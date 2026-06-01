Илияна Йотова: Нужен е нов европейски пакт

1 Юни, 2026 13:36 1 323 43

България знае какво означава да бъдеш граница, да свързваш региони и да срещаш рисковете пред европейската интеграция

Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът на Република България Илияна Йотова призова за спешно приемане на нов европейски пакт за реализация с измерими цели до 2030 година. По време на откриването на шестия форум Green Transition държавният глава подчерта, че конкурентоспособността на Стария континент изисква ефективна кохезионна политика за изравняване на възможностите в отделните региони, предава NOVA.

В речта си президентът акцентира върху ролята на страната ни като външна граница на Европейския съюз, която пряко усеща рисковете пред интеграцията.

България знае какво означава да бъдеш граница, да свързваш региони и да срещаш рисковете пред европейската интеграция. Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията, заяви Илияна Йотова.

Според държавния глава икономическият възход изисква изграждането на общ пазар без скрити бариери и пълноценно участие на всички държави членки в новото развитие.

Предложението на президента обхваща няколко ключови направления за модернизация и икономическа стабилност, сред които детайлно картографиране на енергийните дефицити. В пакета от мерки се предвиждат:

Осигуряване на целево финансиране за стратегическите трансгранични коридори;

Въвеждане на нов режим за данни на изкуствения интелект, който да позволи мащабиране на технологиите;

Създаване на единен цифров портал за улеснен достъп до финансиране на малки и средни предприятия.

Европейската конкурентоспособност няма да бъде възстановена чрез ново разделение. Тя ще бъде възстановена чрез довършване на европейския проект, общ пазар без скрити бариери, силна енергетика, индустриална политика, изкуствен интелект и участие на всички държави членки в новото икономическо развитие, категорична бе Илияна Йотова.

Президентът насочи вниманието и към Механизма за възстановяване и устойчивост, който бе създаден като основен икономически ускорител след пандемията. Илияна Йотова критикува сериозните забавяния при усвояването на ресурсите.

Трябва да си направим точен отчет за ползите от механизма за възстановяване и устойчивост, който трябваше да бъде големият ускорител след пандемията, но се получиха забавяния, най-вече заради това кой и как използва средствата, посочи държавният глава.

Тя заключи, че европейските средства не трябва да остават обвързани единствено с реформи на хартия, а трябва да водят до реални инфраструктурни проекти, енергийни спестявания и иновации в подкрепа на малкия и средния бизнес, който съставлява гръбнака на българската икономика.

Източник: www.dunavmost.com


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 1 Отговор
    Празни приказки.

    Коментиран от #3

    13:38 01.06.2026

  • 2 Да....

    17 4 Отговор
    С една дума- България предлага военен пакт срещу Русия
    Какво доживяхме

    13:38 01.06.2026

  • 3 Да....

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Но не са..
    Слушаш шорош..
    Позор!

    13:38 01.06.2026

  • 4 Външна граница?

    18 4 Отговор
    Без Русия , която е европейска държава?
    Чувате ли какво ви говори?!

    Чуйте!!!

    Коментиран от #15

    13:40 01.06.2026

  • 5 Стивън Дарси...

    19 2 Отговор
    Нужен ни е нов президент,а не тая анти българска продажница и хрантутница на Сорос и Отровното му общество..

    13:40 01.06.2026

  • 6 Президентът на Република България Илияна

    21 1 Отговор
    Никой не е гласувал за Илияна на избори.

    13:40 01.06.2026

  • 7 Нехис

    12 1 Отговор
    време на откриването на шестия форум Green Transition държавният глава подчерта, че конкурентоспособността на Стария континент изисква ефективна кохезионна политика за изравняване на възможностите в отделните региони, предава NOVA.


    Какво иска да каже другарката?
    Че както през соца, трябва да взимаме от богатите региона и да даваме на бедните и мързеливите региони ли?
    Примерно регион Пловдив да храни регион Враца, защото, видиш ли, последните са мързеливи тарикати и затова при тях няма инвеститори и бизнес?
    За каквомравенство бълнува Мунчовица?
    Тя, като е такъв радетел за равенство, защо не си дари заплатата на бедните региони и да оставя за себе си 620 евро?

    13:42 01.06.2026

  • 8 Кравата

    21 0 Отговор
    Единен цифров портал - с Брюксел!!!
    Пълен контрол!!!
    От глобалистите!!!

    Вън! Бърза неизбраната от никой шорошня!

    13:42 01.06.2026

  • 9 Сатана Z

    20 2 Отговор
    Не е работа на тази лелка с адамовата ябълка да се бърка в политиката на нейният началник Румен,щото без него още щеше да вари турско кафе в пенсионерският клубна социалистите на Позитано.

    13:44 01.06.2026

  • 10 Поръсен с джоджен

    9 1 Отговор
    Пак тая година 2030-та
    Все 30-та
    Апокалипсис ли ще става 30-та година ?!

    13:58 01.06.2026

  • 11 Роки

    12 4 Отговор
    Рецитатори. Направо пишете 3200 година. Безмислени думи, заучени фрази. България е ограбена с над 50 милиарда евро от ГЕРБ и ДПС. Реакция НУЛА, щели сме да плащаме ВСИЧКИ!

    Коментиран от #20

    13:58 01.06.2026

  • 12 САНДОКАН

    6 0 Отговор
    Проба грешка. И пак от началото

    14:05 01.06.2026

  • 13 начело

    7 0 Отговор
    На чело с Русия.

    14:07 01.06.2026

  • 14 Оффф

    13 0 Отговор
    Голямата европейка и политик , бе !

    14:09 01.06.2026

  • 15 Бай Араб

    5 12 Отговор

    До коментар #4 от "Външна граница?":

    Кога Русия стана Европейска държава ? Русия си стои в 17 ти век.Европа е цивилизована не казвай повече простотии.

    Коментиран от #23

    14:10 01.06.2026

  • 16 така, така

    11 0 Отговор
    Йотовица тотално си затвори вратата за следващия Президент!

    14:18 01.06.2026

  • 17 Хаха

    9 1 Отговор
    5 години застой при управленията на Радев и промяната.

    14:19 01.06.2026

  • 18 Голия

    3 6 Отговор
    започна соц пропагандата от руското посолство

    14:20 01.06.2026

  • 19 Бесните кучета

    4 1 Отговор
    шишков и дерменджиев да плашат хората , а през това време на втора линия пълзящ преврат на системата

    14:22 01.06.2026

  • 20 Боташ

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Роки":

    Мистър Кеш и пуделите с пачки ограбиха държавата и ни върнаха 15 години назад.

    14:22 01.06.2026

  • 21 Спешно е нужен ВulЕХIТ

    6 3 Отговор
    инак с тая €зона ще ни унищожат тотално и с въвеждането на цифровото евро и забряаната на кеша!

    14:23 01.06.2026

  • 22 Пророко

    7 0 Отговор
    привиждат ми се 3 бели автобуса със 131 мнозинство пред парламата

    14:23 01.06.2026

  • 23 Ами кога...

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бай Араб":

    досте от преди африканският тумop на кашерните ти господари да почнат да го водят за "европейска държава".

    14:24 01.06.2026

  • 24 Хаха

    4 0 Отговор
    Просто Киро викаше с вас сме г-н президент, а после изчегърта хората на Радев от всякъде и сложи негови хора.

    14:25 01.06.2026

  • 25 Архимандрисандрит Бибиян

    2 0 Отговор
    Никой нищо не е разбрал од туй кое е казала пембената причезчица! Казала е каде требе повече средства да има за гепане! Четете фнимателно

    14:37 01.06.2026

  • 26 Перо

    5 0 Отговор
    Тая ще изскочи и от тоалетната чиния! Явява се на всякъде, по всякакви поводи, вкл. на събора на животновъдите, преди изборите и се надява, че ще я изберат! Натрапването вече става противно на хората!

    14:43 01.06.2026

  • 27 Феникс

    6 0 Отговор
    Абе тези, сатанисти тамплиери и масони били много тъпо и голословно племе! А искат милите да управляват световният ред!

    14:45 01.06.2026

  • 28 То пък

    5 0 Отговор
    президент ли да видиш , да потънеш в земята от срам ! А за действията нямам думи , последствията за държавата респективно за народа ще бъдат страшни.....

    14:47 01.06.2026

  • 29 Искаме си руския ботуш!

    2 2 Отговор
    Пакт без Путин не е пакт.

    14:47 01.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Макробиолог

    3 1 Отговор
    Това наивност ли е или банална глупост?Целта на кохезионните фондове е/всеки да си избере отговор според акъла/---първи вариант,да изравни икономически,инфраструктурно ,социално и прочие развити държави като Германия с такива глухи периферии като България. Втори вариант---да поддържа живи въпросните периферии доколкото са нужни на центъра като източник на работна сила,пазар за втора прясност продукти,евтини суровини и прочие.

    15:02 01.06.2026

  • 32 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Пролет пука. Асеневци и те помагат, българите славят, съвети да добавят.
    От степите грабители са надошли, наели са и много роби със червени тоги.
    Щитове и саби нарамете, конската опашка извадете, столицата преместете.
    На север, изток или юг, далеч от въшките червени, направете тез промени.

    15:10 01.06.2026

  • 33 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Столично Прочистване

    Пролет пука. Чашките разместват, народ към изборните урни го подвеждат.
    Тука има, тука няма. Играе се игра голяма. Софята има, Провинцията няма.
    Има, няма. Всяка петилетка дилъри подменят, та масите да не се досетят.
    Избори. Провинция на Бога за късмет се моли. Да, не? Отново София ще е!

    15:11 01.06.2026

  • 34 БУКВАТА "Ч"

    1 1 Отговор
    Столично Прочистване

    Пролет пука. От правешки ливади Тато измуча, България я дадъх нa Москвa.
    Софиьо, Родино красна! Зъвети мои съхрънете, паметници Руски вий строете,
    Цялътъ стрънъ зъ Софията дъ ръботи, Провинциътъ дъ гo карът нъ къртофи.
    Нашите другaри с купони и кредитите безотчетни, имоти краднаха безчетни.

    15:12 01.06.2026

  • 35 Йотата

    2 0 Отговор
    не мирясва, айде прибирай си бившия шеф и се разкарайте

    15:18 01.06.2026

  • 36 Беро

    4 0 Отговор
    Последната дупка на кавала, свиреща и без ръка! Жива подлога на... смърадта!

    15:19 01.06.2026

  • 37 Кокора

    3 1 Отговор
    Прекрасна жена, нито да ти е у дома, а в
    кревата, само през уста! Не е за вярване, колко проста е била, както и преди, така и сега! Само през уста, като президент, може
    веднага!

    15:23 01.06.2026

  • 38 Оги

    3 0 Отговор
    И с Рундьо, бившия ти шеф, никаква промяна няма, добре ще бъде да си ходите сега, на народа бързо му писнахте, погреба ви рано с пролетта! Моме, рунтаво, вече е време да се прибираш у дома!

    15:28 01.06.2026

  • 39 Некил

    2 0 Отговор
    Вярвам, че всеки може да подбира изказа си на думи, това, с което се отличаваме от животните! С Йотова, "Планетата на маймуните" се завръща,трайно, като прогресивен сериала в България! СРАМ!

    15:32 01.06.2026

  • 40 СВИНЯТА ПИГИ

    1 0 Отговор
    СЕ НУЖДАЕ ОТ "НОВ" ЕВРОПЕЙСКИ ПАКТ В ..................... КОЙТО ДА Е ВКЛЮЧЕНА И ..................... ФАШИСТКА РУСИЯ И ...................... ТЯ ДА РЪКОВОДИ (ЕС) ................... ФАКТ !

    15:33 01.06.2026

  • 41 Нерито

    1 0 Отговор
    Още ли вярвате, че преди и сега Прогресивна България е нещо по различно от... ОНОВА! ПОРЕДНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ЛЪЖА, БЕЗ ГРИЖА ЗА ВАШЕТО... ОНОВА!

    15:36 01.06.2026

  • 42 Гитлера

    0 1 Отговор
    Хубаво е Йотова, да подкрепяме и помагаме с онова,... фашистка Осрайна, докато можем, дишаме и до последният българин, сега, утре и през нощта! Измет!

    15:39 01.06.2026

  • 43 Корнелия

    1 0 Отговор
    Нещо друго да желаеш др Йотова, освен излизане на България от Европейския съюз ?

    15:42 01.06.2026

