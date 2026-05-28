Копринка Червенкова пред ФАКТИ: Кметът на Варна Коцев не е много уверен в това, което говори за къщите (ВИДЕО)

Когато говорим за тези над 100 къщи във Варна, проблемът е, че са замесени и предишната власт, и сегашната. Слушах интервютата на варненския кмет Коцев. Миналата година той прекара 5–6 месеца в ареста. Той не може да носи отговорност за това, което се е случило миналата година, но е имало заместници. Някои изпуснаха информация, че всичко, което се е случило в общината, е съгласувано с Коцев през неговите адвокати. Мисля, че няма да му хареса тази работа и на него. Кметът на Варна Коцев не е много уверен в това, което говори за къщите. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Копринка Червенкова, журналист и общественик.
„Виждам, че Коцев е много разстроен. Това означава, че той има някакво чувство за вина. Той си дава сметка, че нещо е изпуснал. Това е кмет. Цялата 2024 година е бил в общината, после беше в ареста. Но това е достатъчно време, за да разбере, че там се случва нещо нередно. Не е случайно, че всички журналисти питат защо точно сега се повдига въпросът за проблемите при този строеж. Много неща тепърва ще излизат“, добави гостът.
„Мисля, че тази сага ще се превърне в тежък юридически процес, защото хората, които са си купили къщите, ще започнат съдебни дела срещу този, който е собственик. Това ще бъде една много тъжна история. Не знам как при построени 100 къщи ще се стигне до събаряне. Много е неприятна работа. Животът си течеше спокойно и изведнъж избухна този скандал, който тепърва ще се разраства“, сподели още Копринка Червенкова.
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЕ КОНФИСКУВАТ ПО НК
И СТАВА ЧУДЕСЕН ДЕТСКИ ЛАГЕР И
ПОЧИВНА СТАНЦИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ
Коментиран от #12, #25
14:34 28.05.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КОЙ ЩЕ ХВАНЕ ЕДНООКИЯ СМОК С ГОЛИ РЪЦЕ :)
.....
ПУКАНКИТЕ :)
14:37 28.05.2026
9 Да питат лицето
Коментиран от #21
14:38 28.05.2026
12 алтернатор
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":или конц.лагер за русямили 😉
14:41 28.05.2026
21 СВО 1 554 дни РЕЗИЛ
До коментар #9 от "Да питат лицето":Нека не забравяме, че Олег Невзоров е етнически руснак с украинско гражданство.
Преди време е кандидат за районен кмет на Одеса от проруска партия.
Разследван е по няколко наказателни дела, свързани с фалшифициране на финансови документи.
След 2022 год. трябва да е мобилизиран и поне известно време на фронта, а не в България.
Коментиран от #28, #30
14:49 28.05.2026
25 СВО 1 554 дни РЕЗИЛ
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Нищо НЕЗАКОННО не може да се узаконява независимо от благородни мотиви.
14:52 28.05.2026
26 ПеПедофил
До коментар #2 от "Аман":Правилно, искаме си синчетата и дъщерите на комунягите, като мирчо с двата пръста чело, христо шехерезадата и други! Стига с тия стари муцуни.
Коментиран от #36
14:53 28.05.2026
28 Галя
До коментар #21 от "СВО 1 554 дни РЕЗИЛ":Такива опорки не съм спускала, но получаваш бонус за съчинението и самоинициативата ;)
14:54 28.05.2026
30 Цецо Максудата
До коментар #21 от "СВО 1 554 дни РЕЗИЛ":Кажи си го направо-УКРАИНЕЦ е! Ако беше Руснак-щеше да е в Русия!Какви са тия глупости:Етнически Руснак с Украинско гражданство?!
Коментиран от #34
14:56 28.05.2026
31 т-п тpoл соpocоиден
До коментар #19 от "Мдаа":Значи кмета Коцев е русси агент, а е много вероятно в ПП-ДБ да е пълно и с други руски агенти. ПП-ДБ- троянския кон на Путин.
14:57 28.05.2026
33 Зюмбюл
До коментар #11 от "Цвете":Всичко е станало със знанието на Петриханеца.Гушнал е подкупа.Три години нашия не знае какво и къде се строи?!Айде у лево ПП/ДБ шарлатани.
14:59 28.05.2026
34 СВО 1 554 дни РЕЗИЛ
До коментар #30 от "Цецо Максудата":Примерно като Сергей Корольов - етнически украинец роден в Руската империя.
15:02 28.05.2026
36 Питане
До коментар #26 от "ПеПедофил":Според Вас, ЗАЩО не се проведе ЛУСТРАЦИЯ, което бе абсолютно нормално, както в останалите източно европейски ?
СДС чие формирование беше ?
15:08 28.05.2026
38 мхмх
как беше фразата, за кокошка няма прошка, за милиони няма закони. да я видим сега приложена.
15:10 28.05.2026