Пенсионерските съюзи: Незабавно да влезе в сила изплащането на пенсиите преди 7-о число

Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации категорично възразява срещу решението на настоящото правителство да отложи прилагането на вече договорената и приета промяна в начина на изплащане на пенсиите, когато 7-о число от месеца се пада в събота или неделя. Това се казва в становище на федерацията.

"След три официални срещи на ръководството на федерацията със социалните министри Борислав Гуцанов и д-р Хасан Адемов, на които поставихме този въпрос, нашето справедливо искане бе прието. По време на последната среща министър Адемов подкрепи искането ни пенсиите да се изплащат още в петък, когато началната дата на изплащането се пада в неработен ден. Това решение трябваше да влезе в сила от 7 юни 2026 г. Вместо това новото правителство отлага изпълнението на вече взетото решение за септември 2026 г., без убедителни аргументи и без обществено обсъждане. За нас е очевидно, че зад това отлагане стоят интересите на банковите институции, а не интересите на българските пенсионери. Недопустимо е възрастните хора да бъдат лишавани дори за два дни от своите законно изработени средства, за да се защитават нечии финансови интереси", посочоват от федерацията.

"Пенсионерите в България живеят при тежки условия, с непрекъснато растящи цени на храни, лекарства, ток и услуги. За много хора дори забавяне от два дни означава невъзможност да закупят жизненоважни медикаменти или храна", допълват още оттам.

Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации настоява:

"Незабавно да бъде приложено договореното правило за изплащане на пенсиите в петък, когато 7-о число се пада в събота или неделя;

Правителството да спази поетите ангажименти към българските пенсионери;

Социалната политика да се провежда в интерес на хората, а не под натиска на банкови и финансови лобита.

Федерацията заявява, че ще продължи да защитава правата и достойнството на българските пенсионери с всички законни средства", пише още в становището.