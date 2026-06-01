Илияна Йотова: Нужен е нов европейски пакт

Президентът на Република България Илияна Йотова призова за спешно приемане на нов европейски пакт за реализация с измерими цели до 2030 година. По време на откриването на шестия форум Green Transition държавният глава подчерта, че конкурентоспособността на Стария континент изисква ефективна кохезионна политика за изравняване на възможностите в отделните региони, предава NOVA.
В речта си президентът акцентира върху ролята на страната ни като външна граница на Европейския съюз, която пряко усеща рисковете пред интеграцията.
България знае какво означава да бъдеш граница, да свързваш региони и да срещаш рисковете пред европейската интеграция. Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията, заяви Илияна Йотова.
Според държавния глава икономическият възход изисква изграждането на общ пазар без скрити бариери и пълноценно участие на всички държави членки в новото развитие.
Предложението на президента обхваща няколко ключови направления за модернизация и икономическа стабилност, сред които детайлно картографиране на енергийните дефицити. В пакета от мерки се предвиждат:
Осигуряване на целево финансиране за стратегическите трансгранични коридори;
Въвеждане на нов режим за данни на изкуствения интелект, който да позволи мащабиране на технологиите;
Създаване на единен цифров портал за улеснен достъп до финансиране на малки и средни предприятия.
Европейската конкурентоспособност няма да бъде възстановена чрез ново разделение. Тя ще бъде възстановена чрез довършване на европейския проект, общ пазар без скрити бариери, силна енергетика, индустриална политика, изкуствен интелект и участие на всички държави членки в новото икономическо развитие, категорична бе Илияна Йотова.
Президентът насочи вниманието и към Механизма за възстановяване и устойчивост, който бе създаден като основен икономически ускорител след пандемията. Илияна Йотова критикува сериозните забавяния при усвояването на ресурсите.
Трябва да си направим точен отчет за ползите от механизма за възстановяване и устойчивост, който трябваше да бъде големият ускорител след пандемията, но се получиха забавяния, най-вече заради това кой и как използва средствата, посочи държавният глава.
Тя заключи, че европейските средства не трябва да остават обвързани единствено с реформи на хартия, а трябва да водят до реални инфраструктурни проекти, енергийни спестявания и иновации в подкрепа на малкия и средния бизнес, който съставлява гръбнака на българската икономика.
Източник: www.dunavmost.com
2 Да....
Какво доживяхме
3 Да....
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Но не са..
Слушаш шорош..
Позор!
4 Външна граница?
Чувате ли какво ви говори?!
Чуйте!!!
6 Президентът на Република България Илияна
7 Нехис
Какво иска да каже другарката?
Че както през соца, трябва да взимаме от богатите региона и да даваме на бедните и мързеливите региони ли?
Примерно регион Пловдив да храни регион Враца, защото, видиш ли, последните са мързеливи тарикати и затова при тях няма инвеститори и бизнес?
За каквомравенство бълнува Мунчовица?
Тя, като е такъв радетел за равенство, защо не си дари заплатата на бедните региони и да оставя за себе си 620 евро?
8 Кравата
Пълен контрол!!!
От глобалистите!!!
Вън! Бърза неизбраната от никой шорошня!
10 Поръсен с джоджен
Все 30-та
Апокалипсис ли ще става 30-та година ?!
15 Бай Араб
До коментар #4 от "Външна граница?":Кога Русия стана Европейска държава ? Русия си стои в 17 ти век.Европа е цивилизована не казвай повече простотии.
20 Боташ
До коментар #11 от "Роки":Мистър Кеш и пуделите с пачки ограбиха държавата и ни върнаха 15 години назад.
23 Ами кога...
До коментар #15 от "Бай Араб":досте от преди африканският тумop на кашерните ти господари да почнат да го водят за "европейска държава".
От степите грабители са надошли, наели са и много роби със червени тоги.
Щитове и саби нарамете, конската опашка извадете, столицата преместете.
На север, изток или юг, далеч от въшките червени, направете тез промени.
33 БУКВАТА "Ч"
Пролет пука. Чашките разместват, народ към изборните урни го подвеждат.
Тука има, тука няма. Играе се игра голяма. Софята има, Провинцията няма.
Има, няма. Всяка петилетка дилъри подменят, та масите да не се досетят.
Избори. Провинция на Бога за късмет се моли. Да, не? Отново София ще е!
34 БУКВАТА "Ч"
Пролет пука. От правешки ливади Тато измуча, България я дадъх нa Москвa.
Софиьо, Родино красна! Зъвети мои съхрънете, паметници Руски вий строете,
Цялътъ стрънъ зъ Софията дъ ръботи, Провинциътъ дъ гo карът нъ къртофи.
Нашите другaри с купони и кредитите безотчетни, имоти краднаха безчетни.
кревата, само през уста! Не е за вярване, колко проста е била, както и преди, така и сега! Само през уста, като президент, може
веднага!
