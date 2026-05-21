Мартин Димитров: Овладяването на цените минава през ограничаване на дефицита

21 Май, 2026 12:05 472 11

Според депутата от ДБ една от работещите мерки срещу високите цени би била повишаване на прага за регистрация по ДДС, което би облекчило малките производители и би повишило тяхната конкурентоспособност.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров коментира от кулоарите на парламента в ефира на „Твоят ден“ по Nova News предложенията за административна реформа, мерките за овладяване на цените и фискалната политика на държавата. Той очерта позицията на опозицията по няколко ключови теми, свързани с икономиката и управлението.
По повод заявените намерения за оптимизация на държавната администрация Димитров заяви, че към момента липсва достатъчно яснота за реалния обхват на реформата. По думите му различните изявления на управляващите показват колебания и противоречия, включително кои институции ще бъдат засегнати. „Не можем да коментираме нещо, което още не е ясно дефинирано“, посочи той, като подчерта, че окончателна оценка може да се даде едва след конкретни предложения.
Депутатът коментира и възможностите за овладяване на цените, като посочи, че устойчивото решение минава през ограничаване на дефицита и стимулиране на българското производство. Според него една от работещите мерки би била повишаване на прага за регистрация по ДДС, което би облекчило малките производители и би повишило тяхната конкурентоспособност.

В коментара си за идеите, свързани с овладяване на цените чрез т.нар. малка потребителска кошница и взаимодействие с търговските вериги, депутатът допусна, че доброволни споразумения биха могли да работят, ако са съобразени с правилата за конкуренция. Той припомни, че подобни механизми вече са били прилагани и в предишни периоди, но подчерта, че ефективността им зависи от конкретния дизайн и изпълнение.

Димитров очерта и основните, според него, фактори за инфлацията. Първият е външен - високите цени на енергоресурсите и глобалната несигурност, а вторият е вътрешен и е свързан с бюджетната политика. Той предупреди, че прекомерните дефицити и натрупването на нов дълг могат да окажат допълнителен натиск върху цените чрез увеличаване на вътрешното търсене.

В тази връзка депутатът подчерта необходимостта от по-строг контрол върху публичните разходи и ограничаване на дефицита до устойчиви нива. По думите му ключов тест за икономическата политика на правителството ще бъде способността му да намали бюджетния дефицит и да предотврати „вътрешно генерирана инфлация“ чрез държавни харчове.

По отношение на предлаганите административни реформи, включително сливане и преструктуриране на агенции, Димитров заяви, че опозицията би подкрепила реални мерки за ефективност и намаляване на разходите. Той обаче предупреди, че частичен подход или изключване на ключови структури би обезсмислило реформата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не обяснявай

    5 2 Отговор
    на хора без хал хабер ! А България дълбае дъното !

    12:06 21.05.2026

  • 2 мечо

    1 0 Отговор
  • 3 Трябва да има храна в излишък на пазара.

    4 0 Отговор
    За да паднат цените. Както и евтина консервирана храна.

    12:11 21.05.2026

  • 4 000

    4 1 Отговор
    А нещо за банките, които кредитират като луди? А тещо да ецб, която държи символични лихвите в еврозоната? Сега ще плащате и ще мълчите, богаташи били!

    12:12 21.05.2026

  • 5 нищоправещ аутист

    5 1 Отговор
    нема нужда от съветите ти

    12:20 21.05.2026

  • 6 Хасковски каунь

    2 2 Отговор
    Тоя всезнайко е всеки ден в медията. Хабер си няма от нищо, празнодумец

    12:31 21.05.2026

  • 7 зрител

    2 1 Отговор
    има само един дефицит - това е сиво вещество у мълтинчо !

    12:32 21.05.2026

  • 8 Истината

    1 1 Отговор
    Този неземен дърдорко на всяка манджа мирудия, като какъв постоянно дава акъл и защо всички медии /мисирки/ го отразяват и той е от партия с отпаднала необходимост

    12:34 21.05.2026

  • 9 Павел Пенев

    1 1 Отговор
    Опозицията в НС явно не иска намаление на цените, нека да бъдат оставени на минимална работна заплата и тогава ще запеят друга песен.

    12:56 21.05.2026

  • 10 Най лесно

    0 0 Отговор
    Може да се справим с високия процент печалба ...т.е спекулата независимо в коя част от веригата е като се въведе стъпаловиден данък печалба който след нормална норма на печалбата да стига до 99%...т.ечрез фанъкда се изземва необоснованата висока цена. Това не ограничава конкуренцията и свободния пазар защото той не гарантира нисък данък печалба

    13:06 21.05.2026

  • 11 Анонимен

    0 0 Отговор
    Достатъчно сме ви слушали и освен мизерия нищо добро не сме видяли от вас сега други ще решават

    13:06 21.05.2026

