Директорът на РИОСВ – Варна е освободен от длъжност

1 Юни, 2026 14:10 1 189 25

От днес на негово място е назначен Румен Костадинов

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова директорът на РИОСВ – Варна Ерджан Ебатин е освободен от длъжност от 1 юни, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

От днес на негово място е назначен Румен Костадинов. В инспекцията Костадинов е работил в периода 2003-2006 г. като главен юрисконсулт и ръководител на административно-правния отдел, бил е главен юрисконсулт в ТД „Държавен резерв и военновременни запаси“ – Варна. От 2007 г. досега е адвокат. Завършва магистратура по „Управление и опазване на екосистемите“.

Министър Росица Карамфилова възложи на Инспектората към МОСВ да извърши проверка в регионалната инспекция във Варна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джанито Себайтинов

    19 6 Отговор
    нема ли сега да бъде сгащен от прокуратурата? А извинете, тя си е още на другарят Пеевски, а другарят Боташ там не смее да пипа.

    Коментиран от #13

    14:19 01.06.2026

  • 2 Ужас безкрай

    18 2 Отговор
    По-добре късно отколкото никога. Отдавна трябваше да се случи това.

    14:19 01.06.2026

  • 3 И оправиха

    9 6 Отговор
    работата с дежурните си назначения и преназначения и купища псевдо дейности !

    14:21 01.06.2026

  • 4 Сила

    18 2 Отговор
    Обратно в Максуда , да бере тухли и железо ....

    14:22 01.06.2026

  • 5 кой мy дpeмe

    7 12 Отговор
    "на негово място е назначен Румен Костадинов"

    от клана Радев !

    Коментиран от #19

    14:24 01.06.2026

  • 6 Читател

    11 3 Отговор
    Освободен от длъжност и дотам! Дали ще го съдят за корупция ?!😄

    14:28 01.06.2026

  • 7 Браво бе! Намериха виновен!

    11 2 Отговор
    Сега всички ще си отдъхнат, защото повече никой няма да ги търси за отговорност. Време е да се обмисля нова далавера. Да се сещате за нещо незастроено? Карадере? Иракли? Силистар? Липите?

    14:29 01.06.2026

  • 8 Хо хо

    4 8 Отговор
    Сменят модела ППДБ-ДПС с ПБ-БКП-Доган. Демек, Олеся с Митрофанката.

    14:32 01.06.2026

  • 9 Гост

    15 1 Отговор
    Оня де викаше на хората мръшляци кога ще бъде задържан?

    Коментиран от #25

    14:32 01.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тома

    16 1 Отговор
    Ама трябваше да знаем че ебатин бил директор за да не се чудим защо корупцията е номер едно във Варна

    14:37 01.06.2026

  • 12 Бихлюл

    10 1 Отговор
    Анаааааа бат Ерджан отиде курбан. Мистър кеш викаше по ино време Делян бей? Чичо Румен, а?

    14:38 01.06.2026

  • 13 Фатмето

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Джанито Себайтинов":

    Ше го викат и него, карат ги по ред. От долу на гори да ни са сърдат.

    14:41 01.06.2026

  • 14 Чичо от село

    9 1 Отговор
    Леле голяма реване ще падне от страна на Веселина Томова.Огън и жупел ще бълва.Е.Е и е сакъ приятел.

    14:51 01.06.2026

  • 15 Тиквата +Шиши =💩

    9 1 Отговор
    Веднага съд и затвор за този боклук и помияр Ебатин 💩💩👊🤛🤣😂

    15:00 01.06.2026

  • 16 Гост

    2 1 Отговор
    Как на 29 години се става областен координатор на ДПС за област Варна?
    И как на 35 години се става член на съвета на директорите на Двореца на културата и спорта във Варна?

    15:05 01.06.2026

  • 17 Ганя Путинофила

    0 1 Отговор
    Варна е руска губерния с черкезко население.

    Коментиран от #20

    15:13 01.06.2026

  • 18 Не е ли уволнена

    1 0 Отговор
    и чистачката на инспекцията. Съгласно ЗООС, ако не е разглеждано инвестиционно намерение строеж не може да се извършва. Само че РИОСВ прави, каквото и нареди принципала, Министър на околната среда, така че давайте уволнете чистачката

    15:16 01.06.2026

  • 19 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "кой мy дpeмe":

    Ти да не очакваш да сложат Байрама?

    15:17 01.06.2026

  • 20 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ганя Путинофила":

    Има и гагаузи и печенеги и помаци. Не са само чаркези.

    15:19 01.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Какво става във Варна? Директорите - турци, инвеститорите - украинци,общинарите - измамници, да живее демокрацията!

    15:41 01.06.2026

  • 25 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    По - бавно, но славно. Щото да не стане като ареста на Бокича - бързата работа срам за майстора

    15:43 01.06.2026

