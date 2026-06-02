България отбелязва Деня на Ботев и загиналите за освобождението на България

2 Юни, 2026 08:02 699 30

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес отбелязваме Деня на Ботев и загиналите за освобождението на България, припомня БНТ.

Тази година се навършват 150 години от смъртта на поета и революционер Христо Ботев. По традиция възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционния поход „По пътя на Ботевата чета“. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица.

Точно в 12.00 на обяд сирените в цялата страната ще се включат в продължение на 2 минути, за да напомнят за саможертвата на падналите в Освобождението на страната.


  • 1 Сталин

    9 5 Отговор
    Напразно са загинали за България, безнадеждна пародия на държава

    Коментиран от #5

    08:09 02.06.2026

  • 2 опикано сopocне

    3 1 Отговор
    Ас сам троснат и ша са оплача на Галя, че не носа вече фec. Искaм на читварти юли да празнувам.

    08:09 02.06.2026

  • 3 Сталин

    8 5 Отговор
    Когато Христо Ботев влиза с четата си в България и излизат в Балкана искат от един овчар 10 агнета да се нахрани четата от 200 души и овчаря до последно е искал да му се платят агнетата, Ботев му плаща и казва"и ние за този народ сме тръгнали курбан да ставаме".
    Не случайно ЦРУ е отделило най малко пари за контрол на българската си колония ,защото знаят че България е самоконтролираща се колониална робска територия и изпращат треторазрядни чиновници за посланници ,дори за африканските държави ЦРУ отпуска повече пари за контрол.
    Българина не е способен на велики дела,защото по природа е мушморок и мишок,страхлив треперещ за мизерния си живот човек,затова няма и нито едно политическо убийство в България,за разлика от повечето държави в Европа.
    Така че надежда всякаква вие оставете.
    НЕ ПРЕЧЕТЕ НА Българина ЗА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СИ ИЗБОР ДА БЪДЕ ОВЦА.

    Коментиран от #23, #27

    08:12 02.06.2026

  • 4 Стас

    10 2 Отговор
    Днес трябва да има хора,като националния ни герой! За да вървим напред успешно. Христо Ботев е българин за пример!

    08:12 02.06.2026

  • 5 честен ционист

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Те не са загивали за България като държава, а за идеите на комунизма и да го има днес навсякъде в Европа, Азия и Америките.

    08:13 02.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Вечна слава

    11 2 Отговор
    на героите ! Те я заслужават !

    08:21 02.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 честен ционист

    0 6 Отговор

    До коментар #9 от "1488":

    Заставането „мирно“ по време на манифестации, тържествени проверки или маршируване, е част от милитаризацията на обществото – всеки трябва да следва строга линия без въпроси и лични отклонения.

    08:29 02.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Улав

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Анализ":

    Убиец е обретонова нашия дето го уби дъно там сме като нация та ще се очудваме за банганарранга

    08:30 02.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "1488":

    Не се срамувай кажи си

    08:40 02.06.2026

  • 20 Р Г В

    5 0 Отговор
    Станете Ботев , Левски , Караджата да видите как съвременните български еничери присламчили се към двете противоконституционни партии ни газят а държавните им служители от Родопския край ни плашат публично с отмъщение. Срам за господата от правоохранителните органи и служби. Къде ли ще се поклонят и поднесат венци днес Д.П. , Б.Б. и техните ортаци.

    08:46 02.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пионерски спомени

    7 2 Отговор
    Добре, че беше "лошия социализъм" да създаде тази традиция, че и героите щяха да са забравени. Макар, че като минеш покрай някои паметници в страната виждаш забравата и разрухата. А на този ден всички паметници бяха отрупани с венци и цветя.

    08:51 02.06.2026

  • 23 Гуньо Пристиа

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Има голяма разлика между това да пасеш овцете и да си техен собственик. Ако само ги пасеш после нали от теб ще ги търсят. Бедния овчар ли да храни четата?

    08:59 02.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Крали Марко

    4 0 Отговор
    Помислете и над въпроса защо четата се разпръсква точно след смъртта му и ги избиват поединично.

    09:09 02.06.2026

  • 26 Простият Марко

    1 5 Отговор

    До коментар #24 от "Крали Марко":

    за нета : БАН е крила истината за смъртта на Ботев?

    Ботев е убит от черкерзин служещ в турския патрул отговарящ за определяна област.
    Има си записани и архивирани данни от свидетелите по онова време.

    Коментиран от #28, #29

    09:19 02.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Простият Марко":

    Не те слуша главата

    09:33 02.06.2026

  • 29 Не е така

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Простият Марко":

    Ти ходил ли си до Йолковица да видиш каква джунгла е май месец лобното място? Черкезин в 9 вечерта по тъмно с оптически мерник?! Друг път.

    Убиецът на Ботев е Обретенов или Димитрото. Изпокарали са се и гръмнат в гръб. Ако Ботев е ттигнал жив да Сърбия, щял е да им държи сметка за изчезналите пари.

    09:34 02.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

