Работник е със счупен череп след падане от скеле на строителен обект край Своге

1 Юни, 2026 13:15

Сигналът е подаден около 12:55 часа на 29 май в Районното управление в Своге

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Работник е пострадал тежко при трудов инцидент на строителен обект в района на Своге, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден около 12:55 часа на 29 май в Районното управление в Своге. По първоначални данни инцидентът е станал на строителен обект на фирма в село Гара Бов.

При извършване на строителни дейности мъжът е паднал от метално скеле с височина около два метра. В резултат на падането той е получил тежка травма и е настанен за лечение с фрактура на черепа.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност.

Разследването продължава за изясняване на всички обстоятелства около трудовия инцидент.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чиновниците от Охрана на труда

    2 0 Отговор
    не работят!
    Взимат само заплати!

    13:18 01.06.2026

  • 2 А дали е носил каска?

    1 0 Отговор
    Около мен има доста строежи и гледам, че от техническия до метача никой не носи каска.

    13:22 01.06.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    1 0 Отговор
    един нещастнен р0м на заплата по малко

    13:23 01.06.2026

  • 4 а само преди 30 години

    3 0 Отговор
    Строяхме без ЛПС без работно облекло, каски .и прочие.
    И всеки се пазеше

    Лигльовци са сегашните

    13:38 01.06.2026

