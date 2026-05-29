Новини
България »
Пенсионерските съюзи: Незабавно да влезе в сила изплащането на пенсиите преди 7-о число

Пенсионерските съюзи: Незабавно да влезе в сила изплащането на пенсиите преди 7-о число

29 Май, 2026 10:27 424 5

  • пенсионерски съюзи-
  • пенсии-
  • федерация

Това решение трябваше да влезе в сила от 7 юни 2026 г.

Пенсионерските съюзи: Незабавно да влезе в сила изплащането на пенсиите преди 7-о число - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации категорично възразява срещу решението на настоящото правителство да отложи прилагането на вече договорената и приета промяна в начина на изплащане на пенсиите, когато 7-о число от месеца се пада в събота или неделя. Това се казва в становище на федерацията.

"След три официални срещи на ръководството на федерацията със социалните министри Борислав Гуцанов и д-р Хасан Адемов, на които поставихме този въпрос, нашето справедливо искане бе прието. По време на последната среща министър Адемов подкрепи искането ни пенсиите да се изплащат още в петък, когато началната дата на изплащането се пада в неработен ден. Това решение трябваше да влезе в сила от 7 юни 2026 г. Вместо това новото правителство отлага изпълнението на вече взетото решение за септември 2026 г., без убедителни аргументи и без обществено обсъждане. За нас е очевидно, че зад това отлагане стоят интересите на банковите институции, а не интересите на българските пенсионери. Недопустимо е възрастните хора да бъдат лишавани дори за два дни от своите законно изработени средства, за да се защитават нечии финансови интереси", посочоват от федерацията.

"Пенсионерите в България живеят при тежки условия, с непрекъснато растящи цени на храни, лекарства, ток и услуги. За много хора дори забавяне от два дни означава невъзможност да закупят жизненоважни медикаменти или храна", допълват още оттам.

Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации настоява:

"Незабавно да бъде приложено договореното правило за изплащане на пенсиите в петък, когато 7-о число се пада в събота или неделя;
Правителството да спази поетите ангажименти към българските пенсионери;
Социалната политика да се провежда в интерес на хората, а не под натиска на банкови и финансови лобита.
Федерацията заявява, че ще продължи да защитава правата и достойнството на българските пенсионери с всички законни средства", пише още в становището.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обективен

    5 0 Отговор
    Като вземете по рано пенсиите , ще свършат парите по рано

    10:29 29.05.2026

  • 2 1488

    2 0 Отговор
    викайте бангаранга и скачайте за банани

    10:29 29.05.2026

  • 3 Това ли Ви Е Проблема ?

    1 0 Отговор
    Това ли Ви Е Проблема ?

    -------------------

    Докога Ще Ви Лъжат !

    С Незаконни Регламенти !

    С Празни Паници !

    Не се Живее !

    10:35 29.05.2026

  • 4 Кочо

    0 0 Отговор
    На днешния ден е паднал Константинопол, вие ми говорите за пенсионерски проблеми! 573 години мрак!

    10:40 29.05.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Проблемът не е КОГА си вземате пенЦията, а КОЛКО пенЦия вземате ❗
    Щом предната от 7-ми не Ви стига до 6-ти- следващата няма да Ви стига до 5-ти❗
    Ще скачате да Ви дават следващата от 4- ти ли❓
    И на 1-ви да Ви я изплащат това няма да промени нещата❗

    10:42 29.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове