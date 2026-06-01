Работник е със счупен череп след падане от скеле на строителен обект край Своге

Работник е пострадал тежко при трудов инцидент на строителен обект в района на Своге, съобщиха от полицията.
Сигналът е подаден около 12:55 часа на 29 май в Районното управление в Своге. По първоначални данни инцидентът е станал на строителен обект на фирма в село Гара Бов.
При извършване на строителни дейности мъжът е паднал от метално скеле с височина около два метра. В резултат на падането той е получил тежка травма и е настанен за лечение с фрактура на черепа.
По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност.
Разследването продължава за изясняване на всички обстоятелства около трудовия инцидент.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чиновниците от Охрана на труда
Взимат само заплати!
13:18 01.06.2026
2 А дали е носил каска?
13:22 01.06.2026
3 кой мy дpeмe
13:23 01.06.2026
4 а само преди 30 години
И всеки се пазеше
Лигльовци са сегашните
13:38 01.06.2026