БТПП: Катастрофалните сценарии по въвеждане на еврото не се сбъднаха

Катастрофалните сценарии по въвеждане на еврото не се сбъднаха. Равносметка на бизнеса от тримесечното въвеждане и ползване на еврото като национална валута.

В проучване, проведено сред членовете на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) проведена в периода 5-13 март през 2026 година, разпространена в информационните канали на БТПП сред над 6000 респондента, като участие в анкетата са взели 75 фирми от различни сектори и размер на предприятието. Беше проучена темата - Как организацията Ви оценява реализирането на прехода към Еврото?

Темата е важна и интересна, сега след изтичане на 3 месеца от влизането на България е Еврозоната, особено след насаждани негативни сценарии, които е факт, че не се сбъднаха. Бизнеса беше подготвен, като нормално имаше трудности, свързани с чисто технически и нови за всички дейности по преминаване към новата валута, обучения на персонал, опасения на хората и бизнеса дали и как ще протече първия месец в използване на двете валути. Очевидно системата се справи и проблемите са били моменти, преходни и напълно решими. Банковата система беше напълно подготвена, за да осигури плавния преход.

Оказа се, че българските граждани и бизнес са готови за еврозоната. Като цяло процесът мина много по-гладко, отколкото бяха и най-смелите очаквания. 66% от фирмите в анкетата, са нямали съществени проблеми и прехода към еврото е преминал успешно.

Едни от най-сериозно открояващите предизвикателства пред бизнеса е свързан с повишаване на цени на суровини и материали за тяхната, влагани в дейността им ( 38%), както и се наблюдава натиск за увеличаване на заплати (34 %), свързан и с ръста на МРЗ в началото на годината и очакванията от повишена инфлация в края на 2025 и началото на 2026 г. Като очаквано поведение на клиентите от подобна фундаментална промяна на паричния модел в тези първи месеци на годината, 26% от фирмите наблюдават по-плахи покупки със недостатъчна активност в търсенето и въздържане в покупките. Има изчакване и очакване на къде и как ще се промени бизнес средата, цените и търсенето и предлагането на продукция. Ако има скок в цените, то той няма е да обусловен само и единствено от промяна на валутата, а от други

Малка част от микро и малките фирми( 16 %) са имали технически казуси и проблеми със счетоводните софтуери и процеса на годишно счетоводно приключване със своите специфични за целта нови указания. В по-голямата си част тези проблеми са породени и от недостатъчната подготовка на фирмите за счетоводен софтуер към адаптацията, поради големия брой системи, които е следвало да се актуализират, свързан и с недостатъчния извънреден капацитетът на ИТ отделите и софтуерните разработчици да адаптират системите в кратки срокове.

Основните рискове пред цените в следващите месеци ще идват по-скоро от външни икономически и международни фактори и геополитическата среда фактори, свързани с цени на горива, електрическа енергия, скок в цени на суровини и т.н, породени от нестабилната външна среда и конфликти, отколкото от самото въвеждане на еврото. Самия преход от въвеждането на еврото и разлики от превалутирането, не доведе до съществен скок на цените на храните и всичко беше в рамките на очакваните турбуленции, характерни и за другите държави, които въведоха еврото като национална валута, където инфлацията в първия месец се е движила от 0, 2-0, 7%. Опитът и измерената инфлация в първите месеци в Хърватия( 0, 2%) , Естония (0,2% - 0,3%) и Латвия (под 0,3%) в първите месеци след приемането на еврото показва, че основното притеснение – рязък скок на цените – не се оправдава. Според официалните данни, ефектът върху общата инфлация е минимален и краткотраен. Най- важно за предотвратяване на спекулата в тези първи месеци е контролът, като процеса на успешното преминаване зависи от стриктното изписване на цените в двете валути , като в България той ще продължи до м.08/2026 г.

➢ По окончателни данни на НСИ през януари 2026 г. месечната инфлация е 0.6 % спрямо предходния месец, а годишната инфлация за януари 2026 г. спрямо януари 2025 г. е 3.5%.

➢ През февруари 2026 г. месечната инфлация е 0.4 %, а годишната инфлация за февруари 2026 г. спрямо февруари 2025 г. е 3.3%. Инфлацията от началото на годината (февруари 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 1.0%.

➢ Според експресната предварителна оценка на НСИ през март 2026 г. се очаква месечната инфлация да бъде 0.7 %, а годишната инфлация да бъде 3.9%.

През март 2026 г. спрямо предходния месец се очаква най-голямо увеличение на цените в групите: „Транспорт“ (5.5%), „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0.8%), „Информация и комуникация“ (0.8%) и „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ (0.8%).

Според КЗП от момента на въвеждането на еврото до сега не се вижда сериозно повишение на цените. Където е установено такова повишение на цените има тяхна намеса веднага. От началото на въвеждането на еврото са извършени над 8000 проверки, 825 акта са съставени и над 1 милион евро са връчените глоби.

Към момента извън касите на Българската народна банка остават 2.9 млрд. лева в банкноти и монети, което представлява изтеглени 91% от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г. В резултат на добрата организация и координация между ангажираните в процеса страни, процентът на изтегляне от 90% е достигнат значително по-рано от предварителните очаквания за края на юни 2026 г.

Според официалните национални проучвания, позитивните нагласи относно присъединяването на България към еврозоната, категорично доминират над негативните – те са ясно изразени не само сред бизнеса, но вече и сред гражданите.

Сред основните фактори за тази положителна тенденция е спокойният и плавен преход към еврото, който опровергава страховете за значителни проблеми след въвеждането на Еврото и внася и успокоение и сред хората и бизнеса.