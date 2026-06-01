Bangaranga на Дара продължава да покорява световни и български класации

Хитът "Bangaranga", с който Дара спечели финала на песенния конкурс „Евровизия" във Виена, е на първо място в класацията Топ 50 на Spotify за България за втора седмица, показа проверка на БТА в световната стрийминг платформа.
Към 31 май Дара заема и 55-о място в световната класация на Apple Music, като слиза с две позиции спрямо предишните дни и е на 20-та позиция в европейската класация на Apple Music, което е с три места надолу от миналата седмица, показват данните на стрийминг платформата.
Bangaranga заема №2 в плейлиста за България на Apple Music, като на върха на класацията в момента е песента Orient Express на Криско и групата MBT.
На 27 май Дара и песента ѝ Bangaranga влязоха на 90-о място в класацията Global 200 на „Билборд“. Към 1 юни сутринта изпълнението запазва позицията си в „Билборд“.
Изпълнението на песента Bangaranga на финала на конкурса „Евровизия“ достига почти 17 милиона гледания в официалния канал на форума в YouTube, петнадесет дни след надпреварата. Към 31 май финалното изпълнение на българския представител на „Евровизия“ има над 16 милиона и 730 хиляди гледания, като седмица по-рано имаше 14 милиона гледания.
Музиката и текстът на Bangaranga са дело на Анн Джудит Уик, Кристиан Торсеа, Дарина Йотова (Дара) и Димитрис Контопулос. Bangaranga в изпълнение на Дара донесе на България първата победа в историята на конкурса по време на финала на 70-о издание на „Евровизия" във Виена на 16 май.
4 Тази
Случайно?
Случайна операция срещу България на културно ниво и..
6 Акъл
Да видим , колко такива има в България
7 Текстът
Мислите, че случайно?
10 Що не сте публикували текста
Що не кажете, че това е постановка на онзи, който с д,ж,енд,ъ,ри НЕ,МО и Кончита Вурст спечели първите места. Защо не обясните в какво забъркаха България?
12 Пътят към ада
,,Западната цивилизация е обречена, освен ако основната слабост на суицидната емпатия не бъде разпозната и не бъдат предприети действия.“
15 отвратителна и лицемерна си Дара!
20-годишната варненка Дарина Йотова, позната повече като Дара, смело върви по пътя на Жана Бергендорф. Поп звездата, прочула се след участието си в „X Фактор” през 2015-а, е влюбена в кокаина. Красавицата си има вземане-даване с „белото” от няколко години, като ту спира, ту отново се поддава на наркоизкушението, писа „Уикенд”.
Дара посегнала към забранената субстанция още след края на риалити формата, когато попаднала в лоша компания. Още преди три години младата певица бе арестувана, защото полицаите намериха по дрехите й кокаин. Тогава варненката успя да се отърве лесно, като се оправда, че някой й е подхвърлил „колумбийската екстра”.
20 гост
До коментар #4 от "Тази":Някой знае ли дали е приела исляма и тя ?
26 Казанлъшкия
До коментар #15 от "отвратителна и лицемерна си Дара!":Дара скоро става на 28,бе, какви ти 20? Явно толкова си проучил ,а си пишеш с у.я измислици.
27 Зеления
Браво Андреева !
Поне ти пишеш Дара на кирилица !
28 Вие
Ще бъдете топ в нищо!
На Дара може само да й лъапате!
29 Нее толкова сложно
До коментар #26 от "Казанлъшкия":5 септември 2019 .. xoт нюс . бг
