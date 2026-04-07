Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Мнения »
БТПП: Катастрофалните сценарии по въвеждане на еврото не се сбъднаха

БТПП: Катастрофалните сценарии по въвеждане на еврото не се сбъднаха

7 Април, 2026 10:00

  • бтпп-
  • въвеждане на еврото-
  • кзп-
  • кзк

Според КЗП от момента на въвеждането на еврото до сега не се вижда сериозно повишение на цените

БТПП: Катастрофалните сценарии по въвеждане на еврото не се сбъднаха - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Катастрофалните сценарии по въвеждане на еврото не се сбъднаха. Равносметка на бизнеса от тримесечното въвеждане и ползване на еврото като национална валута.

В проучване, проведено сред членовете на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) проведена в периода 5-13 март през 2026 година, разпространена в информационните канали на БТПП сред над 6000 респондента, като участие в анкетата са взели 75 фирми от различни сектори и размер на предприятието. Беше проучена темата - Как организацията Ви оценява реализирането на прехода към Еврото?

БТПП: Катастрофалните сценарии по въвеждане на еврото не се сбъднаха

Темата е важна и интересна, сега след изтичане на 3 месеца от влизането на България е Еврозоната, особено след насаждани негативни сценарии, които е факт, че не се сбъднаха. Бизнеса беше подготвен, като нормално имаше трудности, свързани с чисто технически и нови за всички дейности по преминаване към новата валута, обучения на персонал, опасения на хората и бизнеса дали и как ще протече първия месец в използване на двете валути. Очевидно системата се справи и проблемите са били моменти, преходни и напълно решими. Банковата система беше напълно подготвена, за да осигури плавния преход.

Оказа се, че българските граждани и бизнес са готови за еврозоната. Като цяло процесът мина много по-гладко, отколкото бяха и най-смелите очаквания. 66% от фирмите в анкетата, са нямали съществени проблеми и прехода към еврото е преминал успешно.

Едни от най-сериозно открояващите предизвикателства пред бизнеса е свързан с повишаване на цени на суровини и материали за тяхната, влагани в дейността им ( 38%), както и се наблюдава натиск за увеличаване на заплати (34 %), свързан и с ръста на МРЗ в началото на годината и очакванията от повишена инфлация в края на 2025 и началото на 2026 г. Като очаквано поведение на клиентите от подобна фундаментална промяна на паричния модел в тези първи месеци на годината, 26% от фирмите наблюдават по-плахи покупки със недостатъчна активност в търсенето и въздържане в покупките. Има изчакване и очакване на къде и как ще се промени бизнес средата, цените и търсенето и предлагането на продукция. Ако има скок в цените, то той няма е да обусловен само и единствено от промяна на валутата, а от други

Малка част от микро и малките фирми( 16 %) са имали технически казуси и проблеми със счетоводните софтуери и процеса на годишно счетоводно приключване със своите специфични за целта нови указания. В по-голямата си част тези проблеми са породени и от недостатъчната подготовка на фирмите за счетоводен софтуер към адаптацията, поради големия брой системи, които е следвало да се актуализират, свързан и с недостатъчния извънреден капацитетът на ИТ отделите и софтуерните разработчици да адаптират системите в кратки срокове.

Основните рискове пред цените в следващите месеци ще идват по-скоро от външни икономически и международни фактори и геополитическата среда фактори, свързани с цени на горива, електрическа енергия, скок в цени на суровини и т.н, породени от нестабилната външна среда и конфликти, отколкото от самото въвеждане на еврото. Самия преход от въвеждането на еврото и разлики от превалутирането, не доведе до съществен скок на цените на храните и всичко беше в рамките на очакваните турбуленции, характерни и за другите държави, които въведоха еврото като национална валута, където инфлацията в първия месец се е движила от 0, 2-0, 7%. Опитът и измерената инфлация в първите месеци в Хърватия( 0, 2%) , Естония (0,2% - 0,3%) и Латвия (под 0,3%) в първите месеци след приемането на еврото показва, че основното притеснение – рязък скок на цените – не се оправдава. Според официалните данни, ефектът върху общата инфлация е минимален и краткотраен. Най- важно за предотвратяване на спекулата в тези първи месеци е контролът, като процеса на успешното преминаване зависи от стриктното изписване на цените в двете валути , като в България той ще продължи до м.08/2026 г.

➢ По окончателни данни на НСИ през януари 2026 г. месечната инфлация е 0.6 % спрямо предходния месец, а годишната инфлация за януари 2026 г. спрямо януари 2025 г. е 3.5%.

➢ През февруари 2026 г. месечната инфлация е 0.4 %, а годишната инфлация за февруари 2026 г. спрямо февруари 2025 г. е 3.3%. Инфлацията от началото на годината (февруари 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 1.0%.

➢ Според експресната предварителна оценка на НСИ през март 2026 г. се очаква месечната инфлация да бъде 0.7 %, а годишната инфлация да бъде 3.9%.

През март 2026 г. спрямо предходния месец се очаква най-голямо увеличение на цените в групите: „Транспорт“ (5.5%), „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0.8%), „Информация и комуникация“ (0.8%) и „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ (0.8%).

Според КЗП от момента на въвеждането на еврото до сега не се вижда сериозно повишение на цените. Където е установено такова повишение на цените има тяхна намеса веднага. От началото на въвеждането на еврото са извършени над 8000 проверки, 825 акта са съставени и над 1 милион евро са връчените глоби.

Към момента извън касите на Българската народна банка остават 2.9 млрд. лева в банкноти и монети, което представлява изтеглени 91% от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г. В резултат на добрата организация и координация между ангажираните в процеса страни, процентът на изтегляне от 90% е достигнат значително по-рано от предварителните очаквания за края на юни 2026 г.

Според официалните национални проучвания, позитивните нагласи относно присъединяването на България към еврозоната, категорично доминират над негативните – те са ясно изразени не само сред бизнеса, но вече и сред гражданите.

Сред основните фактори за тази положителна тенденция е спокойният и плавен преход към еврото, който опровергава страховете за значителни проблеми след въвеждането на Еврото и внася и успокоение и сред хората и бизнеса.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 62 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    44 46 Отговор
    Даже се забелязва леко повишение в покупателната способност на населението.

    Коментиран от #9

    10:02 07.04.2026

  • 2 ООрана държава

    165 21 Отговор
    Тогава защо цените са почти двойни от преди приемането?

    Коментиран от #24

    10:02 07.04.2026

  • 3 честен ционист

    103 42 Отговор
    Така ще твърдят като преминете от Евро на купонна система.

    10:05 07.04.2026

  • 4 стоян георгиев

    153 13 Отговор
    Какво (не)се сбъднаха бре?.
    Вижте цените на всичко как скачат главоломно.
    Сбъднати се и още как,еврото ни донесе страшна скъпотия и беднотоя,а тоя соросоиден бълвоч който го е надраскал в подкрепа на скапаното ви еврЮ-шиткой да иде на пазара да си купу краставици по 8 евро килото и да си набучи отзад.

    Коментиран от #43

    10:06 07.04.2026

  • 5 Това е !

    85 8 Отговор
    Гледната Точка !

    На Търговците !

    Но не И !

    На Народа !

    Който бива Малтретиран !

    От Тези !

    10:08 07.04.2026

  • 6 За Бога братя

    64 5 Отговор
    Не купувайте.

    10:08 07.04.2026

  • 7 наблюдател

    76 7 Отговор
    Голямата катастрофа е голямото скачане на цените.Всички цифрички и чисълца по-горе са Бла.Бла-Бла!

    10:09 07.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да ! Поку

    53 6 Отговор
    Да ! Покупателната ми Способност !

    Е Голяма !

    Защото !

    Не Купувам Нищо !

    При Тези !

    Летящи !

    Нагоре !

    Цени !

    Коментиран от #13

    10:13 07.04.2026

  • 11 Дзак

    47 5 Отговор
    Инфлацията от войната пълни бюджета! И пак затъват в дългове.

    10:13 07.04.2026

  • 12 цените ги вдигат българите

    18 55 Отговор
    Цените не ги вдига Еврото.

    Коментиран от #14

    10:14 07.04.2026

  • 13 Долнокачествени Стоки !

    50 5 Отговор

    До коментар #10 от "Да ! Поку":

    Долнокачествени Стоки !

    На ВИСОКИ ЦЕНИ !

    10:14 07.04.2026

  • 14 Всъщност !

    25 9 Отговор

    До коментар #12 от "цените ги вдигат българите":

    Всъщност !

    И Двете !

    Коментиран от #16

    10:15 07.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Всъщност

    5 17 Отговор

    До коментар #14 от "Всъщност !":

    Не са и двете.

    10:16 07.04.2026

  • 17 Реалист

    58 8 Отговор
    Ама въобще не се сбъднаха, по зле е и от катастрофа!

    10:22 07.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тези явно

    47 7 Отговор
    Живеят в друга държава

    10:22 07.04.2026

  • 20 Стивън Дарси...

    41 13 Отговор
    ОТ ВЪЗРАЖДАНЕ БЯХА ПЕАВИ-ЕВРОТО ,ЩЕ НИ ДОНЕСЕ СКЪПОТИЯ И ПОВСЕМЕСНО ОБЕДНЯВАНЕ НА НАРОДА.,НО ХОРАТА НЕ СЕ ВСЛУШАХА И СЕГА СТРАДАТ ,
    ОТ ВЪЗРАЖДАНЕ И СЕГА ПРЕДУПРЕЖДАВАТ ,ЧЕ НИ ГОТВЯТ ЗА ПРЯКО ВЪВЛИЧАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВОЙНАТА В УКРАЙНА СЛЕД УНИЗИТЕЛНИЯ ДОГОВОР КОЙТО ГЮРОВ ПОДПИСА В КИЕВ ,НО ПАК СТАДОТО СИ МИСЛИ ,ЧЕ ТОВА ЩЕ НИ ПОДМИНЕ И ПАК НАКРАЯ ПАК ВЪЗРАЖДАНЕ ЩЕ СЕ ОКАЖАТ ПРАВИ .
    В ПОДКРЕПА НА ТОВА КОЕТО КАЗВАМ Е ,ЧЕ В ГЕРМАНИЯ ВЕЧЕ ИЗЛЕЗЕ ЗАКОН СПОРЕД КОЙТО МЪЖЕ ОТ 18 ДО 45 ГОДИНИ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАТ СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ ОТ БУНДЕСФЕРА АКО ИСКАТ ДА НАПУСНАТ СТРАНАТА.
    С ЕДНА ДУМА НЕМЦИТЕ ГИ ГОТВЯТ ЗА ВОЙНА,А ЗНАЕМ ДОБРЕ КАКВИ СА НАВЕДЕНИ НАШЕНСКИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ ДУПЕДАВЦИ И НА 100% ПРЕДИ НЕМЦИТЕ В КЪРВАВАТА МЕСОМРЛАЧКА ПО ЗАПОВЕД НА БРЮКСЕЛ,ЛОНДОН И ТЕЛ АВИВ ПЪРВИ ЩЕ БЪДАТ ХВЪРЛЕНИ НАШИТЕ МЪЖЕ И МЛАДЕЖИ ВЪВ ВОЙНАТА.

    10:24 07.04.2026

  • 21 Последния Софиянец

    27 7 Отговор
    Верно ли ?

    10:25 07.04.2026

  • 22 Въведохте го,

    38 6 Отговор
    но хората обедняха…

    10:26 07.04.2026

  • 23 Делю Хайдутин

    45 7 Отговор
    И тези лъжци ще защитават потребителите?

    10:26 07.04.2026

  • 24 КЗП

    41 7 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    Същите са ама в евро.

    Коментиран от #52

    10:27 07.04.2026

  • 25 маке..

    31 7 Отговор
    То бандерските бг-та са като коньие със капаци,утре ще зареждат на две евро литаро и нема начин тогава цените да станат едно към едно,слава на техеране,та дъртио джендър да им кара през босфоро на 120$ барело,а нефтохимо им е само на 500 км по море дето барелчето е наполовина,ама така требва да бъде за тва смотано племе..оти умното маджарско ягне суче от две овци,а на бг-тата..линеее

    10:31 07.04.2026

  • 26 Ич...ич не се сбъднаха

    38 7 Отговор
    Само че сега сме 5 пъти по бедни.

    10:31 07.04.2026

  • 27 реалността извън пропагандата на брюксел

    56 5 Отговор
    Да , не се сбъднаха. Не са катастрофални, а са още по-катастрофални. За такива лъжи като тази статия, трябва да се носи отговорност и да се влиза в затвора. Значи инфлация 0.7%. Представяте ли си? Давам Ви примир за цени миналата година април и сега април /преди кризата с петрола заради войната САЩ-Иран/, за да не каже някой, че е заради нея.
    Лекарства, които купувах - от 8 лева на 6 евро - 50% увеличение
    Билет за транспорт на децата до училище - от 1,20 лв. на 1,20 евро - 100% увеличение
    Подстригване в квартала - от 8 лв. на 6 евро - 50 % увеличение
    Преглед на колата - от 65 лева на 46 евро - около 50 % увеличение
    Повечето храни, да не ги изреждам - от 10 до 50 % увеличение. Зеленчуците - до 80-100%.
    Наем на жилище - 40% увеличение.
    Това е реалността, а лъжите на евроатлантическия дебилитет не ме интересуват.

    10:33 07.04.2026

  • 28 не разбра

    10 23 Отговор
    Нали Костадинов щеше да си прави публично харакири ако България въведе Еврото? Щеше да си пали спестовната в Евро сметка на площада.

    Коментиран от #70

    10:40 07.04.2026

  • 29 РЕАЛИСТ

    37 5 Отговор
    Народът е казал " Ситият на гладния не вярва" Този който е писал статията взема хилядарки евро от държавна служба и си защитава поста, кой с пълзене са му дали.

    10:40 07.04.2026

  • 30 Да,бе

    36 4 Отговор
    Явно с авторчето живеем в различни държави...Тия данни за инфлацията са дневни,а не месечни стойности.

    10:42 07.04.2026

  • 31 Дада

    35 5 Отговор
    Не се сбъднаха ли ??

    КАЖЕТЕ ГО НА 6 500 000 ТЕ МИЛИОНА БЪЛГАРИ....ИЗЛЕЗТЕ ПО УЛИЦАТА КАТО ИСТИНСКИ ЖУРНАЛИСТИ С МИКРОФОН И КАМЕРА И ПОЧВАЙТЕ ЕДИН ПО ЕДИН НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП ПО ВСИЧКИ ГРАДОВЕ ДА ВИДИМ НЕ СЕ ЛИ Е СБЪДНАЛА,,,ВСИЧКО ПОСЛЪПНА ДВОЙНО И ТРОЙНО

    10:42 07.04.2026

  • 32 нннн

    22 2 Отговор
    Доктор песимист: Пациентът е наполовина умрял.
    Доктор оптимист: Наполовина жив е!
    Статията е оптимистична ..

    10:46 07.04.2026

  • 33 Пенчо

    36 6 Отговор
    Приравняването на цените 1лев=1€ не е катастрофално нали....!? Да ви ...........та!

    10:48 07.04.2026

  • 34 Калин

    30 4 Отговор
    По-катастрофално от това здраве му кажи..... трагедия

    10:49 07.04.2026

  • 35 Както казваше баба ми:

    27 4 Отговор
    Мижи - да те лажем.

    10:50 07.04.2026

  • 36 Айде бе

    28 5 Отговор
    Тая статия мазният арменец алхимик Хампарцумян ли я е писал!???

    10:51 07.04.2026

  • 37 ФАЛШИВА НОВИНА

    38 6 Отговор
    Опровергаване на тази статия която е фалшива новина

    2025-2026

    Цена краставици -5 лв през 2025-към края на 2025 9 лв ,в момента е 5 евро кг
    Цена розов домат - в началото на 2025 4,30 лв кг към края на 2025 е 8.80 лв ,сега е 4,70 евро
    Цена - зехтин Елиа 1 л в началото на 2025 - 22.90 лв,към средата на 2025 г става 29.90 лв към края на 2025 г става 32.90 лв литър,сега е 20 евро литъра
    Цена бензин А 95 - 2025 г - 2.26 лв- цена 2026 г 1,50 евро
    Цена преглед при лекар без направление ( нищо че си здравно осигурен) начало на 2025 г - 50 лв,,в момента е 70 евро НАПРАВЕТЕ СИ СМЕТКАТА ТУК УВЕЛИЧЕНИЕТО Е 410%
    лекарствата в България са сред най скъпите в Европа като увеличението от 2025 г до 2026 г е средно с 100%

    Хайде сега тези бо.клуци които са изтипосали тези лъжи да ме опровергаят и да докажат че не е така а не да лъжат най нагло с някакви измислени цифри които нямат един грам истина

    Коментиран от #41, #42, #68

    10:54 07.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 На дунава с погачите

    12 4 Отговор
    Свикнахте ли с еврото?защо поредна година никой немидва на Дунав??Нищо не обаждате.

    10:56 07.04.2026

  • 40 Тези са слепи и нагли

    27 5 Отговор
    Поредните лъжи

    10:56 07.04.2026

  • 41 Гост

    10 4 Отговор

    До коментар #37 от "ФАЛШИВА НОВИНА":

    Вчера купих 1 литър зехтин Елиа на цена 7.15 евро

    11:06 07.04.2026

  • 42 Ако не си измисляш

    7 4 Отговор

    До коментар #37 от "ФАЛШИВА НОВИНА":

    Ако имаш такива доказани данни с трябва да сезираш КЗП

    11:10 07.04.2026

  • 43 Прав си, но не съвсем

    21 1 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Скачат заради огромните пари, които се раздават на "социално слабите" мургави събратя. Незаработените пари ВИНАГИ предизвикват инфлация. А държавният дълг скача главоломно. Да му мислят децата ни и внуците. Ако днес е скъпо, то утре ще е МНОГО СКЪПО!

    11:13 07.04.2026

  • 44 Интересно ми е

    27 2 Отговор
    Авторът, или авторите на тази "бодряшка статия" дали са стъпвали скоро в магазин! Всичко там ВЕЧЕ Е ПО ДВЕ! И ако нещо преди е струвало да речем 2 лева, сега струва 2 евро! Може и да има изключения, но те са много малко и в повечето случаи картината е такава!

    Коментиран от #47

    11:27 07.04.2026

  • 45 Тъп Глупънсбъркър

    17 2 Отговор
    То може да не се вижда ама си се усеща и то яко, а пък и са минали само два месеца и е още много рано да рзавявавате байряка.

    11:32 07.04.2026

  • 46 Сбъдване

    21 3 Отговор
    Повече евроатлантичност означава повече инфрлация, повече войни, повече сегментиране на обществото, повече разграждане на държавта - вие си мислете за кого искате да гласувате.

    11:35 07.04.2026

  • 47 И ЖЕТОНИТЕ В АВТОМИВКИТЕ

    22 4 Отговор

    До коментар #44 от "Интересно ми е":

    ОТ 1ЛВ СТАНАХА ЕДНО ПРОКЪЛНАТО ЕВРО......МА ДА Е САМО ТВА......

    Коментиран от #51

    11:48 07.04.2026

  • 48 А така ааа,

    9 1 Отговор
    НИЕ сме перфектни. Само така. Стана ми много добре. 🤣

    11:50 07.04.2026

  • 49 Винкело

    20 1 Отговор
    Нищо не разбрах. Уж гражданите били одобрявали еврото, пък то питани били "бизнеса" и началниците му. Пука му на бизнеса. Че нали той си определя надценките, цените и си брои печалбите.

    11:52 07.04.2026

  • 50 Вие сте бунаци

    12 4 Отговор
    Аз забелязах нещо интересноКойто е имал левове има и евро! А ни казаха че всички ще се напълним с евро без да сме имали и пукнат лев!

    11:56 07.04.2026

  • 51 Авгомивка

    7 2 Отговор

    До коментар #47 от "И ЖЕТОНИТЕ В АВТОМИВКИТЕ":

    При нас няма промяна в цените. На вашата автомивка ако има поскъпване, обадете се на КЗП

    Коментиран от #67

    12:00 07.04.2026

  • 52 Българин

    9 5 Отговор

    До коментар #24 от "КЗП":

    Бензина беше 2.5 лева, сега 1.60 евро.

    Значи цената му е спаднала!

    12:02 07.04.2026

  • 53 Дори

    13 2 Отговор
    цените тръгнаха надолу. Вече е много по-евтино всичко, близо два пъти.

    12:03 07.04.2026

  • 54 Повечето

    7 1 Отговор
    експерти наистина очакваха това масово поевтиняване преди и по време на въвеждане на еврото да се случи. И познаха.

    12:06 07.04.2026

  • 55 000

    13 3 Отговор
    Настрадин ходжа тъкмо си научил магарето дя не яде - и то умряло. Дефицита към 31.03 е 3.2 млрд евро. Стягайте гайките - идва глад.

    Коментиран от #84

    12:09 07.04.2026

  • 56 Възраждане ви предупредиха

    13 2 Отговор
    Никой не се вслуша и не излезе на протест. Бяхме шепа хора, а точно това трябваше да е по- големия протест и от тези в края на годината. Продадохме си г3@ на ЕС и сега ще си сърбаме попарата. Предупреждаваха ни и всички вече изпатили членки на ЕЗ, на никоя не повярвахме. Утре като ви изпратят на украинския фронт заради договорчетата на нелегитимно правителство, пак не вярвайте на очевадното.

    12:19 07.04.2026

  • 57 Аква

    14 2 Отговор
    Най- лошите мисли на българите се сбъднаха. Еврото ни нанесе невъобразима инфлация, чудовищни цени и ни прати под дъното на ада. Огромен провал след влизането ни в еврозоната. Лошото надмина очакванията. Ние сме в клуба на богатите - Борисов се изхрачи над националното ни достойнство.

    12:27 07.04.2026

  • 58 Буаххахха

    12 2 Отговор
    Направо падаш от коня,без да си се качил.Абсолютна статия на м и си рка!Ама как бе!България е на дъното,но я изкарват,видите ли тук се живее со кротце,со благо.Растем,развиваме се,произвеждаме,цените са "нормални".Обаче,какво е всъщност?Няма да й припомням.Единствено произвеждаме в сан.възли.Там имаме продукция.А дизелът гони 4 лв. или 2 евро.Да отиде да види колко са краставиците и ако не са скъпи,да си завре една,където най-много иска!

    12:30 07.04.2026

  • 59 Ванко

    14 2 Отговор
    Абе Вие нормални ли сте,всичко е по 2 на цените в лева,за какво беше този прах в очите с нези проверяващи за спекула,какъв е резултата от работата им и колко струват на държавата,толкова години надцеката се върти между складове на едро,търговски вериги и никога не се знае нищо,пълен и тотален провал за всичко за което казват няма проблем,А тези от НСИ на кого са нужни,тотално уволнение и закриване като институция,дано някога този народ се събуди....

    12:32 07.04.2026

  • 60 Старец

    13 2 Отговор
    Направихме най голямата глупост с приеманрто на еврото. И това, което се случва с цените е само началото. Всички политици, които ни набутаха в пропадналата еврозона трябва да отидат на р.зстрел.

    12:34 07.04.2026

  • 61 1234

    9 1 Отговор
    Абе тия луди ли са , или так аса им казали да приказват ?! Цените на всичко са нагоре , и то отпреди да започне войната в Иран...

    12:48 07.04.2026

  • 62 Не сте народ

    8 0 Отговор
    Вие сте тъппи фритюрници. Силни сте само по форумите, докато мошениците пълнят гуши. А гуша насита няма - колкото повече тлъстее, толкова по-нагла и алчна става. Напълно си заслужавате грабежа, на който сте подложени. Не узрявате, не поумнявате. Прекараха ви за пореден път!

    12:55 07.04.2026

  • 63 народът е казал

    8 1 Отговор
    На чужд г.з и сто тояги са малко.

    13:06 07.04.2026

  • 64 Пришелец

    8 0 Отговор
    Жалко ,че Факти няма архив да изтипосаме на "Стената на позора" да не ги наричам нарицателно противопоставящите се.
    Леле колко съм коректен!

    13:09 07.04.2026

  • 65 Цък

    9 1 Отговор
    Само стъкмистики и ала бала. 1 лев = 1евро. Жалка работа.

    13:16 07.04.2026

  • 66 Хохо Бохо

    8 1 Отговор
    Тези наглеци прекаляват. Как не са се сбъднали бе? Кило маруля е на цената на кело свинско преди еврото. В коя България живеят тея тъ па ни?

    13:22 07.04.2026

  • 67 КЪДЕ Е АДРЕСА ВИ ДА ИДВАМ

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Авгомивка":

    ПРИ ВАС..

    13:25 07.04.2026

  • 68 Да........

    8 0 Отговор

    До коментар #37 от "ФАЛШИВА НОВИНА":

    А мераклиите чакат имотите да станат по 2 за лев. Балончето, имотното, да се спука......., ама все не идва тая радост......

    13:28 07.04.2026

  • 69 Студопор

    10 0 Отговор
    Защо лъжете хората... Защо не кажете, че цените бяха завишени в сравнение с останалата част на ЕС дори преди приемане на еврото? Защо не кажете с колко % поскъпна а всичко спрямо ЕС СЛЕД вкарването на еврото?

    13:37 07.04.2026

  • 70 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    2 5 Отговор

    До коментар #28 от "не разбра":

    Костя късото е рицаря на провалената кауза.
    Каквото е казал, че няма да стане, то задължително става.
    За каквото се "бори", обезателно се случва обратното.
    Случайност ?! Един, два, три ... 30 пъти ?!!!? Не ми се вярва да е такъв карък.

    Коментиран от #86

    13:38 07.04.2026

  • 71 Сусу Манарата

    8 1 Отговор
    Самата фраза "плавен преход" се оказа една голяма лъжа. Повече коментар не е нужен.

    13:48 07.04.2026

  • 72 Дервишоглу

    4 4 Отговор
    Че на кой му дреме за мършите бе. След месец един милион гласа ще дойдат от Турция за чорапа и петроханските педофили и работата е опечена.

    13:48 07.04.2026

  • 73 ШЕФА

    6 1 Отговор
    Ингилизова,ти от дека си ма ? Какви са тези думи 6 000 РЕСПОНДЕНТА,къде ги научи ма ? Сигурно си завършила в Студенският град, и си мноооооооого умна и начетена та използваш такива сложни думички !

    14:02 07.04.2026

  • 74 Гец

    7 2 Отговор
    Хахахаха! Народът пъшка,както не е пъшкал под турско! Хората са смазани!

    14:05 07.04.2026

  • 75 Варна

    14 0 Отговор
    Пак гласувайте за българоубиеца и престъпник номер 1 Тулупа,то се гордее че с фалшиви данни за инфлация и БВП ни набута в Еврото !

    Коментиран от #85

    14:07 07.04.2026

  • 76 Българите

    7 1 Отговор
    и сега не вярват, че ще им се случи война, въпреки че "съюзниците" упорито ги наричат "източен фланг". И пак ще пускат като луди за евротлантистките шарлатани, щото едни ги "кефил" Бойко, друг Румен. Същата инфантилност като в навечерието на Първата и в навечерието на Втората световни войни.... После рев

    14:12 07.04.2026

  • 77 Еврото

    8 2 Отговор
    е поредната катастрофа, резултат от бг. малоумието и острата нужда да "принадлежим".

    14:15 07.04.2026

  • 78 Точен

    6 3 Отговор
    Като гледам оценката от постингите, не е катастрохален сценарий, а Апакалиптична реалност... Ей затова гласувам за ВЪЗРАЖДАНЕ, точно заради такива "статии"...

    14:18 07.04.2026

  • 79 ХА ХА ХА

    7 2 Отговор
    ПЭЛНИ ИДIOTI !!!

    14:20 07.04.2026

  • 80 Мунчо

    7 2 Отговор
    След въвеждането на еврото промяна, ама никаква няма? Само дето горивото е над 0,50 евро дизел нагоре и 50% от бедните българи с 323 евро на месец са живи умрели! Бог да ги прости!

    14:22 07.04.2026

  • 81 Никой

    7 1 Отговор
    Че то България отдавна няма промишленост и търгвия - каква е тази Палата.

    Ситурно са им изключени телефоните и не получават вестници. Та с мислят че са Българска търговско-промишлена Палата.

    Горките - едва ли съзнават къде са. Всичко поскъпна Двойно - че и тройно.

    14:28 07.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 В статията

    3 0 Отговор
    Става дума за "катастрофално" повишение на цените. Явно имат предвид нещо, което е струвало 10 лева, сега да струва 15000 евро. Такова нещо няма. Така че, прави са...

    14:44 07.04.2026

  • 84 ТЪКМО БЕНТЛИТАТА ША

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "000":

    ПОЕФТИНЕЯТ.....

    14:50 07.04.2026

  • 85 За сведение

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Варна":

    Там ни набута негово величество "владко момче сладко"опг......,въпреки ,че СЛЪНЦЕТО много искаше това "постижение " ,да е на него....,не че владко не е негов избраник...

    14:56 07.04.2026

  • 86 Коцето

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    Си е алъш -вериш , баш верният до БАТ и поклонник на тъмното в ЗОНАТА....

    15:08 07.04.2026

  • 87 Милена

    5 1 Отговор
    Във всяка една от държавите, в които местната валута е била унищожена, следва скок на инфлацията.
    Така стана и в България. Ефектът от унищожаването на нашата валута и вкарването на чуждата колониална валута, тепърва ще се усеща.
    В сравнение обаче с това, което направиха с душата на българите, защото много по-унизително и много по-гадно е това, което направиха с нашето достойнство.

    От Брюксел и нашите наведени управляващи (ГЕРБ,ИТН,ДПС,ППДБ) отправиха ясно послание: че народът няма право на избор, че гласът му е незначителен и че ще бъде принуден да приеме предварително взети решения. Това представлява форма на институционално насилие над един народ, при което икономическите механизми се използват като средство за подчинение.
    В подобни ситуации търсенето на отговорност е неизбежно. Историческата справедливост изисква ясно назоваване на лицата и структурите, които са довели до трайна икономическа и политическа зависимост на държавата.

    Коментиран от #91

    15:12 07.04.2026

  • 88 Доматите бяха 5 лева, сега са 5 евро!

    6 1 Отговор
    Връзка пресен лук беше 1 лев, сега е 1 евро!
    Тотални дебили!

    15:34 07.04.2026

  • 89 Без Априлско въстание

    4 1 Отговор
    няма как да стане!

    15:36 07.04.2026

  • 90 Уфсъ

    4 0 Отговор
    Ние от стадото показахме, че след като сме остригани, може да бъдем и одрани!

    16:07 07.04.2026

  • 91 Сусу Манарата

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "Милена":

    Много точно!
    Сега по минусите ще познаете тези, които са крали и крадат, защото инфлацията не им пречи да са достатъчно сити.

    16:09 07.04.2026