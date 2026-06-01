Bangaranga на Дара продължава да покорява световни и български класации

Хитът "Bangaranga", с който Дара спечели финала на песенния конкурс „Евровизия" във Виена, е на първо място в класацията Топ 50 на Spotify за България за втора седмица, показа проверка на БТА в световната стрийминг платформа.

Към 31 май Дара заема и 55-о място в световната класация на Apple Music, като слиза с две позиции спрямо предишните дни и е на 20-та позиция в европейската класация на Apple Music, което е с три места надолу от миналата седмица, показват данните на стрийминг платформата.

Bangaranga заема №2 в плейлиста за България на Apple Music, като на върха на класацията в момента е песента Orient Express на Криско и групата MBT.

На 27 май Дара и песента ѝ Bangaranga влязоха на 90-о място в класацията Global 200 на „Билборд“. Към 1 юни сутринта изпълнението запазва позицията си в „Билборд“.

Изпълнението на песента Bangaranga на финала на конкурса „Евровизия“ достига почти 17 милиона гледания в официалния канал на форума в YouTube, петнадесет дни след надпреварата. Към 31 май финалното изпълнение на българския представител на „Евровизия“ има над 16 милиона и 730 хиляди гледания, като седмица по-рано имаше 14 милиона гледания.

Музиката и текстът на Bangaranga са дело на Анн Джудит Уик, Кристиан Торсеа, Дарина Йотова (Дара) и Димитрис Контопулос. Bangaranga в изпълнение на Дара донесе на България първата победа в историята на конкурса по време на финала на 70-о издание на „Евровизия“ във Виена на 16 май.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.8 Оценка 2.8 от 13 гласа.

html, body, body:not(.web_whatsapp_com) *, html body:not(.web_whatsapp_com) *, html body.ds *, html body:not(.web_whatsapp_com) div *, html body:not(.web_whatsapp_com) span *, html body p *, html body h1 *, html body h2 *, html body h3 *, html body h4 *, html body h5 *, html body:not(.web_whatsapp_com) *:not(input):not(textarea):not([contenteditable=""]):not( [contenteditable="true"] ), html body:not(.web_whatsapp_com) *[class]:not(input):not(textarea):not([contenteditable=""]):not( [contenteditable="true"] ), html body:not(.web_whatsapp_com) *[id]:not(input):not(textarea):not([contenteditable=""]):not( [contenteditable="true"] ) { user-select: text !important; } html body *:not(input):not(textarea)::selection, body *:not(input):not(textarea)::selection, html body div *:not(input):not(textarea)::selection, html body span *:not(input):not(textarea)::selection, html body p *:not(input):not(textarea)::selection, html body h1 *:not(input):not(textarea)::selection, html body h2 *:not(input):not(textarea)::selection, html body h3 *:not(input):not(textarea)::selection, html body h4 *:not(input):not(textarea)::selection, html body h5 *:not(input):not(textarea)::selection { background-color: #3297fd !important; color: #ffffff !important; } /* linkedin */ /* squize */ .www_linkedin_com .sa-assessment-flow__card.sa-assessment-quiz .sa-assessment-quiz__scroll-content .sa-assessment-quiz__response .sa-question-multichoice__item.sa-question-basic-multichoice__item .sa-question-multichoice__input.sa-question-basic-multichoice__input.ember-checkbox.ember-view { width: 40px; } /*linkedin*/ /*instagram*/ /*wall*/ .www_instagram_com ._aagw { display: none; } /*developer.box.com*/ .bp-doc .pdfViewer .page:not(.bp-is-invisible):before { } /*telegram*/ .web_telegram_org .emoji-animation-container { display: none; } html body.web_telegram_org .bubbles-group > .bubbles-group-avatar-container:not(input):not(textarea):not( [contenteditable=""] ):not([contenteditable="true"]), html body.web_telegram_org .custom-emoji-renderer:not(input):not(textarea):not([contenteditable=""]):not( [contenteditable="true"] ) { pointer-events: none !important; } /*ladno_ru*/ .ladno_ru [style*="position: absolute; left: 0; right: 0; top: 0; bottom: 0;"] { display: none !important; } /*mycomfyshoes.fr */ .mycomfyshoes_fr #fader.fade-out { display: none !important; } /*www_mindmeister_com*/ .www_mindmeister_com .kr-view { z-index: -1 !important; } /*www_newvision_co_ug*/ .www_newvision_co_ug .v-snack:not(.v-snack--absolute) { z-index: -1 !important; } /*derstarih_com*/ .derstarih_com .bs-sks { z-index: -1; } html body .alc_unlock-pseudo-before.alc_unlock-pseudo-before.alc_unlock-pseudo-before::before { pointer-events: none !important; } html body .alc_unlock-pseudo-after.alc_unlock-pseudo-after.alc_unlock-pseudo-after::after { pointer-events: none !important; }