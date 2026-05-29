Нинова: Няма нов морал у новите депутати

Няма нов морал у новите депутати. Доказано! Днес си гласуваха в края на юни заплатите им да се увеличат още един път (след увеличението преди седмица) Днес приеха новия си правилник за работа на Народното събрание. Край с оправданията и словесните им гимнастики: ама то е заварено положение, не зависи от нас. Или на защитниците им: те са още нови, дайте им време, да изчакаме да
видим. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:
"Край и на двете. По лицемерен и безочлив начин новото мнозинство от депутатите на Радев гласува заплатите на депутатите, премиера,
министрите, президента, регулаторите, да растат автоматично на всеки три месеца с ръста на средната заплата. Нов правилник- стар модел.
Сега най-много да ги замразят след юни, когато ще са скочили над 10 000 евро, за да замажат очите на хората. Замразяване след две
увеличения. Двулично и несправедливо. А цените и този месец вървят нагоре. И осигуровките на работещите ще са нагоре. И новият дълг, който ще вземат е нагоре.
Има ли още наивници, които да вярват , че с новата власт идва нов модел? Вижте какво направи премиерът Мадяр в Унгария. Намали
собствената си заплата наполовина и я замрази. И на всички по веригата! Кога ще видим нашите управляващи да направят същото?
Като депутат 4 пъти внасях закон да се намалят и замразят заплатите на депутати и министри. Осмиваха ме, ругаха ме, клеветиха ме. Не го
направиха. Но поне днес съвестта ми е чиста и мога да кажа: преоблякъл се Илия, пак в тия. Няма промяна, има подмяна."
2 Последния Софиянец
Коментиран от #9
14:10 29.05.2026
3 Увеличават си заплатите без да има бюдже
14:12 29.05.2026
4 Овчар
Коментиран от #41
14:12 29.05.2026
6 Наглост
Коментиран от #14, #15
14:14 29.05.2026
7 честен ционист
«Чистые руки, горячее сердце и холодная голова»
14:16 29.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ИВАН КОСТОВ И
ЗАГУБЕНИТЕ МИЛИОНИ В ПЯСЪЦИТЕ
.... СЕСТРИЧКИТЕ НЕ ГИ ПУСНАХА ДАРОМ ОТ ТАМ :)
14:20 29.05.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ДА НЕ СЕ МЕСИ
В ПОЛИТИКАТА:)
Коментиран от #17
14:22 29.05.2026
13 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Оооо":Парите са всичко.
14:24 29.05.2026
14 ужас
До коментар #6 от "Наглост":Синът ѝ работи в сащ, а те първа анти нато-вка.
14:25 29.05.2026
15 Напротив
До коментар #6 от "Наглост":За мен Корнелия Нинова е един от най-чистите и последователни политици в България. Опита се да разчисти зависимостите на БСП от “червената буржоазия” и я съсипаха. Жалко. Сега тази клика е хванала в пипалата си Радев. Пак жалко. Откакто оглави БСП винаги съм гласувал за нея, не за комунистите и гадовете от БКП-БСП, а заради гражданското ми съзнание, че във всяка държава трябва да има силна и почтена лява партия, която да мисли за трудовите хора, социално слабите и пенсионерите! Казвам се Детелин Димитров и стоя зад всяка своя дума.
Коментиран от #19, #32
14:26 29.05.2026
16 име
Коментиран от #20
14:26 29.05.2026
17 12340
До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Арабски ли знае или френски,последно?
Коментиран от #21
14:29 29.05.2026
19 Град Симитли
До коментар #15 от "Напротив":100+ !
Един поне вижда ясно!
Респект!
14:31 29.05.2026
20 робе
До коментар #16 от "име":не ви понася истината,така ли
14:32 29.05.2026
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #17 от "12340":ЗНАЕ ПИСМЕНО И ГОВОРИМО И АРАБСКИ И ФРЕНСКИ И АНГЛИЙСКИ
.... НАЦ.ГИМНАЗИЯ ПО ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ
14:38 29.05.2026
24 тъй ли...
Не мога да разбера, завижда ли им? Яд я е, че не е сред тях ли?
Колко пъти си гласува, госпожата, увеличение на заплатата, докато беше депутат? Но не помня да е роптала срещу тези решение по няго време.
14:53 29.05.2026
26 ????
Дали ще честваме 150 години независима България?
15:01 29.05.2026
29 Руснак
-братушка если хочеш, могу трахнут тебя
15:11 29.05.2026
32 тъй ли...
До коментар #15 от "Напротив":Я кажи нещо честно, което е направила. Питай я за приватизирането на Техноимпекс!
Питай я и за - "Нито един патрон няма да замине за Украйна!" - питай я!
Питай я още, как на 28 години се става член на дружество, приватизирало голяма фирма.
И за едни протекции над едни хора по делото с Топлофикация, я питай!
Ей така я питай, от чисто любопитство.
Коментиран от #35
15:14 29.05.2026
35 Отговор
До коментар #32 от "тъй ли...":Никога не съм се срещал с нея. Ако я видя, ще я питам. Но искам да питам и теб. Имаш ли доказателства за обвиненията си към нея или съдиш само по слухове?
Коментиран от #42
15:21 29.05.2026
36 Болите, че
Защо не беше на Бузлуджа?
Моралът ти е спрямо интнреса!
Разкарай се.
15:22 29.05.2026
37 Иван
Забравихте не само за морал, а и за народ!
15:23 29.05.2026
38 Баба ти
Коментиран от #40
15:27 29.05.2026
39 Йошка
За къде бе Нинова се гласиш, като вече дори
не летиш и даже вече см.... ш!
15:30 29.05.2026
40 Неморален
До коментар #38 от "Баба ти":Не те ли е срам да пишеш простотии
15:31 29.05.2026
41 Чобан
До коментар #4 от "Овчар":Ама я виж как е зачервила бузите...моралната"...
Накла и...,,непокорна"
15:31 29.05.2026
42 тъй ли...
До коментар #35 от "Отговор":Къде видя обвинение бе, моя? Не прочете ли, че питам, понеже ми е интересно? Понеже в уикипедията информацията за тази жена съдържа много интригуващи неща по тези въпроси. Съмнителни казуси, дела, прецеденти, политическо влияние и т.н. Вярвам, че и сам можеш да си ги намериш. А, дали ще си зададеш същите въпроси или ще се направиш, че не си чел информацията, си е твой проблем.
15:33 29.05.2026
43 Интересно
Наслушали сме се на подобен исказ по всякакви партийни събрания, от едно време.
15:37 29.05.2026
44 декември пак даси я увеличат идва коледа
кой иска да вижда бедни депутати?
нормално е до края на годината поне още веднъж да увеличат заплатата
15:49 29.05.2026
