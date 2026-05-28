Новак Джокович обясни защо никога няма да бъде треньор

28 Май, 2026 14:30 582 2

От трибуните за него викаше младият гръцки тенисист Рафаел Пагонис

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Новак Джокович имаше специална подкрепа на "Ролан Гарос" в сряда. От трибуните за него викаше младият гръцки тенисист Рафаел Пагонис.

Момчето е на 13 години и няколко пъти е тренирало с Джокович в Атина. За последно бяха заедно на корта преди месец, когато сърбинът се подготвяше за сезона на клей.

Новак обясни, че е оказал пълна подкрепа на семейство Пагонис и е казал, че могат да го питат за всякакъв съвет.

И не за първи път Джокович има такова отношение към по-младите си колеги – на мнозина е помагал по много начини.

А на въпрос дали обмисля да започне треньорска кариера след края на състезателната си, той отговори кратко:

- Не.

След това обясни по-подробно:

"Треньор – не, но определено някакъв вид консултант, ментор и така нататък – да. Това вече го правя, а и когато се оттегля, ще продължа да го правя, защото ме изпълва и обичам да предавам опит, знания. Какво означава всичко това, ако го държиш в джоба си? Поне моето виждане е такова. Но не се виждам да пътувам. Може би да отида на един, два, три турнира – но това, през целия сезон, това не, забрави."

Има обаче някой, на когото не би отказал.

Единствено ако синът ми каже: „Тате, искам ти да ме тренираш сега...“ Или дъщеря ми, или което и да е друго дете от семейството", добави Ноле


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Макенроу

    0 1 Отговор
    Голям егоист.При милиони деца щял да учи единствено собствените.Толкова глупав надали има шанс за трениор.

    Коментиран от #2

    14:35 28.05.2026

  • 2 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Макенроу":

    Има тук един глупав, обаче не е Джокович.

    14:49 28.05.2026

