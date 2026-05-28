Копринка Червенкова пред ФАКТИ: Кметът на Варна Коцев не е много уверен в това, което говори за къщите (ВИДЕО)

Когато говорим за тези над 100 къщи във Варна, проблемът е, че са замесени и предишната власт, и сегашната. Слушах интервютата на варненския кмет Коцев. Миналата година той прекара 5–6 месеца в ареста. Той не може да носи отговорност за това, което се е случило миналата година, но е имало заместници. Някои изпуснаха информация, че всичко, което се е случило в общината, е съгласувано с Коцев през неговите адвокати. Мисля, че няма да му хареса тази работа и на него. Кметът на Варна Коцев не е много уверен в това, което говори за къщите. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Копринка Червенкова, журналист и общественик.

„Виждам, че Коцев е много разстроен. Това означава, че той има някакво чувство за вина. Той си дава сметка, че нещо е изпуснал. Това е кмет. Цялата 2024 година е бил в общината, после беше в ареста. Но това е достатъчно време, за да разбере, че там се случва нещо нередно. Не е случайно, че всички журналисти питат защо точно сега се повдига въпросът за проблемите при този строеж. Много неща тепърва ще излизат“, добави гостът.

„Мисля, че тази сага ще се превърне в тежък юридически процес, защото хората, които са си купили къщите, ще започнат съдебни дела срещу този, който е собственик. Това ще бъде една много тъжна история. Не знам как при построени 100 къщи ще се стигне до събаряне. Много е неприятна работа. Животът си течеше спокойно и изведнъж избухна този скандал, който тепърва ще се разраства“, сподели още Копринка Червенкова.



Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

