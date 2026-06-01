Кремъл определи задържането на руския танкер „Тагор“ като акт, граничещ с пиратство

1 Юни, 2026 13:55 2 219 60

Москва обяви действията на Франция за незаконни и предупреди, че ще предприеме мерки за защита на морските си превози

Кремъл определи задържането на руския танкер „Тагор" като акт, граничещ с пиратство
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия остро разкритикува задържането на петролния танкер „Тагор“ от френските власти, като Кремъл определи операцията като незаконна и сравнима с международно пиратство, съобщи Ройтерс, предава БТА.

Корабът, който е отплавал от Русия, беше спрян в неделя, след като френски военноморски сили се качиха на борда и го отклониха от курса му. Френският президент Еманюел Макрон заяви, че танкерът е обект на международни санкции и че операцията е проведена в пълно съответствие с международното морско право.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче отхвърли тази позиция и подчерта, че Москва не приема аргументите на Париж.

„Смятаме подобни действия за незаконни. Те граничат с международно пиратство“, заяви Песков пред журналисти.

Той допълни, че Русия ще предприеме необходимите мерки, за да гарантира сигурността на своите товари и морски превози след инцидента.

Още през февруари съветник на Кремъл предупреди, че Москва може да използва военноморските си сили за защита на руски кораби от подобни действия. Тогава беше заявено също, че Русия не изключва ответни мерки срещу европейското корабоплаване, ако руски плавателни съдове бъдат задържани.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    42 14 Отговор
    Няма кво да ревете,а гледайте Иран какво прави с танкерите на чужди държави?

    Коментиран от #5, #42, #58

    13:57 01.06.2026

  • 2 И квооо?

    33 12 Отговор
    Нещо ще направите ли, или щом "граничи почти" с пиратство значи е приемливо и ще го приемете?

    14:00 01.06.2026

  • 3 Факт

    26 37 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се помоли за помощ на ООН за конфискуваните танкери, с което отново предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия
    свят. 🤣

    14:01 01.06.2026

  • 4 Бесен- Язовец

    18 31 Отговор
    Оня Алкашор медвежонката почна ли па а фърга АТОМА по целио СВЕТ?
    Ного важно е монгольята и Ко пейките да се надъхват
    Хахахахаха

    Коментиран от #9

    14:01 01.06.2026

  • 5 Виждат

    12 14 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    и какво се случи с Иран след това. Така пе се въздържат от нещо повече от мрънкане

    Коментиран от #25

    14:01 01.06.2026

  • 6 Копейки

    16 26 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    Коментиран от #27

    14:03 01.06.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 12 Отговор
    Димата ей ся кат се натряска , ще ги оправи набързо пиратите

    14:08 01.06.2026

  • 8 путин Терорист

    15 27 Отговор
    Терориста се оплаква от Пирати.....

    14:08 01.06.2026

  • 9 Започна :)

    11 18 Отговор

    До коментар #4 от "Бесен- Язовец":

    Днес отново е имал пристъпи на безсилие и мозъчна мъгла от наркотиците - " Медведев плаши с удар по атомна електроцентрала " :)

    14:09 01.06.2026

  • 10 Атина Палада

    16 21 Отговор
    Фашистите в кремля са жалка картинка! То не бяха червени линии, заплахи,рев, скимтене,сумтене , удари по НАТО, ..атом и накрая 13 год у ДОНБАС!
    Уж воюваха с НАТО, уж бай ДОНЧО беше техният човек, а той им прибра 28 танкера! Пускам тъжна музика

    14:10 01.06.2026

  • 11 Михайлов

    20 17 Отговор
    Не става само с констатации, Дима. Отдавна се превърнахте в палячовци. Чертаете червени линии, дето никой не го интересуват, изразявате "озабоченост и недопанимание". Който не ви е хванал, той не ви се е подигравал. Прасрахте Сирия, Венецуела, а напоследок и Куба. Избихте си над милион млади руснаци за кефа на Запада. Няма такива глупаци като вас, кремълски продажници!

    14:10 01.06.2026

  • 12 Овчар

    26 11 Отговор
    Хаоса те първа предстои , Франция също ще го налапа..!

    Коментиран от #16

    14:14 01.06.2026

  • 13 Бай Араб

    15 14 Отговор
    Бития и онзи другия нямат насита.Захарова мълчи защото и харесват френски парфюми и пирати.Медведев като се събуди ще им хвърли един атом.

    14:14 01.06.2026

  • 14 Коце Копейкин

    15 13 Отговор
    Ум Рем от срам. Нямам нерви вече...
    ще си по.. сегна

    14:15 01.06.2026

  • 15 Нещастници

    21 13 Отговор
    просто при следваща атака на руски кораб в международни води, се праща ракета по атакуващия кораб, от балистичните, и пиратството ще приключи или се задържа френски кораб от руска подводница

    Коментиран от #18, #19, #55

    14:15 01.06.2026

  • 16 Бай Араб

    10 4 Отговор

    До коментар #12 от "Овчар":

    Овчар седнал на гега.

    14:16 01.06.2026

  • 17 Москаль

    13 11 Отговор
    Не се търпи. Украинците за месец опраскаха 18 .. НПЗ,.. зорлем натоварим 2 танкера и.. тия ни ги вземат.
    А наздраве

    14:18 01.06.2026

  • 18 Бай Араб

    12 15 Отговор

    До коментар #15 от "Нещастници":

    Тази ракета по какво се праща,по български Пощи ли ? Не виждаш ли че руските ракети не могат да летят?

    Коментиран от #24

    14:19 01.06.2026

  • 19 Беги леги у сенкята..

    10 12 Отговор

    До коментар #15 от "Нещастници":

    Лепилар! У.. йло не мое а опази мумията и кремля..та некви танкери..

    14:20 01.06.2026

  • 20 Всичко изглежда толкова... Тридневно

    7 13 Отговор
    Вижда се ,че нещата монголски... вървят по План
    Хихихихихи

    14:27 01.06.2026

  • 21 хахахахха

    13 8 Отговор
    не е граничещ,ами си е чисто пиратство

    Коментиран от #22

    14:27 01.06.2026

  • 22 Хахаха... Ама ти се реве

    7 11 Отговор

    До коментар #21 от "хахахахха":

    Петушок! Хехехехехехе
    Ама то с Фюрер...пе деразин,..толко
    Хехехехехехе

    Коментиран от #28

    14:30 01.06.2026

  • 23 Стига сте се

    13 7 Отговор
    Обяснявали, бе! Стреляйте!

    14:31 01.06.2026

  • 24 хахахахха

    14 7 Отговор

    До коментар #18 от "Бай Араб":

    за това ли евр0гейт@ците пълнят памперсите от страх да не ги нападне Русия

    Коментиран от #29

    14:31 01.06.2026

  • 25 Казанлъшкия

    13 7 Отговор

    До коментар #5 от "Виждат":

    САЩ свършиха боеприпасите,това се случи. САЩ сто пъти предлагаха примирие ,не Иран. Събуди се малко.

    14:31 01.06.2026

  • 26 Джихади Йово

    13 6 Отговор
    Само глобалната война ще реши проблема, а между другото четох пророчество, че Париж ще изгори. Гледайки тази новина и съседната за сътрудничеството с тръмп вече изобщо не се учудвам!

    14:32 01.06.2026

  • 27 Бай Ставри

    9 4 Отговор

    До коментар #6 от "Копейки":

    А най бързо ще превземе леля ти

    14:32 01.06.2026

  • 28 хахахахха

    8 6 Отговор

    До коментар #22 от "Хахаха... Ама ти се реве":

    педро,слагай токчетата и марш в джендърландия,в България няма място за 6тополови

    14:33 01.06.2026

  • 29 Па они нъл нападнаха

    5 13 Отговор

    До коментар #24 от "хахахахха":

    Сирия,.. Украйна и ?!? За 3 ДНЯ ги наритаха от Сирия. А в Украйна,..13 год мляскат Украински КУ реве у ДОНБАС! Хихихихихи
    2 Милиона монголяци ЧЕРНОЗЕМ и.. нито една превзета ОБЛАСТ или ОБЛАСТЕН ГРАД?!?
    Та..кой ше нападне.. 35 кг ..педофил?!?
    Хихихихихи

    Коментиран от #33, #38

    14:35 01.06.2026

  • 30 Русия и България са пълна гадост. КПСС и

    6 7 Отговор
    Русия и България са пълна гадост. КПСС и БКП станаха като римски императори, и за да запазят келепирът си, пожелаха да станат собственици на огромни богатства. И НАПРАВИХА МИТИНГОВА ДЕМОКРАЦИЯ. Цялата тази система, която е взета от западната икономика, ще се адаптира към нашите условия, но това не значи побългаряване. Един другар, с който разговарях вчера по тия въпроси, ветеран, от моите години още се знаеме, ми вика: Другарю Живков, не вкарваме ли ние вълка в кошарата? А, викам много хубава метафора, ще ми позволиш ли да я употребя пред журналистите. Вярно е, вкарваме вълка в кошарата, но му казвам, той вълкът ще изяде мършата, а това което е здраво, то ще остане. Но що ни е мършата, що се плашиш ти от мършата, бе, ще раздвижим нещата. Шарани дето има, като пуснеш щуката всичко се раздвижва. Значи тия щуки са ни необходими, икономически щуки. Както щуката разсича водата и рибите изплуват на повърхността, така ще бъде и с вълка. 100% от медиите и капиталът и НПО и партиите са в ръцете на живковата номенклатура. Делян и А. Василев с дядовци полковници от ДС. Женя от Васко да Гама е шеф в централната банка и има десетина ВЕИ парка, беше юпи на царя, а е внук на генерал от ДС. Няма лошо ако 20% са такива, но няма празно, на 100% са такива и то навсякъде.

    14:37 01.06.2026

  • 31 Българин

    3 9 Отговор
    Корабът не е руски, тия какво риват за мужди интереси?!?

    14:40 01.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Франсе

    6 12 Отговор
    Тя и Франция не приема Русия да руши и убива с ракети и дронове хора в Украйна, но вие не се трогвате. Цял свят намрази руската б ля д.

    Коментиран от #40

    14:42 01.06.2026

  • 35 Дааа...

    6 5 Отговор
    Барабар ху йло с...мАжете !
    Хехехехехехе
    Таа Педрила Фулира... ДЕРМО чемоданчика и трае като... Пу.. тинка
    Хехехехехехе

    14:43 01.06.2026

  • 36 Рублевка

    7 6 Отговор
    Да потопят поне един кораб, занимаващ се с пиратство и нападенията ще се прекратят. Изпаряване на Айфеловата кула също ще бъде добър знак.

    Коментиран от #39

    14:43 01.06.2026

  • 37 Световният хаос

    12 5 Отговор
    Всяка страна може да си измисли причини , да наложи санкции на някого и да задържа чуждестранни кораби , подобно на Франция . Защо Йемен ските хути да нямат това право ? Или да речем сомалийските пирати? Защо наложените от тях санкции наложени на неприятелски държави да да са противозаконни ?
    Франция може да се възползва да санкционира/нарушава международното право/ , в същото време са кциите наложени от Иран да бъдат незаконни . Подлостта и лицемерието на западният свят нямат край и създават правила които обслужват единствено тях. Ето защо вече никой не вярва на така нареченото международно право.

    14:44 01.06.2026

  • 38 хахахахха

    8 6 Отговор

    До коментар #29 от "Па они нъл нападнаха":

    затова ли евр0гейт@ците се разтреперват като чуят Русия,а ве пенел мижав

    Коментиран от #41

    14:45 01.06.2026

  • 39 Хахахаха

    5 8 Отговор

    До коментар #36 от "Рублевка":

    Па то у ЙЛО ПЕН дела и оня оповръщаняк..медвежонката от 5 г.". долбят " Берлин, Виена, Лиса бон,..ма Чмоня ЕБУЧАЯ
    Хахахахаха

    14:47 01.06.2026

  • 40 Бъркаш се

    9 5 Отговор

    До коментар #34 от "Франсе":

    Цял свят намрази хахлите,и има за какво

    Коментиран от #43

    14:47 01.06.2026

  • 41 13 годин

    5 7 Отговор

    До коментар #38 от "хахахахха":

    Пред Селото ПОКРОВСК (25 км от Донецк).. ма Шкура ебаная
    Хехехехехехе

    Коментиран от #50

    14:50 01.06.2026

  • 42 Путин

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Не можем, бавн 0 ра3 виващи сме

    14:50 01.06.2026

  • 43 Нъл виде КОИ и Колко подкрепят

    5 4 Отговор

    До коментар #40 от "Бъркаш се":

    Пиздоглазия Пен ДЕЛ на г.. ЕЙ ПАРАДО пред мумията! Ееееедехееее
    2 кюмюра от Зимбабве и Еритрея!
    Ееееедехееее

    14:52 01.06.2026

  • 44 ЕМИ КОНВОЙ С ВЪЗДУШНА ПОДКРЕПА

    5 4 Отговор
    И бой по манерките

    14:54 01.06.2026

  • 45 Фори

    2 7 Отговор
    Всеки руски търговски кораб да бъде екскортиран от военен. Така ще е справедливо.

    Коментиран от #47

    14:54 01.06.2026

  • 46 Републиканец

    8 5 Отговор
    Много съм благодарен на Владимир Владимирович Путин за неговото търпение. Може да издълбуни Запада с атома и с нас е свършено. САЩ и Китай ще ръкопляскат за отстранения конкурент, т.е. враг!

    Коментиран от #49

    14:55 01.06.2026

  • 47 Цане подводничара

    6 4 Отговор

    До коментар #45 от "Фори":

    Тогава лв им взимат по 2 корабли...наведнъж
    Хахаха

    14:56 01.06.2026

  • 48 Компира

    8 4 Отговор
    Ударете франсетата с ядрено оръжие, изобщо не ги жалете. Директно Елисейския дворец!

    14:56 01.06.2026

  • 49 нЯщо като...

    6 5 Отговор

    До коментар #46 от "Републиканец":

    2 ДНЯ в КИЕВ и... ВСЕ?
    Хихихихихи
    Без казармен..пе ДАЛ, да?

    Коментиран от #57

    14:58 01.06.2026

  • 50 хахахахха

    5 4 Отговор

    До коментар #41 от "13 годин":

    с евтини и кухи драскачи като тебе е ясно що не върви пропагандата на западналите🤣🤣

    14:59 01.06.2026

  • 51 Републиканец

    6 2 Отговор
    ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм!!! 👿👿👿

    15:01 01.06.2026

  • 52 Чиконе

    7 4 Отговор
    Бум по френската, издънената
    каска с Ирешник! Смислено, трайно и с бъдеще! Те франсетата и без това са пътници на времето! Огонь!

    15:09 01.06.2026

  • 53 604

    5 4 Отговор
    Пудинг констататора...пхахахаха..тия ракети си ги пази за отвъдното....една бърза доставка трябва до тая корвета и никой няма да посмеее...ама явно си отговаря на името...

    15:10 01.06.2026

  • 54 604

    5 4 Отговор
    Не русия ще изгуби войната а пудинг и колхозното му обкръжение...те във война, а дечицата им се къпят в лукс на запад...

    15:12 01.06.2026

  • 55 Не умен копейчо

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Нещастници":

    Ти си направо за главнокомандващ на руските ракети с чип от пералня!!!

    15:14 01.06.2026

  • 56 Не така,

    5 2 Отговор
    Не определяния трябват, а бокс по мутричкатамакронска.

    15:21 01.06.2026

  • 57 604

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "нЯщо като...":

    Бяха ве даже стигнаха за 1 ден и го държаха обкръжен...ама пудинг е умен по цялата глава......

    15:21 01.06.2026

  • 58 Шопо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Ако Нетаняхо беше президент на Русияшеше да изравни със земята Париж

    15:45 01.06.2026

  • 59 Как е Вова

    1 0 Отговор
    Хуу ли е

    15:47 01.06.2026

  • 60 Джудже

    0 0 Отговор
    Не показвай мускули жена ти те бие голям мъж си станал

    15:49 01.06.2026

