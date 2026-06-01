Национален тест на системата BG-ALERT на 2 юни

Утре в продължение на половин час – от 11:00 ч. до 11:30 ч., ще бъде проведен отложеният от 01.04.2026 г. национален тест на системата BG-ALERT.

Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвиденият канал за тестове.

Каналът за тестове подлежи на управление от Вашето устройство, напомнят от МВР.

Повече информация може да намерите тук: https://www.bg-alert.bg/#/news/49/news