология, за която вече ви разказахме подробно. На пазара в Поднебесната империя официално стъпи новият MG 4X – достъпен електрически кросоувър, който влиза в историята като първия модел в своя клас, оборудван с иновативна полутвърда батерия (semi-solid state). Този автомобил няма намерение да остане затворен само на местна почва. Очаква се съвсем скоро да атакува и европейските шоуруми, където неговият по-малък брат – хечбекът MG 4 Urban – вече жъне сериозни успехи.

Ценовата политика на марката е меко казано агресивна. Цената на MG 4X варира в границите между 92 800 и 116 800 юана, което се равнява на невероятните за този сегмент 11 700 – 14 800 евро. С дължина от 4.5 метра, кросоувърът залага на подчертано аеродинамичен силует, мускулести линии и хищно наклонена предна оптика.

Вътре в купето дигитализацията е пълна. Кокпитът на MG 4X е доминиран от огромен 15,6-инчов централен монитор на мултимедията и изчистено цифрово табло пред водача. Топ модификациите на модела предлагат истински лукс на народни цени – огромен панорамен покрив, задна врата с електрическо задвижване, подгряване на волана и фотьойли с пълно електрическо регулиране, вентилация и дори функция за масаж. Безопасността също не е пренебрегната, като на борда работят две различни системи за полуавтономно придвижване.

Технологичното сърце на модела обаче е това, което пренаписва правилата. Електрическото возило се предлага с мощност от 170 и 204 конски сили. Голямата сензация е скрита в базовата версия, където дебютира въпросната полутвърда батерия с капацитет от 53.9 кВтч. Благодарение на повишената си енергийна плътност, тя осигурява отличен за размерите си пробег от до 510 км с едно зареждане. За традиционалистите се предлагат и по-скъпи варианти с класическа литиево-железен фосфатна (LFP) батерия с капацитет 64 кВтч, при които автономният преход набъбва до респектиращите 610 км.