ПГ на "Прогресивна България" предлага замразяване на депутатските заплати

Парламентарната група на “Прогресивна България” предлага замразяването на депутатските заплати. Точката ще бъде включена в дневния ред днес след разискванията и гласуването на Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Това съобщават от пресцентъра на формацията.

"Промените следва да се осъществят чрез поправки в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание", заяви председателят на парламентарната група на “Прогресивна България” Петър Витанов в кулоарите на парламента.

Предложението е възнагражденията на народните представители да се изчисляват спрямо методологията, предложена от Министерството на финансите. “Ще направим необходимото, така че да се съобразим с общата концепция на правителството за премахване на автоматизмите и за солидарното възпиране на ръста на заплатите на държавните служители”, посочи Витанов.

Във връзка с данните, обявени днес от министър-председателя Румен Радев относно констатирания свръхдефицит на държавния бюджет, депутатът заяви, че вече се предприемат мерки за справянето с проблема, наследен от предходното управление.

Въпреки тежкото състояние на бюджета, няма да има намаляване на социалните придобивки или увеличаване на данъците, подчерта председателят на парламентарната група.