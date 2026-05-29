Витанов: Видите ли промяна в данъците, следващата стъпка е да си тръгнем

29 Май, 2026 14:04

  • петър витанов-
  • увеличение-
  • данъци-
  • дефицит

Надявам се да не се стигне до румънски сценарий, а чрез икономии и подобряване на ефективността да успеем да влезем в заложените дефицити

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако видите промяна в данъците, следващото нещо е да си тръгнем. Така председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов коментира новината, че Европейската комисия започва процедура по прекомерен дефицит срещу България.

Витанов заяви, че кабинетът вече е предприел мерки за справяне с дефицита, които не включват увеличение на данъците.

"Надявам се да не се стигне до румънски сценарий, а чрез икономии и подобряване на ефективността да успеем да влезем в заложените дефицити", добави той.

Депутатът от "Прогресивна България" коментира и темата за замразяването на депутатските заплати.

Методологията от Министерството на финансите за замразяване на депутатските възнаграждения дойде, след като изтече срокът за предложения по правилника. Сега ще го отворим пак и ще направим необходимото. Ще се съобразим с общата концепция и виждане на правителството за премахване на автоматизмите и за солидарно възпиране на ръста на заплатите на държавните служители, увери Витанов, като призна, че не е чел методологията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами довиждане

    27 5 Отговор
    Промяна видяхме за един месец и тя изобщо не ни харесва

    Коментиран от #7

    14:05 29.05.2026

  • 2 На колко олигарска потърсихте сметка

    22 3 Отговор
    За произхода на милионите им и забогатяване то им кражби и заграбване на държавни активи!?

    Коментиран от #32

    14:06 29.05.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор
    СМЯТАМ ДА " РАЗВЪРЖА" РЪЦЕТЕ НА РУМЕН РАДЕВ КАТО ПУСНА МАТЕРИАЛ ЗА
    "ПОДВОДНИЦИТЕ" В ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ

    14:10 29.05.2026

  • 4 Петър Витанов

    16 1 Отговор
    Абе аз не бях ли преди в БСП, че получих амнезия и не мога да си спомня. Ама то и повечето комундета отпреди 89 се пребоядисаха, така че поне спазвам традицията.

    Коментиран от #16

    14:13 29.05.2026

  • 5 Не знам за данъците

    20 1 Отговор
    Но си увеличихте заплатите два пъти за една седмица, колко ядеш от данъците ни на месец, господин промянаджйо, Витанов!?май вашата промяна се ограничи до увеличените ви заплати в сравнение с предходния парламент...лъжци и лицемери ..за обраните българи - дефицитите, за вас - увеличенията на гигантските ви заплати

    14:14 29.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Цък

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "Ами довиждане":

    Как да ти хареса. Радев действа, не е като жълтурките, които само вдигат пушилка. Радев за една седмица орина Сарафов, разбули далаверата на украйнците с жълтопаветниците , отиде в Брюксел и с един разговор с акушерката размрази 370 милиона евра от ЕС. А вчера разкри далаверите по занижения дефицит за да ни набутат в клуба на богатите. Служебното правитилство на Гюров задълбочи още повече дефицита и не можа да удържи инфлацията . Но партиите с отпаднала необходимост не спряха да го хвалят.

    Коментиран от #33

    14:15 29.05.2026

  • 8 12...34

    7 3 Отговор
    Вие сте там за да направите така че народа да чувства по добре,по добра покупателна способност и приходите ще дойдат сами.В някой предприятия заплатите не са вдигани от поне4-5 г.и няма да ги вдигнат,какви данъци да ми вдигат тогава?Народа живее зле,аз съм част от него,Вие незнам.

    14:16 29.05.2026

  • 9 Овчар

    6 1 Отговор
    Всъщност няма никакво значение кой ще седне на трона сценарият е един и същ вече почти 40 години..! В началото едните ще изнасилват другите, това разбира е незаконно после изнасилвачите преди да бъдат обвинени ще намерят кредит и ще платят на изнасилените и те вече няма да са жертви а проститутки и всичко става законно..! После 240 парцала ще се обединят и ще започнат да изнасилват народа и няма да го вадят за да можеш и да пръднеш..!

    14:17 29.05.2026

  • 10 Живков

    6 0 Отговор
    Ами какво чакате още Да не стане както аз си тръгнах

    14:19 29.05.2026

  • 11 христов

    8 4 Отговор
    вие обещахте да се борите с олигархията боко-пеевски,не ни пробутваи тезата за данъците!

    14:21 29.05.2026

  • 12 хаха

    6 2 Отговор
    Ако тръгнат да вдигат данъците, ще има бунтове. Да помнят защо всъщност през декември хората се вдигнаха. Не беше заради ППДБ или да се сваля Бойко, борба срещу Пеевски. Беше заради заложеното вдигане на ДОО и данък дивидент.
    Ако вдигнат данъците, първо народът ще ги гони с камъни, после по-дребните без пари и опция да се изнесат в чужбина на ниски данъци ще почнат пак да работят масово на черно, второ тия с повече пари и опция за отдалечена работа просто ще се изнесат в Кипър, Дубай, Тайван и куп други зони с 0 или много ниски данъци. В Германия 250 000 са избягали така миналата година само, всеки 5ти младеж 20-30г планира да емигрира. Великобритания и тя губи десетки хиляди годишно. И всъщност приходите от данъци падат рязко. Вече е доказано в тези държави.

    14:23 29.05.2026

  • 13 Азззззззз

    6 7 Отговор
    Незабавно да се спрат всякакви помощи за укри, лилави, сирийци, афганци и други такива! Спиране помощта за Украйна. Връщане на заплатите на полицаите и държавните служители на нивата от 2025. Купуване на енергоносители от Русия на по добра цена. С тия мерки нещата ще се наредят. Впрочем урсулите искат да вкарват Украйна в ес, питам се те дали покриват и един критерий... Време е за референдум!

    14:24 29.05.2026

  • 14 Гоце

    14 1 Отговор
    Промяната се оказа подмяна. Отново този народ ще бъде излъган от поредните месии дошли на власт с обещания за светло бъдеще.

    Коментиран от #15

    14:25 29.05.2026

  • 15 хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Гоце":

    В случая те си изпълняват обещанията. Казват, че няма да се изметнат от обещанието да не вдигат данъци въпреки забиването от ГЕРБ, ППДБ, ИТН, ДПС, БСП точно това да стане със заложената бомба с дефицита.
    Ако вдигнат данъци и така се изметнат от обещаното, тогава ще има защо да се реагира. Сега реакцията е старата- да им.... на продажниците, дето ни направиха този номер за някой и друг цент.

    14:28 29.05.2026

  • 16 Истината

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Петър Витанов":

    БКП/БСП не си е отишло. Напротив, още по-лошо. Сега те са на власт и то цялата.

    14:32 29.05.2026

  • 17 нннн

    9 2 Отговор
    И прогресивен данък, като в белите държави, ли няма да въведете? Да не засегнете интересите на мошениците?

    Коментиран от #20

    14:35 29.05.2026

  • 18 Развитие

    7 0 Отговор
    БКП управлява сега

    Коментиран от #28

    14:39 29.05.2026

  • 19 Тоя защо не сипва само 10% гориво в

    6 0 Отговор
    Автомобила пък с икономии да премине разстояние все едно е сипал 100%

    14:45 29.05.2026

  • 20 хаха

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "нннн":

    И при прогресивен данък какво ще стане според теб? Ако тръгнат да ми търсят 40-50%, просто става с тези данъци за мен и жена ми да стане по-изгодно тя да закрие бизнеса тук, да уволни двама работници и да се изнесем в Кипър примерно. Наем там като разход и загубата на нейните пари ще са по-малко от данъците, които ще платим тук и ще имаме повече пари за живеене.
    И такива избори водят до спадане на приходите от данъци, безработица, повече хора да им се плащат помощи и от там тия по скалата с ниския данък, дето злобеят, изведнъж и те да почнат да плащат двоен и троен данък, а да нямат опция за изнасяне, защото не могат да си го позволят. И в преден коментар дадох пример- Великобритания, Германия, Франция, Холандия, Испания. Това са все страни с такава спирала и постоянно вдигане на данъци, а сега Мерц иска колкото и да внасяш осигуровки пенсията от държавата да стане равна като вид социална помощ, а за другото всеки да спестява в частен фонд ПРИ ДАНЪК 20-30% НА ЛИХВИТЕ ТАМ, т.е. да ти приберат 20-30% от парите при пенсиониране. А за пенсионерите им и сега има приятна закачка- НА ПЕНСИИТЕ ИМАТ ДОД КАТО НА ЗАПЛАТИТЕ.

    Коментиран от #23

    15:01 29.05.2026

  • 21 7373737272

    2 1 Отговор
    Искахте добре да си свършите работата,а стана както винаги!

    15:02 29.05.2026

  • 22 Троянец

    1 2 Отговор
    Всички ще плащаме лихвите за въвеждане на еврото.Окрадохте хората и свалихте и без това жалкия им стандарт.Това,което направиха Герб,ПП-ДБ,ИТН,БСП и НН е национална катастрофа.И за какво?!Шепа крадци от споменатите партийки-да си озаконят и обърнат крадените левчета в €.Това е самата истина.Всичко,което вчера е било 2 лв. сега е 2€.
    А много ви бяха приказките.....много!

    Коментиран от #24

    15:05 29.05.2026

  • 23 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "хаха":

    С"Плоския данък" по-добре ли ти е?И ти си от пишман "работодателитеЯсно е.

    Коментиран от #25, #27

    15:08 29.05.2026

  • 24 хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Троянец":

    Какво ме замесваш мен с еврото? Всъщност тук имам десетки коментари защо еврото ще ни донесе инфлация и ще убие икономиката и не ни е хич времето за него.
    А тук в коментар 15 какво съм писал за приелите еврото и измамили с бюджета и статистиката да мине?

    "Ако вдигнат данъци и така се изметнат от обещаното, тогава ще има защо да се реагира. Сега реакцията е старата- да им.... на продажниците, дето ни направиха този номер за някой и друг цент."

    15:13 29.05.2026

  • 25 хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Защо да не ми е по-добре? Плащам 2-3000 евро данък и осигуровки и си живея добре. С еврото и инфлацията, дето "НЯМА ДА ИМА ИНФЛАЦИЯ" ми остава по-малко за глезотии и пестене, но като човек с по-висок доход от средния се оправям. Забиха ме, но засега стискам зъби. Но им е чудно масата с по-ниските доходи защо се оставиха вече да се чудят как да си купят храна след сметките, защото всичко поскъпна яко точно в частта, която за тях е важна. За тях дали нова кола е 20000 или 100000 не ги бърка- никога няма да я купят. Ама хлябът дали е 1 или 1.20 много ги бърка. И, колкото и да е странно, не искам да ги бърка. Просто искам и аз, и те да живеем добре и да имаме пари. Това с данъци не става, а с ниски данъци и стимули да се работи, всеки да знае, че, ако си даде зор, ще изкара 10000 и няма да му удържат 5000 от тях, щото бил "изедник".

    15:17 29.05.2026

  • 26 Това е дясна политика -

    3 0 Отговор
    не пипайте данъците, спрете излишните харчове, намалете паричката маса с различни средства, веднага ще спадне инфлацията, увеличете електронното правителство, намалете администрацията, улеснете процедурите за бизнеса и приемете най после закон за фалита, всички до тук само се канеха са го направят, спрете автоматизма при заплатите, привличайте външни инвеститори, засилете ПВУ, включително фонда за развитие на военната промишленост, армията и флота

    Коментиран от #30

    15:22 29.05.2026

  • 27 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    За второто ти заключение- НЕ, НЕ СЪМ РАБОТОДАТЕЛ. Няма как да наема хора и защо да го правя. Консултант съм на корпорации в Западна Европа и плащат за МОЯ РАБОТА И МОИ КОНСУЛТАЦИИ заради експертизата ми- над 20г опит, бля-бля.
    Виж, жена ми е работодател- стоматолог с двама асистенти в кабинета. Те знам дали е пишман или не. Дава им бая над средното за позицията, оправят се като екип, кабинетът върви. Имат много пациенти и пълен график, та нямат часове за седмици напред и пак при тях ходят. Според теб не знае как да върти бизнес явно. Според мен е успешна и храни работниците и семействата им.
    Но пък за теб всеки с по-висок доход от теб е лош, изедник, пишман. Какво да ти се обяснява?

    Коментиран от #35

    15:23 29.05.2026

  • 28 ЮЕСЕЙ

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Развитие":

    Посолството управлява

    15:24 29.05.2026

  • 29 Цвете

    2 1 Отговор
    КАКТО СТЕ ТРЪГНАЛИ ,МНОГО ПРЕДИ ДАНЪЦИТЕ ЩЕ СТЕ ЧАО. СПРАВЯТЕ ЛИ СЕ С ОЛИГАРХИЯТА ИЛИ ТОВА БЕШЕ ХИТРИЯТ ВИ НОМЕР ДА ВИ ИЗБЕРАТ ?! ДУМИ НАМАЗАНИ С МАС НИ СЕ ДРАЙФА ОТ ГОДИНИ. 🎭🌬✈️

    Коментиран от #34

    15:25 29.05.2026

  • 30 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Това е дясна политика -":

    Само в частта ПВУ не си прав. Там има уловка. ЕС плаща за точно определени неща към 50% и държавата ни трябва да вложи другите 50%. Това го изпускат, за да звучи голяма радост, че ей така ни идват пари подарък. А всъщност става схемата с къщите за гости, стадионите в села с 10 баби и 0 младежи- правят проект, усвояват парите, като в нашия бюджет се плащат половината от милионите, и бюджетът отива на минус за нещо, дето без ПВУ никой не би одобрил грам и никой никога не е искал да се прави.

    15:26 29.05.2026

  • 31 Хъхъ

    2 0 Отговор
    Пипнете ли данъците ще има бунтове и напускане на бизнеси и хора от държавата !

    15:26 29.05.2026

  • 32 на НУЛА!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "На колко олигарска потърсихте сметка":

    Гарван гарвану око не вади! Та и раТка така!

    15:31 29.05.2026

  • 33 Айде де!

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Цък":

    Възраждане бият камбаната за укро градчето и сечта от година! радка къде беше, че чак сега реагирала, уж! А отиде у Брюксел да им потвърди милиардите, които бедна България ще им даде, да се "замогнат колонизаторите ни, и те са ора, и те леб и стриди требе да ядат, мдааа! Бедна България ще храни западните богаташи!

    15:34 29.05.2026

  • 34 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Цвете":

    О-о-о Зюмбюлке и кой ще ги свали? ОПГ-тата дето сега сте "опизиция" Орел Рак и Щука ли хахаха разсмя ме.

    15:38 29.05.2026

  • 35 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "хаха":

    Верваш ли си?Такива успешни като теб-дал Господ на всяка крачка.То за това и си намислил в коя държава ще идеш.Кипър.хахаха.И по второто ти словоизлеяние.Да те питам кога женати е издала касов бон на пациент?!Като толкова си честен отговори.Да да -ама не.Стоматолозите са по-крадливи и от бакшишите.Всеки пациент е касичка,Няма касов бон,няма ДДС.За това и скачате да браните плоския данък.Давате едни пари и после си ги вземате десетократно.За това сме на това дередже.Ама марфата свърши.

    Коментиран от #36

    15:44 29.05.2026

  • 36 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "оня с коня":

    Нинам. Май всеки път издава бон, когато не е по банков път. Виж, отдавна съм й казал да си плаща данъка и да не се занимава с глупости. При плоския защо да крие? А и хората се радват да плащат с карта и даже й прави повече оборот това- по-малко мислят колко пари дават. Всъщност този ефект със скачане на прихода само от плащанията с карта е отдавна известен и описан от психолози- когато броиш пари в ръка, усещаш, че даваш нещо, а с картата не се замисляш. Затова и Тачър през 1980те има една идея, заради която я наричат как ли не. А тази идея е щяла да разбие цялата вакханалия в образователната система във Великобритания и това е било и целта й. Искала е училищата да се борят за всеки ученик и родителите да следят как се преподава, дали децата научават и т.н. И идеята- дава им се хартиен ваучер със същата сума, която държавата превежда за ученик. Родителите отиват с този ваучер да запишат детето. От там усещат, че те плащат на училището и учителя и търсят резултати, гонят детето да учи вкъщи и т.н., защото им струва пари. А пари не плащат- само виждат лично колко от данъците им отиват за училищата.
    Не знам що ръсите разни глупости само да обиждате и така да опитвате да печелите спорове с 0 факти, аргументи, мислене.

    15:58 29.05.2026

