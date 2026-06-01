Кремъл определи задържането на руския танкер „Тагор“ като акт, граничещ с пиратство

Русия остро разкритикува задържането на петролния танкер „Тагор“ от френските власти, като Кремъл определи операцията като незаконна и сравнима с международно пиратство, съобщи Ройтерс, предава БТА.
Корабът, който е отплавал от Русия, беше спрян в неделя, след като френски военноморски сили се качиха на борда и го отклониха от курса му. Френският президент Еманюел Макрон заяви, че танкерът е обект на международни санкции и че операцията е проведена в пълно съответствие с международното морско право.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче отхвърли тази позиция и подчерта, че Москва не приема аргументите на Париж.
„Смятаме подобни действия за незаконни. Те граничат с международно пиратство“, заяви Песков пред журналисти.
Той допълни, че Русия ще предприеме необходимите мерки, за да гарантира сигурността на своите товари и морски превози след инцидента.
Още през февруари съветник на Кремъл предупреди, че Москва може да използва военноморските си сили за защита на руски кораби от подобни действия. Тогава беше заявено също, че Русия не изключва ответни мерки срещу европейското корабоплаване, ако руски плавателни съдове бъдат задържани.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #5, #42, #58
13:57 01.06.2026
2 И квооо?
14:00 01.06.2026
3 Факт
свят. 🤣
14:01 01.06.2026
4 Бесен- Язовец
Ного важно е монгольята и Ко пейките да се надъхват
Хахахахаха
Коментиран от #9
14:01 01.06.2026
5 Виждат
До коментар #1 от "Сатана Z":и какво се случи с Иран след това. Така пе се въздържат от нещо повече от мрънкане
Коментиран от #25
14:01 01.06.2026
6 Копейки
Коментиран от #27
14:03 01.06.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:08 01.06.2026
8 путин Терорист
14:08 01.06.2026
9 Започна :)
До коментар #4 от "Бесен- Язовец":Днес отново е имал пристъпи на безсилие и мозъчна мъгла от наркотиците - " Медведев плаши с удар по атомна електроцентрала " :)
14:09 01.06.2026
10 Атина Палада
Уж воюваха с НАТО, уж бай ДОНЧО беше техният човек, а той им прибра 28 танкера! Пускам тъжна музика
14:10 01.06.2026
11 Михайлов
14:10 01.06.2026
12 Овчар
Коментиран от #16
14:14 01.06.2026
13 Бай Араб
14:14 01.06.2026
14 Коце Копейкин
ще си по.. сегна
14:15 01.06.2026
15 Нещастници
Коментиран от #18, #19, #55
14:15 01.06.2026
16 Бай Араб
До коментар #12 от "Овчар":Овчар седнал на гега.
14:16 01.06.2026
17 Москаль
А наздраве
14:18 01.06.2026
18 Бай Араб
До коментар #15 от "Нещастници":Тази ракета по какво се праща,по български Пощи ли ? Не виждаш ли че руските ракети не могат да летят?
Коментиран от #24
14:19 01.06.2026
19 Беги леги у сенкята..
До коментар #15 от "Нещастници":Лепилар! У.. йло не мое а опази мумията и кремля..та некви танкери..
14:20 01.06.2026
20 Всичко изглежда толкова... Тридневно
Хихихихихи
14:27 01.06.2026
21 хахахахха
Коментиран от #22
14:27 01.06.2026
22 Хахаха... Ама ти се реве
До коментар #21 от "хахахахха":Петушок! Хехехехехехе
Ама то с Фюрер...пе деразин,..толко
Хехехехехехе
Коментиран от #28
14:30 01.06.2026
23 Стига сте се
14:31 01.06.2026
24 хахахахха
До коментар #18 от "Бай Араб":за това ли евр0гейт@ците пълнят памперсите от страх да не ги нападне Русия
Коментиран от #29
14:31 01.06.2026
25 Казанлъшкия
До коментар #5 от "Виждат":САЩ свършиха боеприпасите,това се случи. САЩ сто пъти предлагаха примирие ,не Иран. Събуди се малко.
14:31 01.06.2026
26 Джихади Йово
14:32 01.06.2026
27 Бай Ставри
До коментар #6 от "Копейки":А най бързо ще превземе леля ти
14:32 01.06.2026
28 хахахахха
До коментар #22 от "Хахаха... Ама ти се реве":педро,слагай токчетата и марш в джендърландия,в България няма място за 6тополови
14:33 01.06.2026
29 Па они нъл нападнаха
До коментар #24 от "хахахахха":Сирия,.. Украйна и ?!? За 3 ДНЯ ги наритаха от Сирия. А в Украйна,..13 год мляскат Украински КУ реве у ДОНБАС! Хихихихихи
2 Милиона монголяци ЧЕРНОЗЕМ и.. нито една превзета ОБЛАСТ или ОБЛАСТЕН ГРАД?!?
Та..кой ше нападне.. 35 кг ..педофил?!?
Хихихихихи
Коментиран от #33, #38
14:35 01.06.2026
30 Русия и България са пълна гадост. КПСС и
14:37 01.06.2026
31 Българин
14:40 01.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Франсе
Коментиран от #40
14:42 01.06.2026
35 Дааа...
Хехехехехехе
Таа Педрила Фулира... ДЕРМО чемоданчика и трае като... Пу.. тинка
Хехехехехехе
14:43 01.06.2026
36 Рублевка
Коментиран от #39
14:43 01.06.2026
37 Световният хаос
Франция може да се възползва да санкционира/нарушава международното право/ , в същото време са кциите наложени от Иран да бъдат незаконни . Подлостта и лицемерието на западният свят нямат край и създават правила които обслужват единствено тях. Ето защо вече никой не вярва на така нареченото международно право.
14:44 01.06.2026
38 хахахахха
До коментар #29 от "Па они нъл нападнаха":затова ли евр0гейт@ците се разтреперват като чуят Русия,а ве пенел мижав
Коментиран от #41
14:45 01.06.2026
39 Хахахаха
До коментар #36 от "Рублевка":Па то у ЙЛО ПЕН дела и оня оповръщаняк..медвежонката от 5 г.". долбят " Берлин, Виена, Лиса бон,..ма Чмоня ЕБУЧАЯ
Хахахахаха
14:47 01.06.2026
40 Бъркаш се
До коментар #34 от "Франсе":Цял свят намрази хахлите,и има за какво
Коментиран от #43
14:47 01.06.2026
41 13 годин
До коментар #38 от "хахахахха":Пред Селото ПОКРОВСК (25 км от Донецк).. ма Шкура ебаная
Хехехехехехе
Коментиран от #50
14:50 01.06.2026
42 Путин
До коментар #1 от "Сатана Z":Не можем, бавн 0 ра3 виващи сме
14:50 01.06.2026
43 Нъл виде КОИ и Колко подкрепят
До коментар #40 от "Бъркаш се":Пиздоглазия Пен ДЕЛ на г.. ЕЙ ПАРАДО пред мумията! Ееееедехееее
2 кюмюра от Зимбабве и Еритрея!
Ееееедехееее
14:52 01.06.2026
44 ЕМИ КОНВОЙ С ВЪЗДУШНА ПОДКРЕПА
14:54 01.06.2026
45 Фори
Коментиран от #47
14:54 01.06.2026
46 Републиканец
Коментиран от #49
14:55 01.06.2026
47 Цане подводничара
До коментар #45 от "Фори":Тогава лв им взимат по 2 корабли...наведнъж
Хахаха
14:56 01.06.2026
48 Компира
14:56 01.06.2026
49 нЯщо като...
До коментар #46 от "Републиканец":2 ДНЯ в КИЕВ и... ВСЕ?
Хихихихихи
Без казармен..пе ДАЛ, да?
Коментиран от #57
14:58 01.06.2026
50 хахахахха
До коментар #41 от "13 годин":с евтини и кухи драскачи като тебе е ясно що не върви пропагандата на западналите🤣🤣
14:59 01.06.2026
51 Републиканец
15:01 01.06.2026
52 Чиконе
каска с Ирешник! Смислено, трайно и с бъдеще! Те франсетата и без това са пътници на времето! Огонь!
15:09 01.06.2026
53 604
15:10 01.06.2026
54 604
15:12 01.06.2026
55 Не умен копейчо
До коментар #15 от "Нещастници":Ти си направо за главнокомандващ на руските ракети с чип от пералня!!!
15:14 01.06.2026
56 Не така,
15:21 01.06.2026
57 604
До коментар #49 от "нЯщо като...":Бяха ве даже стигнаха за 1 ден и го държаха обкръжен...ама пудинг е умен по цялата глава......
15:21 01.06.2026
58 Шопо
До коментар #1 от "Сатана Z":Ако Нетаняхо беше президент на Русияшеше да изравни със земята Париж
15:45 01.06.2026
59 Как е Вова
15:47 01.06.2026
60 Джудже
15:49 01.06.2026