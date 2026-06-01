Кремъл определи задържането на руския танкер „Тагор“ като акт, граничещ с пиратство

Русия остро разкритикува задържането на петролния танкер „Тагор“ от френските власти, като Кремъл определи операцията като незаконна и сравнима с международно пиратство, съобщи Ройтерс, предава БТА.

Корабът, който е отплавал от Русия, беше спрян в неделя, след като френски военноморски сили се качиха на борда и го отклониха от курса му. Френският президент Еманюел Макрон заяви, че танкерът е обект на международни санкции и че операцията е проведена в пълно съответствие с международното морско право.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче отхвърли тази позиция и подчерта, че Москва не приема аргументите на Париж.

„Смятаме подобни действия за незаконни. Те граничат с международно пиратство“, заяви Песков пред журналисти.

Той допълни, че Русия ще предприеме необходимите мерки, за да гарантира сигурността на своите товари и морски превози след инцидента.

Още през февруари съветник на Кремъл предупреди, че Москва може да използва военноморските си сили за защита на руски кораби от подобни действия. Тогава беше заявено също, че Русия не изключва ответни мерки срещу европейското корабоплаване, ако руски плавателни съдове бъдат задържани.