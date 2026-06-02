НЛО над Приморско: Здравко, победителят от "Биг Брадър", видя пулсиращо кълбо

Светещ обект, който сменя цветове и „виси“ неподвижно в небето над Приморско, стресна победителя от първия сезон на „Биг Брадър“ Здравко Василев, пише hotarena.net.
Пред „България Днес“ коренякът от Приморско разказва за странното явление, което вижда вече за втори път на абсолютно същото място.
„Аз не твърдя какво точно е това, просто се чудех дали и други хора са го видели“, обяснява Здравко. По думите му загадъчният обект приличал на пулсираща сфера, която сменя цветовете си от бяло към зелено, лилаво и виолетово.
„Стоеше неестествено във въздуха. После като топче за пинг-понг просто подскочи и изчезна“, разказва Василев.
Публикацията му в социалните мрежи предизвика огромен интерес и събра стотици коментари само за часове.
„За по-малко от 12 часа публикацията има над 600 000 гледания, явно доста хора са виждали подобни неща“, казва пред „България Днес“ победителят от първия сезон на „Биг Брадър“.
Някои от последователите му предполагат, че става дума за Луната, но Здравко категорично отхвърля тази версия. Той дори проверил посоката и положението на небесните тела.
„Луната беше на чист изток, а това нещо беше в съвсем друга посока. Няма как да ги объркам“, категоричен е Василев.
Бившият риалити герой разказва, че по време на наблюдението бил на лодка край Приморско и първоначално гледал обекта с бинокъл. Докато вземе професионалния си фотоапарат с телеобектив, мистериозното кълбо вече изчезнало.
Интересното е, че това не е първият подобен случай за него. Здравко твърди, че е видял същото явление преди около две години – отново на абсолютно същото място.
„Беше зимата, пак на абсолютно същото място. И тогава публикувах снимки и отново имаше огромен интерес“, спомня си Василев.
Въпреки множеството теории в интернет Здравко не дава окончателно обяснение. Според него движението на обекта е било „неестествено“ и не приличало нито на самолет, нито на дрон.
„Управлявам дронове от години и се интересувам от техника. Това движение не беше нормално. Нямаше звук, нямаше траектория – просто висеше. Дори проверих в специализирано приложение за въздушен трафик дали в района има летателни апарати, но нямаше абсолютно нищо“, категоричен е Здравко.
Сред коментарите под публикацията му имало предположения, че става дума за кълбовидна мълния – рядко атмосферно явление, което се появява при задушно време преди буря. Други пък предполагат, че може да е дрон или необясним светлинен феномен.
Самият Здравко признава, че вярва, че човечеството не е само във Вселената.
„Ако сме сами, това би било абсолютна загуба на пространство. Има милиарди звезди. Няма как да сме сами. И да успокоя читателите – не пия, не пуша и не взимам забранени субстанции. Бях напълно трезвен и знам какво видях“, завършва с усмивка Василев.
1 Чехльо
08:17 02.06.2026
2 Биг брабър отдавна е в небитието
08:19 02.06.2026
И верно - мигаше, мигаше...
08:21 02.06.2026
8 Сила
До коментар #1 от "Чехльо":Откакто жена му го би по главата с чехлите в центъра на Приморско започна да вижда звезди посред бял ден !!!
08:31 02.06.2026
11 Всеки ги е виждал
През 2024 пък видяхме в София от онези оранжеви сфери, които летят в различни конфигурации по няколко. В случая бяха в права редица, 5 на брой. Летяха бавно и много ниско над блоковете, сякаш сканираха за нещо. Не се чуваше никакъв шум. Но светлината им беше много изкуствена, което издаваше техния по-скоро земен произход. Нямаха нищо общо с пулсиращите топки от 2019. След като прелетяха известно разстояние, светлината им се изключи и вече беше невъзможно да се видят на небето. По същото време имаше бум по света от наблюдения на тези неща, в различни дни се наблюдаваха в различни точки на света.
08:40 02.06.2026
13 Звучи ми като чудовището Неси
16 Свидетел
До коментар #11 от "Всеки ги е виждал":Редовно виждам такива обекти над източната част на Витоша /гледано от западен квартал/, с разноцветни светини, стоят неподвижно поне по 15 минути. Явно там имат някаква база...спорде мен взимат нещо от там...не се шегувам обаче!
09:01 02.06.2026
17 Никой не гледа небето
До коментар #13 от "Звучи ми като чудовището Неси":Това е проблемът - НИКОЙ НЕ СИ ВДИГА ГЛАВАТА И НЕ ГЛЕДА НЕБЕТО, всеки е забл поглед в телефона. Създайте си навик, да изпиете един чай или мляко вечерта, гледайки небето. След известно време вече какво ли няма да сте видели.
09:01 02.06.2026
18 среднощен
До коментар #11 от "Всеки ги е виждал":"Наблюдаваме, констатираме, анализираме, заключаваме" и накрая НАСА "казва" - "има или няма"... "Тука има,тука няма" е системата...
09:06 02.06.2026
19 Сила
До коментар #16 от "Свидетел":Там е базата на Долорес Арсенова ( родом от неква махала в дивия северозапад ) която си построи къща във формата на космически кораб в полите на Витоша !!!
Извънземните идват да взимат "бело " от синчето и Калоянчо Арсенов , който е междугалактически дилър !!! 👽🖖🧑🚀
09:12 02.06.2026
20 среднощен
До коментар #16 от "Свидетел":Стига само в София да се "виждат разни неща" - нека и по морето "да видят нещичко"...
От 24-ри часа сме в Приморско и още нищо не съм видял... Но, снощи "пийнахме умерено" - ще видим утре "как ще бъде"... Истината е, ча морето "дава сафрид и прилични иларии". Друго не знам - за сега.
09:18 02.06.2026
21 среднощен
До коментар #20 от "среднощен":Истината е, че морето "дава сафрид и прилични иларии". Друго не знам - за сега.
09:21 02.06.2026
22 Всеки ги е виждал
До коментар #16 от "Свидетел":В клипът в ютюб, съжалявам, че не си го свалих, имаше следното: крайна къща, до нея поляна и хълм, някъде на Витоша. Явно някаква жена си пие кафето на двора и включва телефона съвсем спокойно да заснеме сцената. Може би не за първи път вижда въпросните обекти. Почти прозрачни сфери, които се прибират в някакъв по-голям почти прозрачен обект. Към този момент са малки, може би колкото човешка глава, нямат цвят и не светят. Спокойно може и никой да не ги забележи.
Според мен, ако всеки ден са там и жената прекарва половин-един час, стоейки на маса, неподвижно и наблюдавайки природата, просто е успяла да ги забележи.
Мисля, че тогава пуснах в търсачката: НЛО София и търсих дали има клипове от последната седмица от някой, който е заснел пулсиращите сфери и това ми изскочи. Никой от хората пред блока не го беше заснел. В такъв момент хората просто гледат какво се случва, нямат време да вадят телефони. Друго видео, което видях тогава беше качено в международен канал за НЛО, но пак беше от София. Рано сутринта, може би в Младост, млад мъж става и гледа изгрева. В първия момент не му прави впечатление, но после се усеща че до високия блок пред него, нещо е зависнало да стената, някъде към 10-тия етаж. Прилича на звезда или слънце, но свети слабо. Голямо е колкото стената на апартамента до който виси. Може би сканира нещо или някой, който се намира вътре.
Сега като се замисля, тези събития трябва да са били в края на август 2018 година, евентуално 2019 година.
09:24 02.06.2026
