БТПП: Катастрофалните сценарии по въвеждане на еврото не се сбъднаха

Катастрофалните сценарии по въвеждане на еврото не се сбъднаха. Равносметка на бизнеса от тримесечното въвеждане и ползване на еврото като национална валута.
В проучване, проведено сред членовете на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) проведена в периода 5-13 март през 2026 година, разпространена в информационните канали на БТПП сред над 6000 респондента, като участие в анкетата са взели 75 фирми от различни сектори и размер на предприятието. Беше проучена темата - Как организацията Ви оценява реализирането на прехода към Еврото?
Темата е важна и интересна, сега след изтичане на 3 месеца от влизането на България е Еврозоната, особено след насаждани негативни сценарии, които е факт, че не се сбъднаха. Бизнеса беше подготвен, като нормално имаше трудности, свързани с чисто технически и нови за всички дейности по преминаване към новата валута, обучения на персонал, опасения на хората и бизнеса дали и как ще протече първия месец в използване на двете валути. Очевидно системата се справи и проблемите са били моменти, преходни и напълно решими. Банковата система беше напълно подготвена, за да осигури плавния преход.
Оказа се, че българските граждани и бизнес са готови за еврозоната. Като цяло процесът мина много по-гладко, отколкото бяха и най-смелите очаквания. 66% от фирмите в анкетата, са нямали съществени проблеми и прехода към еврото е преминал успешно.
Едни от най-сериозно открояващите предизвикателства пред бизнеса е свързан с повишаване на цени на суровини и материали за тяхната, влагани в дейността им ( 38%), както и се наблюдава натиск за увеличаване на заплати (34 %), свързан и с ръста на МРЗ в началото на годината и очакванията от повишена инфлация в края на 2025 и началото на 2026 г. Като очаквано поведение на клиентите от подобна фундаментална промяна на паричния модел в тези първи месеци на годината, 26% от фирмите наблюдават по-плахи покупки със недостатъчна активност в търсенето и въздържане в покупките. Има изчакване и очакване на къде и как ще се промени бизнес средата, цените и търсенето и предлагането на продукция. Ако има скок в цените, то той няма е да обусловен само и единствено от промяна на валутата, а от други
Малка част от микро и малките фирми( 16 %) са имали технически казуси и проблеми със счетоводните софтуери и процеса на годишно счетоводно приключване със своите специфични за целта нови указания. В по-голямата си част тези проблеми са породени и от недостатъчната подготовка на фирмите за счетоводен софтуер към адаптацията, поради големия брой системи, които е следвало да се актуализират, свързан и с недостатъчния извънреден капацитетът на ИТ отделите и софтуерните разработчици да адаптират системите в кратки срокове.
Основните рискове пред цените в следващите месеци ще идват по-скоро от външни икономически и международни фактори и геополитическата среда фактори, свързани с цени на горива, електрическа енергия, скок в цени на суровини и т.н, породени от нестабилната външна среда и конфликти, отколкото от самото въвеждане на еврото. Самия преход от въвеждането на еврото и разлики от превалутирането, не доведе до съществен скок на цените на храните и всичко беше в рамките на очакваните турбуленции, характерни и за другите държави, които въведоха еврото като национална валута, където инфлацията в първия месец се е движила от 0, 2-0, 7%. Опитът и измерената инфлация в първите месеци в Хърватия( 0, 2%) , Естония (0,2% - 0,3%) и Латвия (под 0,3%) в първите месеци след приемането на еврото показва, че основното притеснение – рязък скок на цените – не се оправдава. Според официалните данни, ефектът върху общата инфлация е минимален и краткотраен. Най- важно за предотвратяване на спекулата в тези първи месеци е контролът, като процеса на успешното преминаване зависи от стриктното изписване на цените в двете валути , като в България той ще продължи до м.08/2026 г.
➢ По окончателни данни на НСИ през януари 2026 г. месечната инфлация е 0.6 % спрямо предходния месец, а годишната инфлация за януари 2026 г. спрямо януари 2025 г. е 3.5%.
➢ През февруари 2026 г. месечната инфлация е 0.4 %, а годишната инфлация за февруари 2026 г. спрямо февруари 2025 г. е 3.3%. Инфлацията от началото на годината (февруари 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 1.0%.
➢ Според експресната предварителна оценка на НСИ през март 2026 г. се очаква месечната инфлация да бъде 0.7 %, а годишната инфлация да бъде 3.9%.
През март 2026 г. спрямо предходния месец се очаква най-голямо увеличение на цените в групите: „Транспорт“ (5.5%), „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0.8%), „Информация и комуникация“ (0.8%) и „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ (0.8%).
Според КЗП от момента на въвеждането на еврото до сега не се вижда сериозно повишение на цените. Където е установено такова повишение на цените има тяхна намеса веднага. От началото на въвеждането на еврото са извършени над 8000 проверки, 825 акта са съставени и над 1 милион евро са връчените глоби.
Към момента извън касите на Българската народна банка остават 2.9 млрд. лева в банкноти и монети, което представлява изтеглени 91% от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г. В резултат на добрата организация и координация между ангажираните в процеса страни, процентът на изтегляне от 90% е достигнат значително по-рано от предварителните очаквания за края на юни 2026 г.
Според официалните национални проучвания, позитивните нагласи относно присъединяването на България към еврозоната, категорично доминират над негативните – те са ясно изразени не само сред бизнеса, но вече и сред гражданите.
Сред основните фактори за тази положителна тенденция е спокойният и плавен преход към еврото, който опровергава страховете за значителни проблеми след въвеждането на Еврото и внася и успокоение и сред хората и бизнеса.
4 стоян георгиев
Вижте цените на всичко как скачат главоломно.
Сбъднати се и още как,еврото ни донесе страшна скъпотия и беднотоя.
10:06 07.04.2026
5
20 Стивън Дарси...
ОТ ВЪЗРАЖДАНЕ И СЕГА ПРЕДУПРЕЖДАВАТ ,ЧЕ НИ ГОТВЯТ ЗА ПРЯКО ВЪВЛИЧАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВОЙНАТА В УКРАЙНА СЛЕД УНИЗИТЕЛНИЯ ДОГОВОР КОЙТО ГЮРОВ ПОДПИСА В КИЕВ.
В ПОДКРЕПА НА ТОВА КОЕТО КАЗВАМ Е ,ЧЕ В ГЕРМАНИЯ ВЕЧЕ ИЗЛЕЗЕ ЗАКОН СПОРЕД КОЙТО МЪЖЕ ОТ 18 ДО 45 ГОДИНИ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАТ СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ ОТ БУНДЕСФЕРА АКО ИСКАТ ДА НАПУСНАТ СТРАНАТА.
С ЕДНА ДУМА НЕМЦИТЕ ГИ ГОТВЯТ ЗА ВОЙНА,А ЗНАЕМ ДОБРЕ КАКВИ СА НАВЕДЕНИ НАШЕНСКИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ ДУПЕДАВЦИ И НА 100% ПРЕДИ НЕМЦИТЕ В КЪРВАВАТА МЕСОМРЛАЧКА ПО ЗАПОВЕД НА БРЮКСЕЛ,ЛОНДОН И ТЕЛ АВИВ ПЪРВИ ЩЕ БЪДАТ ХВЪРЛЕНИ НАШИТЕ МЪЖЕ И МЛАДЕЖИ ВЪВ ВОЙНАТА.
10:24 07.04.2026
24 КЗП
До коментар #2 от "ООрана държава":Същите са ама в евро.
10:27 07.04.2026
Коментиран от #52
10:27 07.04.2026
27 реалността извън пропагандата на брюксел
Лекарства, които купувах - от 8 лева на 6 евро - 50% увеличение
Билет за транспорт на децата до училище - от 1,20 лв. на 1,20 евро - 100% увеличение
Подстригване в квартала - от 8 лв. на 6 евро - 50 % увеличение
Преглед на колата - от 65 лева на 46 евро - около 50 % увеличение
Повечето храни, да не ги изреждам - от 10 до 50 % увеличение. Зеленчуците - до 80-100%.
Наем на жилище - 40% увеличение.
Това е реалността, а лъжите на евроатлантическия дебилитет не ме интересуват.
10:33 07.04.2026
31 Дада
КАЖЕТЕ ГО НА 6 500 000 ТЕ МИЛИОНА БЪЛГАРИ....ИЗЛЕЗТЕ ПО УЛИЦАТА КАТО ИСТИНСКИ ЖУРНАЛИСТИ С МИКРОФОН И КАМЕРА И ПОЧВАЙТЕ ЕДИН ПО ЕДИН НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП ПО ВСИЧКИ ГРАДОВЕ ДА ВИДИМ НЕ СЕ ЛИ Е СБЪДНАЛА,,,ВСИЧКО ПОСЛЪПНА ДВОЙНО И ТРОЙНО
Доктор оптимист: Наполовина жив е!
Статията е оптимистична ..
2025-2026
Цена краставици -5 лв през 2025-към края на 2025 9 лв ,в момента е 5 евро кг
Цена розов домат - в началото на 2025 4,30 лв кг към края на 2025 е 8.80 лв ,сега е 4,70 евро
Цена - зехтин Елиа 1 л в началото на 2025 - 22.90 лв,към средата на 2025 г става 29.90 лв към края на 2025 г става 32.90 лв литър,сега е 20 евро литъра
Цена бензин А 95 - 2025 г - 2.26 лв- цена 2026 г 1,50 евро
Цена преглед при лекар без направление ( нищо че си здравно осигурен) начало на 2025 г - 50 лв,,в момента е 70 евро НАПРАВЕТЕ СИ СМЕТКАТА ТУК УВЕЛИЧЕНИЕТО Е 410%
лекарствата в България са сред най скъпите в Европа като увеличението от 2025 г до 2026 г е средно с 100%
Хайде сега тези бо.клуци които са изтипосали тези лъжи да ме опровергаят и да докажат че не е така а не да лъжат най нагло с някакви измислени цифри които нямат един грам истина
Коментиран от #41, #42, #68
10:54 07.04.2026
41 Гост
До коментар #37 от "ФАЛШИВА НОВИНА":Вчера купих 1 литър зехтин Елиа на цена 7.15 евро
42 Ако не си измисляш
До коментар #37 от "ФАЛШИВА НОВИНА":Ако имаш такива доказани данни с трябва да сезираш КЗП
43 Прав си, но не съвсем
До коментар #4 от "стоян георгиев":Скачат заради огромните пари, които се раздават на "социално слабите" мургави събратя. Незаработените пари ВИНАГИ предизвикват инфлация. А държавният дълг скача главоломно. Да му мислят децата ни и внуците. Ако днес е скъпо, то утре ще е МНОГО СКЪПО!
47 И ЖЕТОНИТЕ В АВТОМИВКИТЕ
До коментар #44 от "Интересно ми е":ОТ 1ЛВ СТАНАХА ЕДНО ПРОКЪЛНАТО ЕВРО......МА ДА Е САМО ТВА......
51 Авгомивка
До коментар #47 от "И ЖЕТОНИТЕ В АВТОМИВКИТЕ":При нас няма промяна в цените. На вашата автомивка ако има поскъпване, обадете се на КЗП
52 Българин
До коментар #24 от "КЗП":Бензина беше 2.5 лева, сега 1.60 евро.
Значи цената му е спаднала!
67 КЪДЕ Е АДРЕСА ВИ ДА ИДВАМ
До коментар #51 от "Авгомивка":ПРИ ВАС..
68 Да........
До коментар #37 от "ФАЛШИВА НОВИНА":А мераклиите чакат имотите да станат по 2 за лев. Балончето, имотното, да се спука......., ама все не идва тая радост......
70 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
До коментар #28 от "не разбра":Костя късото е рицаря на провалената кауза.
Каквото е казал, че няма да стане, то задължително става.
За каквото се "бори", обезателно се случва обратното.
Случайност ?! Един, два, три ... 30 пъти ?!!!? Не ми се вярва да е такъв карък.
Ситурно са им изключени телефоните и не получават вестници. Та с мислят че са Българска търговско-промишлена Палата.
Горките - едва ли съзнават къде са. Всичко поскъпна Двойно - че и тройно.
84 ТЪКМО БЕНТЛИТАТА ША
До коментар #55 от "000":ПОЕФТИНЕЯТ.....
85 За сведение
До коментар #75 от "Варна":Там ни набута негово величество "владко момче сладко"опг......,въпреки ,че СЛЪНЦЕТО много искаше това "постижение " ,да е на него....,не че владко не е негов избраник...
14:56 07.04.2026
86 Коцето
До коментар #70 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":Си е алъш -вериш , баш верният до БАТ и поклонник на тъмното в ЗОНАТА....
87 Милена
Така стана и в България. Ефектът от унищожаването на нашата валута и вкарването на чуждата колониална валута, тепърва ще се усеща.
В сравнение обаче с това, което направиха с душата на българите, защото много по-унизително и много по-гадно е това, което направиха с нашето достойнство.
От Брюксел и нашите наведени управляващи (ГЕРБ,ИТН,ДПС,ППДБ) отправиха ясно послание: че народът няма право на избор, че гласът му е незначителен и че ще бъде принуден да приеме предварително взети решения. Това представлява форма на институционално насилие над един народ, при което икономическите механизми се използват като средство за подчинение.
В подобни ситуации търсенето на отговорност е неизбежно. Историческата справедливост изисква ясно назоваване на лицата и структурите, които са довели до трайна икономическа и политическа зависимост на държавата.
До коментар #87 от "Милена":Много точно!
Сега по минусите ще познаете тези, които са крали и крадат, защото инфлацията не им пречи да са достатъчно сити.
16:09 07.04.2026