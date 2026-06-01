Национална мрежа за децата: Нека Парламентът възстанови Комисията за децата

1 Юни, 2026 13:33 531 5

Калин Каменов Автор във Fakti.bg

52-рият Парламент прие своя Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС). Сред промените остана почти незабелязан един изключително тревожен факт: за първи път в XXI век в българския Парламент няма да има постоянна комисия, в ангажирана със закони и политики за децата. С приетия правилник безпрецедентно и необосновано беше закрита Комисията по демографската политика, децата и семейството, респ. тези ресори бяха механично прехвърлени към Комисията по труда, демографската и социалната политика. Това алармират от Национална мрежа за децата в писмо до медиите точно на деня на детето – 1 юни.

„Архивът на Парламента показва, че през последните повече от 25 години в Народното събрание неизменно е съществувала парламентарна комисия с ресор „децата“ – макар и под различни форми: Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта (39. и 40. НС), Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта (41. НС), Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта (42. – 48. НС), Комисия по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта (49. НС), Комисия по въпросите на демографската политика, децата и семейството (50. и 51. НС). Парламентарните комисии определят политическия фокус и институционалната тежест на даден ресор. Когато наименованието „децата“ за първи път изцяло отсъства от структурата на коя да е от 24-те постоянни комисии в Народното събрание, това изпраща тревожния сигнал, че детските политики трайно ще бъдат разглеждани „между другото“, а не като хоризонтален национален приоритет. Историческият опит показва колко опасно е това. Дори в периодите, когато темите за децата присъстваха формално в наименованието на постоянна парламентарна комисия, те често оставаха „засенчени“ от други ресори – най-вече от спортните политики. Именно затова обособяването на самостоятелна Комисия по въпросите на демографската политика, децата и семейството през 2024 г. беше важна институционална крачка напред – за първи път фокусът бе поставен изцяло строго върху детското благосъстояние, семейната подкрепа и демографските политики. Днес дори този минимален институционален фокус е заличен“, пишат още от организацията.

„Закриването на комисията за децата идва в момент, в който България продължава да отчита критично ниски резултати в сфери като детско здравеопазване, закрила от насилие, образование и семейна подкрепа. Данните от ежегодния доклад на НМД „Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“ последователно показват, че липсата на координация и последователна политическа отговорност остава сред основните проблеми пред детските политики. Особено тревожен е и фактът, че темите за децата се вливат в една от най-натоварените парламентарни комисии, разглеждаща огромен пакет от социални, трудови и осигурителни въпроси. Определянето на вицепремиер с ресор, касаещ демографските въпроси, категорично не може да компенсира отпадането на децата от структурата на Народното събрание. Изпълнителната и законодателната власт имат различни функции, а парламентарните комисии са ключов механизъм за законодателен фокус, контрол и публичен дебат. Национална мрежа за децата призовава народните представители от 52-ото Народно събрание в спешен порядък да приемат решение за изменение и допълнение на ПОДНС, с което да бъде нормирана самостоятелна парламентарна комисия с ясен ресор „децата“ и „семейството“. Защото държава, която премахва децата дори формално от структурата на парламентарните си органи, трудно може убедително да твърди, че ги поставя в центъра на своите политики“, споделят още от НМД.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 родител

    2 0 Отговор
    Стига с тези комисии .Искам държавата ни да стане бяла -с НЕ корумпирани политици , а не с такива които мислят само как да станат милионери за четири години !!

    13:38 01.06.2026

  • 2 Това е

    2 0 Отговор
    НПО!!!
    Позор!!!

    13:47 01.06.2026

  • 3 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Направете комисия за тъпите родители да знаят какво да правят като имат дете

    14:06 01.06.2026

  • 4 Думата

    0 0 Отговор
    "комисия" е нещо като отрова !

    14:53 01.06.2026

  • 5 Потърпевша

    1 0 Отговор
    Всички са загрижени за децата. Затова детски надбавки получават само от определен етнос. На децата на тези, които са учили и имат добре платена работа не се полагат. Търговците и те много са заинтересовани. Днес, на първи юни балон с образ на приказен герой струваше 8,00 евро. Честит празник скъпи деца!

    14:55 01.06.2026

