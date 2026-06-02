НЛО над Приморско: Здравко, победителят от "Биг Брадър", видя пулсиращо кълбо

2 Юни, 2026 08:15 1 540 25

Коренякът от Приморско разказва за странното явление, което вижда вече за втори път на абсолютно същото място

Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Светещ обект, който сменя цветове и „виси“ неподвижно в небето над Приморско, стресна победителя от първия сезон на „Биг Брадър“ Здравко Василев, пише hotarena.net.

Пред „България Днес“ коренякът от Приморско разказва за странното явление, което вижда вече за втори път на абсолютно същото място.

„Аз не твърдя какво точно е това, просто се чудех дали и други хора са го видели“, обяснява Здравко. По думите му загадъчният обект приличал на пулсираща сфера, която сменя цветовете си от бяло към зелено, лилаво и виолетово.

„Стоеше неестествено във въздуха. После като топче за пинг-понг просто подскочи и изчезна“, разказва Василев.

Публикацията му в социалните мрежи предизвика огромен интерес и събра стотици коментари само за часове.

„За по-малко от 12 часа публикацията има над 600 000 гледания, явно доста хора са виждали подобни неща“, казва пред „България Днес“ победителят от първия сезон на „Биг Брадър“.

Някои от последователите му предполагат, че става дума за Луната, но Здравко категорично отхвърля тази версия. Той дори проверил посоката и положението на небесните тела.

„Луната беше на чист изток, а това нещо беше в съвсем друга посока. Няма как да ги объркам“, категоричен е Василев.

Бившият риалити герой разказва, че по време на наблюдението бил на лодка край Приморско и първоначално гледал обекта с бинокъл. Докато вземе професионалния си фотоапарат с телеобектив, мистериозното кълбо вече изчезнало.

Интересното е, че това не е първият подобен случай за него. Здравко твърди, че е видял същото явление преди около две години – отново на абсолютно същото място.

„Беше зимата, пак на абсолютно същото място. И тогава публикувах снимки и отново имаше огромен интерес“, спомня си Василев.

Въпреки множеството теории в интернет Здравко не дава окончателно обяснение. Според него движението на обекта е било „неестествено“ и не приличало нито на самолет, нито на дрон.

„Управлявам дронове от години и се интересувам от техника. Това движение не беше нормално. Нямаше звук, нямаше траектория – просто висеше. Дори проверих в специализирано приложение за въздушен трафик дали в района има летателни апарати, но нямаше абсолютно нищо“, категоричен е Здравко.

Сред коментарите под публикацията му имало предположения, че става дума за кълбовидна мълния – рядко атмосферно явление, което се появява при задушно време преди буря. Други пък предполагат, че може да е дрон или необясним светлинен феномен.

Самият Здравко признава, че вярва, че човечеството не е само във Вселената.

„Ако сме сами, това би било абсолютна загуба на пространство. Има милиарди звезди. Няма как да сме сами. И да успокоя читателите – не пия, не пуша и не взимам забранени субстанции. Бях напълно трезвен и знам какво видях“, завършва с усмивка Василев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чехльо

    12 5 Отговор
    прелюбодееца бил видял нещо ?

    Коментиран от #8

    08:17 02.06.2026

  • 2 Биг брабър отдавна е в небитието

    24 5 Отговор
    Стига се опитва да привличаш внимание

    08:19 02.06.2026

  • 3 в кратце

    11 4 Отговор
    Пулсиращото кълбо идва към нашата планета,защото му е спаднало кръвното наблягане и иска да си пийне морска вода. За да му се нормализира пулсът.

    08:19 02.06.2026

  • 4 Жестокебач

    8 3 Отговор
    Аз пък видях летяща пулсираща праскова! Летеше и ми се блъскаше в главата, в частност, в лицето, още по в частност - върху носа и устата...
    И верно - мигаше, мигаше...

    08:21 02.06.2026

  • 5 Мишел

    7 1 Отговор
    И над София имаше такива НЛО - посетители на китайски ресторант пускаха китайски балони с горещ въздух.

    08:25 02.06.2026

  • 6 герап

    3 0 Отговор
    топче за пинг-понг-пунг-панг-пенг

    08:26 02.06.2026

  • 7 Реалист

    12 3 Отговор
    На този палячо кой ли му вярва...

    08:29 02.06.2026

  • 8 Сила

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Чехльо":

    Откакто жена му го би по главата с чехлите в центъра на Приморско започна да вижда звезди посред бял ден !!!

    08:31 02.06.2026

  • 9 Щях да повярвам,ако...

    8 2 Отговор
    ...НАСА не си бяха признали съвсем наскоро,че нямат никакви тела на извънземни и тем подобни глупости,които те самите лансираха с години...!

    08:33 02.06.2026

  • 10 мигачев

    3 2 Отговор
    Това е призрака на Тато, навестява територията

    08:36 02.06.2026

  • 11 Всеки ги е виждал

    7 1 Отговор
    В София го видяхме някъде 2019, ако не се лъжа. Беше поне 10 минути на небето. Започна като червеникава звезда и в процеса на пулсиране направи огромно уголемяване на размера си и сякаш "избухна". Започна да лети и приличаше на избухнал самолет. След това "угасна" стана бавно прозрачно, насочи се на юг, в посока Витоша и изчезна. 2-3 дни по-късно пак се появи и пак направи същото, но по-бързо изчезна. По това време на много места по света бе наблюдавано същото явление. Някъде в ютюб имаше видео от някой квартал на Витоша, жена беше заснела нещо, което явно е корабът-майка на тези плазмоиди или каквото там са.

    През 2024 пък видяхме в София от онези оранжеви сфери, които летят в различни конфигурации по няколко. В случая бяха в права редица, 5 на брой. Летяха бавно и много ниско над блоковете, сякаш сканираха за нещо. Не се чуваше никакъв шум. Но светлината им беше много изкуствена, което издаваше техния по-скоро земен произход. Нямаха нищо общо с пулсиращите топки от 2019. След като прелетяха известно разстояние, светлината им се изключи и вече беше невъзможно да се видят на небето. По същото време имаше бум по света от наблюдения на тези неща, в различни дни се наблюдаваха в различни точки на света.

    Коментиран от #16, #18

    08:40 02.06.2026

  • 12 Софиянец

    4 4 Отговор
    Този Луна за пръв път ли вижда? 😂 Някой да му каже, че и през деня има подобно НЛО, вика му се Слънце! Бухахахах

    08:40 02.06.2026

  • 13 Звучи ми като чудовището Неси

    2 1 Отговор
    Тука има тука няма. Сезонът е слаб дъждовно студено а той не беше ли хотелиер и ресторантьор. Трябват му клиенти. И тук като при чудовището Неси трябва да има туристи които да зяпат в небето и да очакват нещо да ги удари по главата

    Коментиран от #17

    08:42 02.06.2026

  • 14 беги беги

    6 0 Отговор
    Извънземните му дават знак да намали това дет поема😅

    08:46 02.06.2026

  • 15 боярышник

    6 0 Отговор
    време е да си смени дилъра....

    08:53 02.06.2026

  • 16 Свидетел

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Всеки ги е виждал":

    Редовно виждам такива обекти над източната част на Витоша /гледано от западен квартал/, с разноцветни светини, стоят неподвижно поне по 15 минути. Явно там имат някаква база...спорде мен взимат нещо от там...не се шегувам обаче!

    Коментиран от #19, #20, #22

    09:01 02.06.2026

  • 17 Никой не гледа небето

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Звучи ми като чудовището Неси":

    Това е проблемът - НИКОЙ НЕ СИ ВДИГА ГЛАВАТА И НЕ ГЛЕДА НЕБЕТО, всеки е забл поглед в телефона. Създайте си навик, да изпиете един чай или мляко вечерта, гледайки небето. След известно време вече какво ли няма да сте видели.

    09:01 02.06.2026

  • 18 среднощен

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Всеки ги е виждал":

    "Наблюдаваме, констатираме, анализираме, заключаваме" и накрая НАСА "казва" - "има или няма"... "Тука има,тука няма" е системата...

    09:06 02.06.2026

  • 19 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Свидетел":

    Там е базата на Долорес Арсенова ( родом от неква махала в дивия северозапад ) която си построи къща във формата на космически кораб в полите на Витоша !!!
    Извънземните идват да взимат "бело " от синчето и Калоянчо Арсенов , който е междугалактически дилър !!! 👽🖖🧑‍🚀

    09:12 02.06.2026

  • 20 среднощен

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Свидетел":

    Стига само в София да се "виждат разни неща" - нека и по морето "да видят нещичко"...
    От 24-ри часа сме в Приморско и още нищо не съм видял... Но, снощи "пийнахме умерено" - ще видим утре "как ще бъде"... Истината е, ча морето "дава сафрид и прилични иларии". Друго не знам - за сега.

    Коментиран от #21

    09:18 02.06.2026

  • 21 среднощен

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "среднощен":

    Истината е, че морето "дава сафрид и прилични иларии". Друго не знам - за сега.

    09:21 02.06.2026

  • 22 Всеки ги е виждал

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Свидетел":

    В клипът в ютюб, съжалявам, че не си го свалих, имаше следното: крайна къща, до нея поляна и хълм, някъде на Витоша. Явно някаква жена си пие кафето на двора и включва телефона съвсем спокойно да заснеме сцената. Може би не за първи път вижда въпросните обекти. Почти прозрачни сфери, които се прибират в някакъв по-голям почти прозрачен обект. Към този момент са малки, може би колкото човешка глава, нямат цвят и не светят. Спокойно може и никой да не ги забележи.
    Според мен, ако всеки ден са там и жената прекарва половин-един час, стоейки на маса, неподвижно и наблюдавайки природата, просто е успяла да ги забележи.
    Мисля, че тогава пуснах в търсачката: НЛО София и търсих дали има клипове от последната седмица от някой, който е заснел пулсиращите сфери и това ми изскочи. Никой от хората пред блока не го беше заснел. В такъв момент хората просто гледат какво се случва, нямат време да вадят телефони. Друго видео, което видях тогава беше качено в международен канал за НЛО, но пак беше от София. Рано сутринта, може би в Младост, млад мъж става и гледа изгрева. В първия момент не му прави впечатление, но после се усеща че до високия блок пред него, нещо е зависнало да стената, някъде към 10-тия етаж. Прилича на звезда или слънце, но свети слабо. Голямо е колкото стената на апартамента до който виси. Може би сканира нещо или някой, който се намира вътре.
    Сега като се замисля, тези събития трябва да са били в края на август 2018 година, евентуално 2019 година.

    09:24 02.06.2026

  • 23 здрвец

    2 1 Отговор
    Чудих се кога пак ще се появи този търсач на мимолетна слава

    09:31 02.06.2026

  • 24 Не се излагай

    2 2 Отговор
    Пил си, пил си. Ходи си лягай.

    09:37 02.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.