Строителният контрол проверява хотел на "Елените"

2 Юни, 2026 07:29 1 052 13

Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустроството и ДНСК - София

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започва проверка на документите на хотелския комплекс "Астория" в курортен комплекс "Елените", съобщи БНР.

Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустроството и ДНСК - София след среща със собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване и инженерната инфраструктура в комплекса като водоснабдяване, канализация и електричество.

Осем месеца след наводнението в курортния комплекс "Елените" хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Калта и тинята на места още не са изчистени, кабели стърчат от сградите, част от тръбите на канализацията са отнесени от водата, коритото на реката не е почистено.

"Ами, ние не искаме да ни дадете пари да си оправим апартаментите. Дайте ни право да имаме ток, вода и да си живеем, да си ги оправим сами, пак оправете канализацията, всичко ни оправете, да не убие някой тоя ток.", казва Татяна Титова- собственик на апартамент във "Вили Романа".

В продължение на две седмици от строителния контрол във Варна ще проверяват документите на хотел "Астория". Защо – обяснява временно изпълняващият длъжността директор на дирекцията в Бургас Кети Вълкова:

"Имаме информация, че не са въведени в експлоатация все още сградите, имаме разрешения за строеж, които са издадени от главния архитект на Община Несебър. Защо не са въведени в експлоатация, ние не можем да кажем, тъй като е в компетенциите на главния архитект, който издава удостоверение за въвеждане в експлоатация, предвид категорията на строежите."

За хотел "Негреско", построен върху коритото на река, е ясно, че е напълно законен:

Относно "Негреско", там самият хотел има удостоверение за въвеждане в експлоатация, които също са от компетенциите на общината и са издадени за въпросния хотел. При нас няма преписка, която да е за незаконно строителство, тъй като за него има издадени два броя, както казах, удостоверение за въвеждане в експлоатация", обяснява Вълкова.

На фона на разрухата, двата плажа на "Елените" са готови да посрещнат туристи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зелен бетон

    16 1 Отговор
    От статията се разбира,че в банановата република всичко е точно и цари благоденствие и просперитет.

    07:33 02.06.2026

  • 2 Разходки

    8 1 Отговор
    до морето, нищо продуктивно - само разходи на вятъра !

    07:35 02.06.2026

  • 3 Георгиев

    5 1 Отговор
    Няма разрешителни, не е извършен ремонт и дейности, защото никой не е платил. Под масата. В тази държава всички чакат рушвет, за да свършат нещо. За държавните и общински служби и служители ми е думата. Докъде я докарахме!

    07:40 02.06.2026

  • 4 пътник

    4 0 Отговор
    Т.Дончева що мълчи?Или фитилът й угасна?

    07:42 02.06.2026

  • 5 Потрес

    7 1 Отговор
    Имаме вика "разрешение за строеж, но не са ни издали Акт 16", що ли, а?

    Коментиран от #12

    07:42 02.06.2026

  • 6 Олее

    9 0 Отговор
    Строителен контрол Варна "Най-неподkупните" и сериозни хора.

    Коментиран от #8

    07:46 02.06.2026

  • 7 Сетиха се неможачите

    5 0 Отговор
    Не е Строителен контрол, а безконтрол

    07:49 02.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хихи

    3 0 Отговор
    а може и проверяващите да намажат, кой парко място, кой студио...

    08:09 02.06.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 0 Отговор
    Уж НЕГРЕСКО беше незаконен
    Пък има РАЗРЕШЕНИЕ за въвеждане в експлоатация.

    08:10 02.06.2026

  • 11 Фори

    4 0 Отговор
    А, вече хотел Абре байно ле Петреско стана законен! Миналата година беше незаконен! Нали и канализацията им е частна! Защо общината ще дава много пари да я поправи? Ще отложат ремонта другаде в общината за да поправят милионерската канализация!

    08:12 02.06.2026

  • 12 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Потрес":

    Разрешение за експлоатация
    И акт 16 е едно и също
    Ама ти откъде да знаеш

    08:15 02.06.2026

  • 13 Кога ще провери

    1 0 Отговор
    незаконния град Факултету. Драга редакция попитайте уравляващи и контролиращи органи.Имате това право и ни оведомете.

    08:26 02.06.2026

