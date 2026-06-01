Работник е със счупен череп след падане от скеле на строителен обект край Своге

Работник е пострадал тежко при трудов инцидент на строителен обект в района на Своге, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден около 12:55 часа на 29 май в Районното управление в Своге. По първоначални данни инцидентът е станал на строителен обект на фирма в село Гара Бов.

При извършване на строителни дейности мъжът е паднал от метално скеле с височина около два метра. В резултат на падането той е получил тежка травма и е настанен за лечение с фрактура на черепа.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност.

Разследването продължава за изясняване на всички обстоятелства около трудовия инцидент.