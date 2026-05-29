Новини
България »
Нинова: Няма нов морал у новите депутати

Нинова: Няма нов морал у новите депутати

29 Май, 2026 14:09 1 398 45

  • корнелия нинова-
  • депутати-
  • заплати

Сега най-много да ги замразят след юни, когато ще са скочили над 10 000 евро, за да замажат очите на хората, коментира тя

Нинова: Няма нов морал у новите депутати - 1
Кадър: Архив
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Няма нов морал у новите депутати. Доказано! Днес си гласуваха в края на юни заплатите им да се увеличат още един път (след увеличението преди седмица) Днес приеха новия си правилник за работа на Народното събрание. Край с оправданията и словесните им гимнастики: ама то е заварено положение, не зависи от нас. Или на защитниците им: те са още нови, дайте им време, да изчакаме да
видим. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

"Край и на двете. По лицемерен и безочлив начин новото мнозинство от депутатите на Радев гласува заплатите на депутатите, премиера,
министрите, президента, регулаторите, да растат автоматично на всеки три месеца с ръста на средната заплата. Нов правилник- стар модел.

Сега най-много да ги замразят след юни, когато ще са скочили над 10 000 евро, за да замажат очите на хората. Замразяване след две
увеличения. Двулично и несправедливо. А цените и този месец вървят нагоре. И осигуровките на работещите ще са нагоре. И новият дълг, който ще вземат е нагоре.

Има ли още наивници, които да вярват , че с новата власт идва нов модел? Вижте какво направи премиерът Мадяр в Унгария. Намали
собствената си заплата наполовина и я замрази. И на всички по веригата! Кога ще видим нашите управляващи да направят същото?
Като депутат 4 пъти внасях закон да се намалят и замразят заплатите на депутати и министри. Осмиваха ме, ругаха ме, клеветиха ме. Не го
направиха. Но поне днес съвестта ми е чиста и мога да кажа: преоблякъл се Илия, пак в тия. Няма промяна, има подмяна."


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха,ха

    31 7 Отговор
    Тая като паднала от Марс😂😂

    14:10 29.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    16 5 Отговор
    От 3 ти юни ЕЦБ поема контрола.Парламента и правителството се разпускат

    Коментиран от #9

    14:10 29.05.2026

  • 3 Увеличават си заплатите без да има бюдже

    20 13 Отговор
    Тия са много по- зле от Банкяските крадци

    14:12 29.05.2026

  • 4 Овчар

    40 4 Отговор
    Тази цял живот яде и пие на гърба на народа , нищо повече..!

    Коментиран от #41

    14:12 29.05.2026

  • 5 Ура,,Ура

    26 13 Отговор
    По добре е да гледаме сеира на новите, отколкото наглоста и безобразията на двете прасета.

    14:13 29.05.2026

  • 6 Наглост

    29 7 Отговор
    И ти няма да спреш.За какъв морал говориш,когато лъжеше най-нагло че не пращаш оръжие в Украйна,а тя ти благодареше че тирове заминаваха.Голяма наглост!

    Коментиран от #14, #15

    14:14 29.05.2026

  • 7 честен ционист

    9 9 Отговор
    Радевисти нямат морал.

    «Чистые руки, горячее сердце и холодная голова»

    14:16 29.05.2026

  • 8 Ахааа

    25 2 Отговор
    Ахаа, щото старите депутати имаха " голям морал "..

    14:19 29.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 2 Отговор
    КАКА ДА КАЖЕ ЗА ПЕТЪР МАДЖУКОВ, ОРЪЖЕЙНИТЕ СДЕЛКИ В ЛИБИЯ ПО ВРЕМЕТО
    НА ИВАН КОСТОВ И
    ЗАГУБЕНИТЕ МИЛИОНИ В ПЯСЪЦИТЕ
    .... СЕСТРИЧКИТЕ НЕ ГИ ПУСНАХА ДАРОМ ОТ ТАМ :)

    14:20 29.05.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 3 Отговор
    КАКА ДА ПЪРЖИ КЮФТЕТАТА
    И ДА НЕ СЕ МЕСИ
    В ПОЛИТИКАТА:)

    Коментиран от #17

    14:22 29.05.2026

  • 12 ужас

    14 8 Отговор
    Стига сте давали думата на тая госпожа лъ жа. Стига, гледахме я 10 г какви ги върши. Разбиваше модела борисов, а се оказа, че е разбила собствената си партя.

    14:23 29.05.2026

  • 13 Последния Софиянец

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "Оооо":

    Парите са всичко.

    14:24 29.05.2026

  • 14 ужас

    9 4 Отговор

    До коментар #6 от "Наглост":

    Синът ѝ работи в сащ, а те първа анти нато-вка.

    14:25 29.05.2026

  • 15 Напротив

    10 17 Отговор

    До коментар #6 от "Наглост":

    За мен Корнелия Нинова е един от най-чистите и последователни политици в България. Опита се да разчисти зависимостите на БСП от “червената буржоазия” и я съсипаха. Жалко. Сега тази клика е хванала в пипалата си Радев. Пак жалко. Откакто оглави БСП винаги съм гласувал за нея, не за комунистите и гадовете от БКП-БСП, а заради гражданското ми съзнание, че във всяка държава трябва да има силна и почтена лява партия, която да мисли за трудовите хора, социално слабите и пенсионерите! Казвам се Детелин Димитров и стоя зад всяка своя дума.

    Коментиран от #19, #32

    14:26 29.05.2026

  • 16 име

    11 12 Отговор
    Нинова греши много, като си мисли че ще привлече последователи и симпатизанти с постоянни плювни. Доказателство за това е радостин василев, който плюе по всеки и резултата е че гледа парламента отвън. Нинова също го гледа от вън и май така и ще продължи. А колкото до депутатите, нека да мине малко време, пък после да ги съдим и даваме оценка.

    Коментиран от #20

    14:26 29.05.2026

  • 17 12340

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Арабски ли знае или френски,последно?

    Коментиран от #21

    14:29 29.05.2026

  • 18 Само питам

    9 5 Отговор
    Другарката къде видяла у комуне морал?

    14:30 29.05.2026

  • 19 Град Симитли

    7 7 Отговор

    До коментар #15 от "Напротив":

    100+ !
    Един поне вижда ясно!
    Респект!

    14:31 29.05.2026

  • 20 робе

    8 4 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    не ви понася истината,така ли

    14:32 29.05.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "12340":

    ЗНАЕ ПИСМЕНО И ГОВОРИМО И АРАБСКИ И ФРЕНСКИ И АНГЛИЙСКИ
    .... НАЦ.ГИМНАЗИЯ ПО ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ

    14:38 29.05.2026

  • 22 А при теб

    13 4 Отговор
    А при теб няма нито стар, нито нов морал, ти си си себе си!

    14:48 29.05.2026

  • 23 Тази

    13 5 Отговор
    Е една от многото съсипали БСП говори за морал.

    14:50 29.05.2026

  • 24 тъй ли...

    10 6 Отговор
    Като я шътнаха настрани от хранилката и почна да показва точен час.
    Не мога да разбера, завижда ли им? Яд я е, че не е сред тях ли?
    Колко пъти си гласува, госпожата, увеличение на заплатата, докато беше депутат? Но не помня да е роптала срещу тези решение по няго време.

    14:53 29.05.2026

  • 25 Някой

    11 5 Отговор
    Боже, боже точно Нинова да говори за морал.

    14:54 29.05.2026

  • 26 ????

    9 3 Отговор
    Който мисли, че като махне Бойко и Прасчо от пряката власт и ги замени с Радев или с някакво друго име, ще смени морала и модела на управление, трябва да е много наивен, да не кажа глупав.
    Дали ще честваме 150 години независима България?

    15:01 29.05.2026

  • 27 Само да попитам

    9 4 Отговор
    Що бе Кори у вас какъв морал имаше Я си спомни

    15:02 29.05.2026

  • 28 Феникс

    9 0 Отговор
    Когато всички са платени труженички на заплата при глобалистите и сатанистите, няма как да има морал бе драга!

    15:09 29.05.2026

  • 29 Руснак

    2 2 Отговор
    «Чистые руки, горячее сердце и холодная голова»
    -братушка если хочеш, могу трахнут тебя

    15:11 29.05.2026

  • 30 Цвете

    8 0 Отговор
    СТАТИЯТА Е ОТ ВЧЕРА, ВЪПРЕКИ ЧЕ Е АКТУАЛНА ДНЕС И ЗА В БЪДЕЩЕ. НАГЛОСТТА Е ОЧЕВАДНА, НО ТЕ СРАМ НЯМАТ, НО " ДИСКУТИРАТ " В ИМЕТО НА " НАРОДА " ,КОЛКО Е ПОСКЪПНАЛ ЖИВОТА, НАЛИ? ВЪЗРАСТНИТЕ КУПУВАТ ПО 2 ДОМАТА И 1 КРАСТАВИЦА ,ТОВА ЗАСЯГА ЛИ ГИ ? КАКТО ВИЖДАМЕ, НЕ ЗА СЪЖАЛЕНИЕ. 🍅🍅🥒

    15:14 29.05.2026

  • 31 Личи морала на радевци тука

    9 2 Отговор
    "тая", "тая"....ми Радев е "тоя" тоя лъжец и измамник к, няма дълго още вече да може да се крие зад лицемерието си за "промяна"

    15:14 29.05.2026

  • 32 тъй ли...

    8 3 Отговор

    До коментар #15 от "Напротив":

    Я кажи нещо честно, което е направила. Питай я за приватизирането на Техноимпекс!
    Питай я и за - "Нито един патрон няма да замине за Украйна!" - питай я!
    Питай я още, как на 28 години се става член на дружество, приватизирало голяма фирма.
    И за едни протекции над едни хора по делото с Топлофикация, я питай!
    Ей така я питай, от чисто любопитство.

    Коментиран от #35

    15:14 29.05.2026

  • 33 ЧОВЕК

    8 3 Отговор
    НАЙ-ГОЛЯМАТА ЛЪЖКИНЯ В БЪЛГАРИЯ МИ ГОВОРИ ЗА МОРАЛ! АКО ТОВА НЕ Е ЦИНИЗЪМ, ТО КАКВО ЩЕ ДА Е?

    15:15 29.05.2026

  • 34 Айше

    0 1 Отговор
    Ми той Кауфланада замрази цените на 4000-ците, ама промоцията свърши.

    15:18 29.05.2026

  • 35 Отговор

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "тъй ли...":

    Никога не съм се срещал с нея. Ако я видя, ще я питам. Но искам да питам и теб. Имаш ли доказателства за обвиненията си към нея или съдиш само по слухове?

    Коментиран от #42

    15:21 29.05.2026

  • 36 Болите, че

    5 3 Отговор
    Ти , дъртофелко, няма да лапаш?!
    Защо не беше на Бузлуджа?
    Моралът ти е спрямо интнреса!
    Разкарай се.

    15:22 29.05.2026

  • 37 Иван

    5 3 Отговор
    Точно морала на старите, начело с теб!
    Забравихте не само за морал, а и за народ!

    15:23 29.05.2026

  • 38 Баба ти

    4 2 Отговор
    А ти имаш ли морал, след като по задача на дийпстейт и глобалното задкулисие ликвидира най-старата партия в България и ти, след като беше изхвърлена на бунището, отново всеки ден да припяваш като черна станция, че си много важна и много знаеща с безупречен морал. Какво прави синчагата ти с юда име в САЩ, има ли превилегии от глобалистите?! Скоро например ще се нареди ли до Н. Младенов в Гауссза - да го напиша грешно, че ИИ на Марата ще го изтрие веднага, като го мисли за онова отзад.

    Коментиран от #40

    15:27 29.05.2026

  • 39 Йошка

    2 2 Отговор
    Дъртата сврака, пак в кереча, с двата крака!
    За къде бе Нинова се гласиш, като вече дори
    не летиш и даже вече см.... ш!

    15:30 29.05.2026

  • 40 Неморален

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Баба ти":

    Не те ли е срам да пишеш простотии

    15:31 29.05.2026

  • 41 Чобан

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Ама я виж как е зачервила бузите...моралната"...
    Накла и...,,непокорна"

    15:31 29.05.2026

  • 42 тъй ли...

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Отговор":

    Къде видя обвинение бе, моя? Не прочете ли, че питам, понеже ми е интересно? Понеже в уикипедията информацията за тази жена съдържа много интригуващи неща по тези въпроси. Съмнителни казуси, дела, прецеденти, политическо влияние и т.н. Вярвам, че и сам можеш да си ги намериш. А, дали ще си зададеш същите въпроси или ще се направиш, че не си чел информацията, си е твой проблем.

    15:33 29.05.2026

  • 43 Интересно

    2 0 Отговор
    Не ми харесва начинът й на говорене. Говори с дикцията на обучен, стар, комунистически, партиен кадър.
    Наслушали сме се на подобен исказ по всякакви партийни събрания, от едно време.

    15:37 29.05.2026

  • 44 декември пак даси я увеличат идва коледа

    0 0 Отговор
    МНОГО ЯСНО ЧЕ ЩЕ СИ ВДИГНАТ ЗАПЛАТИТЕ

    кой иска да вижда бедни депутати?

    нормално е до края на годината поне още веднъж да увеличат заплатата

    15:49 29.05.2026

  • 45 непротестиращ

    2 0 Отговор
    Депутатската заплата е свещена и недосегаема! Нема пускане на кокала, даже и от НОВИТЕ, ПРОГРЕСИВНИТЕ депутати на Радев! Те, така се правят реформи!

    15:51 29.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове