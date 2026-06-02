Спортът по ТВ във вторник (2 юни)

2 Юни, 2026 08:19 707 0

Ето какво може да гледате днес

Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

11:30 Тенис: Ролан Гарос - Евроспорт 1

15:15 Колоездене: Обиколка на Италия - жени - Евроспорт 2

18:30 Минифутбол: Европейско първенство БЪЛГАРИЯ - Унгария, четвъртфинал - БНТ 3

19:00 Футбол: Хърватия – Белгия - Диема спорт 3

20:00 Футбол: Грузия – Румъния - Диема спорт 2

20:00 Минифутбол: Европейско първенство, четвъртфинал - БНТ 3

21:30 Минифутбол: Европейско първенство, четвъртфинал - БНТ 3

21:45 Футбол: Уелс – Гана - Диема спорт 3

23:00 Минифутбол: Европейско първенство, четвъртфинал - БНТ 3


