Мартин Димитров: Овладяването на цените минава през ограничаване на дефицита

Депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров коментира от кулоарите на парламента в ефира на „Твоят ден“ по Nova News предложенията за административна реформа, мерките за овладяване на цените и фискалната политика на държавата. Той очерта позицията на опозицията по няколко ключови теми, свързани с икономиката и управлението.

По повод заявените намерения за оптимизация на държавната администрация Димитров заяви, че към момента липсва достатъчно яснота за реалния обхват на реформата. По думите му различните изявления на управляващите показват колебания и противоречия, включително кои институции ще бъдат засегнати. „Не можем да коментираме нещо, което още не е ясно дефинирано“, посочи той, като подчерта, че окончателна оценка може да се даде едва след конкретни предложения.

Депутатът коментира и възможностите за овладяване на цените, като посочи, че устойчивото решение минава през ограничаване на дефицита и стимулиране на българското производство. Според него една от работещите мерки би била повишаване на прага за регистрация по ДДС, което би облекчило малките производители и би повишило тяхната конкурентоспособност.

В коментара си за идеите, свързани с овладяване на цените чрез т.нар. малка потребителска кошница и взаимодействие с търговските вериги, депутатът допусна, че доброволни споразумения биха могли да работят, ако са съобразени с правилата за конкуренция. Той припомни, че подобни механизми вече са били прилагани и в предишни периоди, но подчерта, че ефективността им зависи от конкретния дизайн и изпълнение.

Димитров очерта и основните, според него, фактори за инфлацията. Първият е външен - високите цени на енергоресурсите и глобалната несигурност, а вторият е вътрешен и е свързан с бюджетната политика. Той предупреди, че прекомерните дефицити и натрупването на нов дълг могат да окажат допълнителен натиск върху цените чрез увеличаване на вътрешното търсене.

В тази връзка депутатът подчерта необходимостта от по-строг контрол върху публичните разходи и ограничаване на дефицита до устойчиви нива. По думите му ключов тест за икономическата политика на правителството ще бъде способността му да намали бюджетния дефицит и да предотврати „вътрешно генерирана инфлация“ чрез държавни харчове.

По отношение на предлаганите административни реформи, включително сливане и преструктуриране на агенции, Димитров заяви, че опозицията би подкрепила реални мерки за ефективност и намаляване на разходите. Той обаче предупреди, че частичен подход или изключване на ключови структури би обезсмислило реформата.