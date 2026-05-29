Пенсионерските съюзи: Незабавно да влезе в сила изплащането на пенсиите преди 7-о число

Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации категорично възразява срещу решението на настоящото правителство да отложи прилагането на вече договорената и приета промяна в начина на изплащане на пенсиите, когато 7-о число от месеца се пада в събота или неделя. Това се казва в становище на федерацията.
"След три официални срещи на ръководството на федерацията със социалните министри Борислав Гуцанов и д-р Хасан Адемов, на които поставихме този въпрос, нашето справедливо искане бе прието. По време на последната среща министър Адемов подкрепи искането ни пенсиите да се изплащат още в петък, когато началната дата на изплащането се пада в неработен ден. Това решение трябваше да влезе в сила от 7 юни 2026 г. Вместо това новото правителство отлага изпълнението на вече взетото решение за септември 2026 г., без убедителни аргументи и без обществено обсъждане. За нас е очевидно, че зад това отлагане стоят интересите на банковите институции, а не интересите на българските пенсионери. Недопустимо е възрастните хора да бъдат лишавани дори за два дни от своите законно изработени средства, за да се защитават нечии финансови интереси", посочоват от федерацията.
"Пенсионерите в България живеят при тежки условия, с непрекъснато растящи цени на храни, лекарства, ток и услуги. За много хора дори забавяне от два дни означава невъзможност да закупят жизненоважни медикаменти или храна", допълват още оттам.
Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации настоява:
"Незабавно да бъде приложено договореното правило за изплащане на пенсиите в петък, когато 7-о число се пада в събота или неделя;
Правителството да спази поетите ангажименти към българските пенсионери;
Социалната политика да се провежда в интерес на хората, а не под натиска на банкови и финансови лобита.
Федерацията заявява, че ще продължи да защитава правата и достойнството на българските пенсионери с всички законни средства", пише още в становището.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Обективен
10:29 29.05.2026
2
10:29 29.05.2026
3 Това ли Ви Е Проблема ?
Докога Ще Ви Лъжат !
С Незаконни Регламенти !
С Празни Паници !
Не се Живее !
10:35 29.05.2026
4 Кочо
10:40 29.05.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Щом предната от 7-ми не Ви стига до 6-ти- следващата няма да Ви стига до 5-ти❗
Ще скачате да Ви дават следващата от 4- ти ли❓
И на 1-ви да Ви я изплащат това няма да промени нещата❗
10:42 29.05.2026