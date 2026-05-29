ПГ на "Прогресивна България" предлага замразяване на депутатските заплати

29 Май, 2026 15:55 1 282 44

  • прогресивна българия-
  • заплати-
  • депутати-
  • замразяване

ПГ на "Прогресивна България" предлага замразяване на депутатските заплати
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Парламентарната група на “Прогресивна България” предлага замразяването на депутатските заплати. Точката ще бъде включена в дневния ред днес след разискванията и гласуването на Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Това съобщават от пресцентъра на формацията.
"Промените следва да се осъществят чрез поправки в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание", заяви председателят на парламентарната група на “Прогресивна България” Петър Витанов в кулоарите на парламента.
Предложението е възнагражденията на народните представители да се изчисляват спрямо методологията, предложена от Министерството на финансите. “Ще направим необходимото, така че да се съобразим с общата концепция на правителството за премахване на автоматизмите и за солидарното възпиране на ръста на заплатите на държавните служители”, посочи Витанов.
Във връзка с данните, обявени днес от министър-председателя Румен Радев относно констатирания свръхдефицит на държавния бюджет, депутатът заяви, че вече се предприемат мерки за справянето с проблема, наследен от предходното управление.

Въпреки тежкото състояние на бюджета, няма да има намаляване на социалните придобивки или увеличаване на данъците, подчерта председателят на парламентарната група.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    40 3 Отговор
    Лесно е да си замразиш заплата, когато е актуализирана за няколко по 100% инфлация. Ама какво да каже Ганчо като му замразят заплатката, която и сега не стига за нищо?

    Коментиран от #7, #28

    16:02 29.05.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    44 2 Отговор
    Горките... да си замразят заплатите на по 10 000 евро - тва живот ли е?!

    16:06 29.05.2026

  • 3 Оптимист

    29 2 Отговор
    Ще одобрят замразяване на кукуково лято!

    16:07 29.05.2026

  • 4 Тия

    23 4 Отговор
    да се измитат и да не пречат на България , че положението е алармиращо ! Те пилеят безумно и през няколко дни обременяват държавата и гражданите с нови дългове !

    16:10 29.05.2026

  • 5 Хммм

    26 0 Отговор
    Не само да ги намалят на 1000 лев и 80 депутати.

    16:10 29.05.2026

  • 6 Цвете

    21 5 Отговор
    ЗАЩО ЛЪЖАТ КАТО ДЪРТ ЦИГАНИН.?! ВЧЕРА СА ВДИГНАЛИ ВЕЧЕ ЗАПЛАТИТЕ СИ. ВИТАНОВ, ДОВЕРИЕТО ПРИКЛЮЧИ. ВСЯКО ВАШЕ ДЕЙСТВИЕ ЗА ЗНАЕ, ЗА ВАШЕ СЪЖАЛЕНИЕ. КОГАТО ЛЪЖИТЕ ИЗПЛУВАТ И ДОПЪЛНЕНИЕТО ОСТАВА ЗА ВИНАГИ. 🎭🤦‍♂️🎭🤷‍♀️🎭👨‍🎓🎭

    16:10 29.05.2026

  • 7 тъй ли...

    16 7 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Тези поне си я вдигат и предлагат да я замразят.
    Досегашните си ги вдигаха безлимитно.

    16:10 29.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хаха

    26 0 Отговор
    Горките ще си останат 10000 евра. Отделно комисионните от олигархията.

    16:12 29.05.2026

  • 10 малко истински факти

    18 3 Отговор
    Прорегресивнитерадевисти пак евтини номерца предават ,когато тиянеокомунистчета се откажат от заплата тогава и ще им повярвам....

    16:12 29.05.2026

  • 11 Факт

    18 3 Отговор
    Българските данъкоплатци не страдат от заплатите на 240 депутати.
    Страдат от заплатите на почти 3200 кметове, десетки хиляди общинари, милион калинки на хранилката и т.н.
    Не забравяйте, че общинарският надник е 80% от кметският. Всяко увеличение на кметската заплата, автоматично вдига след себе си и заплатите на антуражът от общинари.

    16:14 29.05.2026

  • 12 Намаляване трябва

    25 0 Отговор
    не замразяване, и на шапкарите също

    16:15 29.05.2026

  • 13 Сингаманга

    8 1 Отговор
    Сингаманга

    16:15 29.05.2026

  • 14 Токо

    28 0 Отговор
    Ей, политически празноглавци, в министерства, Парламент, бордове и комисии, Унгария, да Унгария намали с 50%,
    да с 50 % заплатите на всичките в кабинета
    от А до Я! Министри, министерства, депутати и многото... лапачи!

    16:15 29.05.2026

  • 15 Въпрос

    23 1 Отговор
    А какво правим с автоматизмите на заплатите на милиционерите, държавните служители, съд, прокуратурата? Това, ако не се премахне, утре пак ще сме в същото положение с още по-голям дефицит.

    16:16 29.05.2026

  • 16 айде бе

    17 0 Отговор
    не замразяване а намаляване трябва!!! и също така трябва да започнат да получават заплати само за свършена работа а не защото се водят депутати!!!

    16:20 29.05.2026

  • 17 Марджи

    15 0 Отговор
    Замразяване, родни празноглавци, не значи намаляване! Дано да разбрахте, че справедливата цена не е намалена цена!
    ЖАЛКИ радетели за БЪЛГАРИЯ!

    16:20 29.05.2026

  • 18 Кажи честно ... 🤣

    20 0 Отговор
    След като си ги вдигнаха и предлагат замразяване 🤣🤣🤣🤣
    Сега трябва ли да кълвем на празна кукичка ? 🤣

    16:26 29.05.2026

  • 19 Мирка

    9 0 Отговор
    Патриоти със замразени заплати!
    Да се радва ли българина, че всичко замразени,много скоро става развалено!
    Дано да замразите и развалената риба,
    първо от главата, после от устата! Не наядохте се!

    16:26 29.05.2026

  • 20 Първо ги дигнаха

    16 1 Отговор
    на 10000 евро, сега ще ги замразяват!

    Що не ги намалихте, пък тогава ги замразете!

    Гиди мошеници и тарикати!

    16:27 29.05.2026

  • 21 Василеску

    4 1 Отговор
    крайно време беше

    16:27 29.05.2026

  • 22 ПЕНцИОНЕР

    7 0 Отговор
    И АЗ ИСКАМ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПЕНцИЙКАТА МИ С ПОНЕ 70 %.

    16:29 29.05.2026

  • 23 Какво

    12 0 Отговор
    замразяване та те са в пъти над необходимото . Намаляване и орязване на привилегиите трябва ако претендират за нов морал в политиката . Вижте Маджар какво направи със заплатата си .

    16:31 29.05.2026

  • 24 Да да

    7 0 Отговор
    И ние повярвахме обаче наужким

    16:31 29.05.2026

  • 25 БУКВАТА "Ч"

    9 0 Отговор
    Богатството от древността до сега са били робите, постепенно преминаващи в данъкоплатци...

    16:31 29.05.2026

  • 26 Тити

    13 0 Отговор
    Те си си вдигнаха преди това аслед това ще замразяват това си е чист цинизъм. Къде е това прословуто съкращение в държавният сектор остана само на приказки

    16:32 29.05.2026

  • 27 БУКВАТА "Ч"

    6 0 Отговор
    Законът е напечатан само за робовете - Христо Ботев

    16:33 29.05.2026

  • 28 Трябва съвсем друг вид термична

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    обработка. Замръзяването никаква работа не върши. Тия дни от Франкфорт ще пращат хатишериф.

    16:33 29.05.2026

  • 29 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    "Жената е създадена за мъжа и е негова робиня. А мъжа е роб на нейната любов."

    16:34 29.05.2026

  • 30 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Робът не притежава нищо, самият той е стока и може да се продава.

    16:35 29.05.2026

  • 31 БУКВАТА "Ч"

    2 0 Отговор
    „Никой не се намира в толкова безнадеждно робство както този, който погрешно вярва, че е свободен”
    – Гьоте

    16:36 29.05.2026

  • 32 редник

    5 0 Отговор
    Ето просто и справедливо решение: депутатските заплати = на учителските! 😁

    16:37 29.05.2026

  • 33 Възpожденец 🇧🇬

    2 1 Отговор
    Съкращаване на администрацията с 50%, всяко похарчено от Правителство или община Евро да бъде след търг, отчетено и общодостъпно до всички онлайн. Всяко назначение в общинска или изпълнителна администрация да бъде след явен конкурс, чиито резултати да бъдат също общодостъпни.

    16:40 29.05.2026

  • 34 БУКВАТА "Ч"

    0 1 Отговор
    Издайство, измяна позорна
    пропусна врага в крепостта
    и Царевец як след упорна
    отбрана потъна в кръвта
    Бранители храбри паднаха
    под турския кръвнишки нож,
    палатите царски пламнаха,
    огряха зловещата нощ.
    На утрешний ден пред пашата
    евреин се мръсен яви
    целуна му робски полата
    и с вид горделив заяви:
    Преславний войводо, сполучих
    услуга да сторя на вас.
    Аз портата таз нощ отключих
    и Царевец в твоя е власт
    Паша милостиви: награда,
    А, ти ли бе хитрия жид?
    Велика награда се пада
    на подвига твой бележит.
    Без теб тез гявури корави
    не бих ги тъй лесно сломил,
    пред техните зидове здрави
    свет много йощ бих потрошил.
    За туй якоглавство земята
    с телата им мръсни покрих
    Сега и на Юда отплата
    достойна да дам аз реших"
    И викна на двама войника:
    "Убийте туй куче сега!"
    Изви се ханджар над мръсника,
    отфръкна глава от снага.
    Избягаха гадове смрадни,
    остана издайника сам.
    Затрупан с камъни хладни,
    с храчки,проклятия и срам.
    "Жидов гроб"- Иван Вазов

    16:40 29.05.2026

  • 35 Не замразяване,

    5 0 Отговор
    а връщането им на нивата от 2024-а!

    16:44 29.05.2026

  • 36 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Първият обществен строй(първобитнообщинен строй) -
    продължителност 80-90 000 години
    Робовладелски строй. Начало на 5 хилядолетие пр. н.е. до 5-ти век
    продължителност 9-10000 години
    Феодализъм Начало 4-5-ти век до 17-18-ти век
    продължителност 1300 години
    Капитализъм Начало 18-ти век до ?????
    Екстраполацията на горните данни показва,че капитализмът едва ли ще изкара1000 години,камо ли да бъде вечен.
    Дори психясалия ефрейтор е сложил 1000 като лимит за неговия райх.
    Преминаването на количествени натрупвания в качествени изменения става все по-бързо.
    Та ето един вариант с въображение:
    Фредерик Браун-съчинил най-късия разказ на ужасите на всички времена:
    „Последният човек на Земята седеше в стаята си. Изведнъж на вратата се почука...”

    Другото е Маркс.... "Ще въведа Крепостния Социялизъм, ще обера земите на селяните, ше ги направя роби да ми работят за без пари, на не своя земя!"

    16:46 29.05.2026

  • 37 Цървул

    3 0 Отговор
    Това изобщо не е достатъчно , вече . Трябва да си намалите заплатите . Намаление трябва .

    16:49 29.05.2026

  • 38 БУКВАТА "Ч"

    1 0 Отговор
    “Селяните са най - големият враг на революцията”, твърдеше вождът Ленин!

    16:52 29.05.2026

  • 39 Депутат

    1 0 Отговор
    Ама то и заплати ли имало?

    16:57 29.05.2026

  • 40 Анонимен

    2 0 Отговор
    Как сте невежите изпързаляха ви вашите месии хахахахаха а и са неможачи реваха рушаха саботираха лъжеха 5 години всичко тук сега като завладяха цялата власт се оказа че са некадърници алчни Невежите сега пийте една студена вода 10 хиляди евро милите радевисти замразяват си хахахахаха

    17:03 29.05.2026

  • 41 Бай онзи

    0 0 Отговор
    Това трябваше да стане преди 25години.

    17:04 29.05.2026

  • 42 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Предлагат ма не приемат,приказки под шипковия храст, или приключенията на Банго Рунгю у парламамента.

    17:08 29.05.2026

  • 43 БеГемот

    0 0 Отговор
    В полза роду!

    17:26 29.05.2026

  • 44 Здравко

    0 0 Отговор
    Обвързване на депутатската заплата с минималната работна заплата за страната. Например 8 х МРЗ. На президента 10 х МРЗ.

    17:31 29.05.2026

