НЛО над Приморско: Здравко, победителят от "Биг Брадър", видя пулсиращо кълбо

Светещ обект, който сменя цветове и „виси“ неподвижно в небето над Приморско, стресна победителя от първия сезон на „Биг Брадър“ Здравко Василев, пише hotarena.net.

Пред „България Днес“ коренякът от Приморско разказва за странното явление, което вижда вече за втори път на абсолютно същото място.

„Аз не твърдя какво точно е това, просто се чудех дали и други хора са го видели“, обяснява Здравко. По думите му загадъчният обект приличал на пулсираща сфера, която сменя цветовете си от бяло към зелено, лилаво и виолетово.

„Стоеше неестествено във въздуха. После като топче за пинг-понг просто подскочи и изчезна“, разказва Василев.

Публикацията му в социалните мрежи предизвика огромен интерес и събра стотици коментари само за часове.

„За по-малко от 12 часа публикацията има над 600 000 гледания, явно доста хора са виждали подобни неща“, казва пред „България Днес“ победителят от първия сезон на „Биг Брадър“.

Някои от последователите му предполагат, че става дума за Луната, но Здравко категорично отхвърля тази версия. Той дори проверил посоката и положението на небесните тела.

„Луната беше на чист изток, а това нещо беше в съвсем друга посока. Няма как да ги объркам“, категоричен е Василев.

Бившият риалити герой разказва, че по време на наблюдението бил на лодка край Приморско и първоначално гледал обекта с бинокъл. Докато вземе професионалния си фотоапарат с телеобектив, мистериозното кълбо вече изчезнало.

Интересното е, че това не е първият подобен случай за него. Здравко твърди, че е видял същото явление преди около две години – отново на абсолютно същото място.

„Беше зимата, пак на абсолютно същото място. И тогава публикувах снимки и отново имаше огромен интерес“, спомня си Василев.

Въпреки множеството теории в интернет Здравко не дава окончателно обяснение. Според него движението на обекта е било „неестествено“ и не приличало нито на самолет, нито на дрон.

„Управлявам дронове от години и се интересувам от техника. Това движение не беше нормално. Нямаше звук, нямаше траектория – просто висеше. Дори проверих в специализирано приложение за въздушен трафик дали в района има летателни апарати, но нямаше абсолютно нищо“, категоричен е Здравко.

Сред коментарите под публикацията му имало предположения, че става дума за кълбовидна мълния – рядко атмосферно явление, което се появява при задушно време преди буря. Други пък предполагат, че може да е дрон или необясним светлинен феномен.

Самият Здравко признава, че вярва, че човечеството не е само във Вселената.

„Ако сме сами, това би било абсолютна загуба на пространство. Има милиарди звезди. Няма как да сме сами. И да успокоя читателите – не пия, не пуша и не взимам забранени субстанции. Бях напълно трезвен и знам какво видях“, завършва с усмивка Василев.