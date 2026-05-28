Копринка Червенкова пред ФАКТИ: Кметът на Варна Коцев не е много уверен в това, което говори за къщите (ВИДЕО)

28 Май, 2026 14:26 1 049 38

Скандалът тепърва ще се разраства и може да доведе до тежки съдебни битки, казва тя

Когато говорим за тези над 100 къщи във Варна, проблемът е, че са замесени и предишната власт, и сегашната. Слушах интервютата на варненския кмет Коцев. Миналата година той прекара 5–6 месеца в ареста. Той не може да носи отговорност за това, което се е случило миналата година, но е имало заместници. Някои изпуснаха информация, че всичко, което се е случило в общината, е съгласувано с Коцев през неговите адвокати. Мисля, че няма да му хареса тази работа и на него. Кметът на Варна Коцев не е много уверен в това, което говори за къщите. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Копринка Червенкова, журналист и общественик.

„Виждам, че Коцев е много разстроен. Това означава, че той има някакво чувство за вина. Той си дава сметка, че нещо е изпуснал. Това е кмет. Цялата 2024 година е бил в общината, после беше в ареста. Но това е достатъчно време, за да разбере, че там се случва нещо нередно. Не е случайно, че всички журналисти питат защо точно сега се повдига въпросът за проблемите при този строеж. Много неща тепърва ще излизат“, добави гостът.

„Мисля, че тази сага ще се превърне в тежък юридически процес, защото хората, които са си купили къщите, ще започнат съдебни дела срещу този, който е собственик. Това ще бъде една много тъжна история. Не знам как при построени 100 къщи ще се стигне до събаряне. Много е неприятна работа. Животът си течеше спокойно и изведнъж избухна този скандал, който тепърва ще се разраства“, сподели още Копринка Червенкова.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Ахааа

    15 8 Отговор
    Далаверата с къщите е мръсна, тук ПП, ДБ и ГЕРБ- ДПС си прехвърлят топката, който е виновен? Нооо, всъщност те са една и съща евроатлантическа сглобка!!!

    14:29 28.05.2026

  • 2 Аман

    10 14 Отговор
    До кога тия мумии - петолъчно блатни комуняги ???

    Коментиран от #26

    14:30 28.05.2026

  • 3 Безумие

    12 3 Отговор
    Ако някой е оставил харата да строят кой е виновен,хората ли?

    14:31 28.05.2026

  • 4 Питане

    13 0 Отговор
    Горещия картоф в чия шепа ще изстине ???

    14:32 28.05.2026

  • 5 Цвете

    10 12 Отговор
    И ТИ СИ ЕДНА МНОГО ЧЕРВЕНА МИСЛИТЕЛКА.ВСИЧКО Е ЗПОЧНАЛО В ОТСЪСТВИЕТО НА КМЕТА, ДРУГАРКО.🤦‍♂️🤔🤷‍♀️

    14:33 28.05.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 4 Отговор
    АКО СЕ ДОКАЖЕ ОПГ
    СЕ КОНФИСКУВАТ ПО НК
    И СТАВА ЧУДЕСЕН ДЕТСКИ ЛАГЕР И
    ПОЧИВНА СТАНЦИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ

    Коментиран от #12, #25

    14:34 28.05.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    ДЕМЕК ЧАКАМЕ ДА СЕ СБИЯТ
    КОЙ ЩЕ ХВАНЕ ЕДНООКИЯ СМОК С ГОЛИ РЪЦЕ :)
    .....
    ПУКАНКИТЕ :)

    14:37 28.05.2026

  • 8 Цвете

    5 9 Отговор
    14:38 28.05.2026

  • 9 Да питат лицето

    12 1 Отговор
    Иван Николаевич Портныx,до 2011 г.руски гражданин,после кмет на герб,той знае много за къщичките ,

    Коментиран от #21

    14:38 28.05.2026

  • 10 ШЕФА

    9 5 Отговор
    Вижте само как го е кръстила майка му,Благо-мир ,благ и мирен човек,а той горкият ПП педоф... и Пед... престъпник та знае ли се ! Трябвало е да го кръстят Крадомил,краде милиони !!!!!!!!!!

    14:39 28.05.2026

  • 11 Цвете

    5 6 Отговор
    Коментиран от #33

    14:39 28.05.2026

  • 12 алтернатор

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    или конц.лагер за русямили 😉

    14:41 28.05.2026

  • 13 Цвете

    2 3 Отговор
    НОМЕР 10, КАКЪВ СТИЛ НА ЧЕТМО ИМАШ ? ДОВОЛЕН ЛИ СИ ТИ ОТ " ПРЕИМЕНУВАНЕТО " НА БЛАГОМИР ? ВСЪЩНОСТ, КАК СЕ КАЗВАШ ? 🤔🤷‍♀️🤔

    14:42 28.05.2026

  • 14 Факт

    5 5 Отговор
    Червената скорпида на амбразурата да брани ОПГ на ГЕРБ, ДПС нн, Тим. Стана кристално ясно защо държаха кмета половин година в ареста, за да не пречи и сега всички мафиоти в купон, че той е виновен.

    14:42 28.05.2026

  • 15 На Дедо

    8 4 Отговор
    Благо - верният Коцев! Да отива на ТЕЛК!!! След като, не е видял! Че, цял град се строи?! Без документи и експертиза, ще го осведесалсват за сляп! Така ще, избегне. Най - лесно, правосъдието?!

    14:43 28.05.2026

  • 16 Цвете

    4 6 Отговор
    14:43 28.05.2026

  • 17 свобода

    3 4 Отговор
    за коци !

    14:45 28.05.2026

  • 18 Направление

    4 3 Отговор
    А ти колко си уверена в лъжите си?

    14:46 28.05.2026

  • 19 Мдаа

    7 1 Отговор
    Руснак от Одеса, руснак кмет - Портних, ДПС-НН, герб, руското прокси ТИМ, повече няма защо да се търси @Кой стои зад тази свинщин. а.

    Коментиран от #31

    14:48 28.05.2026

  • 20 Ел Капитан

    7 1 Отговор
    Аз не мога да разбера как може да се построят над 100 къщи ей така тихомълком без никой да знае?! Или ако е имало сигнали за изсичане на гори, защо не е спряно сеченето, а и строежа навреме?! Истината е, че ще излязат много кирливи ризи и на сегашната и на предишната общинска власт. И кметове и заместници и общински съветници не само знаят, но и са купени. Няма как иначе някой да иде и да си изсече една гора и да всигне ей така 104 къщи. Всичко друго са оправдания и лъжи за пред наивниците.

    14:49 28.05.2026

  • 21 СВО 1 554 дни РЕЗИЛ

    8 4 Отговор

    До коментар #9 от "Да питат лицето":

    Нека не забравяме, че Олег Невзоров е етнически руснак с украинско гражданство.
    Преди време е кандидат за районен кмет на Одеса от проруска партия.
    Разследван е по няколко наказателни дела, свързани с фалшифициране на финансови документи.
    След 2022 год. трябва да е мобилизиран и поне известно време на фронта, а не в България.

    Коментиран от #28, #30

    14:49 28.05.2026

  • 22 ПП и ДБ отпадек

    4 4 Отговор
    Свобода за Благо, да излезем на протест...

    14:49 28.05.2026

  • 23 Отврат

    4 3 Отговор
    ПеДроханци и гербаци с черпаци в кюпа на уктОпите. Отврат.

    14:51 28.05.2026

  • 24 Георги

    2 1 Отговор
    решил е да си спести чакането на разрешителното, ама от къде да знае, пе ще се смени яластта и ще трябва да снася повторно. Преди 7 години, като започвах да строя къща, в прав текст ме питаха ще чакам ли разрешителни или ще движа двете едновременно. Та не е нещо нечувано и невиждано.

    14:52 28.05.2026

  • 25 СВО 1 554 дни РЕЗИЛ

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Нищо НЕЗАКОННО не може да се узаконява независимо от благородни мотиви.

    14:52 28.05.2026

  • 26 ПеПедофил

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аман":

    Правилно, искаме си синчетата и дъщерите на комунягите, като мирчо с двата пръста чело, христо шехерезадата и други! Стига с тия стари муцуни.

    Коментиран от #36

    14:53 28.05.2026

  • 27 Град Козлодуй

    3 2 Отговор
    Благо връщай парите от рушвета Петрохански б@к лук!

    14:54 28.05.2026

  • 28 Галя

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "СВО 1 554 дни РЕЗИЛ":

    Такива опорки не съм спускала, но получаваш бонус за съчинението и самоинициативата ;)

    14:54 28.05.2026

  • 29 Мечтател

    3 0 Отговор
    Аз. Искам на Варненски кмет! Да съм дете?! Тогава ще ви покажа! Как се краде.

    14:55 28.05.2026

  • 30 Цецо Максудата

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "СВО 1 554 дни РЕЗИЛ":

    Кажи си го направо-УКРАИНЕЦ е! Ако беше Руснак-щеше да е в Русия!Какви са тия глупости:Етнически Руснак с Украинско гражданство?!

    Коментиран от #34

    14:56 28.05.2026

  • 31 т-п тpoл соpocоиден

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Мдаа":

    Значи кмета Коцев е русси агент, а е много вероятно в ПП-ДБ да е пълно и с други руски агенти. ПП-ДБ- троянския кон на Путин.

    14:57 28.05.2026

  • 32 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 1 Отговор
    БАБО "СВИЛКЕ" , ОТДАВНА СИ ИЗДУХАНА ОТ ПОЛИТИКАТА ...................... СКРИЙ СЕ .................. ФАКТ !

    14:58 28.05.2026

  • 33 Зюмбюл

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Цвете":

    Всичко е станало със знанието на Петриханеца.Гушнал е подкупа.Три години нашия не знае какво и къде се строи?!Айде у лево ПП/ДБ шарлатани.

    14:59 28.05.2026

  • 34 СВО 1 554 дни РЕЗИЛ

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Цецо Максудата":

    Примерно като Сергей Корольов - етнически украинец роден в Руската империя.

    15:02 28.05.2026

  • 35 Хвани единия-Удари другия

    2 1 Отговор
    Не бил Коцко а бил Портних.....Не Ви ли е ясно,че тия са от една порода.Смърдяща от подкупи и кражби!Еднакви са!Просто единия замени другия.Не бил Портних а бил Коцко!Тия докато не ги пратят в Белене да чикат камъни-оправия няма!ПП-ДБ са същите като ГЕРБ!Не случайно бяха в т.нар."СГЛОБКА"......Сглобиха се!Крадеца и Рушоветчията!

    15:05 28.05.2026

  • 36 Питане

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "ПеПедофил":

    Според Вас, ЗАЩО не се проведе ЛУСТРАЦИЯ, което бе абсолютно нормално, както в останалите източно европейски ?
    СДС чие формирование беше ?

    15:08 28.05.2026

  • 37 Само едно знам

    2 0 Отговор
    От това държава не става.Който и да дойде ако ще Господ да слезе докато тая па Сми на от 1989 до сега не се изрине няма да стане.

    15:08 28.05.2026

  • 38 мхмх

    0 0 Отговор
    на циганите може да се събарят къщите, но на групировките не.

    как беше фразата, за кокошка няма прошка, за милиони няма закони. да я видим сега приложена.

    15:10 28.05.2026

