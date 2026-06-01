Bangaranga на Дара продължава да покорява световни и български класации

1 Юни, 2026 13:58 1 259 29

Spotify вече обяви победната песен в Евровизия за един от хитовете на лятото

Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Хитът "Bangaranga", с който Дара спечели финала на песенния конкурс „Евровизия" във Виена, е на първо място в класацията Топ 50 на Spotify за България за втора седмица, показа проверка на БТА в световната стрийминг платформа.

Към 31 май Дара заема и 55-о място в световната класация на Apple Music, като слиза с две позиции спрямо предишните дни и е на 20-та позиция в европейската класация на Apple Music, което е с три места надолу от миналата седмица, показват данните на стрийминг платформата.

Bangaranga заема №2 в плейлиста за България на Apple Music, като на върха на класацията в момента е песента Orient Express на Криско и групата MBT.

На 27 май Дара и песента ѝ Bangaranga влязоха на 90-о място в класацията Global 200 на „Билборд“. Към 1 юни сутринта изпълнението запазва позицията си в „Билборд“.

Изпълнението на песента Bangaranga на финала на конкурса „Евровизия“ достига почти 17 милиона гледания в официалния канал на форума в YouTube, петнадесет дни след надпреварата. Към 31 май финалното изпълнение на българския представител на „Евровизия“ има над 16 милиона и 730 хиляди гледания, като седмица по-рано имаше 14 милиона гледания.

Музиката и текстът на Bangaranga са дело на Анн Джудит Уик, Кристиан Торсеа, Дарина Йотова (Дара) и Димитрис Контопулос. Bangaranga в изпълнение на Дара донесе на България първата победа в историята на конкурса по време на финала на 70-о издание на „Евровизия“ във Виена на 16 май.

  • 1 Баламата

    10 5 Отговор
    Какво ли ще е догодина да пратим Азис или Фики?

    14:01 01.06.2026

  • 2 Бай Коста

    12 5 Отговор
    На стоте слепи едноокият е цар. Така стана и тука.

    14:03 01.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тази

    15 6 Отговор
    Явно е женена за мюсюлманин, който имал план с Кирчо да произвеждат канабис в промишлени количества..
    Случайно?
    Случайна операция срещу България на културно ниво и..

    Коментиран от #20

    14:04 01.06.2026

  • 5 ШЕФА

    18 6 Отговор
    Със тази Еврог.йска песен изкопахме дъното и в музиката ! След като я направят почетен гражданин на София,да я направят и Мин. на културата хахахахахааааааааа !

    14:05 01.06.2026

  • 6 Акъл

    10 2 Отговор
    Да се приравниш с маймуните не трябва..
    Да видим , колко такива има в България

    14:06 01.06.2026

  • 7 Текстът

    16 5 Отговор
    Е преклонение пред сатаната..
    Мислите, че случайно?

    14:08 01.06.2026

  • 8 Варна

    18 4 Отговор
    Щом Дара Кауфланда стана нац.герой с песен от ЕДНА ДУМА лишена от всякакъв смисъл,закривай театри,библиотеки,читалища и тн. Това е резултата от 35 г.евролиберални ценности !

    14:09 01.06.2026

  • 9 Столична община

    14 3 Отговор
    Р.Радев е позор,Василка Кметицата е позор щом решиха това недоразумение да го правят почетен гражданин на София,а за математиците и спортистите прославили България в целият свят,ГРАМОТА !!!!!!!!!!!!!!!

    14:13 01.06.2026

  • 10 Що не сте публикували текста

    14 1 Отговор
    На български?
    Що не кажете, че това е постановка на онзи, който с д,ж,енд,ъ,ри НЕ,МО и Кончита Вурст спечели първите места. Защо не обясните в какво забъркаха България?

    14:13 01.06.2026

  • 11 Минавам само

    8 1 Отговор
    да повъpнa с кеф! 🤮🤮🤮

    14:16 01.06.2026

  • 12 Пътят към ада

    6 2 Отговор
    Е постлан със суицидна емпатия
    ,,Западната цивилизация е обречена, освен ако основната слабост на суицидната емпатия не бъде разпозната и не бъдат предприети действия.“

    14:17 01.06.2026

  • 13 Соваж бейби

    10 3 Отговор
    До къде стигна България 🤣,момиче от малцинствата и с облекло козина от бигфут да прослави държава! Парите какво ли не правят !Стигнахме ги американците ,остава дамо да ги научим и кючек да играят ,Бионсе и Карди Би пасти да яде пред Дара и Азис 😹

    14:22 01.06.2026

  • 14 Варна

    11 5 Отговор
    Доказателство, че Западът е в тотален упадък. - Песен и изпълнение за идиоти...

    14:24 01.06.2026

  • 15 отвратителна и лицемерна си Дара!

    8 2 Отговор
    Певицата движи в лоша компания
    20-годишната варненка Дарина Йотова, позната повече като Дара, смело върви по пътя на Жана Бергендорф. Поп звездата, прочула се след участието си в „X Фактор” през 2015-а, е влюбена в кокаина. Красавицата си има вземане-даване с „белото” от няколко години, като ту спира, ту отново се поддава на наркоизкушението, писа „Уикенд”.
    Дара посегнала към забранената субстанция още след края на риалити формата, когато попаднала в лоша компания. Още преди три години младата певица бе арестувана, защото полицаите намериха по дрехите й кокаин. Тогава варненката успя да се отърве лесно, като се оправда, че някой й е подхвърлил „колумбийската екстра”.

    Коментиран от #26

    14:27 01.06.2026

  • 16 Банго МанGo

    11 3 Отговор
    Ужасен ужас, е този бълвоч. Опитах се да я изслушам поне веднъж, не ми стигнаха нервите. А слушам електронна, дръм и бейс....

    14:37 01.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 гост

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тази":

    Някой знае ли дали е приела исляма и тя ?

    15:06 01.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гошо

    1 0 Отговор
    Браво. Да идват тук извратеняци те другата година да им давам под наем по 2 евро хилки дневно жилището си.

    15:19 01.06.2026

  • 25 Дара във ролята на вещица

    0 1 Отговор
    Евровизия 2026 -сърцето/логото е според ИИ с прякор: Хамелеоново-сърце (двусмислено!). Тоест нечовешко и рептилско. Демонизмът с пълна сила със скрити и завоалирани послания. Във вечерта/ноща няма други светлини освен на звездите и луната, но те не заслепяват, остава само факлата на бунтовникът Луцифер,та Дарина и задкулисието взеха световната публика за "калинки и шарани" .

    15:19 01.06.2026

  • 26 Казанлъшкия

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "отвратителна и лицемерна си Дара!":

    Дара скоро става на 28,бе, какви ти 20? Явно толкова си проучил ,а си пишеш с у.я измислици.

    Коментиран от #29

    15:21 01.06.2026

  • 27 Зеления

    0 0 Отговор
    Браво Съби !
    Браво Андреева !
    Поне ти пишеш Дара на кирилица !

    15:31 01.06.2026

  • 28 Вие

    1 0 Отговор
    Коги ще бъдете топ в нещо?
    Ще бъдете топ в нищо!
    На Дара може само да й лъапате!

    15:42 01.06.2026

  • 29 Нее толкова сложно

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Казанлъшкия":

    5 септември 2019 .. xoт нюс . бг

    15:44 01.06.2026