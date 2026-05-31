Новини
Мнения »
Eвропа има нужда от евроскептицизъм? Какво предлага Радев?

Eвропа има нужда от евроскептицизъм? Какво предлага Радев?

31 Май, 2026 19:01 989 13

  • румен радев-
  • прогресивна българия-
  • евро-
  • еврозона-
  • герб-
  • бойко борисов

Но пропагандата, каквото и поражение да нанесе върху общественото съзнание, докато не е станала държавна идеология - като марксизма-ленинизма в съветския период или месианския национализъм в днешна Русия, няма комфорта на финална истина

Eвропа има нужда от евроскептицизъм? Какво предлага Радев? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Още в първия месец на премиерския пост Румен Радев заяви, че "Европа има нужда от една солидна доза евроскептицизъм". Какво да очакваме от управлението му? От Георги Лозанов.

Още преди изборите имаше индикации, че евроинтеграционният курс на България, за който повече или по-малко работеха всички правителства на прехода, ще претърпи промяна при правителството на Румен Радев. Изненада беше, че това стана в "прав текст" още на четиринадесетия ден, когато Радев заяви: "Европа има нужда от една солидна доза евроскептицизъм". На този ранен етап промяната в отношението към ЕС няма как да е крайна - в стил Костадин Костадинов, който казва "ЕС е вреден! Като под турско робство сме!". Идеята вероятно е тя по-скоро да изглежда като загриженост към него самия, "за да оцелее в съвременния изключително сложен свят".

Разбира се, общоевропейските властови институции дават дефекти, защото по конституирането си не подлежат на граждански контрол. Няма как да има европейско гражданско общество, то функционира в национални граници и там може да поставя своите искания, да протестира, да сваля правителства. Без коректива му властта по-лесно се бюрократизира, което намалява темпото и ефективността на решенията ѝ.

Критики към ЕС. Мълчание относно Путин и Тръмп.

Но критиките към ЕС могат да се приемат за искрени, само ако с поне същата строгост са отправени към други два властови центъра, които в момента носят далеч по-голям риск за бъдещето на Европа – Кремъл и Белия дом. Към Путин, който, за да прекъсне европейския път на Украйна, вече четвърта година сее смърт. И към Тръмп, който с циничен политически инфантилизъм се отказа от евроатлантическата солидарност, за да превърне Путин от военнопрестъпник в партньор. Да не говорим за продължаващите ядрени закани на Путин и за несъстоятелните геополитически лупинги на Тръмп, които не той плаща от джоба си. Но срещу тях Румен Радев не казва и дума.

С насочването на критиката само към ЕС - при мълчаливото подминаване на Путин и Тръмп, евроскептицизмът звучи изцяло в техен интерес. И то конкретно на Путин – Тръмп е приемлив, доколкото го подкрепя. Радев още преди година направи изказване, което бе възприето от мнозина като изявление в полза на агресора Русия: "Европа не може да налага мир от позиция на сила". Нищо, че силата на Европа се състои в това, че не позволява на Русия да превземе Украйна със сила.

Евроскептицизъм има навсякъде из Европа. Особеното на българския е, че на моменти напомня на путинизъм, но още срамежлив. И затова, ако се застава на страната на Путин, се налага това да бъде някак замаскирано. Повтаря се, че България има право на свое собствено мнение в ЕС. Но как така нашето собствено мнение не е в отклонение от руските интереси, за противоречие да не говорим: обявяваме се за падане на санкциите, отричаме зелената сделка, възмущаваме се от "джендъри", каквото и да значи това.

Нашите евроскептични доводи звучат така, сякаш повтарят опорките от пропагандната война, която Русия води със Запада с цел да си върне в Европа под лозунга за "нов световен ред" старата съветска зона на влияние. Русия и Западът в случая, естествено, не са географски понятия, а политически маркери – съответно на диктатура (автокрация) и на либерална демокрация. И тук няма никаква русофобия и русофилия, нито място за културни или исторически дебати, а единствено разлика в начина, по който се упражнява властта – с принуда и насилие или със зачитане на човешките права. Именно пропагандната война на диктатурата (автокрацията) срещу либералната демокрация днес се преопакова и прокарва чрез реториката на евроскептицизма.

Защото в своите мераци за нов световен ред Русия няма самочувствие да нападне с оръжие държави от ЕС и НАТО и разчита на пропаганда. Опитва се в тези държави дотолкова да промие мозъците на гражданите, че те сами да се откажат от демокрацията и да си изберат автократско правителство, лоялно към автократския режим на Путин. Донякъде го постигна с Орбан преди унгарците да се опомнят и да го свалят.

Накъде ще тръгне Радев?

По какъв път ще поеме правителството на Румен Радев? Зависи от това дали ще превърне евроскептицизма в държавна идеология. В историята (при фашизма и комунизма), както казва Хана Аренд, държавната идеология винаги служи като "алиби за терор", разделяйки мненията на "правилни" и "вражески", забранявайки алтернативните гласове в медиите и преследвайки хората, които ги изразяват. Либералната демокрация – обратно, е празна идеологическа рамка, в която са възможни всякакви идеологии, включително и такива, която я отричат. Това я прави уязвима от пропагандните атаки на автокрацията, но пък иначе би заприличала на нея самата.

През годините в България руските пропагандисти (различно мотивирани) с разпалване на страхове и лансиране на конспиративни теории дотолкова деформираха представите за либерална демокрация, че "демокрация" изчезна от политическия речник, а "либерална" стана едва ли не мръсна дума. Помогна им и това, че лица на корупцията, според моментния си интерес, се заявиха като предани евроатлантици. Помогнаха и наследените културно-исторически връзки с Русия, хиперболизирани и фалшифицирани от социалистическото образование, чиято инерция продължава досега.

Но пропагандата, каквото и поражение да нанесе върху общественото съзнание, докато не е станала държавна идеология - като марксизма-ленинизма в съветския период или месианския национализъм в днешна Русия, няма комфорта на финална истина.

Гласувалите за Радев вероятно помнят, че го избраха, за да бъде демонтиран олигархическият модел на управление, а не за да се подмени евроинтеграцията на България с евроскептицизъм. Добре е това да не се забравя.

***
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пожелание

    12 3 Отговор
    Дано Радев отрезви мафията и шарените знамена които си развяваха байряка в НС. !!

    19:07 31.05.2026

  • 2 Минчо

    8 1 Отговор
    Големи глупости пише тук....!!!

    19:07 31.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сзо

    11 4 Отговор
    Между другото много хора гласуваха за зеления чорап заради про путинската му позиция

    19:16 31.05.2026

  • 6 Дориана

    8 1 Отговор
    Много ясно ЕС има само два варианта или да продължи да дава оръжия и пари на Украйна до постигане на война между НАТО и Русия или да промени своята политика от конфронтация към мирни преговори и взаимни отстъпки. При всички случаи България ще остане в периферията на войната благодарение на Румен Радев.

    19:19 31.05.2026

  • 7 Анонимен

    10 1 Отговор
    Европейците изведнъж се уплашиха от демокрацията и почнаха с пропагандите.

    19:20 31.05.2026

  • 8 Стига бе

    6 2 Отговор
    Такива без умни писаници на “десните” жълт0п@ветни сектанти вече вълнуват само розовите понита. ЕС има нужда от повече разум и реалистична оценка на действителността. Зелени сделки, две скорости, прекомерно администриране, надменност, хаотична външна политика и неспособност да се сонкурира с големите играчи, доведоха до изпадането на ЕС от групата на световните лидери. А иначе всеки лидер на държава-членка има право на собствено мнение, а не само на yesman ство

    19:39 31.05.2026

  • 9 Радев да обяви военно положение!

    3 2 Отговор
    Това е единственният изход за тази тотално пробита територия!
    ДАНС, МАНС и други подобни милиционерски корумпирани формирования, да се ликвидират!

    19:41 31.05.2026

  • 10 А бе ти гледай си твоя път

    6 0 Отговор
    И да не изгубиш папионката

    19:47 31.05.2026

  • 11 анонимен

    2 1 Отговор
    Този нещастник пък кога стана и геополитически анализатор. Мт.исловните му екстременти не ме интересуват.

    20:01 31.05.2026

  • 12 Госあ

    1 1 Отговор
    Много ме изнервят излиянията на полуграмотни хора ! От тая градска десница, освен тежък провинциализъм и червено минало (в лошия смисъл на думата, защото има и такъв), друго не се вижда. Кой от тия хубавци е доказан професионалист в нещо (като Румен Радев, да речем) ? Полуграмотна пасмина 💁

    20:10 31.05.2026

  • 13 Премиера

    1 0 Отговор
    Европа бързо схвана че с Радев ще е по трудно!

    20:22 31.05.2026